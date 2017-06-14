نتائج شهادة التعليم الأساسي في سوريا

سوريا – دمشق – كتبت سالي عطا: انهت وزارة التربية السورية تصحيح ومراجعة علامات نتائج شهادة التعليم الاساسي لطلاب الصف التاسع دورة عام 2017 وسيتم الاعلان عن موعد صدورها رسمياً، خلال هذا السبوع.

وبدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً يستطيع الطلاب واولياء الامور الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا اي شهادة اتمام التعليم الاساسي للمدارس، وكذلك الاعدادية الشرعية من موقع وزارة التربية السورية، الذي سيتيح معرفة نتائج الامتحانات شهادة التعليم الاساسي لعام 2017 حسب الاسم و برقم الاكتتاب لكل المحافظات والمدن السورية دمشق ، ريف دمشق درعا ، السويداء ، حلب ، حماه ، حمص ، مصياف ، صافيتا ، طرطوس، بانياس ، اللاذقية ، ادلب ، الرقة ، دير الزور ، الطبقة ، الحسكة ، القامشلي ، عامودا ، رأس العين ، الدرباسية ، عفرين، وغيرها من المناطق التي تمكن طلابها من تقديم الامتحانات.

كما يعرض الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم في سوريا ايضا اسماء الحاصلين على اعلى العلامات في نتيجة الصف التاسع بجميع محافظات سوريا ويتيح ايضا التعرف على ترتيب الطلاب بنتائج التعليم الاساسي 2017 على مستوى المدارس في سوريا.

وقد اعلن المسئولون في وزارة التربية السورية ان عدد المتقدمين هذا العام الى امتحانات الصف التاسع و الشهادة الاعدادية الشرعية بلغ 74 % فقط من عدد الطلاب المسجلين، نظراً للظروف الصعبة والاحداث الامنية التي تعاني من البلاد.

تحديث حول اصدار نتائج التاسع:

حددت وزارة التربية والتعليم السورية موعد صدور نتائج شهادة التعليم الاساسي ” الصف التاسع” ونتيجة الاعدادية الشرعية دورة عام 2017 اليوم 14 حزيران ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهراً.

ولمشاهدة نتائج الصف التاسع بسوريا 2017 يجب كتابة رقم الإكتتاب لتظهر النتيجة حسب الاسم مع العلامات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية،

بالضغط على هذا الرابط >>> www.syrianeducation.org.sy

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نتائج الصف التاسع في سوريا 2017 شهادة التعليم الاساسي