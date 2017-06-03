نتائج الشهادة الاعدادية 2017 نتيجة امتحانات الطلاب الآن

نتائج الشهادة الاعدادية 2017
مصريات – كتب ماجدة ابو العينين: رغم انقضاء اكثر من اسبوعين على انتهاء امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية، وبدء تصحيح الاوراق من قبل المعلمين، إلا انه وحتى الان لم يتم الاعلان عن نتائج الثالث الاعدادي 2017 في بعض الادارات التعليمية، باستثناء محافظة الاسكندرية ومحافظة الجيزة والقاهرة، والتي كانت سباقة في تصحيح ونشر النتائج بالدرجات على الانترنت وتجدو نتيجة اعدادية الجيزة 2017 على رابط موقع المحافظة من هنا: http://gizaedu.gov.eg
كما ان نتيجة الشهادة الاعدادية للادارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة بما فيها نتيجة اعدادية حلوان تم الانتهاء منها وصدرت بعد محافظة الجيزة مباشرة ويمكن الطلاب من معرفة نتائج الاعدادية 2017 برقم الجلوس عبر الضغط على الرابط التالي: http://www.cairogovresults.com
فيما يخص نتيجة الاعدادية 2017 بالاسكندرية فهي ايضا نشرت، وذلك بعد اعتمادها من قبل المحافظ وسوف يمكن متابعتها من خلال هذا اللينك: http://www.alex-edu.com
اما نتيجة الشهادة الاعدادية للادارات التعليمية التابعة لكل من محافظة القليوبية . محافظة الاسماعيلية , الشرقية , محافظة الغربية , محافظة الدقهلية، دمياط , الفيوم ، محافظة المنوفية ، اسيوط , السويس , بورسعيد ، سوهاج , المنيا ـ قنا ـ بني سويف ـ الاقصر ـ اسوان ـ و الوادي الجديد ، جنوب سيناء و شمال سيناء و البحر الاحمر , مطروح فلم تصدر حتى وقت كتابة هذه الخبر.
وبما ان موقع وزارة التربية والتعليم لايقدم النتائج الخاصة بالمحافظات، فسترون روابطها على صفحات مخصصة لكل محافظة على حدى، ونوفر اخر الاخبار عنها تباعاً وذلك فور صدورها.
ويمكن للطلاب متابعة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في القسم المخصص لها على صفحات موقع مصريات او من الروابط في الاسفل وذلك لتمكين التلاميذ من معرفة نتائجهم للترم الدراسي الاول والثانى للعام 2017.
ويمكن حاليا متابعة اخر اخبار صدور النتيجة بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory
محافظة القليوبية ادارة قليوب رقم جلوسي25963
ارجو من سيادتكم الحصول علي النتيجة في اسرع وقت
عايزة نتيجتي انا من المطرية الدقهلية رقم الجلوس 99765
مدرسىة عرب مطير المطمر الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس ٦١٣٨٠
رقم جلوسي ١٢١٦٩بمدرسه نجع المغنمين بجهينه
نتيجه رحمه صابر السيد علي برقم جلوس١٢١٦٩من مركز جهينه مدرسه نجع المغنمين
مدرسةالجديدة بنات 25482
مد رسه الاعداديه بنات
من مدرسة الامام
813 محافظة دمياط
حرام نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية تتاخر كدة
اريد ان اعرف النتيجه الاعداديه محافظه سوهاج الصف التالت الاعدادي_مركز المنشاه 2015
رامزعلى محمد عبدالله المهدى رقم 8368 مدرسة محمد فريدالاعدادية جنوب سينا
رامز على محمد عبدالله رقم جلوس 8368 مدرسة محمد فريد الجبيل جنوب سيناء
عاوز اعرف نتيجة رامز على محمد عبدالله المهدى رقم جلوس 8368
انا اسمى جمال اسماعيل عبدالله حسين من محافظة الغربية ورقم جلوسى 40007 وهذا رقم جلوسى
عاوز اعرف نتيجه الاعداديه محافظه قنا مدرسه فاو قبلي الجديده رقم الجلوس 18306
سوهاج ادفا رقم الجلوس 29042
الاسم أسامة عبدةصدقي
انا اسمي بسنت احمد محمد عبد اللطيف ورقم جلوسي37851 مدرسة الحريه اعداديه بنات
انا بمحافظة القليوبيه ادارة غرب شبرا الخيمه عايزه اعرف نتيجتي
انا اسمي محمود ابوكلاب محمد عميره محافظة قنا مركز الوقف مدرسة جزيرة العبل الاعداديه رقم الجلوس 3875
عاوز اعرف نتيجتي /محافظة سوهاج /رقم الجلوس 39243
رقم الجلوس 39416 محافطة المنوفيه
اريد نتائج الشهادة الاعدادية
انا محمد مبروك جاد احمد جاد من فضلكم ورقم جلوسى 472456
اريد شهادة 1 ثانوى
انا اسمي باسم شريف مجدي فوزي سعد
رقم الجلوس 399513
ادارة شبرا التعلمية
محافظة القاهرة
مدرسة رمسيس الخاصة للغات
انا اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول
اريد نتيجة الشهادة الابتدائية ترم اول
معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2015 مدرسة محمد حافظ غانم محافظه الاسكندريه رقم الجلوس\ 42585
اريد نتيجه الاعداديه رقم الجلوس 640
انا اسمى محمد رضا محمد السيد وعايز اعرف النتيجة بالدرجات من فضلكم ورقم جلوسى 33876
عايزاعرف نتجتي الصف الثالث الاعدادي معهد بنين المنزلة دقهلية رقم الجلوس 26031