نتيجة الدبلومات الفنية 2017 وزارة التربية والتعليم بالاسم

نتيجة الدبلومات الفنية 2017 وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت هيام رشيد: تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً غداً الخميس للاعلان عن نتائج الدبلومات الثانوية المهنية اخر العام 2017 بجميع تخصصاتها، ومن بينها دبلوم التجارة و الدبلوم الصناعي ودبلوم الفندقة او سياحة وفنادق.

وسوف تظهر نتائج امتحانات الدبلوم الصناعي 2017 في مدارس الثانوية المهنية، وجاء في تقرير عن نتيجة الدبلوم الفني 2017 من وزارة التربية والتعليم ان نسبة النجاح هذا بين 60 الى 68% وذلك يشمل نظام الثلاث سنوات و الخمس سنوات بجميع الاقسام التجارية الصناعية الزراعية و الفندقية.

وجاءت هذه النسبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2017 على موقع وزارة التربية والتعليم بسبب الجهود المبذولة من الوزارة للتقليص ومنع حالات الغش وقد استغرقت اعمال التصحيح هذا العام وقت اطول من سابقه.

وتم تأخير اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بسبب كثرة المواد المقررة هذا العام على الطلاب والتي خضعوا للاختبارات بها.

هذا وتقوم وزارة التربية والتعليم بنشر نتائج جميع التخصصات والعشب بنفس الوقت وتشمل : نتيجة الدبلومات الصناعيه قسم اعمال صحيه، قسم زخرفه ، معمارية، تبريد وتكييف ، لحام ، كهرباء ، ميكانيكية.

وكذلك نتيجة الدبلومات الثانوية الزراعية 2017 شعبة عامة، شعبة محاصيل ـ انتاج حيواني.

نتائج الدبلومات الثانوية الفنية الصناعية ( دبلوم صنايع 2017)

نتائج الدبلومات الثانوية الفنية التجارية ( دبلوم تجارة 2017 )

نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية ( دبلوم زراعة 2017 ) في كل محافظات مصر ومناطقها التعليمية مثل القاهرة ، حلوان ـ المعادي ، محافظة الاسكندرية ، برج العرب ، العامرية ، الدقهلية ، المنصورة ، محافظة الغربية، طنطا ، محافظة الشرقية ، الزقازيق ، المنوفية ، شبين الكوم ، مدينة السادات ، العاشر من رمضان ، منوف ، الفيوم ، دمياط ، مطروح ، الضبعة ، شمال سيناء ، العريش ، رفح ، بئر العبد ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، البحر الاحمر، الغردقة ، جنوب سيناء ، شرم الشيخ ، الاقصر ، اسوان ، قنا ، بني سويف ، المنيا ، سوهاج ، اسيوط ، الوادي الجديد ، الجيزة ، 6 اكتوبر ، القليوبية ، بنها ، السويس ، كفر الشيخ ، دسوق ، البحيرة ، دمنهور.

اما نتائج الامتحانات اليوم فيمكن معرفتها عبر بوابة الثانوية الفنية على موقع وزارة التربية والتعليم وتضاف اليها النتيجة مع درجات الطلاب ويمكنهم الاستعلام عنها ومعرفة مجموعهم الكلي بالاسم و برقم الجلوس وذلك فور صدورها اليوم بالضغط على هذا الرابط: http://result.fanymoe.com

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نتيجة الدبلومات الفنية 2017 وزارة التربية والتعليم بالاسم