نتيجة الشهادة الابتدائية بموقع وزارة التربية والتعليم 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت ريم محمد: كثيراُ ما توجه الانتقادات للوزارة الحالية او الوزارات السابقة، وخاصة في نهاية العام الدراسي، ويتعلق ذلك بالعملية التعليمية عموماً، سواء حول تطوير المناهج، او عدد المدارس وتوزيع الطلاب، وقائمة لا حصر لها من الانتقادات، تنتهي بالامتحانات، وطريقة تنظيم وعرض النتيجة، وهذا العام لا يختلف عن سابقه من هذه الناحية، ولكن على الاقل، وما يسجل ايجابياً للوزارة الحالية هو الحيلولة دون تسريب الاسئلة لطلاب الشهادات ومنها الشهادة الابتدائية.

هذا، وتنتهي جميع ادارات ومديريات وزارة التربية والتعليم في محافظات مصر المختلفة، من تصحيح ورصد درجات نتائج الامتحانات للصف السادس الشهادة الابتدائية 2017 الترم الثانى اخر العام، في موعد اقصاه اواخر مايو الحالي، ليتم بعدها التفرغ لاعمال الاختبارات الخاصة بالاعدادية والثانوية.

ويستطيع تلاميذ الصف السادس الابتدائي واولياء امورهم معرفة درجات وتقديرات نتيجة الشهادة الابتدائية من موقع مديريات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2017 والمجموع الكلي الان، ويتم مشاهدة النتيجة برقم الجلوس على بوابة موقع وزارة التربية والتعليم التابع لكل محافظة وتظهر بالاسم والمدرسة.

كما يتم تحديد موعد التقديم في المدارس الاعدادية العامة، و الخاصة والتجريبية للناجحين من تلاميذ الصف السادس بالمدارس وكذلك المدارس المهنية و الرياضية طبقا لمنطقة السكنية.

وسوف يتم تكريم اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية من قبل وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد و اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 لمجموع الترمين الاول والثاني، على مستوى جميع المحافظات وهي:

مديرية اسوان التعليمية ، محافظة سوهاج ، مديرية اسيوط التعليمية، مديرية محافظة الاسماعيلية ، مديرية محافظة المنوفية، محافظة مرسى مطروح ، محافظة القليوبية ، مديرية محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، محافظة السويس ، مديرية محافظة القاهرة , مديرية محافظة الدقهلية ، مديرية الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، محافظة بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، مديرية محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.

وفيما يلي، الرابط الخاص بقسم نتائج الامتحانات لطلبة الشهادة الابتدائية الصف السادس لجميع المحافظات في الجمهورية، وذلك من خلال موقع بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمي والاستعلام برقم الجلوس ويمكن زيارته الآن بالضغط على >> natiga_primary-elementary

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نتيجة الشهادة الابتدائية بموقع وزارة التربية والتعليم 2017