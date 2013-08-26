وزارة التربية والتعليم في اليمن

وزارة التربية والتعليم اليمن

صنعاء – اليمن – كتبت لبنى حمدان:

تقدم وزارة التربية والتعليم في اليمن من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بهاالعديد من الخدمات للطلبة و كذلك للمعلمين ، ومن بينها نتائج الامتحانات و ارقام الجلوس و مواعيد الامتحانات الخاصة بصفوف النقل او نتائج الشهادات العامة كالشهادة الاعدادية والشهادة الثانوية العامة اليمنية.

وقد انتهت وزارة التربية والتعليم بـ اليمن مؤخرا من تصحيح نتائج امتحانات المرحلة الاعدادية و الثانوية وتقوم بتقديم خدمات معرفة النتائج وخاصة نتائج الثانوية العامة في اليمن من خلال الاتصال على رقم 160 بالموبايل او ارسال رسالة نصية بها رقم الجلوس الخاص بالطالب على نفس الرقم.

وتستعد وزارة التربية والتعليم في اليمن الى استقبال العام الدراسي الجديد 2016 -2017 والاعداد له ، ويمكن التعرف على كل التفاصيل والحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمدارس في اليمن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمن بالضغط على رابط الوزارة لعرض نتائج الامتحانات 2017 المبين بالاسفل.

كما يمكن من خلال الموقع متابعة جميع المقررات الدراسية لكل الصفوف المختلفة وايضا المحذوفات والمناهج والاشتراك في المنح التي تتيحها الوزارة لطلابها .
اما لمعرفة نتائج الثانوية العامة 2017 او صفوف النقل او شهادة التعليم الاساسي الشهادة الاعدادية عن طريق الانترنت فيرجى زيارة الرابط التالي بالضغط هنا >> http://www.results.edu.ye/main

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موقع نتائج وزارة التربية والتعليم في اليمن www.results.edu.ye

26/08/2013 63 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , ,
63 comments
  1. فتحي محمد القدسي 17/10/2017 11:53 -

    ولا يستاهل طالب النجاح كلهم غشاشين

  3. انس طلال 19/05/2017 01:49 -

    الحذف قليل حرام ما درسناش يرجى المساعده

  4. حسين محمد علي حسين مدني 04/05/2017 01:38 -

    حسين محمد علي حسن مدني
    الاسم الأخير حسين وليس حسن

  5. موسى الجراش 04/11/2016 19:53 -

    يامنعاه نجحوهم مساكين حرام عليكم يكفي القصف والحياه المأساويه الذي بيعيشوها

  6. حسن صلاح 01/11/2016 11:29 -

    متى نتائج ثالث ثانوي لو سمحتو ردو علينا

  7. مجاهد حمود سعد 28/10/2016 02:12 -

    مهما كانت النتائج . فالظروف قاسيه في الوطن ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب اليمنيين

  8. مجاهد حمود سعد 28/10/2016 02:11 -

    عجل فقد سحق الزمان مشاعري
    مايقوله احد طلاب الثانويه وهو ينتظر للنتيجه بفارغ الصبر

  9. عبدالكريم احمد علي هادي 23/10/2016 08:11 -

    متى النتيجه لو سمحتوا اسرعوا

  10. وحده مجتهده 12/10/2016 09:22 -

    متى بطتلع النتائج ثالت ثانوي واتمنى العدل في تصحيح

  11. محمدعبدالعزيزعلي النجار 02/09/2016 16:00 -

    متى سيتم اعلان نتائج الصف التاسع إعدادي 2016م.
    أرجو الرد بأسرع مايمكن

  12. سيف العامري 23/01/2016 19:34 -

    نريد الاستفسار عن من لم يتمكن من حضور الا متحانات الثانوية قسم ادبي

  13. ابو عمر 13/01/2016 23:29 -

    الرجاء من المسؤلين علي الكنترول عدم معاملة اصحاب صعدة في النتائج كما في السنوات الماضية فالضرب في الميت حراااام 

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