نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسكندرية

مصريات – محافظة الاسكندرية: كتبت ميار عزت: يتم اعتماد نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة الاسكندرية، الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف، والذين انتهوا من اداء الامتحانات في الصف الرابع، و الثالث، والصف الخامس، وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 الصف السادس بالاسكندرية، في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الحالي.



وكانت قد ظهرت نتيجة الابتدائية بالاسكندرية اخر العام الدراسي 2017 الصف الاول، والثاني، والصف الثالث، والرابع، والصف الخامس، في المدارس، وينتظر ان يتم اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الاسكندرية اليوم على موقع نتائج الاسكندرية التعليمي، وتجدوا رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية على هذه الصفحة بالاسفل.

ولم تكن هناك شكاوى من الامتحانات او صعوبتها في مدارس محافظة الاسكندرية من اولياء الامور او التلاميذ بالمدارس.

وسيتم في وقت لاحق بعد نهاية الترم الثاني وبعد الاعلان عن نتائج السادس الابتدائى 2017 نشر تنسيق القبول بمدارس الاعدادية للطلبة الناجحين وذلك اخر العام.

ويمكن للطلبة مشاهدة و معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسكندرية الترم الاول والترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لوزارة التربية والتعليم لكل الادارات التعليمية سواء ادارة شرق او ادارة وسط او ادارة العامرية او المنتزه،غرب وغيرها بالاسم و برقم الجلوس بالضغط على هذا الرابط: http://www.alex-edu.com

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الاسكندرية 2017 برقم الجلوس