توقيت موعد صلاة عيد الفطر 1438/2017 في مصر والدول العربية

موعد صلاة عيد الفطر 2017

مصريات – كتبت ندى المصري: بعد ان تم التثبت من موعد عيد الفطر 2017 المبارك، حيث اجتمع مساء اليوم مسئولو دار الافتاء والازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلامية، من اجل استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1438 لثبوت رؤية الهلال فلكياً، سواء في مصر او غالبية الدول العربية والاسلامية، لهذا فقد اجمعت الاستطلاعات الفلكية والشرعية على ان شهر رمضان سوف يكون هذا العام 29 يوما، اما اول ايام عيد الفطر 2017 فسوف يوافق يوم الاحد 25 يونيو/جوان/حزيران.

هذا ويصادف تاريخ عيد الفطر 2017 بيوم واحد في مصر ومعظم دول العالم العربي والاسلامي، بما فيها اليمن، السعودية، الامارات، قطر، البحرين، الكويت ، العراق، الاردن، سوريا، ليبيا، لبنان، المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس، السودان، وفلسطين المحتلة.

وصدر بيان عن المحكمة الشرعية العليا في السعودية اعلن فيه أنه نظراُ لثبوت رؤية هلال شوال، ووجود شهوداً عدول شهدوا برؤية الهلال مغرب الليلة السبت، وذلك في عدة اماكن من انحاء المملكة، وعليه قررت المحكمة أن اول ايام عيد الفطر المبارك حسب تقويم أم القرى هو يوم الاحد.

كذلك اعلن الهيئة المختصة في ماليزيا عن ان يوم عيد الفطر المبارك بماليزيا سيوافق يوم الاحد من 25 يونيو 2017..

من جهتها أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الاحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1438.

كما أعلنت الكويت والإمارات العربية المتحدة و لبنان ودار الإفتاء الشرعية باليمن أن يوم الاحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ الاحد غرة شهر شوال.

وفي العراق أعلن رئيس ديوان الوقف السني في العراق ليلة السبت أن يوم الاحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

غير ان سلطنة عمان اصدرت بياناً بانه نظراً لتعثر رؤية الهلال فان موعد اول ايام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين وليس الاحد حيث سيكمل 30 يوماً.

كذلك لم يعلن حتى لحظة كتابة هذا الخبر ديوان الوقف الشيعي في العراق عن تحديد موعد غرة شهر شوال.

وتأتي صلاة العيد في هذا العام 2017 في ظل احداث دامية ما زالت تعصف ببعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا واليمن.

من ناحية اخرى، قام المعهد القومي للبحوث الفلكية بتحديد موعد صلاة عيد الفطر 2017 في جميع المحافظات المصرية واول مدينة مصرية سوف تقام بها صلاة عيد الفطر هي طابا في الساعة 5و 23 دقيقة، واخر مدينة مصرية تقام فيها صلاة العيد هي مدينة السلوم بمحافظة مطروح وسيكون موعد صلاة عيد الفطر بها هو 5 و58 دقيقة، وفي محافظتي القاهرة والجيزة سوف يكون موعد صلاة عيد الفطر الساعة الخامسة و 37 دقيقة.

اما صلاة عيد الفطر 2017 في بقية محافظات مصر فيسكون موعد اقامتها كالاتي:

توقيت صلاة العيد الاسكندرية، بني سويف، الفيوم: 5:39 دقيقة.

ميعاد صلاة العيد في بورسعيد، طور سيناء: 5:39 دقيقة.

وقت صلاة العيد بالاسماعيلية، السويس : 5:31 دقيقة.

موعد صلاة العيد شمال سيناء، العريش، الدقهلية، المنصورة، الشرقية، الزقازيق: 5:24 دقيقة.

موعد صلاة العيد جنوب سيناء، شرم الشيخ، سانت كاترين: 5:28 دقيقة.

ميعاد صلاة العيد في البحيرة، دمنهور: 5:38 دقيقة.

توقيت صلاة العيد بمحافظة الغربية، طنطا، محافظة المنوفية، شبين الكوم، كفر الشيخ: 5:36 دقيقة.

قنا : 5:38 دقيقة.

الوادي الجديد: 5:49 دقيقة.

اسوان ، سوهاج: 5:41 دقيقة.

البحر الاحمر، الغردقة، دمياط: 5:32 دقيقة.

موعد صلاة العيد في اسيوط، المنيا: 5:42 دقيقة.

وفي السعودية اعلن مسئولو الشئون الاسلامية والاوقاف عن ميعاد صلاة عيد الفطر لسنة 1438 هجرية وهو الساعة 5:50 دقيقة فجرا بتوقيت السعودية.

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توقيت موعد صلاة عيد الفطر 1438/2017 في مصر والدول العربية