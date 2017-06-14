نتائج التاسع 2017 في سوريا

سوريا – دمشق – كتبت هيا حمود: اعتمدت وزارة التربية السورية اليوم الاربعاء 14 حزيران 2017 نتائج التاسع في سوريا اي شهادة اتمام التعليم الاساسي للعام الدراسي 2017 ومعها نتيجة امتحانات الاعدادية الشرعية لجميع مدارس سوريا.

نتائج التاسع 2017

نتائج الامتحانات لطلاب الصف التاسع سوريا 2017 من موقع وزارة التربية والتعليم السورية الرسمي

ورغم الاحوال الامنية السيئة التي تعاني منها الكثير من المحافظات السورية نجحت وزارة التربية السورية في الانتهاء من تصحيح ومراجعة نتائج الصف التاسع في سوريا 2017 بوقت قياسي وسوف يصاحب الاعلان عنها الاشارة الى المتفوقين والاوائل الذين حصلوا على اعلى الدرجات لهذا العام.

وتبين مؤشرات نتائج التاسع في سوريا دورة عام 2016 – 2017 ارتفاع نسبة النجاح عن الاعوام السابقة وسوف يجري لاحقا تحديد موعد التقدم لامتحانات الدور الثاني لكل من الطلاب المتغيبين عن حضور الامتحانات والراسبين ايضا.

ومن ناحية اخرى تفتح المدارس ابوابها للطلبة الناجحين في نتيجة التعليم الاساسي الصف التاسع للتقدم الى المدارس الثانوية العامة او الفنية الصناعية المهنية، والتسجيل بها ويوضح موقع وزارة التربية الاوراق والمستندات المطلوبة من اجل ذلك.

تحديث اعلان نتائج التاسع اليوم:

اعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن موعد اصدار نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وهو اليوم الاربعاء 14 حزيران 2017 اعتباراً من الساعة 12 ظهراً، وتشمل على نتائج شهادة التعليم الاساسي الصف التاسع، والإعدادية الشرعية لدورة 2017.

ولمعرفة و الاستعلام عن نتائج التاسع بسوريا 2017 يمكتك زيارة  زيارة صفحة نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية اي الموقع الرسمي كما هو مبين في الرابط ادناه وذلك للبحث حسب الاسم او رقم الاكتتاب.

كما يمكن التعرف على ترتيب الطالب في مدرسته بالاطلاع على نتائج الامتحانات ومعدلات مجموع العلامات لجميع الطلاب في نتائج التاسع 2017 وذلك بالضغط على هذا الرابط الآن  >>> syrianeducation.org.sy/assasy

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نتائج الصف التاسع 2017 موقع وزارة التربية والتعليم السورية

14/06/2017 1173 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , , , ,
1173 comments
  1. بشار بسام عبود 14/06/2017 10:08 -

    بشار بسام عبود رقم الكتتاب 9275

  2. غيث‏ ‏العلي 14/06/2017 09:02 -

    غيث‏ ‏العلي‏ ‏رقم‏ ‏الاكتتاب‏ ‏8085‏ ‏

  4. جعفر دومان 14/06/2017 02:28 -

    شو صار معكون ايمت نتائج بدي نتيجتي رقم الاكتتاب 4610 الاسم جعفر حسين دومان فايبر واتس واتصال ورسائل

  6. بدر جمعه 14/06/2017 02:12 -

    ١١٠٧٦ امانه طمنونا فرع طرطوس

  8. Ayman kassha 13/06/2017 20:03 -

    الاسم أيمن ياسر أنس كسحه الرقم الاكتتاب 8124

  9. جعفر دومان0997846574 12/06/2017 23:45 -

    جعفر دومان من حمص رقم الكتتاب 4610 طمنوني

  10. شافي محمد الخلف 12/06/2017 18:23 -

    شافي محمد الخلف رقم الاكتتاب 8650 امانه طمنونا

  11. دعاء علاء الدين بلاني 12/06/2017 11:24 -

    رقم الاكتتاب 6718

  15. يمامة وليد تمرو رقم الاكتتاب 242704 ادلب 10/06/2017 12:22 -

    يمامة وليد تمرو
    ادلب رقم الاكتتاب242704

  18. عبد الله الشمالي 10/06/2017 11:43 -

    نتيجة الاعدادية حمص عبد الله الشمال رقم الاكتتاب 328

  19. عبد الله الشمالي 10/06/2017 11:42 -

    الرجاء بدي نتيجة عبد الله الشمالي رقم الاكتتاب 328

  20. هلال 10/06/2017 10:44 -

    انا هلال من الشام رقم الاكتتاب 0938263124 ارجو النتيجة

  22. جودي 10/06/2017 10:42 -

    جودي ضرار كعكة رقم الأكتتاب 5110

  23. احمد ابراهيم الاحمد 10/06/2017 09:36 -

    حلب رقم الاكتتاب 9028

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