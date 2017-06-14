نتائج الصف التاسع في سوريا 2017 شهادة التعليم الاساسي

نتائج شهادة التعليم الأساسي في سوريا
سوريا – دمشق – كتبت سالي عطا: انهت وزارة التربية السورية تصحيح ومراجعة علامات نتائج شهادة التعليم الاساسي لطلاب الصف التاسع دورة عام 2017 وسيتم الاعلان عن موعد صدورها رسمياً، خلال هذا السبوع.
وبدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً يستطيع الطلاب واولياء الامور الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا اي شهادة اتمام التعليم الاساسي للمدارس، وكذلك الاعدادية الشرعية من موقع وزارة التربية السورية، الذي سيتيح معرفة نتائج الامتحانات شهادة التعليم الاساسي لعام 2017 حسب الاسم و برقم الاكتتاب لكل المحافظات والمدن السورية دمشق ، ريف دمشق درعا ، السويداء ، حلب ، حماه ، حمص ، مصياف ، صافيتا ، طرطوس، بانياس ، اللاذقية ، ادلب ، الرقة ، دير الزور ، الطبقة ، الحسكة ، القامشلي ، عامودا ، رأس العين ، الدرباسية ، عفرين، وغيرها من المناطق التي تمكن طلابها من تقديم الامتحانات.
كما يعرض الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم في سوريا ايضا اسماء الحاصلين على اعلى العلامات في نتيجة الصف التاسع بجميع محافظات سوريا ويتيح ايضا التعرف على ترتيب الطلاب بنتائج التعليم الاساسي 2017 على مستوى المدارس في سوريا.
وقد اعلن المسئولون في وزارة التربية السورية ان عدد المتقدمين هذا العام الى امتحانات الصف التاسع و الشهادة الاعدادية الشرعية بلغ 74 % فقط من عدد الطلاب المسجلين، نظراً للظروف الصعبة والاحداث الامنية التي تعاني من البلاد.
تحديث حول اصدار نتائج التاسع:
حددت وزارة التربية والتعليم السورية موعد صدور نتائج شهادة التعليم الاساسي ” الصف التاسع” ونتيجة الاعدادية الشرعية دورة عام 2017 اليوم 14 حزيران ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهراً.
ولمشاهدة نتائج الصف التاسع بسوريا 2017 يجب كتابة رقم الإكتتاب لتظهر النتيجة حسب الاسم مع العلامات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية،
بالضغط على هذا الرابط >>> www.syrianeducation.org.sy
محمدتميم ناصر رقم الاكتتاب 4500 محافظة حمص
مجحمد تميم ناصر رقم الاكتتاب 4500 محافظة حمص
بدي نتيجة التاسع اذا ممكن
بدي النتيجة ياسمين سويد36805
سبات سليم خلوف رقم الاكتتاب 21008
اريد نتيجة هاذا اكتتاب 7977
بدي نتيجتي بعد اذنكم الاسم محمد محمد بشار بشير رقم الاكتتاب 6060 محافظة ريف دمشق
حمص2368
ممكن اعرف نتيجة رقم الاكتتاب 28457 ريف دمشق
لايمكنني فتح موقع النتائج يرجى حل المشكلة.
اريد نتيجة هذا الاكتتاب 22030 حمص
بدي موقع ارقام اكتتاب للتعليم الاساسي
بدي نتيجة تاسع للسبر
رقم الاكتتاب 260176
رقم الاكتتاب 270721
اريد النتيجه من ادلب
الرجاء أريد نتيجة الطالبة براة شاهر الخليل الوعر
وشكرا
شادي محسن الشمق رقم الاكتتاب4705ممكن النتيجة
لو سمحتو بدي نتيجة رقم الأكتتاب 32719
رقم الآكتتاب 2101
اريد نتيجتي
خديجة حسن الأسعد رقم الاكتتاب 20771
نتيجة الطالبة حمدية صلاح الدين علي رقم الاكتتاب 17751
رقم الاكتتاب 3774
-الام خديجه-رقم الاكتتاب4625
اريد معرفة النتيجة
اريد معرفة نتيجة الاء الأحمد
رقم الاكتتاب 19249
اريد معرفة نتيجة ألاء الأحمد
رقم الاكتتاب:19249
نتيجة امتحان التاسع ريف دمشق 8410
764 نتيجة التاسع
رنداحمد السحار اسم الام فريال محافظة دمشق نتيجة التاسع الرقم 26612
سليمان عمار سينو رقم الاكتتاب 3900
لو سمحتوا النتيجه رند احمد السحار اسم الام فريال
محافظه دمشق
الصف التاسع
رند احمد السحار اسم الام فريال
دمشق
اريد ان اعرف النتيجه رندا احمد السحار
اريد معرفة النتيجة
نتائج التاسع
رقم الاكتتاب 32492
نتائج امتحان التعليم الاساسي
ريف دمشق
رقم الاكتتاب :9081
ارجو ارسال نتيجة الامتحان تعليم الاساسي
ممكن نتيجة الطالب بشار محمد الشيخ من محافظة حلب رقم الأكتتاب 10228
ممكن اعرف نتيجة امينة حاج حسين بنت حسن حاج حسين و اسم الام سناء العلو … ضروري جدا
ممكن أعرف نتيجة رقم رفيقتي رقم 19400
نتائج الامتحان
ممكن نتيجة
محافظة; الحسكة
رقم الاكتتاب 5066
ممكن نتيجة
عائشة رمضان موسى
محافظة; الحسكة
رقم الاكتتاب 23247
اسماء خشفة
٤٤١٥٩
ممكن النتيجة
رقم الاكتتاب : 13643
محافظة :اللاذقية
رقم الاكتتاب 13643 محافظة اللاذقية
ممكن هل النتيجة لو سمحت ريف دمشق 20615
عمار ناصر نايف
بدي نتيجة التاسع