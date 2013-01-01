نكت مضحكة جدا جدا قصيرة تموت من الضحك جديدة جدا تضيع كل الهموم

نكت مضحكة جدا جدا
مصريات – ده الجزء التاني من نكت قصيرة جديدة مضحكة جدا جدا اللي هايضيع منك كل الهموم وتخليك تموت من الضحك وعلطول منشكح ولا بتفكر في الغم اليومي او غيره.
لو مش مصدق ارجع شوف اجمل نكت مضحكة جدا تموت من الضحك واحسن من غاز الضحك حتى اللي اسمه اكسيد النيتروس..
بس في حالة اذا مفهمتش او مخك راكب شمال خلاص لا تنفع نكت مصرية قصيرة مضحكة جديدة جدا جدا ولا ايتها شيء تاني يلا الجرعة اليومية من نكت مضحكة جدا جدا موت خالص و جامدة اخر حاجة:
- مرة صياد دبح على العيد سمكة
- مره واحد صعيدي لقى مصباح سحرى قعد يدعك فيه لحد العفريت ما جاله تسلخات
- واحد صعيدى نزل مصر شاف بتع الانابيب قاله افتحلى واحدة ساقعة
- مرة واحد صعيدى لاقى محل نت كافية مكتوب علية الساعة ب 10 جنيه .. راح دخل وسال هيا ضد المية؟؟
- غبى خطف غبية ركبها العربية فضلت تصوت قالها: هتسكتى ولا هنزلك ؟ قالت له لا هسكت
- مره واحد فشار قوى بيقول لصاحبه انا كنت ماشى فى الصحرا طلع عليا اسد نطيت في البحر،صاحبه قاله بحر ايه بس اللي فى الصحره، قال لا انا قلت لقيت ابو الهول اتشعلقت فى رقبته، صاحبه قاله وايه اللي جاب ابو الهول في الصحرا، فقال وانا ماشى فى الصحرا طلع عليا اسد أكلنى.. ارتحت
- عملوا جائزة مليون جنيه للي عنده 10 عيال، واحد عنده تسعة قال لمراته أنا كنت متجوز عليكى ومعايا ولد أروح أجيبه ونكمل العشرة ونكسب الجايزة، راح ولما رجع ملقاش العيال سأل مراته فين العيال قالتله كل عيل أبوه جه خده.
- مره واحد سرق فرخه وراح عند البحر نضفها وكلها جه الضابط وقاله انت سرقت الفرخه قاله لا يا باشا قاله الضابط والريش ده؟ قاله دى نزلت تستحمى و قالتلى اخلى بالى من الهدوم
- ديلفرى بيسأل شيخ قاله هو انا شغلى حرام ؟ قاله ليه انت مش مؤمن؟ قاله لا كنتاكى
- مرة اتنين ستات عواجيز نفسهم يتجوزوا فراحوا النادي وقالوا اول ولد حيعدي حنقوله، و لما عدى واحد، واحدة منهم قالتله: تتجوزني يا امور؟ قالها: ده انا اتجوز كلبة ومتجوزكيش! التانية راحت قايلة: هوهو
- واحد قبل مايموت جمع ولاده التلاتة وحب يوصيهم يفضلوا ايد واحدة ،وأعطى لكبيرهم عود خشب كسره بسهوله أعطاه اتنين كسرهم بسهولة برضه أعطاه خمسين عود كسرهم بسهوله قال لهم طالما معاكم البغل ده مافيش خوف عليكم
- مرة واحدة قالت لزوجها اليوم بصيت لنفسى فى المراية لقيت نفسى قمر14 تفتكر كده غرور قالها لأ غرور ايه ده كدة يبقى عمى
- مرة واحد زعلان مع مراته كتب لها ورقة مكتوب فيها صحينى الساعة 6 الصبح قام الساعة 11 لقا ورقة مكتوب عليها اوم اصحا الساعة 6
- مرة ظابط طلع على المعاش فتح محل حلويات سماه التورتة في خدمة الشعب
- مره وحدة روحت على بيتها متاخر قال لها زوجها :انتى كنتى فين يا مدام ؟؟؟ قالت :لا مهوا … اصلو … كان فى واحد بيعكسنى قال لها :هو بيعكسك انتى اتاخرتى ليه ؟؟؟؟ قالت :اصله كان ماشى على مهله ….!
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جميلة جدا جدا جدا
نكت حلوة كتير
نكت المصريين مفيش احلي منها انا مصري وعندي ليكو نكتة ” مرة واحد عبيط راح يخطب راح ابو البنت قالو بس هية لسة فالمدرسة ازاي هتتجوزهة قاله خلاص هاجيلك بالليل تكون رجعت من المدرسة ”
هههههههههههههههههههههههه
ايه رأيكم.
انا ما بضحكش على النكت ما بعرفش ليه يمكن دمي تقيل
قاعد تغير الاسماء اخر شي كتبت باسمها وتا تكتب عالساس محمد وكتبت باسمها ونكشفت ههههههه
هي نكتة وهي البنت كشفت حاله
اكيد لا بس انتي احلا من اختي
مرة استاذ قال للطلاب الي يوقف حمار اجا واحد ما قعد الاستاذ قاللو ليش ماقعدت قاللو تما تضل لحلاك مو الاستاذ واقف قسدو انو تما يضل الاستا لحالو حما هههههه
كيفكم بنات وشباب
نكت جميلة عند واحده مراه كان في واحد أحوال طلع يدهن بيتهم فا شاف بيته اتنين فل دهن بيت جاره جاره كمان أحوال فا لما شافوا قالو خير ما عملتو
مراه كان في دكتور اهبال جالو واحد أنحاول من حادث قالو في مشكلاه في نظري يادكتور قالو تعلى عل كشف قالو الدكتور أي المشكلة قالو من كم شهر وانا اشوف كل حاجة اتنين قالو لا نظرك اقول من كل الناس
هادي النكتة من تأليفي اتمنا تعجبكم
بجد النكت تحفة
ههههه نكت جميله طب اسمعو دى يارب تعجبكم هيه كبيرة شوية
مرة اتنين صحاب رايحين يمتحنوا دخل الاول فا الاستاز بيقولة انتا وجاى ركبت ايه قاله جيت فى اتوبيس قالو حلو قوى طب ولو الجو حر فى الاتوبيس هتعمل ايه رد الطالب قاله هفتح الشباك الاستاز قاله حلو قوى احسبلى كمية الهوى الى دخلت وسرعته بالثانيه المهم الطالب ماعرفش وخرج صاحبه بيقوله عملت ايه حكاله على الحوار المهم دخل الطالب التانى الاستاز بيقوله انتا وجاى الصبح جيت بأيه قاله جيت بعربيتى قاله طب ولو عربيتك عطلانه الطالب قاله هخلى بابا يوصلنى الاستاز : قاله طب ولو بابا مش فاضى الطالب:قاله هركب اتوبيس وأمرى لله الاستاز: قاله حلو قوى طب ولو الجو حر فى الاتوبيس هتعمل ايه الطالب: قاله هقلع الجاكت الاستاز : طب ولو الجو حر قووووى هتعمل ايه الطالب: قاله هقلع القميص الاستاز : طب ولو الجو حر قووى قووى ومش قادر خلاص ولقيت جنبك شباك هتعمل ايه الطالب : قاله بص بقى انا ممكن اقلع ملط هنا بس ما افتحش الشباك ههههه يارب تعجبكم
مصر يا امالدنيا اكيد انتي صاحبة احلى نكت
ههخخخخخخهه مانن حلوين كتير بس نكت الجزائر اكيددد احلى ♥!!!!
حلو بس في نكت مافهمتن !!!!
موتتنى من الضحك احلي نكت سمعتها
بيقلك مره ثلاثه مساطيل مشيين وقفو ا تكس يوصلهم فلسواق عرف الهم مساطيل فركبوامعاه فلسواق عرف هم مساطيل فدور التكس وبطل والهم خلاص وصلنا اول واحد قلوه الأجره كام والتاني قلوه شكرا والثالث ضربه علي افاه فلسواق قاله بتدرب ليه قاله عشان تمشي برحتك بعد كده ؟ وهوا السواق اصلا ماتلعش
بصراحة نكت جمييييييييييييييييلة مررررره
نكت مضحكة جدا : مره واحد بيعدى الشارع خبطته عربيه مات نقوا واحد منهم عشان يقول لمراته الخبر فراح لها فتحتلة الباب قالها جوزك ضيع كل فلوسه على القمار قالتله اللهى يتشل البعيد قالها وباع البيت قالتله اللهى يبيعوا عنية قالها واتجوز عليكى على فكره قالتله اللهى يدخلوه عليا شايلينو قالها بس خشوا يا رجالة
مرة واحد وهو بيموت قال لمراتة لمااترفت كنتى معايا ولما مرضت كنتى جنبى ولما ابويا مات كنتى معايا مش عارف لية حاسس انك نحس والنكت حلوة جداااااا
ي محشش وسكران مسكت معهم على تقليد الدوريه جا المحشش يقول ويوي ويوي وقام السكران يقول ازرق احمر ازرق احمر
بنت بتوزن نفسها وقفت ع الميزان وحطت جنيه طلع وزنها 74 قلعت الجزمة وحطت جنيه تاني طلع وزنها 72.5 😀 قلعت الأيس كاب والجوانتي والقوفية وحطت جنيه طلع وزنها 72.25 قلعت الجاكيت وحطت جنيه تاني طلع وزنها 71 بصت وراها لقيت محشش واقف قالها: كملي كملي أنا معايا فكة 50 جنيه
شغل واحد محشش جاله عقد عمل فى الكويت! يوم السفر قاعد فى المطار! فالمذيع الداخلى بيقول : “على ركاب الرحله 770 المتوجهه الى الكويت التواجد بصاله الدخول”، “النداء الاخير لركاب الرحله 770 المتوجهه الى الكويت التواجد بصاله الدخول.” موظف المطار بيقوله “رحله الكويت هتطلع يا أستاذ” ، فيرد عليه ويقوله : “يا عم دول طالعين رحله .. انا طالع شغل
مره اب بيقوا لابنه الصغير قول بابا
الابن:ماما
الاب:ياحبيبي قول بابا
الابن:ماما 😛
الاب:قول بابا يا كلب
الابن:يا كب:-P
الام جت مين اللي علموا كده
#الابن:بابا ^_^
هههههه
حلوووووووووين بس مش اوي النكت
مره واحد عرف ان الشيطان شاطر قاله تعالي ذاكر معايا ^_^
واحده عارفه انها وحشه وكانت بتكره جوزها بصت ف المرايا وقالت ……يستاهل بن المفكوكه€_€
انا احببت هذه النكت كانت ررررررووععهه وايضاً مضحكه وانا ضحكت جدا ولم اعف لتوقف عن الضحك
مرااااااااااااااااااااااا نايس
انا اكتر نكته حبيتها واعجبتني كتير هيا لما واحد خطف وحده وضلت اتصوت كانت في العربيه وقالها هاتسكتي ولا انزلك قالتلو هسكت هههههههههههههههههه
نكت رائعة جدا جدا