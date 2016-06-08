نكت محششين 2018 نكات مضحكة قصيرة جديدة تموت من الضحك

نكت محششين 2018

طبعا مفيش حد يقدر يتكلم على السادة المحششين اصحاب العقول الراجحة واللي طلعت عليهم نكت محششين 2017 بسبب المؤامرات اللي بتحاك ضدهم وتصفهم بالمساطيل لكن غير فكرتك عنهم من خلال احلى نكات تحشيش مضحكة تموت من الضحك لانها بجد مجموعة نكت تحشيش جديدة جامدة.

اما عن الجنسيات فلا تسأل فهناك بعضها نكت محششين مصرية ونكتش تحشيش اردنية وبعضها الاخر نكت محششين سعوديين وبعضهم ايضا محششين متزوجين وغير متزوجين اخرين من مختلف انحاء المعمورة.



هي اذن نكت عن المحششين اللي على حق ضارببين حاجة .. لذا شوف اجمل نكات محششين جديدة مضحكة قصيرة تموت من الضحك بس اوعى تروح فيها من القهقهة.

مصري يكذب على محشش يقوله: بابا عنده عماره 500 طابق .. قال المحشش: ابوي عنده ناقه ارتفاعها 500 متر .. قال الكذاب: وازاي يركبها؟ ,, قال المحشش :: من سطح عمارة ابوك

محشش أتخانق مع أبوه فطرده ابوه من البيت ؟؟ راح علي المقابر وحط صوره أبوه وكتب عليها Coming soon

محشش ماشي قى الطريق فعدت عليه عربيه البوليس فقالولوا اطللللللع قاله لا شكرا البيت قريب.

محشش دخل لبقاله وقاله : عندك مويه صغيره ، قال راعي البقاله : ايه ، رد عليه : خلها لين تكبر.

ثنين محششين راكبين سيارة صدموا واحد..فالسواق يقول للى جنبه:انزل شف مات ولا لا..؟؟ نزل خويه الثانى وقال:تعال يمين شوي..ايووه..يسار شوي..بس..تقدم شوي بس خلاص مات.

في محشش راح يعزي ناس قال لهم ما في امل يرجع ابوكم.

أتصل حشاش مصري بأوباما و قاله أحنا أعلنا الحرب علي أمريكا أوباما أنخض .. و قالوا انتم مين ؟ الحشاش قالوا انا و بيسو و علاء و حناوي و ميخا و 3 صحبنا كمان من القهوة يعني 8 وحوش أوباما ضحك في سخرية و قالوا تعرف أني عندي 2 مليون جندي تحت أمري الحشاش قالوا … لا جديدة دي لازم أتشاور انا و الشباب …المهم الحشاش أتصل بيه تان…ي يوم و قالوا متقلقش يا أوباما مش حنعلن الحرب عليكم أوباما أبتسم و قالوا ليه الحشاش قالوا مفيش بس معندناش مكان يكفي 2 مليون أسير في القهوة.

محششين يسولفون قال الاول : وش الاطول الليل ولا النهار؟ قال الثاني:حطها جنب بعض وشف.

محششين قال واحد: قلي من صديقك أقول لك من أنت ، قال له : من صديقك ، قال: من أنت.

تنين محششين واحد قال للتاني :الغرب يا اخويا عمالين يخترعوا حاجات جديدة ويطلعوا القمر وحتي المريخ واحنا اجدع ناس مش عارفين نعمل حاجة؟ قام التانى قاله :طب خلاص احنا نروح نطلع الشمس! الاول قاله: بس الشمس بتكون حامية قوي …التاني قاله خلاص نطلعها بالليل !!

في محشش دخل البقاله قال عندكم ايس كريم ابوريالين قال راعي البقاله اي قال بكم ؟!!

محشش مسكوه في الحرم يطوف على وراء ليش ؟ مزود شوط ويبي يمسحه.

مرة واحد محشش ماشى فى الشارع لقى قرد مشي بيه قابل عسكرى مرور سألوا اودى القرد ده فين العسكرى قال له ودىه جنينة الحيوان تانى يوم معدى بالقرد العسكرى قال له مش قلتلك وديه جنينة الحيوان قال له ما أنا وديته امبارح ، النهاردة بقى هاوديه السينما.

فيه محشش جالس رجل على رجل في الفصل..قال له المدرس هذي جلسه؟؟قال:لا نسخه اصليه.

إتنين محششين .. واحد سأل التانى .. إنت أقرع ليه .. قاله من الزمن .. قاله بلاش تحلق ….عنده تانى.

محشش مسوي زحمه عند الإشاره ليش؟؟ قاعد يحك إذنه بالمفتاح.

واحد محشش قاعد مع اصحابه و بيحكيلهم : انا مره طلعلى اسد و كان فى ايدى كباية ميه رميته بيها الاسد طلع يجرى… رد عليه واحد من اللى قاعدين قاله صح انا لما قابلت نفس الاسد ضربته بالقلم ايدى اتبلت.

محشش يقوم خويه يقول له: قم قم شف بكرا …

مره واحد محشش كان في الاستاد وبيتفرج على ماتش ففي جمهور قاعدين جنبه ومتحمسين بطريقه فظيعه وكان هتافهم للفريق الله حي الاول جاي راح جه الهدف الاولاني الله حي التاني جاي راح جه الهدف التاي راح المحشش قام وهو متنرفز وقال ياريت يا جماعه اللي شاف الماتش ده قبل كده ميتكلمش

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نكت محششين 2018 نكات مضحكة قصيرة جديدة تموت من الضحك