نتائج شهادة الصف التاسع في سوريا 2017 وزارة التربية بالاسم

نتائج الصف التاسع في سوريا

سوريا – دمشق – كتبت لينا حداد: يخشى طلاب الشهادة الاعدادية في سوريا ان يتكرر تأخير صدور نتائج الصف التاسع 2017 كما حدث في العام الدراسي الماضي، حيث وعلى الرغم من انتهاء البكالوريا الثانوية العامة في سوريا في وقتها، إلا ان نتائج الشهادة الاعدادية السورية او الصف التاسع تأخرت بالظهور على غير المعتاد.

حيث يتم عادة اعلان نتائج الصف التاسع اي الصف الثالث الاعدادي قبل نتيجة البكالوريا ( الصف الثالث الثانوي في سوريا ) كما انه لم يتم تحديد موعد محدد لرفع نتائج الصف التاسع على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي في سوريا.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم في سوريا بانه قد تم الانتهاء من تصحيح اوراق الامتحانات الخاصة بطلبة الشهادة الاعدادية الذين تقدموا للامتحانات للعام الدراسي 2016 – 2017 وربما سيتم الاعلان عنها اليوم او غداً على ابعد تقدير.

ولعل الاحداث المؤسفة التي تعيشها معظم المدن والبلدات في سوريا بالايام الاخيرة، قد تكون سبباً في تأخر نتائج الصف التاسع 2017 غير انه هناك تأكيدات من مصادر في وزارة التربية والتعليم السورية بان سبب تأخير نتائج الصف الثالث الاعدادي ( الصف التاسع ) هو تقني بالدرجة الاولى وبانه سيجري اتاحة معرفة نتيجة الصف التاسع 2017 من مختلف المدن والمناطق في سوريا سواء على الانترنت او من خلال المدارس مباشرة.

هذا وينتظر الاف الطلاب في سوريا بفارغ الصبر موعد اعلان نتائج الصف التاسع 2017 والمجموع العام ليسيتطيعوا الاختيار بين المدارس الثانوية او الثانوية المهنية الفنية.

وعند ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية السورية لطلاب الصف التاسع 2017 سوف يتمكن التلاميذ الذين ادوا الامتحانات في ظروف صعبة من التقدم باوارقهم حسب المجموع الذي يؤهلهم لدخول المدارس الثانوية العامة او المدارس الصناعية والتجارية والنسوية وغيرها وذلك في سائر مناطق سوريا مثل : دمشق ، حلب ، حمص ، حماة، ادلب ، دير الزور، الحسكة ، الرقة ، درعا، السويداء ، اللاذقية ، طرطوس ، بانياس.

تحديث – موعد ظهور نتائج إتمام التعليم الأساسي الصف التاسع والاعدادية الشرعية في سوريا 2017:

اعلنت وزارة التربية السورية عن موعد صدور نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وكذلك نتائج الاعدادية الشرعية اليوم 14 حزيران وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً، حيث سيمكن معرفة نتائج امتحانات شهادة التعليم الاساسي والشهادة الإعدادية الشرعية لدورة عام 2017.



فيما يلي رابط الى موقع نتائج الصف التاسع في سوريا >>> www.syrianeducation.org.sy

تنبيه: بعد الضغط على الرابط سوف تظهر صفحة اعلانية لمدة 5 ثواني ويمكنكم بعد ذلك تجاوز الاعلان بالضغط على زر باللون الاصفر في الاعلى لتخطي الاعلانات والحصول على نتائج التاسع حسب الاسم من موقع وزارة التربية والتعليم بعد إدخال رقم الاكتتاب.

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