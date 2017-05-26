بداية رمضان 2017

مصريات – القاهرة – كتبت اسراء المحمدي: قامت غالبية الدول العربية والاسلامية باعلان يوم السبت الموافق لتاريخ 27-5-2017 ، اي يوم 27 مايو/أيار، موعداً لبداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1438، وذلك بعد تعذر رؤية هلال رمضان ليلة الخميس في هذه الدول، فيما عدا بعض الدول مثل المغرب التي لم تصدر بعد اعلاناً عن موعد اول ايام شهر رمضان.

كذلك تعذرت رؤية الهلال حتى لحظة كتابة هذا الخبر في سلطنة عمان وينتظر ان تعلن الليلة عن موعد شهر رمضان 2017 فيها.

بهذا سيكون موعد بداية شهر رمضان المبارك قد ثبت حتى الان في غالبية الدول العربية وهي كل من مصر، والمملكة العربية السعودية، والامارات، والكويت، وقطر، والاردن، ولبنان، والبحرين، وفلسطين، وسوريا.

وكانت المملكة العربية السعودية هي اول من اعلن موعد رمضان 2017/1438 حيث اصدرت المحكمة العليا بياناً تحدثت فيه أن الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، والسبت أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام، ونشر هذا البيان عبر وكالة الانباء الرسمية السعودية واس.

اما ابرز الدول الاسلامية التي ثبت فيها رؤية الهلال، فهي كل من تركيا وماليزيا واندونيسيا.

هذا وكنا قد اوردنا في خبر سابق لائحة بقائمة الدول في جميع انحاء العالم، بما فيها امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية، واوروبا الشرقية واوروبا الغربية، ودول اسيا الوسطى، وغيرها من تلك التي حدد فيها موعد رمضان 2017 حيث تقوم عادة دور افتاء رسمية او جهات شرعية غير رسمية، ولكنها معتمدة من غالبية المسلمين المقيمين بهذه الدول، باصدار بيانات بمواعيد بداية صوم شهر رمضان المبارك، وكذلك مواعيد الامساك والافطار وصلاة التراويح.

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اعلان موعد بداية شهر رمضان في مصر والدول العربية والعالم 2017