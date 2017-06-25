رسائل عيد الفطر 2017 اجمل مسجات تهنئة بالعيد المبارك

رسائل عيد الفطر 2017
مصريات – مضى شهر رمضان المبارك بسرعة، وها نحن وبدون ان نشعر اصبحنا على مسافة ساعات من العيد، والتحضيرات للعيد الصغير الان تجري في كل البيوت على قدم وساق، سنكون اول المهنئين في موقع مصريات ونقول لكم جميعاً كل عام وانتم بالف خير، اعادة الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونقول ايضا: بلاش تقعد تستنا العيد وكده خلاص دول حبة مسجات للعيد تبعتهم بسلاسة وبهدوء لكل اللي بتعزهم او لكل الموجودين عندك ومسجلهم في الموبايل.
بلاش بخل يعني فرصة وقبل الشبكات ما تزدحم ابعت رسائل عيد الفطر المبارك دينية اسلامية او مضحكة للاصدقاء والاحباء، للحبيب، للحبيبة، للزوجة والزوج المسافر، ولكل معارفك بالفصحى وبجميع اللهجات الدارجة في اقطار الوطن العربي الكبير( مصر، السودان، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، اليمن، السعودية، الكويت، قطر، الامارات، البحرين، سلطنة عمان، العراق، سوريا، فلسطين، الاردن، لبنان).
ابدأ باجمل تهنئة حلوة مع اروع عبارات وكلمات بمناسبة عيد الفطر المبارك وحبة مسجات طويلة او قصيرة جامدة جدا 2017 – 2018 والله لسه بدري يا شهر الصيام.
اجمل رسائل عيد الفطر المبارك 2017 تهاني للموبايل
- اسأل من اعد العيد .. وطوى الشهر الفقيد .. يمدكم بعمر مديد.. ويجعل حياتكم عيد سعيــد
- يا إلهي يا سر الوجود .. زيل الهم عن حبيبي الموعود .. ومدد لي بعمره واجعله بكل عيد .. فوق راسي موجود
- في داخل الأصداف يوجد اللؤلؤ، وفي داخلكم وجدت الأنسان و أجمل القيم . وإن كانت هنالك أشياء جميلة في حياتي ، فمن المؤكد معرفتي بكم هي واحدة من هذه الأشياء. فليحفظ الله الود بيننا ويجعل الجنة دارنا ويبارك لك بالعيد السعيد .
- حب والحب أفراحنا .. قلوب تعيشكم ذكرى ولقاء وأشواق ….. كل عام وانت الحب لكل الناس
- مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد .. أنا عيدي والله .. لما أشوفك إنت سعيد
- تضيق شرايني وتنسد أوردتي وتختنق أهاتي عندما يراودني شعور أن العيد سيأتي ولن تكون بجانبي
- عيد الفطر فرحة ما تكمل إلا بوجودك .. والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربك .. كل عام وإنت بخير
- الكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان .. ودي أقولك كل عام وإنت بخير وإنت قريب وأخذك بالاحضان
- أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كل عام وإنت بخير
- ياقوة الله وين انا ونت والعيد
مالله كتبلي معك بالعيد ميعاد
هذا الزمن يوعد وراحت مواعيد
وهموم قلبي من عنا البعد تزتاد
في كل عيد يزيد بالقلب توكيد
ان السنين المقبله مابها اعياد
انتي بعيده والفرح عني بعيد
- العيـــد قرب أسعد الله ممساك
والله مدري وين خـــد لمستــه
وين أنت ياللي عيدنا في محياك
كف القدر من ضيقة الخلق بسته
من يوم ما لوحت لي كف يمــناك
لليوم دمعي بالخفا ما حبسته
ومن يوم ماذوقتني حر فرقـــاك
- والياس زرعه في حياتي غرستـه
شريت لي ثــوب على شان لقيـاك
والثـوب راحت موضته مالبستـه
وشريت عطر ما زهاني بلياك
أربع سنين بعـلبته ما لمستـه
ودفتر قصيد كل يوم يترجاك .
مـا فيه يوم ما سهرت ودرستـه
- ياهاتفي “أرجوك”ود
السلامي
و”أرجوك”بالله وصل
الشوق كله
و”أرجوك” هنيهم
((بعيدالفطر))
ناسٍ لهم بأقصى
ضميري محله
ناسٍ لهم كل الغلا
واحترامي
غاليين عندي والغلا
مانمله
- فرحة الأعياد بشوفك تكتمل
وانت عيد القلب يومه يحتويك
وش يفيد القول وترتيب الجمل
دام كل حروف حبي تنتخيك
والرسايل بيننا همزة وصل
وعيدك مبارك عسا الفرحة تجيك
والكواكب دايرة دورة زحل
والقمر طالع بنوره يحتريك
- يارسالة سايري ركب السحايب واسبقيه
واوصلي جوال منهو عني غايب وافتحيه
سطري له من رسايل العيد وشوقيه
وباركي له قبل كل الناس وفرحيه
- عاد عيد الي على البال طاريهم طرى
قبل زحمة الإتصالات وقبل الإشتباك
طالبك يالله من قبل لا أسكن الثرى
تغفر ذنوب البشر يالله إني في رجاك
للمزيد من رسائل عيد الفطر المبارك واكبر مجموعة رسائل اسلامية دينية بجميع اللهجات العربية تهنئة بالعيد السعيد اضغط على روابط المواضيع المشابهة اسفل البطاقة.
اباررك كل العرب في دول السلاميه بمناسبت عيد سعيد الفطر كل عاام و انتم بالف خير .الفخر ب اهل العرب تاج راس لسان العربي في كل هاي الدنيا . احبنكم من عرضي ايران . الحواز
عيد سعيد وكل عام وانتم بخير
كل عام وانتم بخير
ي حلاوة العيد معاكم
يعني كويس العيد
عيدكم مبارك جميعا عيدكم مبارك اخواني ضحايا تفجيرات الارهابية على يد التكفيرين السلفية المجرمين وانتم في جنة النعيم
رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك
كل عام جميع المسلمون با لف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك
اهني شعب اليمن بعيدالفطر المبارك وكل شعوب العربية والاسلامية ونقول للجميع كل عام وانت بألف خير وسعادة وأنتصاراً لكل الشعوب المسلمة وخاصةً فلسطين الحبيبة
◾ياهاتفي “أرجوك”ود
السلامي
و”أرجوك”بالله وصل
الشوق كله
و”أرجوك” هنيهم
((بعيدالفطر))
ناسٍ لهم بأقصى
ضميري محله
ناسٍ لهم كل الغلا
واحترامي
عيد سعيد لجميع والله يفرجهه عن سوريا ويسلم اهلها
هاقد حان توديع رمضان شهر الخير و نستقبل أيام العيد و بهذه المناسبة السعيدة أهنىء أغلى شخص في حياتي حبيبي عيد سعيد أنت كل الدنيا بالنسبة لي ملاك ينور حياتي يارب احفظه لي و أهنىء عائلتي خاصة أمي الحبيبة يارب يحفظك و أبي العزيز ربي يخليك و يحفظك أقول عيد سعيد و عمر مديد و أهنىء أخواتي كلهم و أصدقائي عيد سعيد و كل عام وانتم بألف خير اشكركم على كل شيء أحبكم جميعا.
اهني المسلمين ب قدوم عيد الفطر وكل عام وانتم بخير
اختكم::بنت عتيبه
كل يوم و انتم بالف خير يا رب
كل عام وأخواننا المسلمين بألف خير وصحه وعافيه يارب
بقول لابن عمى فى المملكة العربية السعودية الان وحشتنى جدا وكل سنة وانت طيب وبعودة ايام رمضان ادعيلى فى صلاتك فى عيد الفطر وادعيلى لوالدى بالرحمة
والمغفرة كل سنة ىوانت طيب بمناسبة عيد الفطر المبارك وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويارب تيجى باالف سلامة لاتنسنيى
ياجماعة العيد لوالدى فى هذة الايام المفترجة ان ربنا يرحمة ويصبرنا ويصبر اهلة
قبل العيد مايهل اقول كل عيد وانتوا بخير وبصحة وسعاد ة يارب وحشتنونى اوى
كل سنة وانتوا طيبين يارب وعيد فطر سعيدة علينا وعليكم يارب وفرحة تكون مكتملة بالسعادة العيد فرحة وبهجة يارب دايما الايام تكون اعياد اهنئ اقاربى بمناسبة عيد
الفطر المبارك كل سنة وانتوا طيبين وبصحة وسعادة داما كدة يارب والفرحة تكتمل بوجودك معنا يارب يجعلها ايام سعيدة وخير علينا وعليكم وحشتنونى جدا بجدا يارب دايما تكونوا احسن صحة واحسن حال يارب ربنا يخليكوا ليا وعيد سعيد علينا وعليكوا يارب ودايما الدعاء وادعوا لوالدى فهذا اليوم ان هذا اليوم يكون سعيد علية فى قبرة يارب وينور قبرة ويجعلها فى ميزان حسناتة ربنا يرحمة ويصبرنا كلنا الفراق صعب اوى واول عيد علينا من غيرة يارب ارحمة واغفرلة فى هذة الايام ونورلها قبرة ادعوالوالدى بالرحمة وبقولها كل سنة وانتوا طيب يارب يابابا وبقوللك وحشتننى اوى والفراق صعب علينا جدا هتفضل فى قلبى لا انساك مش هقوللك وادعتنا انا هجيللك وانت فى مكان احسن منن كلنا وفى الجنة ونعمة ربنا عليكى وبقوللك اقاربى وحشتنونى اوى وسلامى للجميع ونفسى اشوفكوا واسمع صوتكوا هتوحشنى اوى وكل سنة وانتوا طيبيبن دايما يارب كدة وعيد فطر سعيد
أهنئ لشعب السوداني بحلول عيد الفطر المبارك وعادة الله علينا وعليكم باليمن والبركات.
saha idkooooooooooom
يارب غث أمة المسلمين من كيد المتأمرين بمناسبة عيد الفطر ونهاية شهر الغفران للمؤمنين .
رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك
كل عام وانت بخر وعيد سعيد علي الامة جميعا
عيد سعيد..
كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الامة الاسلامية كلها وعلى كل مسلم
كل عام وانتم بخير يا جميع المسلمين واتمنى لكم كل خير فىالعيد المبارك
عيد مبارك وكل عام ونتم بخير
كل عام وكل الدول الاسلاميه بالف خير
أتمنا هدا العيد أن يدخل على حبيبي عمر بسعادة ولفرح موجود بمدينة عين توجطات
في كل بلدان العالم هناك عيد … الا في روج افا مسجون وشهـيد
في كل بلدان العالم هناك فرحة وسعادة … الا في روج افا هناك حزن وتعب وشقاء
في كل بلدان العالم الناس تعايد بعضها .. وفي روج افا الناس تعزي بعضها
في كل بلدان العالم .. الوالد يشتري لولده ثياب العيد … وفي روج افا الوالد يشتري لولده الكفن
انا منى بقول لااعز اخواتى وحبيابينا كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم واعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وتحياتى ليكم وحشتونى جدا
كل عام وانتم بخير وبعوده الايام علي الامه العربيه والاسلاميه
عيد سعيد لكل الامة الاسلامية و الجزائرية خاصة
مالك معمري الاربعطاش
عـيـد ٌ .. بأيـَّةِ حـُـزن ٍ .. عـُدت َيا عـيـد ُ ؟؟
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عيد ٌ.. بأيةِ حُزن ٍ .. عُدتَ يا عـيد ُ؟؟ ==== نفس الأسى .. أمْ زادَ الهمَّ .. تجديد ُ؟؟
مـا زالـت , الأيــامُ الـسـودُ .. تغـمـرنا ==== سـيول أحـزان ٍ … غــم ٌّ ,, وتـنـكـيد ُ..
آهــات ُ, آلام ٍ .. تبكـي , وتنـتحـب ُ ==== يـخـبو , أنيـنُ المـدىَ .. ينوحُ تنهـيد ُ..
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عفواً .. فما شئنا .. تكديرَ فرحتكم ==== في العيد .. لَكِنَّمـا .. للخطـْب تفنيد ُ..
فواجـع ٌ , تجـري .. كوارث ٌ , تـترى ==== مـصـائـب ٌ , زادت .. والكرب ُ, تصـعـيد ُ ..
وكـيف يُمـكن أن .. نحـيا بأفـراح ٍ==== والعـُرْب ُ, في سوء ٍ .. ما ضمـَّـه ُ, بـِيـد ُ؟؟
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كمْ كنَّا نأملُ أن .. نلهو ونبتسم ُ ==== فرْح ٌ , وإضحـاك ٌ ,, شدو ٌ ,, وتغريد ُ..
لـكـن مـآتمــَنا .. فـاقـت تعـازينـا ==== والقـلـبُ مـحـزون ٌ .. و الدمعُ تسهـيد ُ ..
والعـالـمُ العـربيْ .. يحـيا بمـهـزلـة ٍ ==== وجـراح أمـَّـتنا .. طعـْن ٌ ,, وتضمـيد ُ..
كل عام والامة العربية والاسلامية بخير وانسل الله تعالى ان ينصر اخواننا المستضعفين في غزة والعراق وليبا واليمن ومصر وكل عام وانتم بخير
اهنئ لاشعب العراقي والامة العربية والعالم الاسلامي بقدوم عيد الفطر المبارك
وادعو من اعماق قلبي ان يحفظ الله سوريا والعراق ومصر ويفرج عنهم وعن الامة الاسلامية وقول لكم كل عام وانتم بالف الف خير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة
اسأل من اعد العيد .. وطوى الشهر الفقيد .. يمدكم بعمر مديد.. ويجعل حياتكم عيد سعيــد
ﻗَﻄٌﺮﭐﺕُ ﭐﻟﻤﭑﺱً ﺃﻛﺘُﺒّﻬﭑ
ﻭِﺑّﻌﻮِﺩُ ﭐﻟﻤﺴًﻚ ﺃﻃٌﻴّﺒّﻬﭑ
ﻭِﺑّﺨٌﻴّﻂٌ ﭐﻟﺤًﺐّ ﺃﻧٌﺴًﺠَﻬﭑ
ﺑّﺠَﻮِﭐﻫﺮ ﭐﻟﺬٌﻫﺐّ ﺃﻏّﻠﻔُﻬﭑ
ﺑّﻜﻞ ﭐﻟﺸّﻮِﻕَ ﺃﺧٌﺘُﻤﻬﭑ
ﻭِﭐﻟﻰ ﻛﻞ ﭐﻟﺤًﺒّﭑﻳّﺐّ ﭐﺭﺳًﻠﻬﭑ
ﻛـــــــــﻞ ﻋــــﺄﻡ ﻭِﺃﻧٌﺘُــــــــﻡ ﺑّﺨٌﻴّـــــــــﺭ
لكل الجزائريين عام وولاية الوادي خاصة وعائلة حمودي بالاخص
اخوه رسائلکم طیبه وردودکم جیده
كل عام وانتم بالف خير
عيد عليكم مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد دارى ودارك
كل عام وانتو بالف خیر وسوریا وكل اهلی بخیر انا مانی زعلانه لانو بعیده عن وطنی وبعرف شو صایر فی بس مجبوره كل سنه وانتی سالمه سوریا بحبكككك
قرب العيد
جاي فرحتنا
وراح نعيد
وبدنا نلبس اواعي
ومليان من الفطور راح توكلو
الله رسائل جميله
رمضان كريم عليكم وعلينه
كل عام وانت بالف خير والشعب العراقي بالف خير
عيد سعيد
كل عام وانتم بخير