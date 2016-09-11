رسائل عيد الاضحى مضحكة 2017/2016 مسجات للحبيب وللاصدقاء

رسائل عيد الاضحى مضحكة

مصريات – كما عودناكم دائماً، ومنذ عدة اعوام، وفي كل مناسبة سعيدة او عيد، نسعى لتقديم كل ماهو جميل ومسلي ومفرح يىتعلق بتلك المناسبة او تلك، سواء كانت صور او بطاقات كوميدية وكروت تهاني متحركة وصوتية او العاب مسلية وكلها عادة من تصميم فريق موقع مصريات، كذلك ايضاً نجمع ما تيسر لنا من الرسائل النصية المكتوبة والمتداولة والنكت الشائعة ونقسمها على شكل مجموعات حسب موضوعها وفيما يلي مجموعة جامدة وعلى زوقك من مسجات الموبايل تهاني عيد الاضحى المضحكة ويعني هي حبة رسائل للاصدقاء او للحبيب للحبيبة مضحكة جدا جدا شغل 2016 و 2017.



وعليه ابعت وبلاش بخل لكل الناس والاصدقاء اجمل رسائل مضحكة جديدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك وبارك للكل الي بتحبهم مع اجمل عبارات التهنئة والمسجات الكوميدية بمناسبة قدوم العيد جامدة جدا اخر حاجة.

وللمزيد من رسائل عيد الاضحى 2017 المضحكة وغير مضحكة انظر الى الروابط ادناه وستجد ايضا الكثير من مجموعات رسائل العيد اضافة الى بطاقات تهنئة عيد الاضحى للحبيب للاصدقاء فلاشية متحركة وبطاقات خروف العيد مضحكة، كذلك هناك بانتظارك العاب مضحكة جديدة للعيد..

اخيراً لا تنسى المشاركة بالتعليقات لاضافة اجمل واجدد رسائل تهنئة بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك وكل عام وانت بخير..

يا ويلي قرب يومي والكل بيضحي بذبحي وبيدوق لحمي المرسل خروف العيد

خروف دخلوه المصحة ليه .. لأن عيد الأضحى قرب

خروف مقدم على هجرة .. ليه .. لأن بلاد الغرب مش بيحتفلوا بالعيد

مكان البدر خليتك ملاك الخير سميتك عزيز وغالي ناديتك وبعيد الاضحى هنيتك

صباح خاص للغالين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم من العايدين.

بمناسبة عيد الاضحى المبارك حبيت أكون أول واحد يقولك : عندك خروف زايد ؟

المبارك حبيت أكون أول واحد يقولك : عندك خروف زايد ؟ العيد جاي خلاص ومفيش ليك خلاص اوعى تهرب يا عجل .. المرسل : الجزار

ألغيت كل المواعيد .. حتى أكون معاك بالعيد .. وأقولك .. بهمس الكلام .. كل عام وإنت سعيد

قبل زحمت السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنتم بخير

كلك سكر .. كلك عسل .. كلك قشطة .. كلك حلاوه … كلك لقمه ونام..

هلت الاعياد وبينهم افضل .. عيد الاضحي .. مبارك عليكم

وبينهم افضل .. عيد الاضحي .. مبارك عليكم في عجل هربان من المدبح قبل العيد .. رجاء في حالة رؤيته الاتصال بنا وستجد صورته بسهولة بمجرد النظر الى اي المراية ..

اغتنم الفرصة تم فتح المجال لتهنئتي بالعيد… بادر لتنال هذا الشرف

عيدك مبارك يا قاطع أخبارك..العيد بدون وصالك مالوش بهجة ولا فرحة وإنت بعيدعن أحبابك.

من مجموعة بطاقات تهنئة عيد الاضحى المبارك

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