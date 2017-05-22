نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة مطروح

مصريات – مرسى مطروح – كتبت شروق علوان: بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثانى 81%.

وكان كنترول الابتدائية بمرسى مطروح قد انتهى من تصحيح ومراجعة درجات التلاميذ ليتم بعدها اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي لاخر العام 2017 لسائر الادارات التعليمية لمدارس محافظة مطروح في مركز الحمام ، العلمين ، مركز الضبعة ، مركز مرسى مطروح، النجيلة ، براني ، السلوم ، سيوه.

وسوف يتم الاعلان عن اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بمرسى مطروح وتكريمهم في احتفال تقيمه مديرية التربية والتعليم بهذه المناسبة، كما سيجري اعطاء هدايا عينية للمتفوقين.

من ناحية اخرى، وفيما يخص الراسبين الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الاول، سيتم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني والتي يتوقع ان تكون قبل بداية شهر يوليو 2017.

وتقوم مديرية التربية والتعليم بمطروح بعرض نتائج الامتحانات ومن بينها نتيجة الصف السادس الابتدائي على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم ويستطيع التلاميذ متابعتها ومعرفة تقديراتهم ودرجاتهم بالاسم وبرقم الجلوس.

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة مرسى مطروح الصف السادس 2017