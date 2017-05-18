نتيجة الشهادة الابتدائية بموقع وزارة التربية والتعليم 2017

وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الشهادة الابتدائية وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت ريم محمد: كثيراُ ما توجه الانتقادات للوزارة الحالية او الوزارات السابقة، وخاصة في نهاية العام الدراسي، ويتعلق ذلك بالعملية التعليمية عموماً، سواء حول تطوير المناهج، او عدد المدارس وتوزيع الطلاب، وقائمة لا حصر لها من الانتقادات، تنتهي بالامتحانات، وطريقة تنظيم وعرض النتيجة، وهذا العام لا يختلف عن سابقه من هذه الناحية، ولكن على الاقل، وما يسجل ايجابياً للوزارة الحالية هو الحيلولة دون تسريب الاسئلة لطلاب الشهادات ومنها الشهادة الابتدائية.

هذا، وتنتهي جميع ادارات ومديريات وزارة التربية والتعليم في محافظات مصر المختلفة، من تصحيح ورصد درجات نتائج الامتحانات للصف السادس الشهادة الابتدائية 2017 الترم الثانى اخر العام، في موعد اقصاه اواخر مايو الحالي، ليتم بعدها التفرغ لاعمال الاختبارات الخاصة بالاعدادية والثانوية.

ويستطيع تلاميذ الصف السادس الابتدائي واولياء امورهم معرفة درجات وتقديرات نتيجة الشهادة الابتدائية من موقع مديريات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2017 والمجموع الكلي الان، ويتم مشاهدة النتيجة برقم الجلوس على بوابة موقع وزارة التربية والتعليم التابع لكل محافظة وتظهر بالاسم والمدرسة.

كما يتم تحديد موعد التقديم في المدارس الاعدادية العامة، و الخاصة والتجريبية للناجحين من تلاميذ الصف السادس بالمدارس وكذلك المدارس المهنية و الرياضية طبقا لمنطقة السكنية.

نتائج الشهادة الابتدائية وزارة التربية والتعليم 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم 2017

وسوف يتم تكريم اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية من قبل وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد و اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 لمجموع الترمين الاول والثاني، على مستوى جميع المحافظات وهي:

مديرية اسوان التعليمية ، محافظة سوهاج ، مديرية اسيوط التعليمية، مديرية محافظة الاسماعيلية ، مديرية محافظة المنوفية، محافظة مرسى مطروح ، محافظة القليوبية ، مديرية محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء  ، العريش ، جنوب سيناء ، محافظة السويس ، مديرية محافظة القاهرة , مديرية محافظة الدقهلية ، مديرية الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، محافظة بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، مديرية محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.

وفيما يلي، الرابط الخاص بقسم نتائج الامتحانات لطلبة الشهادة الابتدائية الصف السادس لجميع المحافظات في الجمهورية، وذلك من خلال موقع بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمي والاستعلام برقم الجلوس ويمكن زيارته الآن بالضغط على >> natiga_primary-elementary

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نتيجة الشهادة الابتدائية بموقع وزارة التربية والتعليم 2017

18/05/2017 2522 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , ,
2522 comments
  1. شمير رضا 17/05/2017 10:32 -

    والله حرام كده انا عندي تليفون ارض بس لايوجد خدمة 09000100 وفي ناس معندهمش تليفون ارضي – ايه ذنبهم

  2. ايهاب فاسم 21/01/2016 17:55 -

    اسمى ايهاب المدرسة عبد المنعم رياض محافظة القليوبية رقم الجلوس 993 فى الصف الخامس

  4. رحمة اشرف جمال 13/06/2015 15:36 -

    رحمة اشرف جمال النتيجة

  5. كمال محمد سعيد كمال احمد 10/06/2015 13:27 -

    انا عاوز اجيب النتيجة رقم الجلوس 23795

  6. ليالي احمد 07/06/2015 20:18 -

    مدرسة الحياه في البصرة في القبلةحي المهندسين الصف السادس الابتدائي

  7. محمد السيد 07/06/2015 12:39 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائى برقم 65606 بمحافظه الغربيه

  8. بدور حكمت شهاب حمد 07/06/2015 02:11 -

    ممكن اعرف نتيجة الطالبه بدور حكمت                    ارجو الرد

  9. كريم عارف محمد 06/06/2015 23:56 -

    3016 الاقصر مدرسة ام النور

  11. جعفر 06/06/2015 13:13 -

    اني اسمي جعفر اياد رحيم في الصف السادس الابتدائي من البصره مدرستي في القبله اسم مدرستي دهوك 

  12. حازم محمود 03/06/2015 10:16 -

    هى امتى النتيجة هتظهر انا من محافظة الاقصر وعاوز اعرف امتى هتظهر

  13. نور محمد دعير 02/06/2015 18:13 -

     نور محمد دعير بغداد الرصافه الثانية مدرسة الهداية

  14. سجاد وليد خالد 02/06/2015 13:38 -

    ممكن معرف شهادة سجاد وليد خالد المدرسة الهجرة النبوية  الرقم الامتحاني 2150014 السادس الابتدائي  

  15. سجاد وليد خالد 02/06/2015 13:32 -

    ممكن معرفة شهادة سجاد وليد خالد الصف السادس الابتدائي  2150014

  16. سجاد وليد خالد 02/06/2015 13:28 -

    ممكن معرفة شهادة سجاد وليد خالد المدرسة الهجرة النبوية 

  17. رضوان محمود 02/06/2015 02:50 -

    اريد نتيجه الشهادة الابتدائية باسنا

  18. دالياابراهيم السيد حداد 01/06/2015 19:40 -

    مطلوب نتيجة الشهادة الابتدائية لرقم جلوس 7776

  19. اسلام محمد عشرى محمد 01/06/2015 14:42 -

    لوسمحت عايز اعرف نتيجة
    الصف السادس الابتدائى
    رقم الجلوس 60836

  20. سيف وائل عبدة حامد الجمال 01/06/2015 00:34 -

    اريد اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى
    بالمنوفىه و رقم جلوسى 2362

  21. صلاح عبدالبديع محمد غنيم 01/06/2015 00:05 -

    رقم الجلوس 61347 محافظه المنوفيه ياريت بقي نعرف النتيجة 

  22. رقيه حسين عفيفى سليمان ابراهيم 30/05/2015 18:24 -

    اريد معرفة شهادتى رقية حسين عفيفى سليمان ابراهيم
    محافظة البحر الاحمر راس غارب

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