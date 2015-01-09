نكت 2018 تموت من الضحك مصرية جامدة اخر حاجة وفي الصميم

نكت 2018 مصرية
مصريات – مش كل مين يقولك في نكت تموت ضحك تروح مصدقه وعامل ميث من الضحك، بس هنا اكيد هاتلاقي احلى نكت مصرية 2018 يعني مش لازم كلها مرة صعيدي ومرة راجل ومراته وهكذا .. بس هي نكت تفطس ضحك مصرية مختلفة جامدة وفي الصميم تجيب اجلك.
بس اوعى تروح فيها بجد بعد ما تشوف نكت مضحكة جامدة جدا ولو مش عاجباك نكت 2017 ولم تؤدي الى انك تموت من الضحك والقهقهة يمكن ممكن العيب فيك او مفهمتهاش حاول مرة تانية.
- حمار شاف حصان قال اخ لو اني مخلص الثانوية
- حمار بيقول لخطيبته امتى هنتجوز ياحمارة قالت له لما تحسن الفاظك ياحيوان.
- مرة واحد توأم شاف أخوه قال له: انت فين من الصبح يخرب شكلك أمي خلتني أستحمى مرتين.
- ببياع في القطر لما بينادي بيقول ايه ؟ : صلى على رسول الله ، لا بنشحت و لا بنقول لله ، معايا اللبان و اللي ما بانش ، معايا اللباس و اللي ما باسش ، معايا أستك ياباني تمطه يرجع لك تاني ، معايا فلاية تطلع لك القملاية و تقولك دكر و لا نتاية ، معايا طبق صيني ما ينكسرش ، اللي يكسر واحد أطلع له ربع جنيه ، اللي يكسر اتنين اطلع له نص جنيه ، اللي يكسر التالت اطلع تلاتة ديك امه.
- مرة اثنين ساكنين فى ناطحات سحاب لكن المصعد كان معطل فطلعوا على
رجليهم فوصلوا الى الدور 99 فقال واحد للاخر عندى خبرين الاول حلو والثانى
وحش الحلو ان احنا وصلنا الى الدور 99 والوحش ان العمارة مش بتاعتنا.
- الصحفي: وحضرتك إزاي بتعرف إذا كان المريض مجنون فعلا ولا مجرد تعبان نفسيا
الدكتور: بنعمله إختبار البانيو
الصحفي: واللي هو ؟
الدكتور: بنملى البانيو ميّه على آخره … وندي المريض معلقة وكوباية وجردل … وبنقوله فضيلنا البانيو ده من الميّة
الصحفي: وطبعا لو استخدم المعلقة أو الكوباية يبقي مجنون لإنه المفروض يستخدم الجردل
الدكتور: مممم … هو عامة، العاقل حيرمي ده كله ويشيل سدادة البانيو … تحب اوضتك على الشارع ولا بتبص على الجنينة ؟؟
- مرة واحدة ست ماشية في جنازة جوزها عمالة تنوح عليه اتنين كانوا ماشيين في الجنازة واحد بيقول للتاني تراهني إن الستات دول ما يصدقوا ازواجهم تموت و ينسوهم قالوا ازاي ام راح ماشي وراها و عمال يقول اه يا حلو يا مسمسم لو الواحد يعرف عنوانك بس ما كانش يسيبك راحت الست ماشية في الجنازة تنوح و تقول اه يا جوزي يا اللي كنت مستتني و مجوزني في شقة برحة في 3 شارع النسيان الدور الثالث شقة 5 اه يا جوززززززززززي.
- تم طرح مناقصة لصيانة سور البيت الابيض
تقدم 3مقاولين امريكاني و مكسيكي و مصرى للمناقصة
الامريكاني اخد مقاسات السور و تقدم بسعر 900 دولار
سأله مسئول البيت الابيض: ليه 900 دولار
قال : 400 دولار خامات+ 400 دولار عمالة و 100 دولار مكسب
و المكسيكي اخد مقاسات السور و تقدم ب 700 دولار للمناقصة
لما سأله قال: 300 دولار خامات+ 300 دولار عمالة و 100 دولار مكسب
أما المصرى فراح من غير ماياخد أي مقاسات و قال للمسئول: أنا هاخد 2700 دولار في الحوار دة
المسئول رد علية و قالة: ليه يا عم كل ده
رد علية المصرى و قالة: 1000 دولار ليا و 1000 دولار ليك و نجيب المكسيكي يعمل الشغلانة بـ 700
- واحد دخل مجمع استهلاكى وسأل عن الفراخ فساله الموظف عايز فراخ صاحيه ولاّ مدبوحه؟؟ قال مدبوحه ، قال له اطلع الدور الثانى…….طلع وسأل عن الفراخ المدبوحه فقال الموظف عايزها مقطعة ولاّ صحيحة ؟؟ فقال له مقطعه ، قال له اطلع الدور الثالث ….. وقابل موظف اخر وسأله عن الفراخ المدبوحة ومقطعه
فقال له عايزها متكيسة ولاّ لأ ؟؟ قال له متكيسة فقال له اطلع الدور الرابع …..
طلع الدور الرابع وقابل موظف اخر وقال له عايز فراخ مدبوحة ومقطعه ومكيسة
فرد الموظف وقال له مافيش فراخ .. بس ايه رأيك فى النظام؟
- بخــيل وقع فى حفرة ، فتجمع عليه الناس علشان يساعدوه … المهم انه في الآخر ما كانش راضي يطلع ، فجاهم واحد و سألهم ايه اللى بيحصل ؟ قالوله احنا
قاعدين نقوله هات ايدك هات يدك وهو رافض، قال بسيطه ، راح عند البخيل وقال
له خذ ايدي ………… فطلع البخيل.
- واحد صعيدي في برنامج الكاميرا في الملعب سألوه بتشجع مين قالهم المقاولين العرب قالوله بتحب مين في المقاولين العرب قالهم الجماعة بتوع المحارة .
- صعيدي فتح محل جواهرجى عمل أول يوم ببلاش .
- صعيدي سافر بره خمس سنين متواصلة لما رجع القاهرة لقاهم بيحتفلوا بسبوع أبنه بقى ماشى فرحان أوى ويقول موجودين بنخلف مش موجودين برضه بنخلف .
- صعيدي راح أمريكا لقى الناس لابسين تي شيرتات مكتوب عليها بيبسى و كوكاكولا لما رجع البلد كتب على التي شيرت بتاعه عصير جصب
- صعيدي عايز يروح حفله تنكريه بعت أخوه .
- صعيدي مفتاح عربيته ضاع ميكانيكي جه فتحاله بطفاشه تاني يوم عمل نسخه من الطفاشه .
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روعه
المدرس للتلميذ اضرب سته فى سته
التلميذ ما ما قالت لى متضربش الستات
المدرس للتلاميذ مين ياولاد عاوز يروح الجنه
كل التلاميذ رفعو اصابعهم الا تلميذ
المدرس انت يابنى مش عاوز تروح الجنه
التلميذ اصلى ماما قالت لى متروحش هنا ولا هناك
مره وحده قتلت زوجها يوم الصبحيه لما حققو معاها قللها ليه عملتي كده قالت به شرفي ولا يومكن يروح هدر
بيقولك لما البنت تزعل مع حبيبها تعمله بلوك وتقفل الموبايل بتعها ومتردش عليه وفي الاخر تقول لصحبتها الحيوان ماصلحنيش ………تبا لكي يعني اجيلك في الحلم اصالحك
مره واحد صعيدي مكلف بتفجير نفسه بين الاسراءيليين راح عمل بروفة بينه وبين اهله
انا لسه جديد ونفسي اضحك من قلبي ممكن
مره وليه امر ووخده ابنها للناظر فبتقله بكابظه حبيب امه بيفطر فرختين بكابوظه حبيب امه بيتغدا معزتين بكابوظا حبيب امه بيتعشا عجلتين فراح الناظر قيلها بكابوظا حبيب امه هيكلنا احنا الاتنين
مره ممرض بينادي علي المرضي فبيقول شفاطه محمد شفاطه محمد فردت عليه المريضه الهي يشفطوك يا بعيد اسمي شفا طه محمد
مرة واحدة ماشية فى الشارع فى واحد عكسها قالها الجميل وراه ايه قالتله الجميل وراه حمار
النكت جميلة جدا جدا
حمار شاف حصان قال اخ لو اني مخلص الثانوية
نكت جمده
واحد صعيدي في برنامج الكاميرا في الملعب سألوه بتشجع مين قالهم المقاولين العرب قالوله بتحب مين في المقاولين العرب قالهم الجماعة بتوع المحارة
الــــحب أصــعب مـن عضـة الـكلـب
الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال
نكت جامدة بس
حلوين النكت
جميلة اوووووووووي
حمار بيقول لخطبتة امتى حنتجوز يا حمارة قالت لة لما تحسن الفاظك يا حيوان
النكت جميله وبجد يسلموا ايدكم وميرسي اكثير
صعيدى واقف قدامه خمس شياطين واحد يوسوسله واربعه يفهموه
اىه الجمال ده
خبر عاجل أوي أوي أوي .
حصلت حادثة جامدة بين سيارتين
السيارة الأولى سايقها شاب و التانية سايقاها بنت
لكن و بأعجوبة الشاب و البنت طلعوا من الحادثة و باركوا لبعض على سلامتهم و قعدوا منتظرين النجدة
و قال الشاب للبنت : إية الصدفة السعيدة اللى جمعتنا بالحادثة دى !!
و قالت البنت : مع إنة حادث شديد و عربيتى باظت بس أنا سعيدة إنى لقيتك ..
و نسيوا الحادثة و أتعرفوا على بعض
و بعد شوية البنت قالت : حظك حلو ,, معايا بيرة فى العربية إية رأيك نشرب و ننسى اللى حصل ؟!
وافق الشاب و قعد يشرب و لما خلّص قالها دلوقتى دورك تشربى
قالتلة : لية فاكرنى غبية , دلوقتى تييجى الشرطة و تلاقيك سكران و تشيل الليلة و هتصلح عربيتى غصب عنك ..
بيقولك إبليس حلق شنبه و سفخ إبنه كف و قاله أتعلم يا حيوان
جامدة
مرة واحد بيقول لابوه هات يابا اما انقط حسنين قاله عاوز كام ؟؟ قاله 100 جنية قاله لا خد خمسين ونقط حسن واحد
نكت جامدة جدي
مرة واحد صعيدي اول مرة يشوف الهرم
الصعيدي قال : يابوووويدي كلها جبنة نستون
احلى نكت فى العالم
مرسى على النكت
مره واحد وابوه فام الوله بتخبط علي الباب فابوه بيقول له افتح لامك قاله افتح انت لمراتك قاله مهي الولدتك قاله منت الي اتجوزتها فلراجل ندهله يا نعمات انت طالق اوم افتح با لامك
حبو يعملو اختبار الزكاء فجابو واحد الماني وامريكي بريطاني وصعيدي الالماني سال الكومبيوتر امتي اوصل لمرحلة العبقرية الكومبيتررد بعد 50سنة الماني اقعد يبكي ساله الامريكي رد عليه الكومبيتر وقاله بعد 100سنة الامريكي قاعد يبكي البريطاني رد عليه الكومبيوتر وقاله بعد150سنة خد ركن وقعد يبكي جا الصعيدي وسال امتي ياعم الكومبيوتر نوصل لمرحلة العبقرية والزكاء الكمبيوتر خد ركن واشتغل يبكي
واحد صعيدي قالوله ولد عمك داس عليه القطر قال بهههه تاني
واحد حبيقضي ليلة حمرة ولع في الشقة
في المدرسه استاذ الحساب بيسال التلميذ بتاعه: لو باباك استلف الف جنيه
من البنك والف جنيه تانيه من جاركم يبقى هيرجع كام الف
التلميذ: مش هيرجع حاجه يا استاذ
الاستاذ: ياابني استلف الف وبعديها الف تانيه
التلميذ : مش هيرجع حاجه يا استاذ
الاستاذ: اعد يا ابني انت متعرفش حاجه في الحساب
التلميذ: انت اللي متعرفش ابويا
اربعه مجانين الدكتور رسملهم باب على الحيطه وبيقول اللى هيفهم يبقى كده خف فراح الاول راح يفتح الباب فدخل فى الحيط التانى دخل فى الحيط التالت نفس الحكايه الرابع مات من الضحك عليهم الدكتور قال انت بتتضحك ليه قاله المفتاح معايا
مرة واحد محشش حب يعمل لمراتة مفاجاة طلقها
مرة واحد ووحدة بيجوزه العريس مخنف والعروسه مخنفه روحو ه الشقه خيفه تكلم علشان ميعرفش اني هي مخنفه وهو خايف يتكلم علشان متعرفش اني هو مخنف فالعروسه التلو انب كن العريس الها للتنا فن
مرة واحد مسطول راح لجزار المسطول بيقول للجزار انا عاوز ازازتين كوكاكولا قلو يبني انا جزار المسطول قلو مليش في انا كدة شارب سجرتين مبوظين دماغي الجزار قلو طب هات سجارة نعدل بيها دماغنة الجزار خد السجارة اتسطل زيو وحدة ست جية بتقولو عاوزة كيلو لحمة ضاني قلها انتي جبتي الازايز اللي عليكي
واحدة متجوزة كهربائى شافت سلك عريان نكسفت
ههههههههه النكت رائعة
مرة واحدة حطت الكرسى علشان تجيب حاجة من فوق الدلاب راحة وقعت وجوزها باصص عليها قلتلو اية رايك فى الحركة دى
مرة واحد بخيل قال لمراته يوم عيد ميلادك اجبليك اية الها اجبلك فلوس ولا تاخدى موبايلى الجديد فكرة وقالت دية بخيل لو قلتلو عايزة فلوس هيدينى 2جنية قالتله خلاص هات موبايلك الجديد قالها اكتبى 01114785007
مره واحد قابل واحد قله انا بردان من السقعه رد التانى قله وانا حمدان من الجيزه