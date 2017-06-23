أجمل افلام عيد الفطر 2017 مشاهدة اماكن العرض بكل المحافظات

افلام عيد الفطر 2017

مصريات – كتبت سمر محمد: من الخروجات المعتادة والمرتبطة بالاعياد خروجة السينما، وهناك افلام يتم انتاجها خصيصاً لتعرض في العيد الصغير او الكبير، وفي موسم افلام عيد الفطر 2017 تقدم دور العرض مجموعة من الافلام الجديدة، ويأمل منتجي افلام عيد الفطر انها تحقق ارباحا كبيرة خاصة لان موعدها يتزامن مع اجازة الصيف وانتهاء الامتحانات.

لو بتحب السيما وخايف على جيوبك في نفس الوقت ممكن تتفق تروح الحفلات الصباحية بيكون سعرها ارخص ومنه تعمل نشاط تاني باقي اليوم.

وينصح للبنات ايضا الذهاب لمشاهدة افلام عيد الفطر او السينما عموما خلال الفترة الصباحية لتحاشي الاصطدام بالسرسجية والمتحرشين.

واهم افلام عيد الفطر2017 هي:

فيلم الاصليين: اخراج مروان حامد ومن تأليف احمد مراد و بطولة ماجد الكيدواني و خالد الصاوي و محمد ممدوح و كندة علوش و منة شلبي

تدور قصة هذا الفيلم حول البصمة الوراثية للعين و استخدامها في عمليات التجسس على الاشخاص من خلال منظمة تسمى الاصليين.

يوتيوب فيديو تريلر فيلم الاصليين

فيلم جواب اعتقال:

بطولة الفنان محمد رمضان و اياد نصار و سيد رجب و صبري فواز و الفنانة دينا الشربيني، تأليف و اخراج محمد سامي.

قصة فيلم جواب اعتقال عن الانضمام للجماعات الارهابية و في احد الايام يحدث خلاف بين اخ محمد رمضان و احد افراد الجماعة يؤدي الى قتله ثم يسعى محمد رمضان للانتقام من الجماعة و لكن في نفس اللحظة يصدر جواب اعتقال من الشرطة.

فيديو يوتيوب اعلان فيلم جواب اعتقال

فيلم تصبح على خير:

تاليف و اخراج محمد سامي وبطولة الفنان تامر حسني و الفنانة درة و مي عمر و الفنانة نور وبيومي فؤاد

هو فيلم كوميدي تدور قصة حول شاب غني يقوم بايذاء مشاعر الاخرين ولكنه يعيش في حالة من الحزن.

مشاهدة يوتيوب فيديو تريلر فيلم تصبح على خير

فيلم هروب اضطراري:

الممثلين احمد السقا و امير كرارة و غادة عادل و احمد زاهر و فتحي عبد الوهاب و مصطفى خاطر

ضيوف الشرف احمد فهمي و باسم سمرة و محمد فراج وبيومي فؤاد وعزت ابو عوف

احداث فيلم هروب اضطراري: مقتل ابن رجل اعمال و اتهام شخصان كانت تربطهما علاقة معه مما يجعلهم يهربون و تبدا رحلة البحث عن القاتل.

مشاهدة يوتيوب اعلان فيلم هروب اضطراري

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