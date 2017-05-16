نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس 2017 محافظة سوهاج

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة سوهاج
مصريات – سوهاج – كتبت ميار عثمان:
الآن، ولجميع تلاميذ الصف السادس، في سائر الادارات التعليمية لمدارس محافظة سوهاج نتيجة الابتدائية 2017 لادارة جهينة ، او ادارة ساقتلة ، طما، طهطا ، المراغة ، اخميم ، البلينا ، جرجا ، دارالسلام ، المنشاة ، العسيرات ، ساقتلة ، مركز ناصر وغيرها.
واعتباراً من العام الدراسي الحالي 2017 اصبح من الممكن مشاهدة نتائج الشهادة الابتدائية بسوهاج على الانترنت، وذلك على الموقع الحكومي لبوابة محافظة سوهاج التعليمية، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج بادراج نتيجة الصف السادس الابتدائى لكل طلاب الشهادة الابتدائية 2017 على الانترنت بالاسم لكل طالب حسب رقم الجلوس، وذلك بعد ان كانت نتيجة الصف السادس لكل المحافظات تعرض في السابق على موقع الحكومة الالكترونية وزارة التربية والتعليم الرسمي.
تحديث نتيجة الصف السادس الابتدائى بسوهاج 2017 الترم الثانى
تظهر نتيجة ابتدائية سوهاج الترم الثانى اخر العام 2017 وفيما يلي رابط البوابه الالكترونيه لديوان محافظة سوهاج التعليمي وذلك برقم الجلوس بالضغط هنا >>> http://mahrous-001-site1.smarterasp.net/6th.aspx
تنويه: يرج الملاحظة بان النتيجة متوفرة بشكل مؤكد على الرابط اعلاه وهو صحيح، ولكن من الممكن ان تظهر لك صفحة اعلانات يجب عليك ان تتخطاها بالضغط على زر بلون اصفر اعلى الصفحة المنبثقة.
عاوز اعرف نتيجة امتحانات الابتدائية رقم الجلوس 70489
عاوز اعرف نتيجتى يتعتى بمدرسة نجع مازن غرب رقم الجلوس 82248
أنا كريم السيد محمود عايزها اعرف نتيجتي محافظة سوهاج 159561
رقم الجلوس 454 محافظه سوهاج مركز المنشاه مدرسه عذبه النمر
اريد معرفة درجات كل مادة الاسم لليان سلامه ابراهيم رقم الجلوس1963
امل صبري حسن عثمان بمدرسة طهطا الابتدائية الحديثة المشتركة بطهطا رقم الجلوس 14041
صفاء محمد عبدالرحمن عايزة اعرف نتيجتى لامتحانات الدور الثانى رقم الجلوس 62215 المجمع الاسلامى الابتدائى بالزارة مركز المنشاة
اريد ان اعرف نتيجتى 68707
معهد كوم بدار الابتدائى رقم جلوس
54145
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اريد معرفة نتيجتي الابتد ايه رقم الجلوس 49041
مدرسة السيد محمود الشريف
انا عايزة اعرف نتيجة الامتحنات الصف السادس مدرسة عمر اب العاص با جرجا
انا فى الصف السادس الابتدائى مركز جهينة بسوهاج اريد ان اعرف نتيجتى رقم الجلوس 21154
انا شهد احمد عايزة اعرف نتجة الصف السادس بمدرسة الرشاد الا بتدائية بسوهاج رقم جلوسى 714 لجنة 9