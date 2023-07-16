فرص التعليم والمنح الدراسية في الجامعة المصرية الروسية

مصريات – اخبار التعليم تكتبها ريهام جديد: تعمل إدارة الجامعة المصرية الروسية على جذب الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، والذين يتمتعون بالتميز الأكاديمي والإبداع من خلال تقديم مجموعة من التخفيضات والمنح الدراسية الجزئية.

فيما يلي، الخصومات والمزايا التي اعلنت عنها الجامعة لجميع الطالبات والطلاب الراغبين بالالتحاق بصفوف الجامعة المصرية الروسية لهذا العام الجامعي.

1. خصم 25% للطلاب الراغبين في كلية الهندسة:

تمنح الجامعة خصمًا بنسبة 25% على المصروفات الدراسية للطلاب الذين يرغبون في التحويل إلى كلية الهندسة من جامعات أخرى. يُطبق هذا الخصم طوال فترة دراستهم الجامعية حتى التخرج.

2. خصم 10% لطلاب شهادة الثانوية العامة والمعادلة:

تقدم الجامعة خصمًا بنسبة 10% على المصروفات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة والمعادلة الذين يتقدمون لجميع كليات الجامعة الـ 8. ويتم تطبيق هذا الخصم للطلاب الذين لديهم أشقاء يدرسون في كليات الجامعة.

3. برامج كلية الهندسة معتمدة وبالتعاون مع جامعة إيفيسك الروسية:

تتمتع جميع برامج كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية بالاعتماد من إتحاد المهندسين العرب والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. كما تم توقيع اتفاقية برامج تعليمية مشتركة مع جامعة إيفيسك التقنية الحكومية الروسية لمنح درجات علمية مزدوجة في مجالات الهندسة.

4. فرص نقل الطلاب والمرافق الرياضية:

توفر الجامعة خطوط نقل للطلاب من معظم المحافظات والمدن المجاورة. كما تضم الجامعة ملاعب رياضية متنوعة ومتعددة داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى مكتبة مركزية تحتوي على معظم المراجع الدراسية والكتب التثقيفية.

معلومات عن الجامعة المصرية الروسية ERU

فيما يأتي بعض المعلومات عن الجامعة المصرية الروسية، وهي تعكس التزامها بتوفير بيئة تعليمية ممتازة وتعزيز تطور الطلاب في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية.

1. التاريخ والتأسيس:

– الجامعة المصرية الروسية تأسست عام 2006 بالتعاون بين مصر وروسيا.

– تعتبر نتاجًا للعلاقات الثقافية والتعليمية القوية بين البلدين.

2. الموقع والمقر:

– تقع الجامعة في مدينة بدر، محافظة القاهرة، مصر.

– تمتد على مساحة كبيرة وتضم مرافق حديثة ومرافق تعليمية متطورة.

3. الكليات والأقسام والتخصصات:

– تضم الجامعة العديد من الكليات والأقسام في مجالات مختلفة مثل:

كلية الصيدلة

كلية طب الفم والاسنان

كلية الهندسة

كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال

كلية الذكاء الإصطناعي

كلية الفنون التطبيقية

كلية الفنون الجميلة

كلية الألسن

– كما تقدم مجموعة واسعة من التخصصات لتلبية احتياجات الطلاب المختلفة.

4. الجودة والاعتماد:

– تتمتع الجامعة المصرية الروسية بسمعة قوية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

– تتبع المعايير العالمية للجودة والاعتماد وتحرص على تطوير برامجها الأكاديمية بشكل مستمر.

5. التعاون الدولي:

– تعزز الجامعة التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية والدولية الأخرى.

– توفر فرصًا للطلاب للمشاركة في برامج التبادل الطلابي والدراسات العليا في الخارج.

6. البنية التحتية والمرافق:

– تحتوي الجامعة على مرافق حديثة مثل المختبرات، والمكتبات، والمسارح، والملاعب الرياضية.

– توفر بيئة تعليمية متكاملة للطلاب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية.

7. الفعاليات والأنشطة الطلابية:

– تشجع الجامعة المشاركة الطلابية وتنظم فعاليات وأنشطة متنوعة مثل المؤتمرات والندوات والفعاليات الثقافية والاجتماعية.

– تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية والقيادية.

8. الهيئة التدريسية:

– تضم الجامعة أعضاء هيئة تدريس ذوي خبرة وكفاءة في مجالاتهم الأكاديمية.

– يعملون على توفير بيئة تعليمية ملهمة وتوجيه الطلاب نحو التفوق الأكاديمي.

9. الخدمات الطلابية:

– توفر الجامعة خدمات طلابية شاملة مثل الإرشاد الأكاديمي، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات التوظيف.

– تسعى لتوفير بيئة جاذبة ومريحة للطلاب لتحقيق تجربة تعليمية ممتازة.

10. المسؤولية الاجتماعية:

– تعمل الجامعة المصرية الروسية على تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتطوعية لخدمة المجتمع.

– تهدف إلى تنمية الوعي الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب.

11. تفاصيل الاتصال وزيارة الحرم الجامعي:

يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات حول التقدم للجامعة المصرية الروسية الاتصال بإدارة شئون الطلاب عبر الأرقام التالية: 0228609114 أو 0228609115.

أو على الأرقام المحمولة: 01050630681 – 01050630682 – 01050630683.

كما يمكن زيارة موقع الجامعة على الإنترنت https://www.eru.edu.eg

أو صفحتها على الفيس بوك: https://www.facebook.com/eru.university

يمكن أيضًا زيارة الحرم الجامعي للجامعة الواقع في محافظة القاهرة – مدينة بدر – المنطقة المركزية للمدينة – بجوار مبنى الجهاز “الجديد”.