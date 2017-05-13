نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة كفر الشيخ

مصريات – كفر الشيخ – كتبت مروة عثمان: تنهي ادارة الامتحانات التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائى بالمحافظة لاختبارات اخر العام الترم الثانى.

وسوف تعرض نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة كفر الشيخ على الانترنت ابتداءا من يوم الغد وتوزع على المدارس الاسبوع القادم بعد قيام المحافظ باعتمادها اليوم وتجدون رابط موقع نتائج مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في نهاية الخبر.

وفيما يلي اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ للعام الدراسي الماضي:

هناء حمدى محمد زكريا بطاح مدرسة الحيطة آلاء لطفى عبدالسميع أحمد على “مدرسة تجريبية المعلمات إيمان إبراهيم يوسف جاويش مدرسة الشهيد مقلد منار معوض مصطفى الدسياوى مدرسة المنشلين أميرة خالد محمد محمد أبوشبانة مدرسة الصافية ج دسوق إيمان أيمن محمد عبد اللطيف البنا مدرسة الشهيد مقلد إسلام أيمن صابر السيد عبده مدرسة أبو موسى الأشعرى سارة فايز عطية محمد عبد العزيز مدرسة سيدى سالم عبير عصام إبراهيم على منصور مدرسة دسوق للغات احمد أيمن أحمد صبحى المارية مدرسة اللغات التجريبية رنا على سعيد على حرفوش “مدرسة البكاتوش

وجاءت اعلى نسب نجاح في نتيجة الابتدائية شهادة التعليم الاساسي على مستوى المحافظة في ادارة بيلا يليها مركز قلين ودسوق و كفر الشيخ ، فوه ، الحامول ، الرياض ، مطوبس ، بلطيم ، سيدي سالم.

هذا وسوف يبدأ امتحان الدور الثاني للتلاميذ الراسبين و تظهر نتائج الامتحانات الخاصة بهم طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

تحديت صدور نتيجة الابتدائية بكفر الشيخ الترم الثانى 2017:

لمشاهدة و معرفة نتيجة ابتدائية محافظة كفر الشيخ 2017 بالاسم و برقم الجلوس من موقع مديرية التربية والتعليم للنتائج على البوابة الالكترونية التعليمية، يرجى زيارة الرابط التالي >> http://kfsedu.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة كفر الشيخ 2017 ظهرت الان