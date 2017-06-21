نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017 دبلوم صناعي زراعي تجاري

نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017

مصريات – كتبت نجوى غانم: يجري اعلان نتائج شهادة الدبلومات الفنية 2017، حسبما جاء بتصريح من وزارة التربية والتعليم يوم الغد الخميس اي قبل عيد الفطر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد وزير التربية والتعليم.

هذا وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم في العام الماضي بان نسبة النجاح في نتائج الامتحانات لطلاب الدبلوم الثانوي الفني التجاري نظام الثلاث سنوات 53.17%، اما في نتيجة الدبلوم الثانوي الفندقي فقد بلغت 66.02%، وكذلك نتيجة الدبلومات الفنية 2017 شعب إدارة وخدمات فقد كانت 19.5%، بالنسبة لنسبة نتيجة الدبلوم الثانوى الزراعي فهي 54.72%، ونتيجة الدبلوم الثانوي الصناعي 63.26%.

وايضاً فان نسبة النجاح في الدبلومات الفنية للتعليم والتدريب المزدوج فكانت على النحو التالي:

شعبة تجاري وفندقي 72.53%،.

شعبة الزراعي 67.16%

الصناعي 82.37%.

وبلغت نسبة النجاح في التعليم التبادلي 75.64% ، وفي الإعداد المهني 51.07%.

وعليه تصبح نسبة النجاح حسب نتيجة الدبلومات الفنية مدارس الثانوية نظام الثلاث سنوات هي 58.73%.

فيما يخص نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات فقد بلغت 74.06% على هذا النحو:

نظام الفني أول تجاري 69.47%،

والفني اول الفندقية والخدمات السياحية 69.5%، و دبلوم فني أول زراعي 51.11%، و الدبلومات الفنية أول صناعي78.7%.

كذلك اعلن الوزير عن تفوق البنات عموما وبشكل ملحوظ.

كما اشار الى انه قام بتوصية لعمل دراسة عن اسباب تدني نسبة النجاح عما كانت عليه في العام الماضي وبشكل كبير.

كما تقرر اعلان نتيجة الثانوية الفنية 2017 على شبكة الانترنت وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي قسم نتائج الامتحانات للتعليم المهني وتجدون رابط قصير في نهاية هذا الخبر، وذلك بالنسبة لنظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات وبكل تخصصات الدبلومات الفنية التي تقدم بها الطلبة من دبلومات فني صناعي و دبلوم فني تجاري و دبلوم فني زراعي و بنات.

تحديث الرابط الخاص بظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2017

وفيما يلي رابط الى بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للنتائج الذي الذي ستعلن عليه نتائج الثانوية الفنية 2017 برقم جلوس الطالب >>> http://result.fanymoe.com

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017 دبلوم صناعي زراعي تجاري