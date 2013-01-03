نكت مضحكة جدا جدا 2018/2017 نكات قصيرة مكتوبة للفيس بوك

نكت مضحكة جدا جدا جدا

مصريات – لو مراتك منكدة عليك .. حماتك مطلعة عينك، مديرك مش سايبك في حالك.. زهقت من المصاريف ومشاكل كل يوم .. قرفان من العيشة واللي عايشنها خلاص دواك في حاجة واحدة لا مصباح علاء الدين ولا المصباح السحري هما نكت مكتوبة مضحكة مصرية بتنسيك الدنيا كلها.

يعني شوية نكت مضحكة مكتوبة قصيرة مفعولها فوري يمكن حتى بعد ما تجرب شوية النكات المضحكة جدا جدا تنصح بيها غيرك وتعبتها على واتس اب لاحد او “احدة” ما، او تنشرها على حسابك في فيس بوك مع الاشارة للمصدر طبعاً وهو مصريات ولا نشك بامانتك ابداً، او تقول للي حواليك نكات جميلة جدا جداً.

يعني عشان كده دول شوية نكت مضحكة جدا جدا يلا شوفهم..

اه صحيح تنويه لو معجبتكش نكت قصيرة مضحكة جدا جدا اكيد حالتك ميئوس منها ويمكن تودع بعد شهرين زي الرجل الذي عطس .. يرحمكم الله.

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واحد بيقول لخطيبته لما ازمرلك انزليلي قالتله:انت جبت عربيه جديده … قالها:لا جبت زماره …

مره واحد معاه فيات قديمه ماشى بيها على الصحراوى عطلت منه فقام شاور لعربيه على الطريق طلع صاحبها واد روش معاه مرسيدس فقام قاله بص يا عمو أنا هجرك لحد الرست و بعدين صلح عربيتك بس لو لقيتنى سرعت رعشلى نور وربطوا العربيه وطلعوا قامت عربيه بى ام عدت صاروخ من جنبهم راح الواد بتاع المرسيدس فاتح وراه وبتاع الفيات شغال يرعش نور للمرسيدس ولا هو هنا فالرادار صورهم ، ظابط المرور راح متصل بالكمين وقال لهم هتعدى عليكوا عربيتين واحده مرسيدس و بى ام سيبوهم و هاتوا الكلب بتاع الفيات اللى بيرعشلهم وعايز يعدى منهم

مرة واحد ندل الهلال الاحمر خصم من مرتبه 20 جنية تبرع لفلسطين قام اتبرع بباقي مرتبه للياهود

واحد فافى وهو نازل من البيت أمه سالته “رايح فين؟” فقال لها “مش هقولك انا حر” ، نزل ووقف تاكسى فالسواق ساله “على فين يا باشا؟؟؟” قال له يعنى أنا مقولتش لمامي هقول لك أنت”

مرة واحد ندل ركب اتوبيس شاف واحدة قاعدة، بصلها بصتله، غمزلها غمزتله، قالها انزلي المحطة اللي جاية، نزلت راح قاعد مكانها

احد راح المترو قطع ثلاث تزاكر قابلة واحد قالة انت قاطع ثلاث تزاكر لية قالة عشان لو ضاعت الاولى يبقى ماعاية التانية قالو لو ضاعت التانية قالة معايا التالتة قالة لو ضاعت التالتة قالو ما تخفش معايا اشتراك

مرة واحد ندل فتح مصنع بيبسي , كتب على العلبة “رج جيدا قبل الفتح”

مره واحد كسلان محكوم عليه بالإعدام ردما فى حفرة فبيقلوله “نفسك فى ايه قبل ما نردم؟” راح قالهم “أشرب قالولوه “اطلع اشرب” راح رد وقال “انا لسه هطلع يا عم اردم اردم!!”

مره ثلاث نسور بيتراهنوا مين يصطاد أكتر ,النسر الأول راح ورجع فكان منقاره عليه دم فسألوه النسور التانين الدم ده من ايه قالهم شايفين الصخره اللى هناك اصطتدت عندها أرنب,فراح النسر التانى ورجع فكان منقاره عليه دم أكتر فسألوه الدم ده من ايه فقالهم شايفين الشجره اللى هناك اصطتدت عندها غزاله,راح النسر التالت ورجع مليان دم فى كل حته فى جسمه فسألوه الدم ده من ايه قالهم شايفين العمود اللى هناك ده قالوا له اه قالهم انا ماشفتوش

واحد غني بيتأتأ فراح رحله على حسابه مع اصحابه طول السكه قاعد يقول “ن ن ن” لمل وصلوا قالهم” نسيت الفلوس” فرجعوا طول الطريق قاعد يقول” ك ك ك” فلما وصلوا قالهم” كنت باضحك عليكم”

مرة اثنين واحد رزل والتانى تنح الاول قال للتانى علمنى الرزاله قاله اوكى اتصل برقم قال الحاج حسن موجود قاله لا راح اتصل تانى وقال الحاج حسن موجود قاله لا راح الاول قال لتانى انا علمتك الرزاله علمنى التناحة راح اتصل بنفس النمرة وقال انا الحاج حسن محدش سأل عليا

مرة دبانة سقطت فى كاس خمرة طلعت تقول وسع للنسر

مرة واحد مربى كتكوت مفترس كل ميدخلوا فى عشة ياكل الى فيها راح رماه فى الصحرا وبعد يومين الراجل حس بالذنب راحلو لقيه مرمى على الارض والنسور والصقور بتحوم حوليه راح الراجل قله :حبيبى انت مت ولا ايه راح الكتكوت قله : الله يخرب بيتك بوظت الكمين

حرامى دخل شقة علشان يسرق لقا واحدة تخينة اوى اعدت عليه وقالت لابنها نادى ابوك من القهوة فالحرامى قال :بسرعة يالا

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