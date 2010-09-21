نظام غذائي صحي يومي متكامل للاطفال وللطلبة في الدراسة

نظام غذائي صحي يومي

مصريات – كنبت سارة خطاب: مع بداية دخول المدارس والجامعات تواجهنا كالعادة مشكلة اعداد وجبة الافطار المناسبة او البحث عن نظام غذائي صحي لابنائنا فكثيراً ما تختار الأم في اختيار نوعيات الطعام التي يشتهيها الابناء وفي نفس الوقت تضيف معها ان تمدهم بالعناصر الغذائية الاساسية لاكسابهم النشاط اللازم لمواصلة يومهم الدراسي.

هنا نقدم لك نصائح خبراء التغذية لاعداد وجبة افطار صحية لابنائك و نظام غذائي صحي للاطفال في الموسم الدراسي..

* يقول دكتور ايهاب الخشاب أستاذ طب وتغذية الاطفال بكلية الطب جامعة عين شمس: في اساس اي نظام غذائي صحي تعتبر وجبة الافطار من أهم الوجبات الغذائية للطفل فهي أفضل وسيلة لتزويد مخزون الطاقة لديه بكل ما يحتاجه منذ بدء اليوم الدراسي الى ان يتناول وجبته التالية ولذلك احرصي على اتباع نظام غذائي صحي بحيث تكون وجبة الافطار متوازنة وغنية بالنشويات والكربوهيدرات والفيتامينات والدهون والمعادن فقد أكدت العديد من الدراسات على ان الاطفال الذين يحضرون للمدرسة دون تناولهم وجبة الافطار هم أكثر التلاميذ تعرضاً للمشاكل الدراسية مثل تشتت الذهن ومن ثم معاناتهم التحصيل العلمي الضعيف. ولذلك على كل أم ان تزود طفلها بوجبة خفيفة صعبة يمكن تناولها في فترة الراحة حتى يستطيع تكملة يومه الدراسي بكل نشاط وحيوية.

نظام غذائي صحي: التنويع مطلوب:

أضاف دكتور الخشاب.. اما النصيحة المقدمة في تقديم نظام غذائي صحي متكامل لان التنويع في أشكال السندوتشات من الأمور المحببة للأطفال فمثلاً يمكنك حشو الخبز الشامي أو الفينو بالجبنة البيضاء. أو الرومي أو المثلثات مع اضافة بعض شرائح الخضراوات مثل الجزر الغني بفيتامين “أ” والذي يرفع مناعة الجسم. أو وضع الخيار أو الفلفل. ويمكنك أيضاً حشو الساندوتش بالبطاطس المحمرة المضاف عليها قطع من الجبن الأبيض وبعضاً من شرائح الخس والطماطم.

نظام غذائي صحي يومي: بيتزا وتوست

وحتى لا يمل طفلك من الساندوتشات فحاولى ان تقومي بعمل تغيير ولو بسيط لنوعية الخبز أو الحشو.. كأن تستخدمي مرة التوست أو الفينو ؟ص مع الجبن أو المربي ويفضل عدم حشوه بالبيض أو اللحم لأن هذه الأكلات معرضة للتلف بسرعة. كما يمكن ايضاً تحضير وجبة للافطار من فطائر البيتزا الصغيرة التي يتمكن الطفل من تناولها أثناء تواجده بالمدرسة. فالبيتزا تحتوي على قيم غذائية عالية ما بين خضراوات وقمح وبذلك لا يمل طفلك من تناول الساندوتشات لان اعتياده على نوع معين من الطعام يجعله يعزف عنها.

لكي تقدمي لطفلك وجبة افطار كاملة احرصي ان تشتمل الوجبة على الفواكه الطازجة مثل التفاح والجوافة. البرتقال سواء كانت مقطعة أو عصير.

من الضروري أيضا حصول الطالب على كوب لبن صباحا مع ملعقة عسل. أو تناول علبة زبادي حتى لا ينزل الى المدرسة على معدة خالية ومن ثم لا يستطيع التركيز في أول ثلاث حصص دراسية وعلى كل أم ان تعطي لطفلها المناديل المعطرة لينظف بها يديه قبل الأكل وبعد وتنصحه بعدم تبادل الأطعمة مع أصدقائه للحفاظ على شروط الصحة الغذائية.

نظام غذائي صحي سريع وخفيف:

اليك بعض نماذج الساندوتشات سريعة وخفيفة فيمكنك مثلاً عمل ساندويتش بطاطس خفيف ومغذ حيث تقومين بسلق البطاطس وبقشرها بعد غسلها جيداً وبعد ذلك قومي بتقشيرها وهرسها وضيفي اليها الزيت والملح والفلفل الاسود ولتزيينها قطعي عليها الفلفل الملون والنعناع والبقدونس.

يمكنك أيضاً حشو الساندويتش بجين اسطانبول حادق مضاف اليه جبن أبيض تلاجة مع قليل من زيت ا لزيتون والنعناع والزعتر الجاف والمطحون.

ساندويتشات التونة مفيدة جداً أيضاً لطفلك ومن الممكن ان تفتح شهيته أثناء اليوم الدراسي فكل ما عليك هو ان تحضري علبة تونة مصفاة مضاف إليها ملعقة مايونيز وفلفل أخضر وزيتون أسود مقطع الى شرائح صغيرة.

بامكانك تحضير رغيف خبز فرنسي طويل مع 2 كوب جبنة شيدر. نصف كوب زيتون أخضر مفروم ومايونيز.

الطريقة.. قطعي الخبز الى شرائح عريضة ادهنيها بالسمنة وضعي عليها الجبن والزيتون مع المايونيز ليتماسك الخليط ويصبح طريا ووزعي الخلطة بين شرائح الخبز وضعيها في الفرن لمدة 20 دقيقة ويقدم ساخناً.

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