رسائل رمضان 2017 مسجات تهنئة رمضانية بكل اللهجات العربية

رسائل رمضان 2017

مصريات – اللهم بلغنا رمضان .. اول دعوة ممكن تبعتها لاي حد قبل حلول الشهر الكريم في تهنئة رمضان لعام 2017 ولكن هذا العام وفي ظل انهمار عروض الشركات على المسجات الرمضانية المجانية، وفي ظل الانترنت ادامه الله لنا، مثل الفيس بوك تويتر او برامج التراسل الفوري مثل واتس اب، تقدر تبعت للاصدقاء الي تعرفهم ومتعرفهمش كمان، اي عدد من رسائل رمضان كريم لعام 2018/2017 ميلادي 1438 هجري، شاهد وانقل اجمل مجموعات الرسائل الرمضانية باللهجات العربية المحكية وبالفصحى، رسائل تهنئة للموبايل قصيرة دينية واجتماعية واحلى مسجات مضحكة جديدة.

وحتى لو بتوفر الموضوع بلوشي ومش هيكلف وبحق رسالة رمضانية واحدة تهني الكل مع رسائل شهر رمضان كريم 2017 روعة بكل لهجات الدول العربية: مصرية ، سودانية، ليبية ، سعودية ، كويتية، قطرية ، اماراتية ، رسائل رمضانية بلهجات المغرب العربي: الجزائرية ، التونسية ، المغربية ، رسائل رمضان عراقية ، سورية، لبنانية ، فلسطينية، اردنية واختار من تحت واحدة من اجمل رسائل رمضان ٢٠١٧ وابعتها.

ماتنساش لو عندك رسائل رمضانية مضحكة للجوال احلى سواء كانت بلهجة عربية محلية، او بالفصحى، ممكن تشارك معانا وتكتبها في التعليقات بشرط تكون احلى واجمل الرسائل وان شاء الله سيكون شهر كريم علينا وعليكم اجمعين.

رسائل رمضان كريم حلوة روعة 2017 جديدة

أتمنى أكون أول مفتون يرسل تهنئة ويقول مبروك الشهر الكريم يا أحلى عيون

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا

اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك قل الحق ولو على نفسك

صلة القرابة مثراة في المال محبة في الأهل منسأة في الأجل

من قطع بك أوصله لا تقاطعه خل ربك راضي عنك برضاه

بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود

أمانينا تسبق تهانينا..وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا

قوموا وشوفوا القمر رمضان هل يا بشر بنصوم أحلى شهر نسأل الله اليسر

الله ينورقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان وأن يجمعنا أنا وإنت ومن أحببنا فيه في دار الجنان

بقلم شاعر وفرشة فنان أسبق الأنس والطير والجان وأطير عالي بسما الأكوان أمر على براري وجبال ووديان وأبارك لكم قرب شهر رمضان

سألت الواحد المعبود مليك الدهر وايامه يبلغ صاحبي الغالي صيام الشهر وقيامه

أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار

مساء الورد عالحلوين اللي بهاليوم صايمين وعن الشاي والقهوه صابرين وللحين مومتنرفزين وللسانهم ماسكين وفي الخير ساعيين واخر اليوم متقابلين على سفرة الصايمين عساكم دوم عايدين هالشهر ومن الفايزين

أسأل الله لكم فى شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فى زيادة وبكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر أدعو الله أن يتقبل صالح العمل

قلوبنا مدينه فيها أحبة نحتفظ بهم في أعماقنا ولن يتمكن غبار الوقت من إخفاء ملامحهم.. وسنظل نصافحهم بشوق ونحتويهم بحنين.. جميل أن نحبهم في الله الى الأبد.. والأجمل..أن يقترن هذا الحب..بالدعاء

منا ومنهم.. بارك الله لكم في شعبان وبلغكم شهر رمضان .. بعظيم غفرانك..والعتق من نيرانك.. وسخرلهم الطيبين من خلقك..واشرح صدورهم بذكرك..‏

مع قرب رمضان تحلو مناجاة الرحمن تمنيت الدنيا ملك يديك فتذكرت إنها لا تساوي شيئا فدعوت الله ان تكون ( الجنة ) مستقرا لقدميك أنت وأهلك ووالديك وكل من يعز عليك …. كل عام وانتم بخير

بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر

يسعدك ربي ياسيد الكل..وكل رمضان بالفرحه يطل..وتهئنه خاصه لك قبل الكل

أرسل حنين وشوق لأهل الذوق وأسياده أهنيهم بقرب رمضان عساهم دوم عواده

بقرب رمضان اهديك (سمبوستين)الحرفين الأولين لعدوك والباقي على خدودك

بلغك الله الشهر وشرف الأمه بالنصر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر

يارب يارحمن يامنان بلغ قارئ الرساله رمضان وأجعله يزهى حسنا وسط الجنان

كلها أيام وليالي ومنعك عن الأكل يا الغالي المرسل : رمضان

ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك : ((كل رمضان وانت بخير))

يهل الشهر يا غالي .. وانا اهنيك بقدومه .. عساك يا طيب الغالي .. بخير وصحه تصومه ..

بشعور ملؤه الحب اجمل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك كل عام وانت بخير.

قبل الزحمة. والرز واللحمة. حبيت أقولك. كل عام وأنت بألف خير يالغالي.

رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان كريم الذي احبه ربك ودمت لمن يحبك

اللهم هذا الصاحب عينى لاتراه فبعينك اللهم أرعاه وأجعل الفردوس مثواه



ودي أوصلك رسالة تسبق الريح أكون فيها صريح و بعدها أستريح أحبك في الله



ما أروعه الأستغفار يفتح الأقفال ويشرح البال ويكثر المال



طهر اللة قلبك وازاح اللة همك وغفر اللة ذنبك وكثر اللة احبابك وبارك اللة عملك وفرج اللة قربك واصلح اللة اهلك وسدد اللة رئيك وبارك اللة في يومك وغدك وكل رمضان وانتي بخير



اروع القلوب قلب يخشى واجمل الكلام ذكر الله وانقى الحب الحب لله



ربى انى أحبه فيك فاحفظه ألايعصيك واجعل عمله يرضيك واغفر له يوم يأتيك



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