نكت جامدة جدا طحن اخر حاجة 2018 نكات ضحك مصرية قصيرة

نكت ضحك جامدة جدا

مصريات – وسط الزحمة ووجع الراس والهموم اليومية مفيش مانع تسرقلك ضحكة مع شوية نكت جامدة جدا اخر حاجة 2018 ومما لا شك فيه انها نكت ضحك مصرية قصيرة وبعضها نكت ضحك طويلة حبتين بس برضو مصرية، لانه وحيثما وجدت كلمة جامدة فهذا يعني بانها تنتمي بشكل او باخر الى عالم النكت المصرية، فلا من احد يستخدم تعبير جامدة في وصف النكت او غير النكت سوى المصريين.

يعني متخافش لا هترفع ضغطك ولا تعليلك السكر لانها نكت جامدة موت

ومش بس كده خد عندك نكت ضحك جامدة طحن وبجدارة جبارة قادرة على اختراق حالة الكآبة والاحباط، لو لا قدر الله كنت تعيش مثل هذه الحالة.

والاجمل اكيد انها نكت مصرية جامدة اخر حاجة لاما مش هيكون ليها طعم ولا لون ولا ريحة .. ويلا شوف:

مره واحد قال لمراته ايه رايك نعمل جمعية .. قالت : ازاي ؟؟ قل لها كل يوم ابوسك بوسه واديكى جنيه فوافقت .. فجه اخر الشهر لقي معاها تسعين جنيه فسالها : ايه الفلوس ديه ؟؟ فقلتله : اسكت مش ابو ابراهيم جارنا دخل معانا بنفرين.

مره واحد رجع في كلامه راح خبط الي وراه

فيه واحد اسمه زعلان تزوج واحدة اسمها فرحانه خلفوا بنت سموها يا فرحة ماتمت .

اغمي على رجل فاستدعوا له الطبيب …فقال لهم : لقد مات الرجل فاخذوه الى المقبرة ..ووضعوه في القبر.. الرجل ضحس فجاة — و قال لهم ..انا لسه ممت……. فضربه الحانوتي على راسه و قال له : اسكت يا حمار انت تعرف اكتر من الدكتور

واحدة قالت لجوزها عايزين ندبح خروف بمناسبة 25 سنة على جوازنا قام قالها و ايه ذنب الخروف فى غلطة ارتكبها حمار

واحد فلاح .. ركب مع تاكسي، ركب مراته قدام علشان السواق ميبصلحاش بالمراية

مرة واحد كسلان اتجوز واحدة كسلانة كسلوا يخلفوا

هندي يترجم ( ان الله يمهل ولا يهمل ) الله في صبر شوي بس بعدين في كلام تاني

ايه هي قمة الصبر؟؟ انك تستنى تشوف أليسا على قناة إقرأ

مسطول قرر القيام بعملية انتحارية ، وضع حزام متفجرات و دخل حي يهودي وقف بين ثلاث يهود و اتصل بالقائد قال له ” انا واقف بين ثلاث يهود انتحر الآن؟ ” قال له القائد لا ادخل كمان ، و بعده ساير حتى وصل بين 10 يهود قال لللقائد انتحر ده انا وصلت لاخر الطريق ! فكر المعلم و قال له انتحر الآن! فقام مطلع سكينة و ذبح نفسه

مره كانت نانسي عجرم ماشية بالسوق لقت بغبغان قعد يناديلها عجرم عجرم عجرم .. عاجبها جدا و اشترته راحت عالبيت وحطتوا بقفص قام بليل جالها واحد قام قعد الببغان يقول خاينة خاينة … فراحت رجعته و حكت لصاحبه القصة قام سخن ميه وحطه فيها ونتفلوا ريشه المهم بعد سنه رجعت مشيت بالسوق و كان الببغان تغير لونه و حلي صوته فقعد الببغان ينادي نانسي نانسي نانسي فراحت لتشتري بس قالتلوا للبياع ممكن امتحن الببغان قلها تفضلي قامت قعدت تسأله يا ببغان إذا إجا لعندي واحد بليل شو بتقول قلا أبوكي قالتلوا إذا 2 قلا أبوكي و أخوكي قالتلوا إذا3 قلا أبوكي و أخوكي و أخوكي قالتلوا إذا 4 قام قال الببغاء لصاحبه: قم يا عم سخن ميه

في واحد سويسري معاه أرنب عايز يبيعه جاه واحد مصري وسأل بكم القرد ؟ رد عليه .. يا أخي ده أرنب مش قرد قاله المصري يا حلو, أنا بسأل القرد مش بسألك انت.

وسأل بكم القرد ؟ رد عليه .. يا أخي ده أرنب مش قرد قاله المصري يا حلو, أنا بسأل القرد مش بسألك انت. تشكيلة نكت ضحك قصيرة جديدة:

واحد راح يخطب بنت من أهلها قالو البنت دلوقت بتدرس قال يعني أرجع بعد ساعة

واحد ماشي في بيتهم خبط أمه قالتله مش شايفني قالها شفتك بس مش فاكر فين

صعيدي اشتري لابنه الة حاسبة وشال منها الصفر علشان مايتصلش دولي

صعيدى حب يعمل ليلة حمرة ولع فى الشقة النار

صرصور متمرد ليه؟ مش لاقي شبشب يوقفه عند حده

دفتر بيتمشى في الشارع ليه؟ فاضي

خبير إنترنت خلف ولد سماه دوت كوم

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