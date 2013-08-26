موقع نتائج وزارة التربية والتعليم في اليمن www.results.edu.ye

وزارة التربية والتعليم اليمن
صنعاء – اليمن – كتبت لبنى حمدان:
تقدم وزارة التربية والتعليم في اليمن من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بهاالعديد من الخدمات للطلبة و كذلك للمعلمين ، ومن بينها نتائج الامتحانات و ارقام الجلوس و مواعيد الامتحانات الخاصة بصفوف النقل او نتائج الشهادات العامة كالشهادة الاعدادية والشهادة الثانوية العامة اليمنية.
وقد انتهت وزارة التربية والتعليم بـ اليمن مؤخرا من تصحيح نتائج امتحانات المرحلة الاعدادية و الثانوية وتقوم بتقديم خدمات معرفة النتائج وخاصة نتائج الثانوية العامة في اليمن من خلال الاتصال على رقم 160 بالموبايل او ارسال رسالة نصية بها رقم الجلوس الخاص بالطالب على نفس الرقم.
وتستعد وزارة التربية والتعليم في اليمن الى استقبال العام الدراسي الجديد 2016 -2017 والاعداد له ، ويمكن التعرف على كل التفاصيل والحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمدارس في اليمن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمن بالضغط على رابط الوزارة لعرض نتائج الامتحانات 2017 المبين بالاسفل.
كما يمكن من خلال الموقع متابعة جميع المقررات الدراسية لكل الصفوف المختلفة وايضا المحذوفات والمناهج والاشتراك في المنح التي تتيحها الوزارة لطلابها .
اما لمعرفة نتائج الثانوية العامة 2017 او صفوف النقل او شهادة التعليم الاساسي الشهادة الاعدادية عن طريق الانترنت فيرجى زيارة الرابط التالي بالضغط هنا >> http://www.results.edu.ye/main
ولا يستاهل طالب النجاح كلهم غشاشين
معظم الطلاب نحن بالغش
الحذف قليل حرام ما درسناش يرجى المساعده
حسين محمد علي حسن مدني
الاسم الأخير حسين وليس حسن
يامنعاه نجحوهم مساكين حرام عليكم يكفي القصف والحياه المأساويه الذي بيعيشوها
متى نتائج ثالث ثانوي لو سمحتو ردو علينا
مهما كانت النتائج . فالظروف قاسيه في الوطن ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب اليمنيين
عجل فقد سحق الزمان مشاعري
مايقوله احد طلاب الثانويه وهو ينتظر للنتيجه بفارغ الصبر
متى النتيجه لو سمحتوا اسرعوا
متى بطتلع النتائج ثالت ثانوي واتمنى العدل في تصحيح
متى سيتم اعلان نتائج الصف التاسع إعدادي 2016م.
أرجو الرد بأسرع مايمكن
نريد الاستفسار عن من لم يتمكن من حضور الا متحانات الثانوية قسم ادبي
الرجاء من المسؤلين علي الكنترول عدم معاملة اصحاب صعدة في النتائج كما في السنوات الماضية فالضرب في الميت حراااام