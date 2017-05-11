نتيجة الشهادة الابتدائية بالسويس

مصريات – السويس – كتبت ندى ابراهيم: لم تختلف كثيراً نسبة النجاح لطلاب وطالبات مرحلة الابتدائى في مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، عما كانت عليه في الاعوام السابقة الاخيرة، فالمعدلات متقاربة من عام إلى اخر ، يلاحظ فقط الفرق بارتفاع درجة الصف، حيث ان النسبة في الصفوف الاولى مثل الصف الثالث والصف الرابع والصف الخامس اعلى من الصف السادس مثلاً.

وكما جاء في تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم بان النسبة المئوية للنجاح حسب نتيجة الصف السادس الابتدائى بلغت 84.2% اما نتيجة الصف الثالث الابتدائى فبلغت نسبة النجاح فيها 98%.

هذا وستقوم لجان الامتحانات في الادارات التعليمية بالسويس بتقديم نتائج ابتدائية السويس 2017 في المدارس، وكذلك على شبكة الانترنت على موقع وزارة التربية والتعليم فرع المحافظة مديرية التربية والتعليم الموضح في نهاية هذا الخبر.

اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 في محافظة السويس اخر العام 2017 وبامكانك ايضا معرفة نتائج الشهادة لجميع تلاميذ مدارس السويس بالاسم بعد ادخال رقم الجلوس، بما فيها نتيجة الصف السادس الابتدائي، وكذلك نتائج الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس بالضغط هنا >>> نتيجة ابتدائية السويس

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نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة السويس 2017 برقم الجلوس والاسم