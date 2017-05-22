نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة مرسى مطروح الصف السادس 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة مطروح
مصريات – مرسى مطروح – كتبت شروق علوان: بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثانى 81%.
وكان كنترول الابتدائية بمرسى مطروح قد انتهى من تصحيح ومراجعة درجات التلاميذ ليتم بعدها اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي لاخر العام 2017 لسائر الادارات التعليمية لمدارس محافظة مطروح في مركز الحمام ، العلمين ، مركز الضبعة ، مركز مرسى مطروح، النجيلة ، براني ، السلوم ، سيوه.
وسوف يتم الاعلان عن اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بمرسى مطروح وتكريمهم في احتفال تقيمه مديرية التربية والتعليم بهذه المناسبة، كما سيجري اعطاء هدايا عينية للمتفوقين.
من ناحية اخرى، وفيما يخص الراسبين الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الاول، سيتم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني والتي يتوقع ان تكون قبل بداية شهر يوليو 2017.
وتقوم مديرية التربية والتعليم بمطروح بعرض نتائج الامتحانات ومن بينها نتيجة الصف السادس الابتدائي على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم ويستطيع التلاميذ متابعتها ومعرفة تقديراتهم ودرجاتهم بالاسم وبرقم الجلوس.
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متي تظهر النتيجة الابدائية بمرسي مطروح عام 2017 برقم الجلوس 7061
نتيجة الشهادة الابتدائية
عاوز اعرف النتيجة هتظهر امتا فى مرسى مطروح الشهادة الابتدائية
النتيجه رقم جلوسي 5060
عايز اعرف نتيجه رقم جلوس 5869 في مدرسه طارق بن زياد بمطروح
عايزه اعرف النتيجه فى مدرسه ابو بكر الصديق
عايزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 3836
هى النتائج طلعت ولا ليس
ارجو الحصول على نتيجة الصف السادس للطالب حسام حسن محمد حسن مدرسة عادل الصفتى رقم جلوس7083
مدرسة الروضه الخاصه مطروح
نتيجة الصف السادس مدرسه الضبعه الابتدائي بنات
اريد ان اعرف نتيجه الشهاده الابتدائيه مجمع ابوبكر الصديق مطروح رقم الجلوس٥٧٣٧
محمد وليد أحمد محمد مدرسة محمود العيسوى الإبتدائية المشتركة بالحمام
شكرا جزيلا
مدرسة محمود العيسوي رقم الجلوس 1105 أريد النتيجة
انا عايزة نتيجة الشهادة الابتدائية
ارجوا الرد في اسرع وقت اريد معرفة نتجتي نعيمه ربيع ابراهيم خضر مدرسة الشيخ متولي الشعراوي قريه 22
نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية برقم الجلوس ارجوو الرد فى اسرع وووقت
نتيجتى فى الشهادة الابتدائية الترم الثانى مدرسة العميد احمد فوزى
الاسم محمد عبدالباسط المعهد سيدنا مركز الحمام بنجر السكر قرية 27 رقم الجلوس 40066
برجاء الرد فى اسرع وقت اريد معرفه نتيجه الصف السادس الابتدائى بمدرسه السلام الابتدائيه ورقم الجلوس هو (4436)برجاء الرد
متي تظهر الشهاده الابتدائيه لرقم جلوس الطالبه \5346
اسماء ناصر ابراهيم ابو يوسف سادسه ابتداءى رقم الجلوس 3660 مطلوب النتيجة
مريهان محسن محمد طير العبيسى ممكن نتيجة الصف السادس رقم الجلوس5157
مطلوب نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى محافظة مر سى مطروح مدرسة العبور باسم اسماء ناصر ابراهيم ابو يوسف رقم الجلوس 3660
نتيجة الصف السادس
نتيجتى فى الشهادة الابتدائية الترم الثانى مدرسة الضبعة الابتدائية للبنات
نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية برقم الجلوس ارجوو الرد فى اسرع وووقت
شعلان ممدوح مجحم مدرسة مشيرفة الجسر الرقم الامتحاني ٧٩٠٧
نتيجة سادس ابتدائي \محافظة الانبار\مدرسة منار
حيدر عقيل مسلم رضا صف السادس نينوى مدرسة السادة للبنين رقم الجلوس 19805
اريداعرف اني اول اوثاني
أريد نتيجة والمعدل
متي تظهر نتيجه الشهاده الابتدائيه والاعداديه بمحافظه مرسي مطروح