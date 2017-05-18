بوابة القاهرة التعليمية نتائج الامتحانات 2017 نتيجة الشهادة الاعدادية

بوابة القاهرة التعليمية نتيجة الشهادة الاعدادية 2017
مصريات – محافظة القاهرة – كتبت ندى علي: قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالاستعلام عن نتائج الطلاب على موقع بوابة القاهرة التعليمية من اجل اضافة درجات الطلاب في للشهادتين الابتدائية الصف السادس والاعدادية الصف الثالث.
وجاء ذلك، بعد اعتماد المحافظ مباشرة لاوراق نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالقاهرة، والخاصة بالترم الثانى آخر العام، لجميع المدارس العامة، و اللغات التجريبية، و الدولية، و الرياضية و المهنية.
وتبين من نتائج الامتحانات 2017 على بوابة القاهرة التعليمية الى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن سابقه ، وقالت انه سيتم تقييم اداء المدارس طبقا لنسبة نجاح طلابها في نتيجة الصف الثالث الاعدادي ويتم هذا تحت اشراف وزارة التربية والتعليم.
كما يعرض موقع بوابة القاهرة التعليمية لنتائج الامتحانات بجانب نتيجة الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية لعام 2017 الفصل الدراسي الاول الترم الاول والثاني، مواعيد الامتحانات الخاصة بالطلبة الراسبين في الدور الثاني والموعد المحدد للتقديم بالمدارس الثانوية على مستوى جميع ادارات المحافظة.
ولمشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى او الشهادة الابتدائية على بوابة القاهرة التعليمية بالاسم و برقم الجلوس يرجى الضغط الان على الرابط التالي >>>> http://cairomoe.info/natiga
رقم الجلوس 455766
(مي جمعه عبد الحميد اسماعيل) رقم الجلوس (493611) محافظه الشرقه قسم كهربا بنات :)) ارجو الرد
نتيجة الصف الثانى الاعدادى للترم الاول سنة 2016 ارجو الرد رقم الجلوس 6355
نتيجة الصف الثانى الاعدادى للترم الاول سنة 2016 ارجو الرد
بعد ازنكو عيز الشهادة دى 822127دة رقم الجلوس من حلوان مدراسة سياحة وفنادق (الشعبة) مطعم
الرقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 49344
الشهادة الاعدادية ايمان نور الدين فايز المنيا مطاي رقم جلوس 33989
رقم الجلوس 9761 المدرسه الاعداديه بكفر ابوزكري
رقم الجلوس 8115 مدرسة قسطل الاعدادية باسوان
اناعاوز نتيجه الصف الثالث الاعدادى مدرسه الكرداسى الخاصى مدينه القاهره رقم الجلوس ( 455765 )