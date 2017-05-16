نتائج الصف السادس الشهادة الابتدائية محافظة سوهاج 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة سوهاج

مصريات – سوهاج – كتبت ميار عثمان:

الآن، ولجميع تلاميذ الصف السادس، في سائر الادارات التعليمية لمدارس محافظة سوهاج نتيجة الابتدائية 2017 لادارة جهينة ، او ادارة ساقتلة ، طما، طهطا ، المراغة ، اخميم ، البلينا ، جرجا ، دارالسلام  ، المنشاة ، العسيرات ، ساقتلة ، مركز ناصر وغيرها.

واعتباراً من العام الدراسي الحالي 2017 اصبح من الممكن مشاهدة نتائج الشهادة الابتدائية بسوهاج على الانترنت، وذلك على الموقع الحكومي لبوابة محافظة سوهاج التعليمية، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج بادراج نتيجة الصف السادس الابتدائى لكل طلاب الشهادة الابتدائية 2017 على الانترنت بالاسم لكل طالب حسب رقم الجلوس، وذلك بعد ان كانت نتيجة الصف السادس لكل المحافظات تعرض في السابق على موقع الحكومة الالكترونية وزارة التربية والتعليم الرسمي.

تحديث نتيجة الصف السادس الابتدائى بسوهاج 2017 الترم الثانى

تظهر نتيجة ابتدائية سوهاج الترم الثانى اخر العام 2017 وفيما يلي رابط البوابه الالكترونيه لديوان محافظة سوهاج التعليمي وذلك برقم الجلوس بالضغط هنا  >>> http://mahrous-001-site1.smarterasp.net/6th.aspx
تنويه: يرج الملاحظة بان النتيجة متوفرة بشكل مؤكد على الرابط اعلاه وهو صحيح، ولكن من الممكن ان تظهر لك صفحة اعلانات يجب عليك ان تتخطاها بالضغط على زر بلون اصفر اعلى الصفحة المنبثقة.

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نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس 2017 محافظة سوهاج

16/05/2017 565 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
565 comments
  1. محمد عادل رمضان عبد المبدئ 15/05/2017 13:57 -

    عاوز اعرف نتيجة امتحانات الابتدائية رقم الجلوس 70489

  2. جمال عطية اخمد عطية 15/05/2017 13:17 -

    عاوز اعرف نتيجتى يتعتى بمدرسة نجع مازن غرب رقم الجلوس 82248

  3. كريم السيد محمود 11/02/2017 13:04 -

    أنا كريم السيد محمود عايزها اعرف نتيجتي محافظة سوهاج 159561

  4. محمد ابورحاب احمد 05/02/2017 15:21 -

    رقم الجلوس 454 محافظه سوهاج مركز المنشاه مدرسه عذبه النمر

  5. لليان سلامه ابراهيم بشاره 04/02/2017 07:08 -

    اريد معرفة درجات كل مادة الاسم لليان سلامه ابراهيم رقم الجلوس1963

  6. امل صبري 30/01/2017 02:30 -

    امل صبري حسن عثمان بمدرسة طهطا الابتدائية الحديثة المشتركة بطهطا رقم الجلوس 14041

  7. صفاء محمد عبدالرحمن 18/08/2016 22:56 -

    صفاء محمد عبدالرحمن عايزة اعرف نتيجتى لامتحانات الدور الثانى رقم الجلوس 62215 المجمع الاسلامى الابتدائى بالزارة مركز المنشاة

  8. محمد حسان كمال عباس 09/06/2016 18:24 -

    اريد ان اعرف نتيجتى 68707

  9. بهادر بخيت حامد حسن 05/06/2016 21:10 -

    معهد كوم بدار الابتدائى رقم جلوس 
    54145

  11. عبد الرحمن احمد عبدالسلام 25/05/2016 01:10 -

    اريد معرفة نتيجتي الابتد ايه رقم الجلوس 49041

  12. شهد عصام السمان 15/05/2016 18:09 -

    مدرسة السيد محمود الشريف

  13. يوستينا تادرس عبد المسيح 26/12/2015 14:05 -

    انا عايزة اعرف نتيجة الامتحنات الصف السادس مدرسة عمر اب العاص با جرجا

  14. السيد ممدوح السيد احمد محمد 06/12/2015 06:55 -

    انا فى الصف السادس الابتدائى مركز جهينة بسوهاج اريد ان اعرف نتيجتى رقم الجلوس 21154

  15. شهد احمد ناصر محمود 22/06/2015 18:34 -

    انا شهد احمد عايزة اعرف نتجة الصف السادس بمدرسة الرشاد الا بتدائية بسوهاج رقم جلوسى 714 لجنة 9

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