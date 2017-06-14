نتائج شهادة الصف التاسع في سوريا 2017 وزارة التربية بالاسم

نتائج الصف التاسع في سوريا

سوريا – دمشق – كتبت لينا حداد: يخشى طلاب الشهادة الاعدادية في سوريا ان يتكرر تأخير صدور نتائج الصف التاسع 2017 كما حدث في العام الدراسي الماضي، حيث وعلى الرغم من انتهاء البكالوريا الثانوية العامة في سوريا في وقتها، إلا ان نتائج الشهادة الاعدادية السورية او الصف التاسع تأخرت بالظهور على غير المعتاد.

حيث يتم عادة اعلان نتائج الصف التاسع اي الصف الثالث الاعدادي قبل نتيجة البكالوريا ( الصف الثالث الثانوي في سوريا ) كما انه لم يتم تحديد موعد محدد لرفع نتائج الصف التاسع على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي في سوريا.

نتائج الصف التاسع في سوريا 2017 حسب الاسم

نتائج الصف التاسع في سوريا 2017 حسب الاسم موقع وزارة التربية والتعليم

وصرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم في سوريا بانه قد تم الانتهاء من تصحيح اوراق الامتحانات الخاصة بطلبة الشهادة الاعدادية الذين تقدموا للامتحانات للعام الدراسي 2016 – 2017 وربما سيتم الاعلان عنها اليوم او غداً على ابعد تقدير.

ولعل الاحداث المؤسفة التي تعيشها معظم المدن والبلدات في سوريا بالايام الاخيرة، قد تكون سبباً في تأخر نتائج الصف التاسع 2017 غير انه هناك تأكيدات من مصادر في وزارة التربية والتعليم السورية بان سبب تأخير نتائج الصف الثالث الاعدادي ( الصف التاسع ) هو تقني بالدرجة الاولى وبانه سيجري اتاحة معرفة نتيجة الصف التاسع 2017 من مختلف المدن والمناطق في سوريا سواء على الانترنت او من خلال المدارس مباشرة.

هذا وينتظر الاف الطلاب في سوريا بفارغ الصبر موعد اعلان نتائج الصف التاسع 2017 والمجموع العام ليسيتطيعوا الاختيار بين المدارس الثانوية او الثانوية المهنية الفنية.

وعند ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية السورية لطلاب الصف التاسع 2017 سوف يتمكن التلاميذ الذين ادوا الامتحانات في ظروف صعبة من التقدم باوارقهم حسب المجموع الذي يؤهلهم لدخول المدارس الثانوية العامة او المدارس الصناعية والتجارية والنسوية وغيرها وذلك في سائر مناطق سوريا مثل : دمشق ، حلب ، حمص ، حماة، ادلب ، دير الزور، الحسكة ، الرقة ، درعا، السويداء ، اللاذقية ، طرطوس ، بانياس.

تحديث – موعد ظهور نتائج إتمام التعليم الأساسي الصف التاسع والاعدادية الشرعية في سوريا 2017:

اعلنت وزارة التربية السورية عن موعد صدور نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وكذلك نتائج الاعدادية الشرعية اليوم 14 حزيران وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً، حيث سيمكن معرفة نتائج امتحانات شهادة التعليم الاساسي والشهادة الإعدادية الشرعية لدورة عام 2017.

فيما يلي رابط الى موقع نتائج الصف التاسع في سوريا >>> www.syrianeducation.org.sy

تنبيه: بعد الضغط على الرابط سوف تظهر صفحة اعلانية لمدة 5 ثواني ويمكنكم بعد ذلك تجاوز الاعلان بالضغط على زر باللون الاصفر في الاعلى لتخطي الاعلانات والحصول على نتائج التاسع حسب الاسم من موقع وزارة التربية والتعليم بعد إدخال رقم الاكتتاب.

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نتائج شهادة الصف التاسع في سوريا 2017 وزارة التربية بالاسم

14/06/2017 3028 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , , , ,
3028 comments
  3. محمد عزالدين 14/06/2017 02:50 -

    أيناس محمد عزالدين ريف دمشق رقم الاكتتاب 34812

  6. ورده حمد الجعلوط 11/06/2017 20:33 -

    اريد معرفه نتيجتي في امتحانات الصف التاسع رقم الاكتتاب 48391

  7. mohammd nasser 11/06/2017 20:11 -

    محمد تميم ناصر رقم الاكتتاب 4500
    ارجو معرفة نتيجة التاسع

  8. سامح مجد سرميني 10/06/2017 21:22 -

    رقم الاكتتاب /٥١٧٧/حلب

  11. Ayman 10/06/2017 16:12 -

    اريد نتيجتي الاسم أيمن ياسر أنس كسحه رقم اكتتاب 8124

  12. كالين عقيد 10/06/2017 14:34 -

    22060 حدا يبعتلي نتائج بعد اذنكون

  13. كالين عقيد 10/06/2017 13:39 -

    ايمتا بيطلع نتائج حدا بيعرف ؟؟

  14. ali.hamndoo 10/06/2017 12:53 -

    الله يوفقكون وتجيبوا علامات عالية وعقبال طلاب البكلوريا

  15. ندى رمضان حسين 10/06/2017 12:47 -

    اريد نتيجتي محافظه الحسكه
    رقم الجلوس ٢١٣٢١

  17. براءة وائل قضيماتي 09/06/2017 20:17 -

    اريد معرفت نتيجتي بامتحان الصف التاسع لرقم الاكتتاب 28597

  19. ثائر محمد الحايك البوشي 09/06/2017 15:45 -

    اريد معرفة النتيجة رقم الاكتتاب 23905

  20. ريحانه سعد عابي 09/06/2017 14:17 -

    ريحانه سعد عابي …الحسكة…23619

  21. سارا 09/06/2017 04:21 -

    نشالله مابتتاخرو باعلان النتائج ﻻن قلبنا على نار

  22. نادرة اديب سرحة 09/06/2017 03:35 -

    اريد النتيجه رقم الاكتتاب10947 من طرطوس

  24. محمد نزار المسالمه 08/06/2017 01:24 -

    اريد معرفة نتيجني

  25. منصور هاني المصري 07/06/2017 03:19 -

    نتيجه انا من دمشق رقم الاكتتاب 4786

  26. شيراز الاحمد صالح 04/06/2017 13:15 -

    اريد النتيجة لرقم الاكتتاب36916

  27. شافي محمد الخلف 03/06/2017 21:15 -

    نرجو اعلامنا بالنتيجة

  28. علي القادري 03/06/2017 20:40 -

    أريد نتيجتي في أمتحانات الصف التاسع

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