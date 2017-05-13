نتيجة الشهادة الابتدائية بالشرقية

الشرقية – كتبت نبيلة حسن:

يعتمد السيد محافظ الشرقية نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائى اخر العام 2017 التعليم الاساسي بالشرقية، وبلغت نسبة النجاح 85.2% حيث تقدم 102 ألف و781 تلميذ وتلميذة نجح منهم في نتيجة الشهادة الابتدائية 87 ألفا و540 تلميذا وتلميذة.

من جهته قال وكيل وزارة التربية والتعليم ان 25 تلميذا وتلميذة حصلوا على الدرجات النهائية في الصف السادس حسب محصلة نتائج الشهادة الابتدائية 2017 مدارس الشرقية.

كذلك سيتم الاعلان عن أوائل نتيجة الشهادة الابتدائية بالشرقية نتائج الترم الاول والثاني 2017 في اخر العام الدراسي، ليتقدم بعدها الحاصلين على الشهادة الابتدائية الى تنسيق الشهادة الاعدادية او المهنية.



هذا وسوف يتمكن تلاميد ابتدائية محافظة الشرقية الترم الثانى 2017 بالحصول على نتيجة الابتدائية بالاسم وبالدرجات وذلك بمجرد رفعها على سرفرات وزارة التربية والتعليم موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية من خلال هذا الرابط بعد ادخال رقم الجلوس >>> http://www.sharkia.gov.eg



اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الشرقية 2017 بالاسم والدرجات