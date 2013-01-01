نكت مضحكة جدا جدا قصيرة تموت من الضحك جديدة جدا تضيع كل الهموم

نكت مضحكة جدا جدا

مصريات – ده الجزء التاني من نكت قصيرة جديدة مضحكة جدا جدا اللي هايضيع منك كل الهموم وتخليك تموت من الضحك وعلطول منشكح ولا بتفكر في الغم اليومي او غيره.

لو مش مصدق ارجع شوف اجمل نكت مضحكة جدا تموت من الضحك واحسن من غاز الضحك حتى اللي اسمه اكسيد النيتروس..

بس في حالة اذا مفهمتش او مخك راكب شمال خلاص لا تنفع نكت مصرية قصيرة مضحكة جديدة جدا جدا ولا ايتها شيء تاني يلا الجرعة اليومية من نكت مضحكة جدا جدا موت خالص و جامدة اخر حاجة:

مرة صياد دبح على العيد سمكة

مره واحد صعيدي لقى مصباح سحرى قعد يدعك فيه لحد العفريت ما جاله تسلخات

واحد صعيدى نزل مصر شاف بتع الانابيب قاله افتحلى واحدة ساقعة

مرة واحد صعيدى لاقى محل نت كافية مكتوب علية الساعة ب 10 جنيه .. راح دخل وسال هيا ضد المية؟؟

غبى خطف غبية ركبها العربية فضلت تصوت قالها: هتسكتى ولا هنزلك ؟ قالت له لا هسكت

مره واحد فشار قوى بيقول لصاحبه انا كنت ماشى فى الصحرا طلع عليا اسد نطيت في البحر،صاحبه قاله بحر ايه بس اللي فى الصحره، قال لا انا قلت لقيت ابو الهول اتشعلقت فى رقبته، صاحبه قاله وايه اللي جاب ابو الهول في الصحرا، فقال وانا ماشى فى الصحرا طلع عليا اسد أكلنى.. ارتحت

عملوا جائزة مليون جنيه للي عنده 10 عيال، واحد عنده تسعة قال لمراته أنا كنت متجوز عليكى ومعايا ولد أروح أجيبه ونكمل العشرة ونكسب الجايزة، راح ولما رجع ملقاش العيال سأل مراته فين العيال قالتله كل عيل أبوه جه خده.

مره واحد سرق فرخه وراح عند البحر نضفها وكلها جه الضابط وقاله انت سرقت الفرخه قاله لا يا باشا قاله الضابط والريش ده؟ قاله دى نزلت تستحمى و قالتلى اخلى بالى من الهدوم

ديلفرى بيسأل شيخ قاله هو انا شغلى حرام ؟ قاله ليه انت مش مؤمن؟ قاله لا كنتاكى

مرة اتنين ستات عواجيز نفسهم يتجوزوا فراحوا النادي وقالوا اول ولد حيعدي حنقوله، و لما عدى واحد، واحدة منهم قالتله: تتجوزني يا امور؟ قالها: ده انا اتجوز كلبة ومتجوزكيش! التانية راحت قايلة: هوهو

واحد قبل مايموت جمع ولاده التلاتة وحب يوصيهم يفضلوا ايد واحدة ،وأعطى لكبيرهم عود خشب كسره بسهوله أعطاه اتنين كسرهم بسهولة برضه أعطاه خمسين عود كسرهم بسهوله قال لهم طالما معاكم البغل ده مافيش خوف عليكم

مرة واحدة قالت لزوجها اليوم بصيت لنفسى فى المراية لقيت نفسى قمر14 تفتكر كده غرور قالها لأ غرور ايه ده كدة يبقى عمى

مرة واحد زعلان مع مراته كتب لها ورقة مكتوب فيها صحينى الساعة 6 الصبح قام الساعة 11 لقا ورقة مكتوب عليها اوم اصحا الساعة 6

مرة ظابط طلع على المعاش فتح محل حلويات سماه التورتة في خدمة الشعب

مره وحدة روحت على بيتها متاخر قال لها زوجها :انتى كنتى فين يا مدام ؟؟؟ قالت :لا مهوا … اصلو … كان فى واحد بيعكسنى قال لها :هو بيعكسك انتى اتاخرتى ليه ؟؟؟؟ قالت :اصله كان ماشى على مهله ….!

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نكت مضحكة جدا جدا قصيرة تموت من الضحك جديدة جدا تضيع كل الهموم