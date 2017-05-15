نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الاسكندرية 2017 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسكندرية
مصريات – محافظة الاسكندرية: كتبت ميار عزت: يتم اعتماد نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة الاسكندرية، الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف، والذين انتهوا من اداء الامتحانات في الصف الرابع، و الثالث، والصف الخامس، وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 الصف السادس بالاسكندرية، في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الحالي.
وكانت قد ظهرت نتيجة الابتدائية بالاسكندرية اخر العام الدراسي 2017 الصف الاول، والثاني، والصف الثالث، والرابع، والصف الخامس، في المدارس، وينتظر ان يتم اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الاسكندرية اليوم على موقع نتائج الاسكندرية التعليمي، وتجدوا رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية على هذه الصفحة بالاسفل.
ولم تكن هناك شكاوى من الامتحانات او صعوبتها في مدارس محافظة الاسكندرية من اولياء الامور او التلاميذ بالمدارس.
وسيتم في وقت لاحق بعد نهاية الترم الثاني وبعد الاعلان عن نتائج السادس الابتدائى 2017 نشر تنسيق القبول بمدارس الاعدادية للطلبة الناجحين وذلك اخر العام.
ويمكن للطلبة مشاهدة و معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسكندرية الترم الاول والترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لوزارة التربية والتعليم لكل الادارات التعليمية سواء ادارة شرق او ادارة وسط او ادارة العامرية او المنتزه،غرب وغيرها بالاسم و برقم الجلوس بالضغط على هذا الرابط: http://www.alex-edu.com
مدرسة حسن صبحي
لو سمحت عايز شهادة
فاطمة ياسر صابر حسن
مدرسة نفرتيتي الابتدائية
الصف الرابع الابتدائي
رقم الجلوس ٨٧١
الفصل ٤-٤
بسرعة و النبي
عاوزة نتيجة الصف السادس ادارة المنتزة مدرسة طيبة الولية لغات رقم جلوسي 141682
عاوزة اعرف نتيجة الصف السادس رقم جلوسي141682 ادارة المنتزة
الاسم سناء حنفى مصطفى رقم الجلوس105901محافظة الاسكندرية
رقم الجلوس 115095 اريد الدرجات حالا
مرسة الدكتور محمد حلمى مراد الاسم سيف عبد العزيز محمد محمد ادم رقم الجلوس120192
اريد النتيجة الصف الرابع الابتدائى المدرسة احمد حسن الباقورى الرقم الجلوس 255
نتيجه الصف الثالث ابتدائى
اريد نتيجة الشهادة الابتدائية انا من محافظة الاسكندرية – رقم الجلوس 70045
السلام عليكم انا اريد نتيجة الشهادة الابتدائية- انا من محافظة الاسكندرية – رقم الجلوس 104212
اناعايزاعرف نتيجة السادس الابتدائى
اريد معرفة نتيجة الشهادة الأبتدائية محافظة الأسكندرية رقم الجلوس 146781 مازن أحمد محمد أحمد محمود
السلام عليكم انااريد نتيجة الشهاده الابتدائية -انا من محافظة الاسكندرية -رقم الجلوس 24198
انا عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام2015 رقم الجلوس /93337
السلام عليكم انا اريد نتيجة الشهادة الابتدائية – انا من محافظة الاسكندرية-رقم الجلوس93337
نتيجة الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس 346
اريد نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2015
اريد نتيجه الرابع الأبتدائي
مدرسة حفصه بنت عمر الصباحي رقم الجلوس 416
ياريت حد يفيدني هل المدرسه جيده ولا لا عاوزه اقدم لبنتي.
عاوز اعرف نتيجتى الابتدائيه رقم جلوسى 132142
انا اريد نتيجة الصف السادس
نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني مدرسة العمراوي إدارة المنتزه الاسكندريه
شكرا لمديرية الاسكندرية
منزلتش ليه نتيجه الابتدائيه الاسكندريه
انا نسيت رقم الجلوس مدرسةالامام العادل محفاظة الاسكندريه الصف الخامس الابتدائي
نتيجة الامتحان للصف الساس الازهرى محافظة الاسكندرية
عربى
انجليزى
دراسات
رياضيات
علوم
رسم
دين
حاسب
نشاط 1
نشاط2
مجموع
87
38
37
66.4
36.9
20
37.4
20
20
20
345.3
عربى
انجليزى
دراسات
رياضيات
علوم
رسم
دين
حاسب
نشاط 1
نشاط2
مجموع
96.75
39.9
37.6
71.2
38.8
20
39.3
20
20
20
364.25
عربى
انجليزى
دراسات
رياضيات
علوم
رسم
دين
حاسب
نشاط 1
نشاط2
مجموع
91.75
38.2
37
68.6
38.8
20
37
20
20
20
354.35
عربى
انجليزى
دراسات
رياضيات
علوم
رسم
دين
حاسب
نشاط 1
نشاط2
مجموع
72.25
28.2
30.2
66.8
30.2
20
33.4
20
20
20
307.65
عربى
انجليزى
دراسات
رياضيات
علوم
رسم
دين
حاسب
نشاط 1
نشاط2
مجموع
92.5
38.6
38
78.4
39.6
20
39.6
20
20
20
367.1
عربى
انجليزى
دراسات
رياضيات
علوم
رسم
دين
حاسب
نشاط 1
نشاط2
مجموع
94.5
39.3
36.9
77.6
39.2
20
37.7
20
20
20
367.5
النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة
محافظة: الاسكندرية
ادارة:العجمي
مدرسة:الاوائل الخاصة
رقم الجلوس:45214
الاسم شهدان السيد لطفى سويلم رقم الجلوس 129373