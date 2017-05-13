نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة كفر الشيخ 2017 ظهرت الان

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة كفر الشيخ
مصريات – كفر الشيخ – كتبت مروة عثمان: تنهي ادارة الامتحانات التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائى بالمحافظة لاختبارات اخر العام الترم الثانى.
وسوف تعرض نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة كفر الشيخ على الانترنت ابتداءا من يوم الغد وتوزع على المدارس الاسبوع القادم بعد قيام المحافظ باعتمادها اليوم وتجدون رابط موقع نتائج مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في نهاية الخبر.
وفيما يلي اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ للعام الدراسي الماضي:
- هناء حمدى محمد زكريا بطاح مدرسة الحيطة
- آلاء لطفى عبدالسميع أحمد على “مدرسة تجريبية المعلمات
- إيمان إبراهيم يوسف جاويش مدرسة الشهيد مقلد
- منار معوض مصطفى الدسياوى مدرسة المنشلين
- أميرة خالد محمد محمد أبوشبانة مدرسة الصافية ج دسوق
- إيمان أيمن محمد عبد اللطيف البنا مدرسة الشهيد مقلد
- إسلام أيمن صابر السيد عبده مدرسة أبو موسى الأشعرى
- سارة فايز عطية محمد عبد العزيز مدرسة سيدى سالم
- عبير عصام إبراهيم على منصور مدرسة دسوق للغات
- احمد أيمن أحمد صبحى المارية مدرسة اللغات التجريبية
- رنا على سعيد على حرفوش “مدرسة البكاتوش
وجاءت اعلى نسب نجاح في نتيجة الابتدائية شهادة التعليم الاساسي على مستوى المحافظة في ادارة بيلا يليها مركز قلين ودسوق و كفر الشيخ ، فوه ، الحامول ، الرياض ، مطوبس ، بلطيم ، سيدي سالم.
هذا وسوف يبدأ امتحان الدور الثاني للتلاميذ الراسبين و تظهر نتائج الامتحانات الخاصة بهم طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.
تحديت صدور نتيجة الابتدائية بكفر الشيخ الترم الثانى 2017:
لمشاهدة و معرفة نتيجة ابتدائية محافظة كفر الشيخ 2017 بالاسم و برقم الجلوس من موقع مديرية التربية والتعليم للنتائج على البوابة الالكترونية التعليمية، يرجى زيارة الرابط التالي >> http://kfsedu.gov.eg
رقم الجلوس هو 41821
مدرسة المعداوى 2017
بيلا التعليمية
رقم الجلوس هو 41821 مدرسة المعداوى ادارة بيلا التعليمية
أريد نتيجه الترم الاول للصف السادس الابتدائى مدرسة القرضا اﻻبتدائيه محافظه كفرالشيخ
كفر\الشيخ\\2015
اريد معرفة النتيجة رقم الجلوس 93241
انا اسمى عبد الرحمن السيد محمد مصطفى صالح اريد اناعرف درجة امتحانى عام 2015 معهد عبد المجيد اللبان بسنديون التابعة لمدينة فوة \ كفر الشيخ ورقم الجلوس 92199
نتيجة الشهاده الابتدائيه كفر الشيخ رقم الجلوس 37650
محمد السيد سعيد عبد الخير الصف السادس الترم الثانى مدرسة المنتزة رقم الجلوس 405
عايزه اعرف نجح ولا الصف الثلث الابتدائى رقم الجلوس 411
محمد محمد علي عبد السلام
إدارة مطوبس التعليمية
مدرسة برمبال الجديدة
رقم الجلوس /28841
رقم الجلوس 33462 مدرسة القن اﻻبتدائه ادارة سيدى سالم التعليميه محافظة كفر الشيخ اريد معرفة درجاتى ونتيجة اﻻمتحان الصف السادس
اﻻبتدائى
اريد ان اعرف النتيجة مدرسة فاطمة صالح بيلا رقم الجلوس 38957
رقم الجلوس 13943 محافظة كفر الشيخ
النتيجة بالدرجات
الاسم, فوزى مبروك محمد على
اريد معرفة نتيجة الشهاده الابتدائيه محافظه كفر الشيخ
مدرسه الشهيد جلال عبد العزيز
رقم الجلوس 34895
الاسم.كريمة خميس جعفر
رقم الجلوس.25665
الصف السادس الابتدائی
مركز فوة
رقم الجلوس. 25665
الاسم. كريمة خمبس جعفر
مركز فوة
الصف السادس الابتدائی
عمار ياسر إبراهيم مصطفي مدرسه الوزاريه اﻻبتدائيه الترم الثانى محافظة كفرالشيخ الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 11079
أريدأعرف نتيجة الابتدائيه رقم الجلوس 20815كفرالشيخ
أريد معرفة نتيجة الابتدائية الترم الثاني 2015 كفر الشيخ ورقم جلوسي 4039
يوسف احمد محمد الحسينى ــ مدرسه بيلا المعداوى الأبتدائيه ـــ الصف السادس
انا اسمى ابراهيم عدلان ابراهيم احمد مصطفى
…………رقم جلوسه 33459
محافظة كفر الشيخ مدرسة القن الابتدائيه
اريد ان اعرف درجاتى ورقم جلوسي 321
اريد معرفه صاحب رقم الجلوس ده ناجع ولا لا 22000
اريد ان اعرف نتيجتى الصف السادس الابتدائى الترم الثانى ورقم الجلوس 41322
رقم الجلوس 3423 مدرسه السلام الابتدائيه كفرالشيخ مدينه
اريد اعرف نتيجتى رقم جلوسى 20189
اريد نتيجة الصف السادس محافظة كفر الشيخ مدرسة الكشكوة 2015 الاسم سمر ابراهيم المنسى رقم الجلوس 41608
أريد معرفة نتيجة /شهد مدحت فتحى سرحان رقم جلوس 17172
اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى ورقم جلوسى 100496
رقم الجلوس 39384
مدرسه إصلاح فوة الإبتدائيه رقم الجلوس ( 26342 )
رقم الجلوس 22711 مرسة نشرت مركز قلين