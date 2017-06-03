نتائج الشهادة الاعدادية 2017

مصريات – كتب ماجدة ابو العينين: رغم انقضاء اكثر من اسبوعين على انتهاء امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية، وبدء تصحيح الاوراق من قبل المعلمين، إلا انه وحتى الان لم يتم الاعلان عن نتائج الثالث الاعدادي 2017 في بعض الادارات التعليمية، باستثناء محافظة الاسكندرية ومحافظة الجيزة والقاهرة، والتي كانت سباقة في تصحيح ونشر النتائج بالدرجات على الانترنت وتجدو نتيجة اعدادية الجيزة 2017 على رابط موقع المحافظة من هنا: http://gizaedu.gov.eg

كما ان نتيجة الشهادة الاعدادية للادارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة بما فيها نتيجة اعدادية حلوان تم الانتهاء منها وصدرت بعد محافظة الجيزة مباشرة ويمكن الطلاب من معرفة نتائج الاعدادية 2017 برقم الجلوس عبر الضغط على الرابط التالي: http://www.cairogovresults.com

فيما يخص نتيجة الاعدادية 2017 بالاسكندرية فهي ايضا نشرت، وذلك بعد اعتمادها من قبل المحافظ وسوف يمكن متابعتها من خلال هذا اللينك: http://www.alex-edu.com

اما نتيجة الشهادة الاعدادية للادارات التعليمية التابعة لكل من محافظة القليوبية . محافظة الاسماعيلية , الشرقية , محافظة الغربية , محافظة الدقهلية، دمياط , الفيوم ، محافظة المنوفية ، اسيوط , السويس , بورسعيد ، سوهاج , المنيا ـ قنا ـ بني سويف ـ الاقصر ـ اسوان ـ و الوادي الجديد ، جنوب سيناء و شمال سيناء و البحر الاحمر , مطروح فلم تصدر حتى وقت كتابة هذه الخبر.

وبما ان موقع وزارة التربية والتعليم لايقدم النتائج الخاصة بالمحافظات، فسترون روابطها على صفحات مخصصة لكل محافظة على حدى، ونوفر اخر الاخبار عنها تباعاً وذلك فور صدورها.

ويمكن للطلاب متابعة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في القسم المخصص لها على صفحات موقع مصريات او من الروابط في الاسفل وذلك لتمكين التلاميذ من معرفة نتائجهم للترم الدراسي الاول والثانى للعام 2017.



ويمكن حاليا متابعة اخر اخبار صدور النتيجة بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتائج الشهادة الاعدادية 2017 نتيجة امتحانات الطلاب الآن