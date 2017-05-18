نتيجة الشهادة الابتدائية بموقع وزارة التربية والتعليم 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية وزارة التربية والتعليم
مصريات – كتبت ريم محمد: كثيراُ ما توجه الانتقادات للوزارة الحالية او الوزارات السابقة، وخاصة في نهاية العام الدراسي، ويتعلق ذلك بالعملية التعليمية عموماً، سواء حول تطوير المناهج، او عدد المدارس وتوزيع الطلاب، وقائمة لا حصر لها من الانتقادات، تنتهي بالامتحانات، وطريقة تنظيم وعرض النتيجة، وهذا العام لا يختلف عن سابقه من هذه الناحية، ولكن على الاقل، وما يسجل ايجابياً للوزارة الحالية هو الحيلولة دون تسريب الاسئلة لطلاب الشهادات ومنها الشهادة الابتدائية.
هذا، وتنتهي جميع ادارات ومديريات وزارة التربية والتعليم في محافظات مصر المختلفة، من تصحيح ورصد درجات نتائج الامتحانات للصف السادس الشهادة الابتدائية 2017 الترم الثانى اخر العام، في موعد اقصاه اواخر مايو الحالي، ليتم بعدها التفرغ لاعمال الاختبارات الخاصة بالاعدادية والثانوية.
ويستطيع تلاميذ الصف السادس الابتدائي واولياء امورهم معرفة درجات وتقديرات نتيجة الشهادة الابتدائية من موقع مديريات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2017 والمجموع الكلي الان، ويتم مشاهدة النتيجة برقم الجلوس على بوابة موقع وزارة التربية والتعليم التابع لكل محافظة وتظهر بالاسم والمدرسة.
كما يتم تحديد موعد التقديم في المدارس الاعدادية العامة، و الخاصة والتجريبية للناجحين من تلاميذ الصف السادس بالمدارس وكذلك المدارس المهنية و الرياضية طبقا لمنطقة السكنية.
وسوف يتم تكريم اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية من قبل وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد و اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 لمجموع الترمين الاول والثاني، على مستوى جميع المحافظات وهي:
مديرية اسوان التعليمية ، محافظة سوهاج ، مديرية اسيوط التعليمية، مديرية محافظة الاسماعيلية ، مديرية محافظة المنوفية، محافظة مرسى مطروح ، محافظة القليوبية ، مديرية محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، محافظة السويس ، مديرية محافظة القاهرة , مديرية محافظة الدقهلية ، مديرية الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، محافظة بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، مديرية محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.
وفيما يلي، الرابط الخاص بقسم نتائج الامتحانات لطلبة الشهادة الابتدائية الصف السادس لجميع المحافظات في الجمهورية، وذلك من خلال موقع بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمي والاستعلام برقم الجلوس ويمكن زيارته الآن بالضغط على >> natiga_primary-elementary
والله حرام كده انا عندي تليفون ارض بس لايوجد خدمة 09000100 وفي ناس معندهمش تليفون ارضي – ايه ذنبهم
اسمى ايهاب المدرسة عبد المنعم رياض محافظة القليوبية رقم الجلوس 993 فى الصف الخامس
محافظه البصره
رحمة اشرف جمال النتيجة
انا عاوز اجيب النتيجة رقم الجلوس 23795
مدرسة الحياه في البصرة في القبلةحي المهندسين الصف السادس الابتدائي
نتيجه الصف السادس الابتدائى برقم 65606 بمحافظه الغربيه
ممكن اعرف نتيجة الطالبه بدور حكمت ارجو الرد
3016 الاقصر مدرسة ام النور
النتائج النتائج متى
اني اسمي جعفر اياد رحيم في الصف السادس الابتدائي من البصره مدرستي في القبله اسم مدرستي دهوك
هى امتى النتيجة هتظهر انا من محافظة الاقصر وعاوز اعرف امتى هتظهر
نور محمد دعير بغداد الرصافه الثانية مدرسة الهداية
ممكن معرف شهادة سجاد وليد خالد المدرسة الهجرة النبوية الرقم الامتحاني 2150014 السادس الابتدائي
ممكن معرفة شهادة سجاد وليد خالد الصف السادس الابتدائي 2150014
ممكن معرفة شهادة سجاد وليد خالد المدرسة الهجرة النبوية
اريد نتيجه الشهادة الابتدائية باسنا
مطلوب نتيجة الشهادة الابتدائية لرقم جلوس 7776
لوسمحت عايز اعرف نتيجة
الصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس 60836
اريد اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى
بالمنوفىه و رقم جلوسى 2362
رقم الجلوس 61347 محافظه المنوفيه ياريت بقي نعرف النتيجة
اريد معرفة شهادتى رقية حسين عفيفى سليمان ابراهيم
محافظة البحر الاحمر راس غارب