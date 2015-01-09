نكت 2018 تموت من الضحك مصرية جامدة اخر حاجة وفي الصميم

نكت 2018 مصرية

مصريات – مش كل مين يقولك في نكت تموت ضحك تروح مصدقه وعامل ميث من الضحك، بس هنا اكيد هاتلاقي احلى نكت مصرية 2018 يعني مش لازم كلها مرة صعيدي ومرة راجل ومراته وهكذا .. بس هي نكت تفطس ضحك مصرية مختلفة جامدة وفي الصميم تجيب اجلك.

بس اوعى تروح فيها بجد بعد ما تشوف نكت مضحكة جامدة جدا ولو مش عاجباك نكت 2017 ولم تؤدي الى انك تموت من الضحك والقهقهة يمكن ممكن العيب فيك او مفهمتهاش حاول مرة تانية.



حمار شاف حصان قال اخ لو اني مخلص الثانوية

حمار بيقول لخطيبته امتى هنتجوز ياحمارة قالت له لما تحسن الفاظك ياحيوان.

مرة واحد توأم شاف أخوه قال له: انت فين من الصبح يخرب شكلك أمي خلتني أستحمى مرتين.

ببياع في القطر لما بينادي بيقول ايه ؟ : صلى على رسول الله ، لا بنشحت و لا بنقول لله ، معايا اللبان و اللي ما بانش ، معايا اللباس و اللي ما باسش ، معايا أستك ياباني تمطه يرجع لك تاني ، معايا فلاية تطلع لك القملاية و تقولك دكر و لا نتاية ، معايا طبق صيني ما ينكسرش ، اللي يكسر واحد أطلع له ربع جنيه ، اللي يكسر اتنين اطلع له نص جنيه ، اللي يكسر التالت اطلع تلاتة ديك امه.

مرة اثنين ساكنين فى ناطحات سحاب لكن المصعد كان معطل فطلعوا على

رجليهم فوصلوا الى الدور 99 فقال واحد للاخر عندى خبرين الاول حلو والثانى

وحش الحلو ان احنا وصلنا الى الدور 99 والوحش ان العمارة مش بتاعتنا.

رجليهم فوصلوا الى الدور 99 فقال واحد للاخر عندى خبرين الاول حلو والثانى وحش الحلو ان احنا وصلنا الى الدور 99 والوحش ان العمارة مش بتاعتنا. الصحفي: وحضرتك إزاي بتعرف إذا كان المريض مجنون فعلا ولا مجرد تعبان نفسيا

الدكتور: بنعمله إختبار البانيو

الصحفي: واللي هو ؟

الدكتور: بنملى البانيو ميّه على آخره … وندي المريض معلقة وكوباية وجردل … وبنقوله فضيلنا البانيو ده من الميّة

الصحفي: وطبعا لو استخدم المعلقة أو الكوباية يبقي مجنون لإنه المفروض يستخدم الجردل

الدكتور: مممم … هو عامة، العاقل حيرمي ده كله ويشيل سدادة البانيو … تحب اوضتك على الشارع ولا بتبص على الجنينة ؟؟

الدكتور: بنعمله إختبار البانيو الصحفي: واللي هو ؟ الدكتور: بنملى البانيو ميّه على آخره … وندي المريض معلقة وكوباية وجردل … وبنقوله فضيلنا البانيو ده من الميّة الصحفي: وطبعا لو استخدم المعلقة أو الكوباية يبقي مجنون لإنه المفروض يستخدم الجردل الدكتور: مممم … هو عامة، العاقل حيرمي ده كله ويشيل سدادة البانيو … تحب اوضتك على الشارع ولا بتبص على الجنينة ؟؟ مرة واحدة ست ماشية في جنازة جوزها عمالة تنوح عليه اتنين كانوا ماشيين في الجنازة واحد بيقول للتاني تراهني إن الستات دول ما يصدقوا ازواجهم تموت و ينسوهم قالوا ازاي ام راح ماشي وراها و عمال يقول اه يا حلو يا مسمسم لو الواحد يعرف عنوانك بس ما كانش يسيبك راحت الست ماشية في الجنازة تنوح و تقول اه يا جوزي يا اللي كنت مستتني و مجوزني في شقة برحة في 3 شارع النسيان الدور الثالث شقة 5 اه يا جوززززززززززي.

تم طرح مناقصة لصيانة سور البيت الابيض

تقدم 3مقاولين امريكاني و مكسيكي و مصرى للمناقصة

الامريكاني اخد مقاسات السور و تقدم بسعر 900 دولار

سأله مسئول البيت الابيض: ليه 900 دولار

قال : 400 دولار خامات+ 400 دولار عمالة و 100 دولار مكسب

و المكسيكي اخد مقاسات السور و تقدم ب 700 دولار للمناقصة

لما سأله قال: 300 دولار خامات+ 300 دولار عمالة و 100 دولار مكسب

أما المصرى فراح من غير ماياخد أي مقاسات و قال للمسئول: أنا هاخد 2700 دولار في الحوار دة

المسئول رد علية و قالة: ليه يا عم كل ده

رد علية المصرى و قالة: 1000 دولار ليا و 1000 دولار ليك و نجيب المكسيكي يعمل الشغلانة بـ 700

تقدم 3مقاولين امريكاني و مكسيكي و مصرى للمناقصة الامريكاني اخد مقاسات السور و تقدم بسعر 900 دولار سأله مسئول البيت الابيض: ليه 900 دولار قال : 400 دولار خامات+ 400 دولار عمالة و 100 دولار مكسب و المكسيكي اخد مقاسات السور و تقدم ب 700 دولار للمناقصة لما سأله قال: 300 دولار خامات+ 300 دولار عمالة و 100 دولار مكسب أما المصرى فراح من غير ماياخد أي مقاسات و قال للمسئول: أنا هاخد 2700 دولار في الحوار دة المسئول رد علية و قالة: ليه يا عم كل ده رد علية المصرى و قالة: 1000 دولار ليا و 1000 دولار ليك و نجيب المكسيكي يعمل الشغلانة بـ 700 واحد دخل مجمع استهلاكى وسأل عن الفراخ فساله الموظف عايز فراخ صاحيه ولاّ مدبوحه؟؟ قال مدبوحه ، قال له اطلع الدور الثانى…….طلع وسأل عن الفراخ المدبوحه فقال الموظف عايزها مقطعة ولاّ صحيحة ؟؟ فقال له مقطعه ، قال له اطلع الدور الثالث ….. وقابل موظف اخر وسأله عن الفراخ المدبوحة ومقطعه

فقال له عايزها متكيسة ولاّ لأ ؟؟ قال له متكيسة فقال له اطلع الدور الرابع …..

طلع الدور الرابع وقابل موظف اخر وقال له عايز فراخ مدبوحة ومقطعه ومكيسة

فرد الموظف وقال له مافيش فراخ .. بس ايه رأيك فى النظام؟

فقال له عايزها متكيسة ولاّ لأ ؟؟ قال له متكيسة فقال له اطلع الدور الرابع ….. طلع الدور الرابع وقابل موظف اخر وقال له عايز فراخ مدبوحة ومقطعه ومكيسة فرد الموظف وقال له مافيش فراخ .. بس ايه رأيك فى النظام؟ بخــيل وقع فى حفرة ، فتجمع عليه الناس علشان يساعدوه … المهم انه في الآخر ما كانش راضي يطلع ، فجاهم واحد و سألهم ايه اللى بيحصل ؟ قالوله احنا

قاعدين نقوله هات ايدك هات يدك وهو رافض، قال بسيطه ، راح عند البخيل وقال

له خذ ايدي ………… فطلع البخيل.

قاعدين نقوله هات ايدك هات يدك وهو رافض، قال بسيطه ، راح عند البخيل وقال له خذ ايدي ………… فطلع البخيل. واحد صعيدي في برنامج الكاميرا في الملعب سألوه بتشجع مين قالهم المقاولين العرب قالوله بتحب مين في المقاولين العرب قالهم الجماعة بتوع المحارة .

صعيدي فتح محل جواهرجى عمل أول يوم ببلاش .

صعيدي سافر بره خمس سنين متواصلة لما رجع القاهرة لقاهم بيحتفلوا بسبوع أبنه بقى ماشى فرحان أوى ويقول موجودين بنخلف مش موجودين برضه بنخلف .

صعيدي راح أمريكا لقى الناس لابسين تي شيرتات مكتوب عليها بيبسى و كوكاكولا لما رجع البلد كتب على التي شيرت بتاعه عصير جصب

صعيدي عايز يروح حفله تنكريه بعت أخوه .

صعيدي مفتاح عربيته ضاع ميكانيكي جه فتحاله بطفاشه تاني يوم عمل نسخه من الطفاشه .

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نكت 2018 تموت من الضحك مصرية جامدة اخر حاجة وفي الصميم