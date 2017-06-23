عيد الفطر 2017

مصريات – كتبت حسناء احمد منصور: بعد ان اصبح موعد عيد الفطر 2017 معلوماُ، حيث سيصادف تاريخ اول ايام شوال 1438 يوم الاحد الموافق لتاريخ 25 – يونيو / حزيران / جوان – 2017 ميلادي، وينطبق هذا على جميع الدول العربية تقريباً التي اعتبر فيها يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة السعيدة وهي حلول موعد عيد الفطر 2017 قمنا في موقع مصريات باعداد كل ما يخص تهاني العيد السعيد على الانترنت وللموبايل، حيث ستجدون مجموعات كثيرة من رسائل عيد الفطر المخصصة لتبادل التهنئة عبر مسجات واتس اب او الموبايل الجاهزة والمنوعة، فهناك رسائل عيد الفطر 2017 مضحكة، سواء مسجات بلهجة مصرية او ليبية او سعودية او يمنية وكذلك سورية واردنية عراقية، لبنانية، مغربية، تونسية، جزائرية، سودانية، اماراتية، عمانية، بحرينية، قطرية، كويتية، فلسطينية، وغيرها.

كذلك تم تصميم اكثر من 50 بطاقة فلاشية صوتية متحركة من بطاقات عيد الفطر بجهود فريق الموقع، وتضم غالبيتها صور ورسوم جديدة ومميزة لتكون بمثابة كروت تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2017 ويمكنكم الوصول اليها عبر الروابط ادناه.

وبالتاكيد لم ننس اطفالنا الاحباء، حيت ستجدون عدة العاب فلاش للعيد سواء العاب تلبيس للبنات والاطفال لعيد الفطر او غيرها من العاب عيد الفطر 2017 للكبار والصغار جديدة جدا.

اضغط على هذه الروابط للوصول مباشرة الى تهاني عيد الفطر السعيد:

صور عيد الفطر

رسائل عيد الفطر مصرية

مسجات عيد الفطر 2017

بطاقات عيد الفطر 2017

لعبة عيد الفطر السعيد

رسائل عيد الفطر المبارك

بطاقات تهنئة فلاش للاهداء بمناسبة عيد الفطر 2017

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تهنئة عيد الفطر 2017 المبارك: صور، ألعاب، رسائل، كروت