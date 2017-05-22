نتيجة الشهادة الابتدائية بمطروح

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة مطروح

مصريات – مرسى مطروح – كتبت شروق علوان: بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثانى 81%.

وكان كنترول الابتدائية بمرسى مطروح قد انتهى من تصحيح ومراجعة درجات التلاميذ ليتم بعدها اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي لاخر العام 2017 لسائر الادارات التعليمية لمدارس محافظة مطروح في مركز الحمام ، العلمين ، مركز الضبعة ، مركز مرسى مطروح، النجيلة ، براني ، السلوم ، سيوه.

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة مطروح 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس محافظة مرسى مطروح

وسوف يتم الاعلان عن اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بمرسى مطروح وتكريمهم في احتفال تقيمه مديرية التربية والتعليم بهذه المناسبة، كما سيجري اعطاء هدايا عينية للمتفوقين.

من ناحية اخرى، وفيما يخص الراسبين الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الاول، سيتم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني والتي يتوقع ان تكون قبل بداية شهر يوليو 2017.

وتقوم مديرية التربية والتعليم بمطروح بعرض نتائج الامتحانات ومن بينها نتيجة الصف السادس الابتدائي على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم ويستطيع التلاميذ متابعتها ومعرفة تقديراتهم ودرجاتهم بالاسم وبرقم الجلوس.

تابع الان نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة مطروح بالضغط هنا: http://j.gs/1fnp

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة مرسى مطروح الصف السادس 2017

22/05/2017 34 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , ,
34 comments
  1. صلاحجرارى خالد 21/05/2016 19:01 -

    متي تظهر النتيجة الابدائية بمرسي مطروح عام 2017 برقم الجلوس 7061

  3. هانى البوب 06/06/2015 12:00 -

    عاوز اعرف النتيجة هتظهر امتا فى مرسى مطروح الشهادة الابتدائية 

  5. حبيبة ناصر عمر هاشم 03/06/2015 20:12 -

    عايز اعرف نتيجه رقم جلوس 5869 في مدرسه طارق بن زياد بمطروح 

  6. صباح احمد سلومه 31/05/2015 12:59 -

    عايزه اعرف النتيجه فى مدرسه ابو بكر الصديق

  7. بسنت محمد 30/01/2015 14:37 -

    عايزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 3836

  9. حسام حسن محمد حسن 18/06/2014 17:52 -

    ارجو الحصول على نتيجة الصف السادس  للطالب حسام حسن محمد حسن مدرسة عادل الصفتى رقم جلوس7083

  10. نادر محمد مراجع عبدالقادر 11/06/2014 16:41 -

    مدرسة الروضه الخاصه مطروح

  11. نعمه سليمان مسعود سليمان 08/06/2014 12:34 -

    نتيجة الصف السادس مدرسه الضبعه الابتدائي بنات

  12. محمد علي سلومه 07/06/2014 21:40 -

    اريد ان اعرف نتيجه الشهاده الابتدائيه مجمع ابوبكر الصديق مطروح رقم الجلوس٥٧٣٧

  13. محمد وليد أحمد محمد 07/06/2014 15:00 -

    محمد وليد أحمد محمد مدرسة محمود العيسوى الإبتدائية المشتركة بالحمام 

  15. منةا لله جابر محمد 06/06/2014 19:44 -

    مدرسة محمود العيسوي رقم الجلوس 1105 أريد النتيجة

  16. ايمان عبدالباسط 06/06/2014 17:52 -

    انا عايزة نتيجة الشهادة الابتدائية

  17. يوسف حماد 06/06/2014 17:15 -

    ارجوا الرد في اسرع وقت اريد معرفة نتجتي نعيمه ربيع ابراهيم خضر مدرسة الشيخ متولي الشعراوي قريه 22

  18. ايمان عبد السميع موسى رمضان 06/06/2014 15:07 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية برقم الجلوس ارجوو الرد فى اسرع وووقت

  19. ايمان عبد السميع موسى رمضان 06/06/2014 15:07 -

    نتيجتى فى الشهادة الابتدائية الترم الثانى مدرسة العميد احمد فوزى

  20. محمد عبدالباسط عباس 05/06/2014 17:46 -

    الاسم محمد عبدالباسط المعهد سيدنا مركز الحمام بنجر السكر قرية 27 رقم الجلوس 40066

  21. نورهان محمد سعد مجيد 05/06/2014 13:09 -

    برجاء الرد فى اسرع وقت اريد معرفه نتيجه الصف السادس الابتدائى بمدرسه السلام الابتدائيه ورقم الجلوس هو (4436)برجاء الرد 

  22. اسماء عبد الرحيم ادريس 03/06/2014 16:44 -

    متي تظهر الشهاده الابتدائيه لرقم جلوس الطالبه \5346

  23. محمود ابويوسف 01/06/2014 22:26 -

    اسماء ناصر ابراهيم ابو يوسف سادسه ابتداءى رقم الجلوس 3660 مطلوب النتيجة

  24. راجى رحمة الله 30/05/2014 14:05 -

    مريهان محسن محمد طير العبيسى ممكن نتيجة الصف السادس رقم الجلوس5157

  25. محمود ابويوسف 30/05/2014 00:16 -

    مطلوب نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى محافظة مر سى مطروح مدرسة العبور باسم اسماء ناصر ابراهيم ابو يوسف رقم الجلوس 3660

  26. احمد محمد عبداللاة عبدالصمد 26/05/2014 15:10 -

    نتيجة الصف السادس

  27. دنيا خميس طة ابراهيم 17/05/2014 13:45 -

    نتيجتى فى الشهادة الابتدائية الترم الثانى مدرسة الضبعة الابتدائية للبنات

  28. محمد فرج عبدالجواد 22/06/2013 21:14 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية برقم الجلوس ارجوو الرد فى اسرع وووقت

  29. شعلان ممدوح مجحم 21/06/2013 20:05 -

    شعلان ممدوح مجحم مدرسة مشيرفة الجسر الرقم الامتحاني  ٧٩٠٧

  30. سليمان اطراد احمدابراهيم 15/06/2013 21:28 -

    نتيجة سادس ابتدائي \محافظة الانبار\مدرسة منار

  31. حيدر عقيل مسلم رضا 15/06/2013 21:05 -

    حيدر عقيل مسلم رضا  صف السادس نينوى   مدرسة السادة للبنين رقم الجلوس 19805

  32. زيد قاسم عباس 12/06/2013 19:44 -

    اريداعرف اني اول اوثاني

  34. امت الله 10/06/2013 10:27 -

    متي تظهر نتيجه الشهاده الابتدائيه والاعداديه بمحافظه مرسي مطروح

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