بطاقات عيد الفطر 2017 صور كروت فلاش متحركة تهنئة العيد

بطاقات عيد الفطر 2017
مصريات – بدل ما تتعب نفسك وتلف في النت وحوالين نفسك عشان تدور على اجمل صور تهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك 2017 وتهني بتمام شهر رمضان وبداية شوال وتدور على كروت معايدة مع صور عيد الفطر تعايد بيها كل العالم المحيطة بيك او مثلا بطاقات عيد الفطر تنفع للاصدقاء و للحبيب و للجار وكمان للاقارب.
هنا وبس واكيد حصريا سوف تجد بدون اي مشقة او مجهود اكبر مجموعة من احلى بطاقات عيد الفطر وعليها فوق البيعة اجمد دعوات الفنان محمد منير في اجمل بطاقات جديدة متحركة فلاش اصدار ٢٠١٧ وربنا يتقبل مننا ومنكم.
بس متنساش تشوف مواضيع ذات صلة تحت بطاقة عيد الفطر الفلاشية اللي قدام جنابك وها تلاقي شوية رسائل عيد الفطر السعيد للموبايل بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك 2017 ممكن تستخدمها في التهنئة بالمرة وكمان احلى بطاقات تهنئة بالعيد و كروت معايدة للعيد الصغير.
صور كروت تهنئة عيد الفطر 2017
بطاقات جديدة متحركة فلاش تهنئة بعيد الفطر السعيد المبارك ٢٠١٧
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كل عام و انتم بالف خير عيدكم مبارك سعيد.
تقبل الله طاعتكم في رمضان وافرحكم بعيدالفطر مع الاحبة والخلان””اللهم احفظ بلادالحرمين عامة والحرم النبوي خاصة؛؛ وفرج عن اهل الشام عامة واهل سورية خاصة فانها السنة السادسة قد بدأت والعائلات شردت والمساجد هدمت والأضواء اطفأت والدموع نشفت ولم يبقى لنا سوى الله ودعاء المحبي
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سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته عیدکم امبارک وایامکم سعیده وصوم وصلاتکم مقبول انشاءالله
عيدكم مبارك
جميل جدااا
كل عام وانتم بخير
عيد سعيد وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك
كل سنة وانتو بخير
كل عام و انتم بخير ; *
كل عام وانتو بخير
كل عام والامه الاسلاميه جميعها بخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني ابلاغكم بشكري علي هذه المعايدات الجميله وعساكم من عواده وكل عام وانتم بخير
عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية راجين الله تعالى أن يغفر لنا ويمن علينا بركاته
ما شاء الله واجد نايس
الله يعود هالفرحة لجميع المــــــــــــــــسلمين
بمناسبة
قدوم عيد الفطر المبارك يسرني ان اهني جميع المسلمين
بنسيم الرحمة..و عبير المغفرة..و قبل الزحمة
..اقول كل عام و انتم بالف خير..
قبل التشريبة و الحلوى..حبيت اكون اول شخص يقولك
^^كل و عام و انتم بخير^^..
تهنئة مليانة ورد و فل ارسلها قبل العيد ما يهل علشان اكون قبل الكل بقول
كل عام و انتم بالف الف خير
كل عام و انتم بالف خير
عيد سعيد
كل عام وانتم بخير وايامكم سعيدة ، وادام الله ايامكم اعيادا ( تحيات معهد حسين للتدريب الفني )
كل عام والكل بخير ورحم الله والدي واموات المسلمين
كل سنه وانتم طيبين
أريد أن اكتب اسمي في بطاقة التهنئة بعيد الفطر
3id mabrouk 3ala kol l oumma m’islamiya
ادام الله ايامكم سعادة
وجعل الله كل ايامكم مثل العيد وفرحته
كل عام وانتم بخير و
حفظ الله ارض مصر وشعبها ووحد بينهم