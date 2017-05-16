نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة سوهاج

مصريات – سوهاج – كتبت ميار عثمان:

الآن، ولجميع تلاميذ الصف السادس، في سائر الادارات التعليمية لمدارس محافظة سوهاج نتيجة الابتدائية 2017 لادارة جهينة ، او ادارة ساقتلة ، طما، طهطا ، المراغة ، اخميم ، البلينا ، جرجا ، دارالسلام ، المنشاة ، العسيرات ، ساقتلة ، مركز ناصر وغيرها.

واعتباراً من العام الدراسي الحالي 2017 اصبح من الممكن مشاهدة نتائج الشهادة الابتدائية بسوهاج على الانترنت، وذلك على الموقع الحكومي لبوابة محافظة سوهاج التعليمية، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج بادراج نتيجة الصف السادس الابتدائى لكل طلاب الشهادة الابتدائية 2017 على الانترنت بالاسم لكل طالب حسب رقم الجلوس، وذلك بعد ان كانت نتيجة الصف السادس لكل المحافظات تعرض في السابق على موقع الحكومة الالكترونية وزارة التربية والتعليم الرسمي.

تحديث نتيجة الصف السادس الابتدائى بسوهاج 2017 الترم الثانى

تظهر نتيجة ابتدائية سوهاج الترم الثانى اخر العام 2017 وفيما يلي رابط البوابه الالكترونيه لديوان محافظة سوهاج التعليمي وذلك برقم الجلوس بالضغط هنا >>> http://mahrous-001-site1.smarterasp.net/6th.aspx

تنويه: يرج الملاحظة بان النتيجة متوفرة بشكل مؤكد على الرابط اعلاه وهو صحيح، ولكن من الممكن ان تظهر لك صفحة اعلانات يجب عليك ان تتخطاها بالضغط على زر بلون اصفر اعلى الصفحة المنبثقة.

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نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس 2017 محافظة سوهاج