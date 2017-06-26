موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2017

مصريات – كتبت خلود يوسف: أكد المسئولون في وزارة التربية والتعليم على موعد اعلان نتائج امتحانات الدبلومات الثانوية الفنية الدور الاول للعام الدراسي 2017 – 2016 وتأكد رسميا انه سيتم اعلان اسماء الاوائل في مختلف الشعب سواء الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والخط العربي والسياحية الفندقية بتاريخ 28 يونيو 2017 اي يوم الاربعاء المقبل بعد نهاية عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة.

واما موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2017 في المدارس فسوف يكون يوم الخميس القادم الموافق 29 يونيو، وقبلها سوف يتمكن الطلاب من التعرف على نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت.

وبعد صدور نتائج الدبلومات الفنية، سوف يفتح باب التقديم بعدها بايام لتنسيق الدبلومات الفنية، وتحديد موعد التقدم لامتحانات المعادلة لدخول المعاهد والكليات في مصر.

وكان الدكتور احمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني قد اعلن مسبقا عن تغيير في موعد نتيجة الدبلومات الفنية، نظرا لسفره يوم 2 يوليو خارج البلاد، وحدد يوم 22 يونيو لاعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2017 لكنه عدل عن رأيه وتقرر تأجيل ميعاد نتيجة الدبلومات بعد عيد الفطر 2017، وبرر ذلك باعطاء الفرصة لارسال استمارات النجاح لجميع الطلبة الى المدارس، وايضا توفير الوقت اللازم لرفع درجات ونتائج الطلاب في الدبلومات الفنية على الانترنت.

ويمكن معرفة النتيجة فور ظهورها بالضغط على الرابط الآتي: http://result.fanymoe.com

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موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2017 واسرع طرق معرفتها الآن