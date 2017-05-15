نتائج الشهادة الابتدائية محافظة الاسكندرية برقم الجلوس 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسكندرية

مصريات – محافظة الاسكندرية: كتبت ميار عزت: يتم اعتماد نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة الاسكندرية، الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية لجميع الصفوف، والذين انتهوا من اداء الامتحانات في الصف الرابع، و الثالث، والصف الخامس، وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 الصف السادس بالاسكندرية، في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الحالي.

وكانت قد ظهرت نتيجة الابتدائية  بالاسكندرية اخر العام الدراسي 2017 الصف الاول، والثاني، والصف الثالث، والرابع، والصف الخامس، في المدارس، وينتظر ان يتم اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الاسكندرية اليوم على موقع نتائج الاسكندرية التعليمي، وتجدوا رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية على هذه الصفحة بالاسفل.

ولم تكن هناك شكاوى من الامتحانات او صعوبتها في مدارس محافظة الاسكندرية من اولياء الامور او التلاميذ بالمدارس.

وسيتم في وقت لاحق بعد نهاية الترم الثاني وبعد الاعلان عن نتائج السادس الابتدائى 2017 نشر تنسيق القبول بمدارس الاعدادية للطلبة الناجحين وذلك اخر العام.

ويمكن للطلبة مشاهدة و معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسكندرية الترم الاول والترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لوزارة التربية والتعليم لكل الادارات التعليمية سواء ادارة شرق او ادارة وسط او ادارة العامرية او المنتزه،غرب وغيرها بالاسم و برقم الجلوس بالضغط على هذا الرابط: http://www.alex-edu.com

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الاسكندرية 2017 برقم الجلوس

15/05/2017 1735 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , ,
1735 comments
  1. نور الدين محمد محمود 15/05/2017 04:07 -

    مدرسة حسن صبحي

  2. عبدالرحمن ياسر 10/05/2017 20:16 -

    لو سمحت عايز شهادة

    فاطمة ياسر صابر حسن
    مدرسة نفرتيتي الابتدائية
    الصف الرابع الابتدائي
    رقم الجلوس ٨٧١
    الفصل ٤-٤
    بسرعة و النبي

  3. مروان خليل محمد 26/01/2017 08:56 -

    عاوزة نتيجة الصف السادس ادارة المنتزة مدرسة طيبة الولية لغات رقم جلوسي 141682

  4. مروان خليل محمد 26/01/2017 08:54 -

    عاوزة اعرف نتيجة الصف السادس رقم جلوسي141682 ادارة المنتزة

  5. سناء حنفى 23/01/2017 13:32 -

    الاسم سناء حنفى مصطفى رقم الجلوس105901محافظة الاسكندرية

  6. محمد رضا سيد احمد احمد فارس 22/01/2017 08:42 -

    رقم الجلوس 115095 اريد الدرجات حالا

  7. مصطفى عادل 20/01/2017 19:07 -

    مرسة الدكتور محمد حلمى مراد الاسم سيف عبد العزيز محمد محمد ادم رقم الجلوس120192

  8. عبدالرحمن مصطفى طه محمود جمعة 14/01/2017 15:41 -

    اريد النتيجة الصف الرابع الابتدائى المدرسة احمد حسن الباقورى الرقم الجلوس 255

  9. عبد المحسن ابراهيم 01/05/2016 02:23 -

    نتيجه الصف الثالث ابتدائى

  10. اية محمد عبد الرحمن 28/01/2016 08:37 -

    اريد نتيجة الشهادة الابتدائية انا من محافظة الاسكندرية – رقم الجلوس 70045 

  11. منه 27/01/2016 19:59 -

    السلام عليكم انا اريد نتيجة الشهادة الابتدائية- انا من محافظة الاسكندرية – رقم الجلوس 104212

  12. احمدمجدى احمدمحمدالنقيب 27/01/2016 11:14 -

    اناعايزاعرف نتيجة السادس الابتدائى

  13. مازن أحمد المناويشى 25/01/2016 02:55 -

    اريد معرفة نتيجة الشهادة الأبتدائية محافظة الأسكندرية رقم الجلوس 146781 مازن أحمد محمد أحمد محمود

  14. حسن محمود محمد 24/01/2016 19:14 -

    السلام عليكم انااريد نتيجة الشهاده الابتدائية -انا من محافظة الاسكندرية -رقم الجلوس 24198

  15. محمد اشرف الغريب السعيد 22/01/2016 14:12 -

    انا عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام2015      رقم الجلوس /93337

  16. محمد اشرف الغريب السعيد 22/01/2016 14:07 -

    السلام عليكم     انا اريد نتيجة الشهادة الابتدائية – انا من محافظة الاسكندرية-رقم الجلوس93337

  17. زينه أحمد فهمي العلقامى 19/01/2016 22:06 -

    نتيجة الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس 346 

  18. احمدعصام 17/01/2016 19:04 -

    اريد نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2015

  19. آيه علاء السيد عوض 14/01/2016 14:39 -

    اريد نتيجه الرابع الأبتدائي
    مدرسة حفصه بنت عمر الصباحي رقم الجلوس 416

  20. Salwa saeed 03/07/2015 15:51 -

    ياريت حد يفيدني هل المدرسه جيده ولا لا عاوزه اقدم لبنتي. 

  21. يوسف احمد عطا الله 14/06/2015 16:17 -

    عاوز اعرف نتيجتى الابتدائيه رقم جلوسى 132142

  22. احمد فوزي محمد حسين 04/06/2015 14:09 -

    انا اريد نتيجة الصف السادس

  23. مصطفي عبدالواحد عيد عيد ابراهيم 30/05/2015 22:29 -

    نتيجة الصف السادس الإبتدائي  الترم الثاني مدرسة العمراوي إدارة المنتزه الاسكندريه

  24. عمروبدوي انور 30/05/2015 14:55 -

    شكرا لمديرية الاسكندرية

  25. صابرين رضا صالح 28/05/2015 16:36 -

    منزلتش ليه نتيجه الابتدائيه الاسكندريه

  26. رمضان ابراهيم خميس مفتاح 28/05/2015 13:27 -

    انا نسيت رقم الجلوس مدرسةالامام العادل محفاظة الاسكندريه الصف الخامس الابتدائي

  27. سماح السيد مامون مختار 28/05/2015 13:08 -

    نتيجة الامتحان للصف الساس الازهرى محافظة الاسكندرية

  28. احمد السيد محمد 27/05/2015 12:43 -

    عربى
    انجليزى
    دراسات
    رياضيات
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    نشاط 1
    نشاط2
    مجموع
    87
    38
    37
    66.4
    36.9
    20
    37.4
    20
    20
    20
    345.3

  29. حبيبة احمد شاكر محمد 27/05/2015 12:38 -

    عربى
    انجليزى
    دراسات
    رياضيات
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    نشاط 1
    نشاط2
    مجموع
    96.75
    39.9
    37.6
    71.2
    38.8
    20
    39.3
    20
    20
    20
    364.25

  30. منه الله محمد سعيد رمضان محمد 27/05/2015 12:36 -

    عربى
    انجليزى
    دراسات
    رياضيات
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    نشاط 1
    نشاط2
    مجموع
    91.75
    38.2
    37
    68.6
    38.8
    20
    37
    20
    20
    20
    354.35

  31. ناديه محمد فوزى ابراهيم محمود 27/05/2015 12:35 -

    عربى
    انجليزى
    دراسات
    رياضيات
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    نشاط 1
    نشاط2
    مجموع
    72.25
    28.2
    30.2
    66.8
    30.2
    20
    33.4
    20
    20
    20
    307.65

  32. هاجر احمد محمد على 27/05/2015 12:32 -

    عربى
    انجليزى
    دراسات
    رياضيات
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    نشاط 1
    نشاط2
    مجموع
    92.5
    38.6
    38
    78.4
    39.6
    20
    39.6
    20
    20
    20
    367.1

  33. محمد اسامه محمد السيد 27/05/2015 12:29 -

    عربى
    انجليزى
    دراسات
    رياضيات
    علوم
    رسم
    دين
    حاسب
    نشاط 1
    نشاط2
    مجموع
    94.5
    39.3
    36.9
    77.6
    39.2
    20
    37.7
    20
    20
    20
    367.5
    النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة

  34. نورهان خالد سعيد نصرالله 25/05/2015 22:49 -

    محافظة: الاسكندرية
    ادارة:العجمي
    مدرسة:الاوائل الخاصة
    رقم الجلوس:45214

  35. شهدان السيد لطفى 25/05/2015 17:02 -

    الاسم شهدان السيد لطفى سويلم                                                                  رقم الجلوس 129373

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