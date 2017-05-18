بوابة القاهرة التعليمية نتائج الامتحانات 2017

بوابة القاهرة التعليمية نتيجة الشهادة الاعدادية 2017

مصريات – محافظة القاهرة – كتبت ندى علي: قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالاستعلام عن نتائج الطلاب على موقع بوابة القاهرة التعليمية من اجل اضافة درجات الطلاب في للشهادتين الابتدائية الصف السادس والاعدادية الصف الثالث.

وجاء ذلك، بعد اعتماد المحافظ مباشرة لاوراق نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالقاهرة، والخاصة بالترم الثانى آخر العام، لجميع المدارس العامة، و اللغات التجريبية، و الدولية، و الرياضية و المهنية.

وتبين من نتائج الامتحانات 2017 على بوابة القاهرة التعليمية الى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن سابقه ، وقالت انه سيتم تقييم اداء المدارس طبقا لنسبة نجاح طلابها في نتيجة الصف الثالث الاعدادي ويتم هذا تحت اشراف وزارة التربية والتعليم.

كما يعرض موقع بوابة القاهرة التعليمية لنتائج الامتحانات بجانب نتيجة الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية لعام 2017 الفصل الدراسي الاول الترم الاول والثاني، مواعيد الامتحانات الخاصة بالطلبة الراسبين في الدور الثاني والموعد المحدد للتقديم بالمدارس الثانوية على مستوى جميع ادارات المحافظة.

ولمشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى او الشهادة الابتدائية على بوابة القاهرة التعليمية بالاسم و برقم الجلوس يرجى الضغط الان على الرابط التالي >>>> http://cairomoe.info/natiga

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

بوابة القاهرة التعليمية نتائج الامتحانات 2017 نتيجة الشهادة الاعدادية

18/05/2017 160 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , ,
160 comments
  2. مي جمعه عبد الحميد اسماعيل 01/07/2016 00:27 -

    (مي جمعه عبد الحميد اسماعيل) رقم الجلوس (493611) محافظه الشرقه قسم كهربا بنات :)) ارجو الرد

  3. يوسف حسام محمود 28/01/2016 20:53 -

    نتيجة الصف الثانى الاعدادى للترم الاول سنة 2016        ارجو الرد رقم الجلوس 6355

  4. يوسف حسام محمود 28/01/2016 20:52 -

    نتيجة الصف الثانى الاعدادى للترم الاول سنة 2016        ارجو الرد 

  5. محمد سامى 03/07/2015 09:55 -

    بعد ازنكو عيز الشهادة دى 822127دة رقم الجلوس من حلوان مدراسة سياحة وفنادق (الشعبة) مطعم

  6. زهراء محمد حمدي 05/06/2015 23:00 -

    الرقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 49344

  7. ايمان نور الدين فايز 03/06/2015 23:44 -

    الشهادة الاعدادية ايمان نور الدين فايز المنيا مطاي رقم جلوس 33989

  8. ساره طلعت عدلي السيد 02/06/2015 14:20 -

    رقم الجلوس 9761 المدرسه الاعداديه بكفر ابوزكري

  9. شريف محمدحسن 30/05/2015 20:24 -

    رقم الجلوس 8115 مدرسة قسطل الاعدادية باسوان

  10. حسام الدين محمدرافت محمدشكرى 28/05/2015 20:28 -

    اناعاوز نتيجه الصف الثالث الاعدادى مدرسه الكرداسى الخاصى مدينه القاهره رقم الجلوس ( 455765 )

أضف تعليقاً