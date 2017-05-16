نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 نتيجة الفصل الثانى من هنا

نتائج الصف السادس الابتدائى 2017

مصريات – كتبت اسراء غنيم: رغم الاوضاع الصعبة التي تعاني منها بعض المدن المصرية، إلا ان هذا الامر لم يعيق غالبية الادارات التعليمية، في اتمام اعمال الامتحانات على اكمل وجه.

وحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم قامت اللجان المشرفة على اعداد نتيجة امتحانات الصف السادس للفصل الدراسي الثانى 2017 حيث تواصل مديريات وزارة التربية والتعليم اصدار نتائج الابتدائية الترم الثانى، وجعلها متاحة لتلاميذ الشهادة الابتدائية في المدارس، كما قامت بعضها باتاحة نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 على الانترنت، والتي سبق لنا ان قمنا بنشر روابط مواقع نتائج الابتدائية 2017 على صفحات موقع مصريات.

وسيكون اولها نتيجة السادس الابتدائي في محافظة القاهرة، وقد تسبقها بذلك محافظة الجيزة، كما انتهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية من اعمال تصحيح نتائج السادس، وسيتم تقديمها لطلاب الشهادة الابتدائية، سواء من خلال المدارس، او على موقع الانترنت الخاص بالحصول على نتيجة الابتدائية 2017 والتي قمنا بدورنا بوضعها واتاحتها للتلاميذ واولياء امورهم.

من جهة اخرى اعلنت بعض مديريات وزارة التربية والتعليم في في عدة محافظات عن تأخر اعمال لجان الامتحانات الخاصة بمرحلة الشهادة الابتدائية، مما يعني بان موعد صدور نتيجة الصف السادس الابتدائي بهذه المحافظات ستتأخر بالظهور لعدة ايام ، وقد ينطبق نفس الامر على نتيجة ابتدائية محافظة السويس وكذلك نتيجة الصف السادس الابتدائي في الاسماعيلية لاسباب مشابهة تقريباً.

اما ما تبقى من المحافظات فهي على وشك الانتهاء من تصحيح نتائج اختبارات الصف السادس الابتدائي 2017 وهذه المحافظات هي : الدقهلية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا ، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، دمياط ، الفيوم.

تحديث نتيجة الصف السادس الابتدائي ٢٠١٧ الترم الثانى:

سيمكن مشاهدة نتائج الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس الترم الثانى للمحافظات التي سيجري نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بالضغط هنا >>> http://moe.gov.eg/natiga-primary-elementary

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نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 نتيجة الفصل الثانى من هنا