نكت مضحكة موت .. امسك نفسك وانت بتقرا

نكت مضحكة موت
مصريات
حبة نكات مضحكة الى حد الموت من الضحك والقهقهة بعلو الصوت وملىء الفم.
يعني بس مش نكت اي كلام.
ولو ماعجبتكش ورينا خفة دمك حط نكات مضحكة اكتر منها.
نكت مضحكة جدا جدا اخر حاجة يعني تضحك من قلبك.
والنصيحة الاخيرة اقفل بوقك وانت بتقرا قصدي امسك نفسك.
يلا احلى نكت مضحكة موت وبس:
- * مدرس سأل طلاب: اللي يحس إنه غبي يوقف؟ وقف واحد فقاله المدرس: انت حاس إنك غبي؟ قال:لا بس قلت عيب اخليك واقف لوحدك !
- * غبي سافر لبنان وحضر حفله للفنان رامي عياش ولمن سمع رامي يغني,, ((بحطها عا راسي من فوق) قام ورفع إيده ويصرخ: ((عرفتها عرفتها..الطاقيه))في محشش أذانيه محروقه! سألوه ليش إذنك محروقه؟ ..قال المحشش: كنت بكوي قميصي بتاعتي ورن الموبايل ورديت بالمكواة . قالوا له والثانيه ليش محروقه؟ قال: إبن الكلب رن مرة ثانيه!!!
- * صعيدي بيتكلم بالسياسه يقول : كويس ان امريكا اتهمت طالبان ما اتهمتش المدرسة كلها
- * ايه هو المكتوب على قاع زجاجة المياه الغازيه في الصعيد…؟؟؟؟ مكتوب : الفتح من الناحية الأخرى .
- * فيه واحد شاب لقى عجوز في الشارع وداها ثانوية بنات وقالهم:اصرفوها لي .
- * واحد تعب من المشى جري
- * مرة واحد حلاق ابنة نجح ضرب موسين فى الجو
كمل معانا في نكت مضحكة موت
- * جحا فتح فرارجى جاله مفتش التموين و سأله بتأكل الفراخ ايه يا جحا ؟ قاله رز قاله المفتش مصيبتك سودا هو حد لاقى الرز غرامه 100 ج تانى يوم بتأكل الفراخ ايه يا جحا ؟ قاله قمح قاله المفتش مصيبتك سودا هو حد لاقى القمح غرامه 100 ج ثالث يوم بتأكل الفراخ ايه يا جحا ؟ قاله دره قاله المفتش مصيبتك سودا هو حد لاقى الدره غرامه 100 ج رابع يوم بتأكل الفراخ ايه يا جحا ؟ قاله بدى كل فرخه جنيه تاكل اللى هى عايزاه
- * كان في مرة واحد صاحب مزرعة جزر وجانبه واحد صاحب مزرعة ارانب كان كل يوم يجي يلاقى الارانب اكلت الجزر كله وهكذا كل يوم لحد مل زهق قرر انه يروح مزرعة الارانب وجاب شاكوش وكسرلهم كل اسنانهم جه تانى يوم الصبح برده لقى الجزر بتاعه حد اكله راح عند الارانب ومسك واحد منهم وقاله انتوا واديتوه الجزر فين قالوه :عملناه عثير وثربناه
لسه نكت مضكة موت اكتر من كده
- * صاحب محل دخلت عنده واحده حلوه …. وكل شوي تقول له : بكم هذا حجي … بكم هذا حجي …. اخيرا زهق منها قال : شوفي انا ماحجيتش لكن عملت عمرة .. علشان كذا تـقـدري تـقــولي …. ياعــمــري
- * مره واحد بياع سمك ابوه مات ماشى فى الجنازه يقول كان صاحى وبيلعب .
- * واحد جناينى اتجوز واحده مقطوعة من شجرة .
- * مر اتنين دخلوا يسرقوا شقه فطب عليهم صاحبها فا واحد منهم دخل البلكونة فدخل صاحب الشقه وقاله انت بتعمل ايه هنا قالو الحرامي انا كنت بحارب بطيارتي ووقعت فا نطيت بالباراشوت في البلكونة قالوصاحب الشقه ايوه يا بطل في دي الرجولة مش اللي قاعد في البانيو بيقولي ضفاضع بشرية .
عايز نكات مضحكة موت تابع
- * مره واحد فاتح محل انابيب غاز فعاوز يعمل افتتاح للمحل ففنجر انبوبة غاز فى المحل .
- * مرة واحد بيقول لواحد انت اهلاوى ولا زملكاوى قالوا انا لا ده ولا ده قاله انا من المقاولون قاله وبتحب مين فيها قاله بتوع المحاره .
- * واحد مستعجل اتجوز واحد ه مستعجله ……….خلفوا ولد مش فاضلهم ..
- * عمارتين وقعوا على بعض ……بعض مات
- * سألت امراة زوجة جحا عن سبب حزنها فقالت : ذهب جحا ليبيع حماره و في المساء عاد الحمار و معه النقود .
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اسمعو احسن نكت :
ثم ذبان ركبت تاكسي وقلتله اول زبلة على اليسار .
موتو ضحك
مره واحد مهندس اتجوز واحده مدرسة رياضه جابو ولد متساوى الساقين
اتنين اصحاب قعدين فى السينيما واحد منهم قال للتانى تراهنى اضرب الراجل الى قدام دا على افاه قالو اراهنك قام رايح ولسعو على افاه بيقولو ازيك يا حسنين بيقولو اى يا افندى انا مش حسنين قالو معلش بفتكرك واحد صحبى قام راجع صاحبه قالو كسبت الرهان قالو تراهنى اضربو على افاه تانى قالو ماشى اراهنك راح للراجل لسعو على افاه بيقولو انا عارف ان انتا حسنين بس مش عاوز تقول بيقولو ياعم والله انا مش حسنين قالو انا اسف رجع كسب الرهان بعد ما الفلم خلص طلعو برا بيقولو الراجل الى ضربتو جوا اهو تراهنى اضربو تانى على افاه قالو اراهنك راح للراجل لسعو على افاه وقالو انتا هنا يا حسنين وسايبنى اضرب فى الراجل جوا هههههههههههه
اتنين محششيين قعدين بيحششو واحد قال للتانى تعرف تمشى على دخان سيجارتى قالو لا طبعا انتا غبى افرض انتا طفيت السيجارة اقع انا
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مرة واحد قلبوا وقف نزل يزقوا
مرة بنت اتصلت على حبيبها وقالت له احلف انك بتحبني قال لها مش ينفع احلف انا في الحمام قالت له انت كداااب قال لها والله العظيم انا في الحمام
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جاري فحص عقلك عفواً يوجد صندل.
مرة واح احول امة ماتت دفن ابوة
حلوة
جميلة جدا اد الكون
نكت مدرسه دعاء طالب فاشل عن المدرسه\الهم عذب المدرسين والمدرسات الاحياء منهم والاموات الهم احرق دفتر العلامات وحول الاصفار الي مئات الهم عذب مدرس الرياضيات واجعله يخيس في غرفة العمليات الهم عذب مدرسالعلوم واحصره بين الفم والبلعوم الهم عذب مدرس الاحياء واجعله امام الناس يتحول الي مومياء الهم عذب مدرس المطالعه واجعل حياته جولات مصارعه الهم عذب مدرس القواعد واجعله في الزباله قاعد
واحد اهبل اشترى رسيفر وراح لامة قالها زغرتى ياما اشتريات رسيفر قالتة جبت منين الفلوس قالها بعت التلفزيون
محشيش بيحاول يولع عود كبريت صاحب قالة يمكن بايظ قالة بايظ ازاى انا لسه مولع من شوية
والله نكت ما فى احلى منا فى العالم وعجبتنى كتيييييييييييير
مرة واحد ماشى مع واحدة شافت ابوة قالت له ابوية ماشى هناك قال لها عادى قليلوا ان انا اخوكى
انا بحب نكت جحا
انا موت من الضحك يخب بتك ياجحا
انا حبيت النكت
زوج فرفور مراته بتولد وقاعدة تصرخ وهو واقف بره يلطم ويقول انا السبب انا السبب
نكت جميلة جدااااااااااااااااااااا
واحد راكب الاتوبيس فعدى الكمسري قاله تذاكر قاله مش معيا فلوس الكمسري ضربه على افاه وقاله خلاص مش مهم فقاله : طيب ا ضربني افة تاني ……. الكمسري ضربه راح نادى على صاحبه وقاله حسنين ما تدفعش خلاص دفعتلك
مرة واحد وقف تكسي فبيقول للسواق فاضي يا أسطى قاله فاضي قاله طب ماتيجي نلعب دورين كرشينه
حلوين النكه دى اووى بجد جامده اخر جاجه
هيه اكتير مهضومه بس ناقصها شيى بدك تقولوا ها الشيى الى ناقصها لانى مش بعرفه
نكت بجد اكثر من رائعة وان شاء الله يكون فيه جديد واحلى
thank you mariam