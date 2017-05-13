نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الشرقية 2017 بالاسم والدرجات

نتيجة الشهادة الابتدائية بالشرقية
الشرقية – كتبت نبيلة حسن:
يعتمد السيد محافظ الشرقية نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائى اخر العام 2017 التعليم الاساسي بالشرقية، وبلغت نسبة النجاح 85.2% حيث تقدم 102 ألف و781 تلميذ وتلميذة نجح منهم في نتيجة الشهادة الابتدائية 87 ألفا و540 تلميذا وتلميذة.
من جهته قال وكيل وزارة التربية والتعليم ان 25 تلميذا وتلميذة حصلوا على الدرجات النهائية في الصف السادس حسب محصلة نتائج الشهادة الابتدائية 2017 مدارس الشرقية.
كذلك سيتم الاعلان عن أوائل نتيجة الشهادة الابتدائية بالشرقية نتائج الترم الاول والثاني 2017 في اخر العام الدراسي، ليتقدم بعدها الحاصلين على الشهادة الابتدائية الى تنسيق الشهادة الاعدادية او المهنية.
هذا وسوف يتمكن تلاميد ابتدائية محافظة الشرقية الترم الثانى 2017 بالحصول على نتيجة الابتدائية بالاسم وبالدرجات وذلك بمجرد رفعها على سرفرات وزارة التربية والتعليم موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية من خلال هذا الرابط بعد ادخال رقم الجلوس >>> http://www.sharkia.gov.eg
عاوزه اعرف نتيجه ابنى ف الشهاده الابتدائيه
الصف الثانى الابتدائى
الرجاء معرفه النتيجه الابتدائيه بمدرسه الناصريه بالزقازيق
انا في الصف السادس وعايز النتيجه
اريد معرفة نتيجتى رقم الجلوس 1474
بسمة اسعد الشحات احمد رقم الجلوس1474
نتيجة الصف السادس الابتدائى مدرسه مجمع الشهداء الزقازيق
احمد ابراهيم السيد فراج
شهاده الصف السادس الازهري
رقم الجلوس 25092
اريد معرفه نتيجة الابتدائية ورقم الجلوس25092
أريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى د رقم الجلوس 34544 الآن
شهاده الصف السادس الازهري 21976
اكتب النتيحه مدرسه ا بوخليل الابيدائيه 1 اداره شرق الزقازيق التعليميه
انا عايز اعرف الشهاده رقم الجلوس٧٥٥٧مدرسه طحله بردين الابتدائيه قريه طحله برذ
نتيجه الابتدائيه الشرقيه نورهان محمد احمد عبد العاطى
ربنا ينجح كل طلبة الشهادة الابتدائية