نتائج الدبلومات الفنية 2017 ميعاد ظهور نتيجة الطلاب اليوم

نتائج الدبلومات الفنية 2017

مصريات – كتبت ميار صبري: اعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا عن انتهاء اعمال الدبلومات الفنية من تصحيح ورصد ومراجعة، وجاري الان ارسال استمارات النجاح والدرجات الى المدارس، ومن ثم وضع نتيجة الدبلومات الفنية 2017 على موقع وزارة التربية والتعليم لاتاحة الفرصة للطلبة للكشف عن درجاتهم على الانترنت.

وصرح خالد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2017 عقب اجازة عيد الفطر مباشرة واشار الى ان نسب النجاح في نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2016 – 2017 تقترب من نسبة العامين الماضيين ولا تختلف كثيرا عنهما.

واشار أن موعد عرض النسخة الالكترونية من نتيجة الدبلومات الفنية 2017 يوم الاربعاء الموافق 28 يونيو سوف يسبقه اعلان اسماء اوائل الدبلومات الفنية وحضورهم الى مقر الوزارة لحظة اعلان نتائج الدبلومات وقال الجيوشي ان عدد الاوائل هذا العام 18 طالبا من بينهم 14 فتاة وهذا دليل على تفوق الفتيات على البنين.

وبعد موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2017 تبدأ اعمال التنسيق في الكليات والمعاهد الحكومية و الخاصة ، وسوف يتم اعفاء الاوائل من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الدبلومات الفنية.

ومن ناحية اخرى تبدأ غرفة عمليات وزارة التعليم العالي في الاسبوع الاول من شهر يوليو عمليات تنسيق الجامعات وتم تحديد موعد اختبارات القدرات للقبول في عدد من الكليات من بينها التربية الرياضية و التربية الفنية و الموسيقية والفنون التطبيقية.

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