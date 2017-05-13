نتائج الشهادة الابتدائية بالشرقية 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية بالشرقية

الشرقية – كتبت نبيلة حسن:

يعتمد السيد محافظ الشرقية نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائى اخر العام 2017 التعليم الاساسي بالشرقية، وبلغت نسبة النجاح  85.2% حيث تقدم 102 ألف و781 تلميذ وتلميذة نجح منهم في نتيجة الشهادة الابتدائية 87 ألفا و540 تلميذا وتلميذة.

من جهته قال وكيل وزارة التربية والتعليم ان 25 تلميذا وتلميذة حصلوا على الدرجات النهائية في الصف السادس حسب محصلة نتائج الشهادة الابتدائية 2017 مدارس الشرقية.

كذلك سيتم الاعلان عن أوائل نتيجة الشهادة الابتدائية بالشرقية نتائج الترم الاول والثاني 2017 في اخر العام الدراسي، ليتقدم بعدها الحاصلين على الشهادة الابتدائية الى تنسيق الشهادة الاعدادية او المهنية.

هذا وسوف يتمكن تلاميد ابتدائية محافظة الشرقية الترم الثانى 2017 بالحصول على نتيجة الابتدائية  بالاسم وبالدرجات وذلك بمجرد رفعها على سرفرات وزارة التربية والتعليم موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية من خلال هذا الرابط بعد ادخال رقم الجلوس >>> http://www.sharkia.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الشرقية 2017 بالاسم والدرجات

13/05/2017 1516 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
1516 comments
  1. متولي هشام متولي محمد عبد الطيف 30/01/2017 10:56 -

    عاوزه اعرف نتيجه ابنى ف الشهاده الابتدائيه

  2. ذياد شحته السيد احمد 22/01/2017 18:12 -

    الصف الثانى الابتدائى

  3. ايه عادل احمد ابو العز رقم الجلوس 13949 30/01/2016 19:52 -

    الرجاء معرفه النتيجه الابتدائيه بمدرسه الناصريه بالزقازيق 

  4. محمد امين 24/01/2016 12:27 -

    انا في الصف السادس وعايز النتيجه

  5. بسمة اسعد الشحات احمد 30/07/2015 18:14 -

    اريد معرفة نتيجتى رقم الجلوس 1474

  6. بسمة اسعد الشحات احمد 30/07/2015 18:11 -

    بسمة اسعد الشحات احمد           رقم الجلوس1474

  7. محمد احمد محمد على 20/07/2015 22:14 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائى مدرسه مجمع الشهداء الزقازيق

  8. احمد ابراهيم السيد فراج 16/07/2015 22:27 -

    احمد ابراهيم السيد فراج

  9. يوسف محمد جميل جوده 12/06/2015 18:42 -

    شهاده الصف السادس الازهري
    رقم الجلوس 25092

  10. يوسف محمد جميل جوده 12/06/2015 18:36 -

    اريد معرفه نتيجة الابتدائية ورقم الجلوس25092

  11. أسماء محمد علي 11/06/2015 14:38 -

    أريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى د رقم الجلوس 34544 الآن

  12. يوسف عبدالرحمن حسن محمود 05/06/2015 21:38 -

    شهاده الصف السادس الازهري 21976

  13. عبد الرحمن فوزى محمد محمد عمر 31/05/2015 01:09 -

    اكتب النتيحه مدرسه ا بوخليل الابيدائيه 1 اداره شرق الزقازيق التعليميه

  14. سعيد احمدمحمد ذكي 29/05/2015 21:30 -

    انا عايز اعرف الشهاده رقم الجلوس٧٥٥٧مدرسه طحله بردين الابتدائيه قريه طحله برذ

  15. ayota adel 27/05/2015 15:46 -

    نتيجه الابتدائيه الشرقيه نورهان محمد احمد عبد العاطى

  16. سارة طارق 27/05/2015 11:34 -

    ربنا ينجح كل طلبة الشهادة الابتدائية

أضف تعليقاً