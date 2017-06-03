نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية 2017

نتائج الشهادة الاعدادية 2017

مصريات – كتب ماجدة ابو العينين: رغم انقضاء اكثر من اسبوعين على انتهاء امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية، وبدء تصحيح الاوراق من قبل المعلمين، إلا انه وحتى الان لم يتم الاعلان عن نتائج الثالث الاعدادي 2017 في بعض الادارات التعليمية، باستثناء محافظة الاسكندرية ومحافظة الجيزة والقاهرة، والتي كانت سباقة في تصحيح ونشر النتائج بالدرجات على الانترنت وتجدو نتيجة اعدادية الجيزة 2017 على رابط موقع المحافظة من هنا: http://gizaedu.gov.eg

كما ان نتيجة الشهادة الاعدادية للادارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة بما فيها نتيجة اعدادية حلوان تم الانتهاء منها وصدرت بعد محافظة الجيزة مباشرة ويمكن الطلاب من معرفة نتائج الاعدادية 2017 برقم الجلوس عبر الضغط على الرابط التالي: http://www.cairogovresults.com

نتائج الصف الثالث الشهادة الاعدادية 2017 نتيجة الامتحانات

نتائج الشهادة الاعدادية 2017 لجميع طلاب الصف الثالث

فيما يخص نتيجة الاعدادية 2017 بالاسكندرية فهي ايضا نشرت، وذلك بعد اعتمادها من قبل المحافظ وسوف يمكن متابعتها من خلال هذا اللينك: http://www.alex-edu.com

اما نتيجة الشهادة الاعدادية للادارات التعليمية التابعة لكل من محافظة القليوبية . محافظة الاسماعيلية , الشرقية , محافظة الغربية , محافظة الدقهلية، دمياط ,  الفيوم ، محافظة المنوفية ، اسيوط ,  السويس , بورسعيد ، سوهاج , المنيا ـ قنا ـ بني سويف ـ الاقصر  ـ اسوان ـ  و الوادي الجديد ، جنوب سيناء و شمال سيناء و البحر الاحمر ,  مطروح  فلم تصدر حتى وقت كتابة هذه الخبر.

وبما ان موقع وزارة التربية والتعليم لايقدم النتائج الخاصة بالمحافظات، فسترون روابطها على صفحات مخصصة لكل محافظة على حدى، ونوفر اخر الاخبار عنها تباعاً وذلك فور صدورها.

ويمكن للطلاب متابعة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في القسم المخصص لها على صفحات موقع مصريات او من الروابط في الاسفل وذلك لتمكين التلاميذ من معرفة نتائجهم للترم الدراسي الاول والثانى للعام 2017.

ويمكن حاليا متابعة اخر اخبار صدور النتيجة بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتائج الشهادة الاعدادية 2017 نتيجة امتحانات الطلاب الآن

03/06/2017 581 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
581 comments
  1. زهور احمد محمد 01/06/2017 13:43 -

    محافظة القليوبية ادارة قليوب رقم جلوسي25963

  2. نادية سالم محمد سالم 17/05/2017 23:56 -

    ارجو من سيادتكم الحصول علي النتيجة في اسرع وقت

  3. lolo 08/02/2017 20:19 -

    عايزة نتيجتي انا من المطرية الدقهلية رقم الجلوس 99765

  4. عبدالعزيز علي سيد 06/06/2016 20:09 -

    مدرسىة عرب مطير المطمر الاعدادية المشتركة 
    رقم الجلوس ٦١٣٨٠

  5. رحمه صابر السيد علي 06/06/2016 17:42 -

    رقم جلوسي ١٢١٦٩بمدرسه نجع المغنمين بجهينه

  6. رحمه صابر السيد علي 06/06/2016 17:39 -

    نتيجه رحمه صابر السيد علي برقم جلوس١٢١٦٩من مركز جهينه مدرسه نجع المغنمين

  7. اهداء محمد عبد المحسن عبد الموجود 06/06/2016 11:23 -

    مدرسةالجديدة بنات 25482

  8. عبير محمود مرتضي 10/02/2016 19:36 -

    مد رسه الاعداديه بنات

  9. حسن احمدابراهيم مندور 21/07/2015 10:33 -

    من مدرسة الامام

  11. احمد السعيد سلامة 01/06/2015 20:51 -

    حرام نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية تتاخر كدة

  12. محمد عرفه نور الدين 01/06/2015 18:58 -

    اريد ان اعرف النتيجه الاعداديه محافظه سوهاج الصف التالت الاعدادي_مركز المنشاه 2015

  13. رامز على محمد عبالله المهدى 01/06/2015 02:07 -

    رامزعلى محمد عبدالله المهدى رقم 8368 مدرسة محمد فريدالاعدادية جنوب سينا

  14. رامز على محمد عبالله المهدى 01/06/2015 01:56 -

    رامز على محمد عبدالله رقم جلوس 8368 مدرسة محمد فريد الجبيل جنوب سيناء

  15. رامز على محمد عبالله المهدى 01/06/2015 01:50 -

    عاوز اعرف نتيجة رامز على محمد عبدالله المهدى رقم جلوس 8368

  16. نور الظلام 01/06/2015 01:18 -

    انا اسمى جمال اسماعيل عبدالله حسين من محافظة الغربية ورقم جلوسى 40007 وهذا رقم جلوسى

  17. ثروت ياسر زكي 31/05/2015 17:15 -

    عاوز اعرف نتيجه الاعداديه محافظه قنا مدرسه فاو قبلي الجديده رقم الجلوس 18306

  18. اسامه عبدةصدقي 31/05/2015 10:15 -

    سوهاج ادفا رقم الجلوس 29042
    الاسم أسامة عبدةصدقي 

  19. بسنت احمد محمد 30/05/2015 21:18 -

    انا اسمي بسنت احمد محمد عبد اللطيف ورقم جلوسي37851 مدرسة الحريه اعداديه بنات 
    انا بمحافظة القليوبيه ادارة غرب شبرا الخيمه عايزه اعرف نتيجتي 

  20. محمود ابو عميرة 06/02/2015 18:51 -

    انا اسمي محمود ابوكلاب محمد عميره محافظة قنا مركز الوقف مدرسة جزيرة العبل الاعداديه رقم الجلوس 3875

  21. محمد كمال محمد عبدالسلام 04/02/2015 14:13 -

    عاوز اعرف نتيجتي /محافظة سوهاج /رقم الجلوس 39243

  22. عبد المحسن شعبان عبد المحسن جعبوب 03/02/2015 17:38 -

    رقم الجلوس 39416 محافطة المنوفيه

  23. صالح ابوحسين 03/02/2015 15:37 -

    اريد نتائج الشهادة الاعدادية

  24. محمد مبروك جاد احمد جاد 29/01/2015 21:20 -

    انا محمد مبروك جاد احمد جاد من فضلكم ورقم جلوسى           472456

  26. باسم شريف مجدي 29/01/2015 12:32 -

    انا اسمي باسم شريف مجدي فوزي سعد
    رقم الجلوس 399513
    ادارة شبرا التعلمية
    محافظة القاهرة
    مدرسة رمسيس الخاصة للغات
    انا اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

  27. يوسف محمد حسن سلامة 24/01/2015 05:24 -

    اريد نتيجة الشهادة الابتدائية ترم اول

  28. أحمد هانى أنور محمود 23/01/2015 16:38 -

    معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2015 مدرسة محمد حافظ غانم محافظه الاسكندريه رقم الجلوس\ 42585

  29. عبد الرحمن محمد خليفه 15/01/2015 21:47 -

    اريد نتيجه الاعداديه رقم الجلوس 640

  30. محمد رضا محمد السيداحمد سالم 09/07/2014 18:20 -

    انا اسمى محمد رضا محمد السيد وعايز اعرف النتيجة بالدرجات من فضلكم ورقم جلوسى 33876

  31. طه محمدابوالمعاطي محمدسيداحمد 06/07/2014 21:05 -

    عايزاعرف نتجتي الصف الثالث الاعدادي معهد بنين المنزلة دقهلية رقم الجلوس 26031

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