اختبارات القدرات 2023 مواعيد وأماكن التقديم والكليات المتاحة

مصريات – كتبت سارة نجيب: بتوجيهات من د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم إتاحة جميع الخدمات والمعلومات التي تسهم في تيسير عملية الالتحاق بالكليات المطلوب فيها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة. وقد أعلن د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة عن إعداد دليل إرشادي مفصل يحتوي على أسئلة وأجوبة تساعد الطلاب على الحصول على المعلومات اللازمة حول إجراءات اختبارات القدرات.

وأكد المتحدث الرسمي أنه سيتم توفير فرصة التسجيل الإلكتروني للطلاب الذين يرغبون في أداء اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg، وسيتم فتح فترة التسجيل اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

تلك الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتسهيل وتيسير عملية الالتحاق بالكليات وتوفير المعلومات اللازمة للطلاب. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب للاختبارات وتأمين فرصة عادلة للجميع للتقدم إلى الكليات المرغوبة. يمكن للطلاب الاطلاع على الدليل الإرشادي والاطلاع على التعليمات والإرشادات اللازمة لاجتياز اختبارات القدرات بنجاح.

نهيب بجميع الطلاب المهتمين بالالتحاق بالكليات أن يستفيدوا من هذه الفرصة ويقوموا بالتسجيل الإلكتروني في الفترة المحددة. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توفير الدعم والمساعدة اللازمة للطلاب خلال عملية التسجيل وفي حالة وجود أي استفسارات أو تحتاج إلى مساعدة في إجراءات التسجيل.

إن توفير الخدمات الإلكترونية والمعلومات المفصلة يسهم في تحسين عملية التنسيق ويوفر الوقت والجهد للطلاب، ويمكنهم الاستعداد بشكل أفضل لاختبارات القدرات وتقديم طلبات الالتحاق بالكليات المرغوبة. نحن نسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية ملائمة وعادلة للطلاب والمساعدة في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقدم لامتحانات القدرات الكترونيًا إلى الكليات بغالبية الجامعات المصرية في جميع المحافظات، وحددت موعد تسجيل الطلاب لاداء امتحانات القبول والمستندات والأوراق المطلوبة، كما اصدرت قائمة باسماء الكليات والجامعات التي تتطلب اجتياز اختبار القدرات للتقدم إليها.

وفيما يلي نستعرض جميع تفاصيل خطوات التقدم لهذه الاختبارات، وذلك حسب الشروط المطلوبة والقواعد التي اوردها المجلس الأعلى للجامعات.

* متى موعد بدء التقديم الإلكتروني إلى اختبار القدرات؟

يستطيع الطلاب التسجيل الكترونيًا في اختبارات القبول على موقع مكتب التنسيق الالكتروني الرئيسي على بوابة الحكومة المصرية في الرابط الموضح ادناه آخر هذا الخبر.

أما مواعيد التقديم إلى اختبارات القبول لهذا العام 2023 فستكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

* كيفية وشروط التسجيل في اختبار القبول للجامعات والكليات؟

يلزم دخول الطالب الى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على موقع التنسيق اولاً، وبامكانه التقدم للاختبار عن طريق الرقم القومي الخاص به او ارقام الجلوس في الفترة التي تم تحديدها.

بمجرد التسجيل في الاختبارات سوف تظهر بيانات الطالب الشخصية والتي تشمل: اسم الطالب، الرقم القومي، رقم الجلوس الخاص به، المدرسة التي تخرج منها والشعبة التي قام بدراستها سواء علمي او هندسية او ادبي، ويجب على الطالب التأكد من البيانات التي تظهر امامه في موقع التنسيق الالكتروني.

تظهر امام الطالب قائمة بانواع الاختبارات المتاحة والاماكن التي تم تخصيصها من اجل الاختبارات وايضا مواعيد الاختبارات.

بعد اختيار الطالب لرغبته في نوع اختبارات القدارات ويتم تحديد الموعد المتاح لاداء الامتحان.

وبعد الانتهاء من جميع الخطوات على الطالب طباعة الايصال والذي تتضمن معلوماته نوع اختبار القدرات الذي قام باختياره ومواعيد اداء الامتحان بالكليات.

سوف تعلن الكليات لاحقًا عن نتائج اختبارات القدرات على موقع التنسيق الالكتروني، وتلتزم الكليات باضافة نتائج الطلاب المقبولين الى موقع التنسيق الالكتروني على الصفحة المخصصة للكلية.

يمكن للطالب التقدم الى الاختبار في اكتر من كلية، ولكن لن يسمح للطلاب الراسبين في اختبار القدرات التقدم مرة اخرى للاختبارات.

* ما هي المستندات والاوراق المطلوبة للتسجيل؟

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة بالاضافة الى صورة منه لكل اختبار قدرات يتقدم اليه.

صورة شخصية واحدة للمتقدم.

عدد 2 صورة شخصية حديثة للمتقدمين لكليات التربية الرياضية.

* ما هي الكليات التي تلزم الطلاب باداء اختبارات القدرات للتقدم اليها؟

كليات الفنون الجميلة قسم عمارة و فنون وفروعها.

كلية التربية الموسيقية التابعة لجامعة حلوان ومقرها منطقة الزمالك.

كلية التربية الفنية التابعة لجامعة حلوان بالزمالك.

كليات الفنون التطبيقية الخاصة بجامعات دمياط وبنها وبني سويف و حلوان.

كلية التربية الفنية التابعة لجامعة المنيا.

شعبة التربية الفنية بكليات التربية في الاسماعيلية التابعة لجامعة قناة السويس

كلية التربية جامعة السويس.

كليات التربية الرياضية.

شعبة التربية الفنية والموسيقية، وشعبة المسرح في كليات التربية النوعية في جامعة المنصورة.

جميع كليات الاعلام.

كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

كليات السياحة والفنادق.

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية وهي:

– كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

– كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية.

– الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

* متى موعد التقديم لطلاب الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة؟

لا تنطبق المواعيد المبينة اعلاه على طلاب الشهادات المعادلة سواء العربية او الاجنبية، وطلاب الدبلومات الفنية الصناعية والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات، وسوف يستطيعون التقدم لاحقًا إلى اختبارات القدرات بعد تحديد المواعيد المخصصة لهم في وقت لاحق.

* أين أماكن أداء اختبارات القدرات؟

فيما يلي تجدون قائمة على شكل وثيقة PDF “بي دي اف للتحميل، التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتضمن جميع اماكن وعناوين الكليات والجامعات التي يتم فيها إجراء اختبارات القدرات للعام السابق وسنقوم بنشر جدول مفصل للاماكن للعام الدراسي 2023 فور اصدارها.

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* رابط موقع مكتب التنسيق الإلكتروني الرئيسي لبدء التسجيل:

https://tansik.egypt.gov.eg