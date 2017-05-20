نتيجة اعدادية القاهرة

مصريات – القاهرة – كتبت اية رشاد: لحسن حظ طلاب وطالبات الاعدادية لهذا العام، ورغم انقضاء يومين فقط على انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2017 في محافظة القاهرة، إلا أن النتيجة اصبحت جاهزة تقريباً، وينقصها فقط مصادقة السيد المحافظ، ومن ثم سيجري عرضها الكرتونيا على الانترنت.

وكانت نتيجة الصف السادس الابتدائى قد ظهرت منذ ثلاثة ايام مضت، واكتفت مديرية التربية والتعليم في البداية بعرض النتائج عبر الاتصال على رقم هاتف ارضي وخط موبايل، ولكن تم اتاحتها لاحقاً وبنفس اليوم على موقعها.

ويجري عادة التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة من مديرية التربية والتعليم التابعة الى وزارة التربية والتعليم مباشرة وتحديدا بوابة القاهرة التعليمية من خلال الروابط على هذه الصفحة.

وايضا بامكانك معرفة نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي القاهرة 2017 برقم الجلوس، وكل تفاصيل نتيجة الاعدادية بالاسم من التعليقات، والف مبروك لجميع الناجحين.

وسيقوم محافظ القاهرة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى، والتي وحسب تقديرات اولية بلغت نسبة النجاح فيها 62.2%.

وقد نشرت وزارة التربية والتعليم تنويه للمدارس بطمأنة اولياء الامور الذين تخلف ابناءهم عن حضور الامتحانات، بانهم سوف يحددون لهم مواعيد لاحقة للخضوع لامتحانات الدور الثاني 2017.

كما سيتم اعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادي لمدارس الاعدادية المهنية و الصم والبكم وضعاف السمع والمكوفين وكذلك نتيجة الاعدادية بالقاهرة للمدارس الدولية.

تحديث الترم الثانى آخر العام الدراسي نتائج الاعدادية بالقاهرة 2017

طالب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المعلمين واولياء الامور باخد نتيجة الاعدادية الترم الثانى بجدية واعتبارها تقييم لاداء الطالب ومحاولة تحسينها بالمراحل اللاحقة.

هذا وتصدر نتيجة اعدادية محافظة القاهرة اليوم او غداً، وتستطيعون الاستعلام عنها برقم الجلوس، وتظهر النتيجة بالاسم وبالدرجات والمجموع والتقدير.

ويمكن مشاهدتها على موقع بوابة القاهرة التعليمية بالضغط هنا: http://www.cairogovresults.com

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نتيجة اعدادية القاهرة 2017 مديرية وزارة التربية والتعليم