وزارة التربية والتعليم اليمن

صنعاء – اليمن – كتبت لبنى حمدان:

تقدم وزارة التربية والتعليم في اليمن من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بهاالعديد من الخدمات للطلبة و كذلك للمعلمين ، ومن بينها نتائج الامتحانات و ارقام الجلوس و مواعيد الامتحانات الخاصة بصفوف النقل او نتائج الشهادات العامة كالشهادة الاعدادية والشهادة الثانوية العامة اليمنية.

وقد انتهت وزارة التربية والتعليم بـ اليمن مؤخرا من تصحيح نتائج امتحانات المرحلة الاعدادية و الثانوية وتقوم بتقديم خدمات معرفة النتائج وخاصة نتائج الثانوية العامة في اليمن من خلال الاتصال على رقم 160 بالموبايل او ارسال رسالة نصية بها رقم الجلوس الخاص بالطالب على نفس الرقم.

وتستعد وزارة التربية والتعليم في اليمن الى استقبال العام الدراسي الجديد 2016 -2017 والاعداد له ، ويمكن التعرف على كل التفاصيل والحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمدارس في اليمن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمن بالضغط على رابط الوزارة لعرض نتائج الامتحانات 2017 المبين بالاسفل.

كما يمكن من خلال الموقع متابعة جميع المقررات الدراسية لكل الصفوف المختلفة وايضا المحذوفات والمناهج والاشتراك في المنح التي تتيحها الوزارة لطلابها .

اما لمعرفة نتائج الثانوية العامة 2017 او صفوف النقل او شهادة التعليم الاساسي الشهادة الاعدادية عن طريق الانترنت فيرجى زيارة الرابط التالي بالضغط هنا >> http://www.results.edu.ye/main

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موقع نتائج وزارة التربية والتعليم في اليمن www.results.edu.ye