تسريب امتحانات الثانوية العامة 2017 وزارة التربية والتعليم تنفي

تسريب امتحانات الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت سارة نجيب: خلال الساعات القادمة يبدأ طلاب الثانوية العامة اداء الامتحانات في 1642 لجنة على مستوى محافظات مصر، ويبلغ عدد طلاب الثانوية المسموح لهم بدخول الامتحان 592 الفا و 474، ويؤدون الامتحانات اليوم في مادتي اللغة العربية و التربية الدينية.

وتحدث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الى الطلاب واولياء الامور، وحاول طمأنتهم من خلال تسجيله لفيديو وعرضه على موقع يوتيوب نصح فيه الاهالي بضرورة البعد عن القلق والتوتر والتخلص من الضغوط النفسية، لان امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2017 سوف تكون طبيعية، ولن تختلف عن نماذج امتحانات الاعوام السابقة.

وبالنسبة لظاهرة تسريب الامتحانات اشار الى اتخاذ وزارة التربية والتعليم كافة الاجراءات الاحتياطية لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2017 وعدم تكرار ظاهرة شاومينج ولتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم ان طريقة الامتحانات الجديدة سوف تمنع الغش بنسبة كبيرة، واضاف ان تصحيح ورصد الدرجات سيكون دقيقا جدا.

وقد صرح المسئولون في قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن تدريب المراقبين و الملاحظين في الامتحانات على اكتشاف ادوات الغش الحديثة التي يستخدمها الطلاب ومنها الساعة و النظارة الالكترونية.

واكدت ان هناك ثلاثة امتحانات احتياطية لكل مادة وفي حالة حدوث تسريب او اي طارئ سوف يستبدال الامتحان على الفور.

وتقوم الاجهزة الامنية بتتبع ومراقبة الصفحات الالكترونية على مواقع التواصل الالكتروني لضمان عدم تسريب الامتحانات وملاحقة من يقوم بذلك قانونيا.

ورغم جهود وزارة التربية والتعليم في تأمين امتحانات الثانوية العامة انتشر هاش تاج على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن تسريب الامتحانات عن طريق تطبيق واتساب وارسال امتحان اللغة العربية عن طريق رقم الموبايل للطلبة المشتركين مع المسرب في جروب سري ولقى هذا الامر استنكار كبير من اولياء الامور والطلاب وغضبهم وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لمنع هذا التسريب.

فيديو يوتيوب لقاء وزير التربية والتعليم حول تسريب امتحانات الثانوية العامة ويطمئن الطلاب

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