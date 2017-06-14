نتائج شهادة التعليم الأساسي في سوريا

سوريا – دمشق – كتبت سالي عطا: انهت وزارة التربية السورية تصحيح ومراجعة علامات نتائج شهادة التعليم الاساسي لطلاب الصف التاسع دورة عام 2017 وسيتم الاعلان عن موعد صدورها رسمياً، خلال هذا السبوع.

نتائج الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي في سوريا 2017

نتائج الصف التاسع 2017 في سوريا نتيجة شهادة اتمام التعليم الأساسي حسب الاسم

وبدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً يستطيع الطلاب واولياء الامور الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا اي شهادة اتمام التعليم الاساسي للمدارس، وكذلك الاعدادية الشرعية من موقع وزارة التربية السورية، الذي سيتيح معرفة نتائج الامتحانات شهادة التعليم الاساسي لعام 2017 حسب الاسم و برقم الاكتتاب لكل المحافظات والمدن السورية دمشق ، ريف دمشق درعا ، السويداء ، حلب ، حماه ، حمص ، مصياف ، صافيتا ، طرطوس، بانياس ، اللاذقية ، ادلب ، الرقة ، دير الزور ، الطبقة ، الحسكة ، القامشلي ، عامودا ، رأس العين ، الدرباسية ، عفرين، وغيرها من المناطق التي تمكن طلابها من تقديم الامتحانات.

كما يعرض الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم في سوريا ايضا اسماء الحاصلين على اعلى العلامات في نتيجة الصف التاسع بجميع محافظات سوريا ويتيح ايضا التعرف على ترتيب الطلاب بنتائج التعليم الاساسي 2017 على مستوى المدارس في سوريا.

وقد اعلن المسئولون في وزارة التربية السورية ان عدد المتقدمين هذا العام الى امتحانات الصف التاسع و الشهادة الاعدادية الشرعية بلغ 74 % فقط من عدد الطلاب المسجلين، نظراً للظروف الصعبة والاحداث الامنية التي تعاني من البلاد.

تحديث حول اصدار نتائج التاسع:

حددت وزارة التربية والتعليم السورية موعد صدور نتائج شهادة التعليم الاساسي ” الصف التاسع” ونتيجة الاعدادية الشرعية دورة عام 2017 اليوم 14 حزيران ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهراً.

ولمشاهدة نتائج الصف التاسع بسوريا 2017 يجب كتابة رقم الإكتتاب لتظهر النتيجة حسب الاسم مع العلامات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية،
بالضغط على هذا الرابط >>> www.syrianeducation.org.sy

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نتائج الصف التاسع في سوريا 2017 شهادة التعليم الاساسي

14/06/2017 398 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , ,
398 comments
  1. mohammd nasser 11/06/2017 19:59 -

    محمدتميم ناصر رقم الاكتتاب 4500 محافظة حمص

  2. mohammd nasser 11/06/2017 19:57 -

    مجحمد تميم ناصر رقم الاكتتاب 4500 محافظة حمص
    بدي نتيجة التاسع اذا ممكن

  5. داني لازكين اليوسف 10/06/2017 11:12 -

    اريد نتيجة هاذا اكتتاب 7977

  6. محمد محمد بشار بشير 10/06/2017 06:07 -

    بدي نتيجتي بعد اذنكم الاسم محمد محمد بشار بشير رقم الاكتتاب 6060 محافظة ريف دمشق

  8. شذى محمد كمال خيطو 30/05/2017 18:15 -

    ممكن اعرف نتيجة رقم الاكتتاب 28457 ريف دمشق

  9. اسراء شهاب الحسن 29/05/2017 11:38 -

    لايمكنني فتح موقع النتائج يرجى حل المشكلة.

    اريد نتيجة هذا الاكتتاب 22030 حمص

  10. شش 25/05/2017 20:00 -

    بدي موقع ارقام اكتتاب للتعليم الاساسي

  11. راميا رضوان عباس 02/11/2016 22:08 -

    بدي نتيجة تاسع للسبر

  13. الاء محمد شيخ شعبان 30/08/2016 21:15 -

    رقم الاكتتاب 270721

  14. الاء محمد شيخ شعبان 30/08/2016 21:07 -

    اريد النتيجه من ادلب

  15. محمد عواد 27/06/2016 22:08 -

    الرجاء أريد نتيجة الطالبة براة شاهر الخليل الوعر
    وشكرا

  16. alaa 13/06/2016 15:47 -

    شادي محسن الشمق رقم الاكتتاب4705ممكن النتيجة

  17. شيماء الدنبرة 13/06/2016 11:55 -

    لو سمحتو بدي نتيجة رقم الأكتتاب 32719

  20. خديجة حسن الأسعد 13/06/2016 10:32 -

    خديجة حسن الأسعد   رقم الاكتتاب  20771

  21. حمدية صلاح الدين علي 13/06/2016 10:29 -

    نتيجة الطالبة حمدية صلاح الدين علي رقم الاكتتاب 17751

  23. طالب محمد ياسين 13/06/2016 09:46 -

    -الام خديجه-رقم الاكتتاب4625

  25. ألاء الأحمد 13/06/2016 09:21 -

    اريد معرفة نتيجة الاء الأحمد 
    رقم الاكتتاب 19249

  26. ألاء الأحمد 13/06/2016 09:20 -

    اريد معرفة نتيجة ألاء الأحمد 
    رقم الاكتتاب:19249

  27. حسين العلي 13/06/2016 02:20 -

    نتيجة امتحان التاسع ريف دمشق 8410

  29. رند احمد السحار 13/06/2016 00:34 -

    رنداحمد السحار اسم الام فريال محافظة دمشق نتيجة التاسع الرقم 26612

  30. محمد خليفة 13/06/2016 00:31 -

    سليمان عمار سينو رقم الاكتتاب 3900

  31. رند احمد السحار 13/06/2016 00:21 -

    لو سمحتوا النتيجه رند احمد السحار اسم الام فريال
    محافظه دمشق
    الصف التاسع

  32. رند احمد السحار 13/06/2016 00:19 -

    رند احمد السحار اسم الام فريال
    دمشق

  33. رندا احمد السحار 13/06/2016 00:15 -

    اريد ان اعرف النتيجه رندا احمد السحار

  35. تولين توفيق أبو غيدا 12/06/2016 21:10 -

    نتائج التاسع
    رقم الاكتتاب 32492

  36. ابي كمال الحمصي 12/06/2016 15:36 -

    نتائج امتحان التعليم الاساسي
    ريف دمشق
    رقم الاكتتاب :9081

  37. زيلان محمود حسو 05/07/2015 02:43 -

    ارجو ارسال نتيجة الامتحان تعليم الاساسي

  38. هاني 24/06/2015 17:28 -

    ممكن نتيجة الطالب بشار محمد الشيخ من محافظة حلب رقم الأكتتاب 10228

  39. امينة حاج حسين بنت حسن حاج حسين وسناء العلو 19/06/2015 00:47 -

    ممكن اعرف نتيجة امينة حاج حسين بنت حسن حاج حسين و اسم الام سناء العلو … ضروري جدا

  40. ﻻفا جندو 18/06/2015 17:05 -

    ممكن أعرف نتيجة رقم رفيقتي رقم 19400

  42. كنياز حسين خالد 18/06/2015 16:26 -

    ممكن نتيجة 
    محافظة; الحسكة
    رقم الاكتتاب     5066

  43. عائشة رمضان موسى 18/06/2015 14:59 -

    ممكن نتيجة 
    عائشة رمضان موسى
    محافظة; الحسكة
    رقم الاكتتاب 23247

  45. دعاء علي المطهر 18/06/2015 14:05 -

    ممكن النتيجة
    رقم الاكتتاب : 13643
    محافظة :اللاذقية

  46. دعاء علي المطهر 18/06/2015 14:03 -

    رقم الاكتتاب 13643 محافظة اللاذقية

  47. محمد 18/06/2015 13:36 -

    ممكن هل النتيجة لو سمحت ريف دمشق 20615

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