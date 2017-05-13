نتائج الشهادة الابتدائية محافظة كفر الشيخ 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة كفر الشيخ

مصريات – كفر الشيخ – كتبت مروة عثمان: تنهي ادارة الامتحانات التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائى بالمحافظة لاختبارات اخر العام الترم الثانى.

وسوف تعرض نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة كفر الشيخ على الانترنت ابتداءا من يوم الغد وتوزع على المدارس الاسبوع القادم بعد قيام المحافظ باعتمادها اليوم وتجدون رابط موقع نتائج مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في نهاية الخبر.

وفيما يلي اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ للعام الدراسي الماضي:

  1. هناء حمدى محمد زكريا بطاح  مدرسة الحيطة
  2. آلاء لطفى عبدالسميع أحمد على “مدرسة تجريبية المعلمات
  3. إيمان إبراهيم يوسف جاويش  مدرسة الشهيد مقلد
  4. منار معوض مصطفى الدسياوى  مدرسة المنشلين
  5. أميرة خالد محمد محمد أبوشبانة  مدرسة الصافية ج دسوق
  6. إيمان أيمن محمد عبد اللطيف البنا  مدرسة الشهيد مقلد
  7. إسلام أيمن صابر السيد عبده  مدرسة أبو موسى الأشعرى
  8. سارة فايز عطية محمد عبد العزيز  مدرسة سيدى سالم
  9. عبير عصام إبراهيم على منصور مدرسة دسوق للغات
  10. احمد أيمن أحمد صبحى المارية  مدرسة اللغات التجريبية
  11. رنا على سعيد على حرفوش “مدرسة البكاتوش

وجاءت اعلى نسب نجاح في نتيجة الابتدائية شهادة التعليم الاساسي على مستوى المحافظة في ادارة بيلا يليها مركز قلين ودسوق و كفر الشيخ ، فوه ، الحامول ، الرياض ، مطوبس ، بلطيم ، سيدي سالم.

هذا وسوف يبدأ امتحان الدور الثاني للتلاميذ الراسبين و تظهر نتائج الامتحانات الخاصة بهم طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

تحديت صدور نتيجة الابتدائية بكفر الشيخ الترم الثانى 2017:

لمشاهدة و معرفة نتيجة ابتدائية محافظة كفر الشيخ 2017 بالاسم و برقم الجلوس من موقع مديرية التربية والتعليم للنتائج على البوابة الالكترونية التعليمية، يرجى زيارة الرابط التالي >> http://kfsedu.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة كفر الشيخ 2017 ظهرت الان

13/05/2017 232 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , ,
232 comments
  1. مريم محمداحمد شاهين محمد 29/01/2017 13:35 -

    رقم الجلوس هو 41821
    مدرسة المعداوى 2017
    بيلا التعليمية

  2. مريم محمداحمد شاهين محمد 29/01/2017 13:13 -

    رقم الجلوس هو 41821 مدرسة المعداوى ادارة بيلا التعليمية

  3. على وليد ذكرى على 28/01/2016 11:31 -

    أريد نتيجه الترم الاول للصف السادس الابتدائى مدرسة القرضا اﻻبتدائيه محافظه كفرالشيخ 

  5. محمد سعد حمد 11/06/2015 00:54 -

    اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 93241

  6. عبد الرحمن السيد محمد مصطفى صالح 03/06/2015 12:14 -

    انا اسمى عبد الرحمن السيد محمد مصطفى صالح اريد اناعرف درجة امتحانى عام 2015 معهد عبد المجيد اللبان بسنديون التابعة لمدينة فوة \ كفر الشيخ ورقم الجلوس 92199

  7. سناء عبد الفتاح منصور النادى 02/06/2015 00:35 -

    نتيجة الشهاده الابتدائيه كفر الشيخ رقم الجلوس 37650

  8. سيدالسويسى 01/06/2015 13:13 -

    محمد السيد سعيد عبد الخير الصف السادس الترم الثانى مدرسة المنتزة رقم الجلوس 405

  9. مهند حسنى حسان مراحيل 27/05/2015 17:54 -

    عايزه اعرف نجح ولا الصف الثلث الابتدائى رقم الجلوس 411

  10. مروة محمد 26/05/2015 18:33 -

    محمد محمد علي عبد السلام 
    إدارة مطوبس التعليمية
    مدرسة برمبال الجديدة 
    رقم الجلوس /28841

  11. احمد قدرى محمد الحسينى شمس 25/05/2015 23:11 -

    رقم الجلوس 33462 مدرسة القن اﻻبتدائه ادارة سيدى سالم التعليميه محافظة كفر الشيخ اريد معرفة درجاتى ونتيجة اﻻمتحان الصف السادس
    اﻻبتدائى

  12. جمال السيد محمد احمد 25/05/2015 21:35 -

    اريد ان اعرف النتيجة مدرسة فاطمة صالح بيلا رقم الجلوس 38957

  13. سها صبرى السعيد شعبان بيومى 25/05/2015 15:26 -

    رقم الجلوس 13943 محافظة كفر الشيخ
    النتيجة بالدرجات

  14. فوزى مبروك 24/05/2015 22:59 -

    الاسم, فوزى مبروك محمد على
    اريد معرفة نتيجة الشهاده الابتدائيه محافظه كفر الشيخ
    مدرسه الشهيد جلال عبد العزيز 
    رقم الجلوس 34895

  15. دلال محمود 24/05/2015 18:35 -

    الاسم.كريمة خميس جعفر
    رقم الجلوس.25665
    الصف السادس الابتدائی
    مركز فوة

  16. دلال محمود 24/05/2015 18:33 -

    رقم الجلوس. 25665
    الاسم. كريمة خمبس جعفر
    مركز فوة
    الصف السادس الابتدائی

  17. عمار ياسر إبراهيم 24/05/2015 14:06 -

    عمار ياسر إبراهيم مصطفي مدرسه الوزاريه اﻻبتدائيه الترم الثانى محافظة كفرالشيخ الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 11079

  18. ندى عيد محمد المكاوى 24/05/2015 11:52 -

    أريدأعرف نتيجة الابتدائيه رقم الجلوس 20815كفرالشيخ

  19. أمنيه ابراهيم مسلم غازي 24/05/2015 10:40 -

    أريد معرفة نتيجة الابتدائية الترم الثاني 2015 كفر الشيخ ورقم جلوسي 4039

  20. يوسف احمد محمد الحسينى 24/05/2015 09:58 -

    يوسف احمد محمد الحسينى ــ مدرسه بيلا المعداوى الأبتدائيه ـــ الصف السادس

  21. ابراهيم عدلان ابراهيم احمد مصطفى 24/05/2015 00:22 -

    انا اسمى ابراهيم عدلان ابراهيم احمد مصطفى

    …………رقم جلوسه 33459

    محافظة كفر الشيخ مدرسة القن الابتدائيه

  22. منه محمد 23/05/2015 23:51 -

    اريد ان اعرف درجاتى ورقم جلوسي 321

  23. محمد محي حدمدي مرسي عبدالله 23/05/2015 19:18 -

    اريد معرفه صاحب رقم الجلوس ده ناجع ولا لا 22000

  24. محمد رضا عبد المولى العشماوى 23/05/2015 11:34 -

    اريد ان اعرف نتيجتى الصف السادس الابتدائى الترم الثانى ورقم الجلوس 41322

  25. حبيبه وائل 23/05/2015 00:42 -

    رقم الجلوس 3423 مدرسه السلام الابتدائيه كفرالشيخ مدينه

  26. doha aladly 23/05/2015 00:22 -

    اريد اعرف نتيجتى رقم جلوسى 20189

  27. سمر ابراهيم المنسي 22/05/2015 23:33 -

    اريد نتيجة الصف السادس محافظة كفر الشيخ مدرسة الكشكوة 2015 الاسم سمر ابراهيم المنسى رقم الجلوس 41608

  28. شهد مدحت فتحى سرحان 22/05/2015 22:16 -

    أريد معرفة نتيجة /شهد مدحت فتحى سرحان رقم جلوس 17172 

  29. بسمة محمد احمد محمد بسيونى 22/05/2015 21:12 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى ورقم جلوسى 100496

  30. احمد غريب ابرهيم ابرهيم سلامه 22/05/2015 14:47 -

     رقم الجلوس 39384

  31. أمنيه على محمد البلاط 22/05/2015 01:10 -

    مدرسه إصلاح فوة الإبتدائيه رقم الجلوس   ( 26342 )

  32. يارا باسم 22/05/2015 00:23 -

    رقم الجلوس 22711 مرسة نشرت مركز قلين

أضف تعليقاً