نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 نتيجة الفصل الثانى من هنا

نتائج الصف السادس الابتدائى 2017

نتائج الصف السادس الابتدائى 2017

مصريات – كتبت اسراء غنيم: رغم الاوضاع الصعبة التي تعاني منها بعض المدن المصرية، إلا ان هذا الامر لم يعيق غالبية الادارات التعليمية، في اتمام اعمال الامتحانات على اكمل وجه.

وحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم قامت اللجان المشرفة على اعداد نتيجة امتحانات الصف السادس للفصل الدراسي الثانى 2017 حيث تواصل مديريات وزارة التربية والتعليم اصدار نتائج الابتدائية الترم الثانى، وجعلها متاحة لتلاميذ الشهادة الابتدائية في المدارس، كما قامت بعضها باتاحة نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 على الانترنت، والتي سبق لنا ان قمنا بنشر روابط مواقع نتائج الابتدائية 2017 على صفحات موقع مصريات.

موعد نتائج الصف السادس الابتدائي 2017

نتائج الصف السادس الابتدائي2017 صدور نتيجة الابتدائية

وسيكون اولها نتيجة السادس الابتدائي في محافظة القاهرة، وقد تسبقها بذلك محافظة الجيزة، كما انتهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية من اعمال تصحيح نتائج السادس، وسيتم تقديمها لطلاب الشهادة الابتدائية، سواء من خلال المدارس، او على موقع الانترنت الخاص بالحصول على نتيجة الابتدائية 2017 والتي قمنا بدورنا بوضعها واتاحتها للتلاميذ واولياء امورهم.

من جهة اخرى اعلنت بعض مديريات وزارة التربية والتعليم في في عدة محافظات عن تأخر اعمال لجان الامتحانات الخاصة بمرحلة الشهادة الابتدائية، مما يعني بان موعد صدور نتيجة الصف السادس الابتدائي بهذه المحافظات ستتأخر بالظهور لعدة ايام ، وقد ينطبق نفس الامر على نتيجة ابتدائية محافظة السويس وكذلك نتيجة الصف السادس الابتدائي في الاسماعيلية لاسباب مشابهة تقريباً.

اما ما تبقى من المحافظات فهي على وشك الانتهاء من تصحيح نتائج اختبارات الصف السادس الابتدائي 2017 وهذه المحافظات هي : الدقهلية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا ، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، دمياط ، الفيوم.

تحديث نتيجة الصف السادس الابتدائي ٢٠١٧ الترم الثانى:

سيمكن مشاهدة نتائج الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس الترم الثانى للمحافظات التي سيجري نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بالضغط هنا >>> http://moe.gov.eg/natiga-primary-elementary

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نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 نتيجة الفصل الثانى من هنا

16/05/2017 624 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , ,
624 comments
  2. محمد هشام محمد يونس ابو ريا 21/01/2017 20:36 -

    اريد معرفة نتيجتى فى جميع المواد لصف السادس بالمنصورة برقم جلوس ٥٤٣

  3. وليد صبري فرج محمد حسن 01/08/2016 23:48 -

    عايز اعرف نتيجتي( اسمي) ابراهيم صبري فرج محمد حسن( رقم الجلوس)(405) ملحق دين

  4. سلمى اسامة محمد 18/05/2016 15:49 -

    انا عايزة النتيجة الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 885

  5. ضحى احمد شتية 18/05/2016 13:30 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية 2016 الترم الثانى المنوفية رقم الجلوس 8042

  6. عزام مجدي عزام 20/01/2016 14:44 -

    نتيجه سنه سته الابتداي رقم الجلوس 9346

  7. طه جلال السيد محمود 13/01/2016 12:29 -

    عاوز اعرف رقم  جلوسى بالصف السادس الابتدائى الازهرى

  8. زياد ربيع رجب الباشا 03/10/2015 11:00 -

    انااسمي زياد ربيع مدرسة حمزة بن عبد المطلب بمحافظة القليوبية619

  9. sada sout 07/08/2015 14:03 -

    ممكن لينك الدور التاني للشهاده الابتدائيه الغربيه

  10. يوسف محمد عبدالسلام محمد 26/07/2015 14:57 -

    ممكن اخذ النك بتاع الدور الثاني بالصف السادس 

  11. اسماء كارم 10/07/2015 16:34 -

    انا عاوزه اعرف النتيجه رقم الجلوس 5302

  13. روان فاضل عبد الفتاح فاضل 13/06/2015 14:09 -

    محافظة القاهرة رقم الجلوس 142684

  14. يحيي محمد فتحي 13/06/2015 00:19 -

    محتاجه اعرف نتيجه الشهاده الابتدائيه رقم الجلووس هو 74920

  15. عز الدين 12/06/2015 15:53 -

    لوسمحتم انا عايزة نتيجة الصف السادس الازهري في محافظة الاسكندرية الاسم:عزالدين هاني عبدالرحيم عبدالستار و رقمالجلوس:130829

  16. سندس سعيد محمد 11/06/2015 16:45 -

    عايز اعرف نتيجه سندس سعيد محمد سالم ورقم الجلوس 32817 منيا القمح شرقيه الفصل الدراسى الثانى

  17. ايمان الشحات 10/06/2015 19:30 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس

  18. الحسين هشام فائق محمدهيكل 10/06/2015 18:53 -

    اناعايز نتيجة الامتحان للصف السادس الابتدائي الفصل الثاني ورقم الجاوس144882

  19. زياد مدحت رزق 09/06/2015 10:41 -

    عايز اعرف النتيجه الشهاده الابتدائيه

  20. اسﻻم محمود ابو المندور دوود 07/06/2015 17:50 -

    مطلوب نتيجه الصف السادس اﻻبتدائي الازهري محافظه الدقهليه

  21. حسن سعد 03/06/2015 21:10 -

    اريد معرفه النتيجه محافظه الفيوم رقم الجلوس 161100

  22. فتحية عبد اللطيف فتحي عبد الخالق 03/06/2015 13:59 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي الاسم فتحية عبد اللطيف فتحي عبد الخالق

  23. مريم 03/06/2015 01:42 -

    مريم الشرقيه رقم الجلوس 3247
    مريم موسي سعيد عسل

  24. زياداحمدالجوهري عبدالعاطي الجوهري 02/06/2015 11:49 -

    عايزاعرف نتيجتي الصف السادس مدرسة كفرسعدالبلدالجديدة(الحديثة)رقم جلوسي 21295

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