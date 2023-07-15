ستاندرد تشارترد: توقعات بارتفاع اسعار البيتكوين إلى 120 ألف دولار

مصريات – اخبار البيتكوين اليوم تكتبها ريهام نصر: تجتاح العملات الرقمية عالم المال والاعمال بوتيرة سريعة، فبعد أن أثارت ضجة في الأسواق المالية على مر السنوات الأخيرة، لعل آخرها هو ما أكدته تقارير صحفية أن البنك البريطاني العريق، ستاندرد تشارترد، قد رسم سيناريو محتمل لارتفاع قيمة البيتكوين، متوقعًا أن ترتفع قيمتها إلى 50 ألف دولار هذا العام 2023 وأن تتجاوز الـ 120 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024.

توقعات اسعار بيتكوين 2023-2024

وفيما يلي، سنقوم باستعراض اهم العوامل التي يمكن ان تصل بقيمة البيتكوين إلى هذه الاسعار المرتفعة، وما هي الاسباب التي جعلت العملاق المالي البريطاني Standard Chartered، يخلص إلى أن سعر البيتكوين قد يصل إلى 120,000 دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقاريره. حيث يشارك العديد من الخبراء في القطاع ذات الرأي ويرى بعضهم أن هذا التوقع هو سيناريو “واقعي بما فيه الكفاية”، خاصة مع توقعات الانقسام النصفي للبيتكوين في ربيع العام 2024. كما تأتي هذه التوقعات في ظل القواعد التنظيمية المحتملة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة والتضخم المستمر، مما يجعل البيتكوين خيارًا جذابًا للمستثمرين.”

**التقرير الاستثماري: هدف مرتفع لبيتكوين**

وفقًا لتقرير حديث من بنك Standard Chartered، يُمكن أن يصل سعر البيتكوين إلى 50 ألف دولار في هذا العام 2023، وإلى 120 ألف دولار بحلول نهاية العام 2024. وكان البنك قد نشر في أبريل توقعاً آخر بأن يصل سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار بحلول في اواخر 2024، مبرراً ذلك بالقول إن “الشتاء الرقمي” قد بدأ في التلاشي. ويرى أحد الخبراء الرئيسيين في العملات الرقمية في البنك، جيف كندريك، أنه ينبغي الآن إضافة 20% إلى تلك التوقعات.

**Standard Chartered: لاعب رئيسي في الساحة البنكية**

يُعتبر بنك Standard Chartered من البنوك البريطانية الكبيرة ذات الانتشار العالمي. حيث تبلغ أصول الشركة، وفقًا لمجلة فوربس، 820.7 مليار دولار. وتضم شبكة Standard Chartered ألف فرع في أكثر من 70 دولة.

وفي تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت القاهرة في ال 12 من يوليو، كانت البيتكوين تُتداول بسعر 30,815 دولار وفقًا لبيانات CoinGecko.

**الخبراء والتوقعات: المستقبل المشرق للبيتكوين**

اكد محررنا الاقتصادي في “مصريات“، أن خبراء يعتد بهم يعتبرون ان هذه التوقعات واقعية جداً. حيث يتوقع المشاركون في السوق بداية دورة ثورية جديدة، التي من المتوقع أن تسبق انقسام البيتكوين نصفياً في ربيع العام 2024. مع الأخذ بعين الاعتبار الديناميكية السعرية للبيتكوين حول الانقسامات النصفية السابقة، يمكن توقع زيادة معتدلة حتى الحدث نفسه وارتفاع قوي بعد الانقسام على مدى 12-18 شهرًا مع تحديث الأقصى التاريخي للأسعار..

وأشار إلى أن هناك عوامل إضافية تسهم في الارتفاع المتوقع، بما في ذلك التنظيم الأكثر وضوحاً للعملات الرقمية في الولايات المتحدة والموافقة المحتملة لـ ETF على بيتكوين، مما سيساعد في جذب المزيد من الرأس المال إلى السوق الرقمي من قبل المستثمرين المؤسسيين. بالإضافة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً، مما يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن وسائل بديلة للحفاظ على قيمة أصولهم والاستثمار في العملات الرقمية.

**توقعات أخرى: البيتكوين كاستثمار طويل الأجل**

أكد خبراء آخرون في مجال العملات الرقمية على التوقعات الإيجابية. وقالوا إن السيناريو الذي أعدده محللو بنك Standard Chartered ليس بعيد المنال وهو واقعي إلى حد ما. يقول الخبراء، “السوق تستعد لدورة صعودية جديدة، والتي من المتوقع أن تسبق انقسام البيتكوين نصفياً في ربيع عام 2024”.

**خصائص السوق: تذبذب اسعار البيتكوين واحتمالية الخسارة**

تتميز البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى بتقلباتها الشديدة، التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية. ومع ذلك، تقدم العملة الرقمية فرصاً هائلة للربح لمن يفهمون أنماط التذبذب ويعرفون كيفية الاستفادة منها.

**القواعد التنظيمية المقبلة: واعدة للغاية**

تعتبر التنظيمات المحتملة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة والموافقة المحتملة على بيتكوين من ETF عوامل إضافية قد تسهم في ارتفاع البيتكوين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى جذب المزيد من الرأسمال إلى السوق الرقمية من قبل المستثمرين المؤسسيين.

**التضخم: الحاجة إلى البديل**

تبقى معدلات التضخم في الولايات المتحدة مرتفعة، مما يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن طرق بديلة للحفاظ على قيمة أصولهم والاستثمار في العملات الرقمية. بفضل مثل هذه العوامل، يتوقع الخبراء أن يستمر الطلب على البيتكوين في النمو، وهو ما قد يدفع السعر إلى الارتفاع بشكل ملحوظ في الأشهر والسنوات القادمة.