تهنئة عيد الفطر 2017 المبارك: صور، ألعاب، رسائل، كروت

عيد الفطر 2017
مصريات – كتبت حسناء احمد منصور: بعد ان اصبح موعد عيد الفطر 2017 معلوماُ، حيث سيصادف تاريخ اول ايام شوال 1438 يوم الاحد الموافق لتاريخ 25 – يونيو / حزيران / جوان – 2017 ميلادي، وينطبق هذا على جميع الدول العربية تقريباً التي اعتبر فيها يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك.
وبهذه المناسبة السعيدة وهي حلول موعد عيد الفطر 2017 قمنا في موقع مصريات باعداد كل ما يخص تهاني العيد السعيد على الانترنت وللموبايل، حيث ستجدون مجموعات كثيرة من رسائل عيد الفطر المخصصة لتبادل التهنئة عبر مسجات واتس اب او الموبايل الجاهزة والمنوعة، فهناك رسائل عيد الفطر 2017 مضحكة، سواء مسجات بلهجة مصرية او ليبية او سعودية او يمنية وكذلك سورية واردنية عراقية، لبنانية، مغربية، تونسية، جزائرية، سودانية، اماراتية، عمانية، بحرينية، قطرية، كويتية، فلسطينية، وغيرها.
كذلك تم تصميم اكثر من 50 بطاقة فلاشية صوتية متحركة من بطاقات عيد الفطر بجهود فريق الموقع، وتضم غالبيتها صور ورسوم جديدة ومميزة لتكون بمثابة كروت تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2017 ويمكنكم الوصول اليها عبر الروابط ادناه.
وبالتاكيد لم ننس اطفالنا الاحباء، حيت ستجدون عدة العاب فلاش للعيد سواء العاب تلبيس للبنات والاطفال لعيد الفطر او غيرها من العاب عيد الفطر 2017 للكبار والصغار جديدة جدا.
اضغط على هذه الروابط للوصول مباشرة الى تهاني عيد الفطر السعيد:
كل عام وانتم بخير
عيدكم مبارك
كل عام والأمة الاسلامية بخير
عيد سعيد عليكو
اللهم في هذا العيد فرجك لأهلنا في فلسطين وجميع بلاد المسلمين اللهم احقن دماءهم
ابعث لحبيبي الغالي وخطيبي صالح احمد باسرده اغلاء واجمل تهنئه واقوله كل عام وانت بالف صحه وسلامه ومن الفائزين ان شاء الله ياغالي اموووووووووووووووووووواح لعيونك يا اغلاء حبيب
انا بحب اعيد علشان بروح اصلي صلاة العيد
كل عام وأنتم بخير .
فين العدية.
عيدكم ياابناء الامة العربية سعيد
عيد سعيد
اجمل عيد سعيد على كل الناس
عيد سعيد وكل عام والامة الاسلامية بالف خير وتقبل الله منا ومنكم
عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ بمَا مَضَى أمْ بأمْرٍ فيكَ تجْديدُ
اجمل تهنئة للمصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك
ادعوا الله فى هذه الايام المباركة ان يوفق الدكتور مرسى لادارة شئون البلاد ويرزقه البطانة الصالحة التى تعيينه على الخير وان يقضى على البطاله التى هى سبب الفساد لان مفيش بيت فى مصر الا وفيه شاب عاطل لايجد عمل وموهلات عليا وقمة المؤهلات الذى تسبب فيها المخلوع ماعلينا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فية الذى تسبب فى خراب البلد والسلام عليكم
كل عام ومصرنا الحيببة والغالم الاسلامى بخير وسلام زلكى يتحقق هذا…..
لابد ان يتكاتف العالم الاسلامى يد واجدة وهذه مسئولية الغلماء وولاة الامر.
والله لو كل مسئول يتقى الله فى غمله ويعلم كل الغلم انه الى الله راجع وسيحاسب على كل كبيرة وصغيرة ماكان هذا هو حال الامة وحال العرب ارجو من كل مسئول ان يضع مقةلة سيدنا عمر نصب عينيه والله لو عطرت بغله قى الشام لسئل عنها عمر لم لم تمهد لها الطريف\ق ياعمر.. والسلام عليكم
ورد و ياسمين و ريحان من جنة الرحمان و انشاء الله ديما عيدكم مزيان و البفرح مليان و كل عام وانتم ب1000 خير صاحا عيدكم
العيد ما العيد وما ادراك ما العيد
نلبس فيه الجديد وناكل فيه اللذيذ
عسى الله يعودوا من جديد كل عام وانتم بخير .اخوكم الشريف عبدالرقيب من الصومال
واسالكم كيف اجد بكلية القراءاة القراءان
كل عام وانتو بخير ّّّ
قبل زحمة السير ورسايل الغير والارسال لسه بخير كل عام وانتم بالف خير
عيد سعيد ومبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات والى كل العالم الاسلامي بمناسبة عيد الفطر اعاده الله علينا بيسر الحال.وان يعم السلام في جميع ارجاء سوريا==واسأل الله المنتقم الجبار ان ينتقم من كل مستكبر يتاجر بارواح الابرياء
العيد فرحة عليكم
بشائر العيد تترا غنية الصور *** وطابع البشر يكسو أوجه البشر
وموكب العيد يدنو صاخباً طرباً *** في عين وامقة أو قلب منتظر
ياعيد عيد الناس مانك عيدى الناس عيدت وانا مفارق ريدى
kol 3am wa antom bi alf khayr ya moslimin wa moslimat
اجمل
انا عايز ابعت رسالة تهنئة لصاحبي اعمل ايه ؟
كل عام وانتم بخير
بتجنن
كل عام و انتم بخير
كل عام وانتم بخير فى 2012 19_8_2012__ الاحد ان شاء اللة