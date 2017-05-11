نتائج الشهادة الابتدائية بالسويس 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية بالسويس

مصريات – السويس – كتبت ندى ابراهيم: لم تختلف كثيراً نسبة النجاح لطلاب وطالبات مرحلة الابتدائى في مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، عما كانت عليه في الاعوام السابقة الاخيرة، فالمعدلات متقاربة من عام إلى اخر ، يلاحظ فقط الفرق بارتفاع درجة الصف، حيث ان النسبة في الصفوف الاولى مثل الصف الثالث والصف الرابع والصف الخامس اعلى من الصف السادس مثلاً.

وكما جاء في تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم بان النسبة المئوية للنجاح حسب نتيجة الصف السادس الابتدائى بلغت 84.2% اما نتيجة الصف الثالث الابتدائى فبلغت نسبة النجاح فيها 98%.

هذا وستقوم لجان الامتحانات في الادارات التعليمية بالسويس بتقديم نتائج ابتدائية السويس 2017 في المدارس، وكذلك على شبكة الانترنت على موقع وزارة التربية والتعليم فرع المحافظة مديرية التربية والتعليم الموضح في نهاية هذا الخبر.

اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 في محافظة السويس اخر العام 2017 وبامكانك ايضا معرفة نتائج الشهادة لجميع تلاميذ مدارس السويس بالاسم بعد ادخال رقم الجلوس، بما فيها نتيجة الصف السادس الابتدائي، وكذلك نتائج الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس بالضغط هنا >>> نتيجة ابتدائية السويس

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نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة السويس 2017 برقم الجلوس والاسم

11/05/2017 549 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
549 comments
  1. مؤمن محمد 05/02/2017 12:59 -

    عاوز اعرف نتيجة ابنى بالصف الثالث الابتدائى مدرسة الشهيد اشرف عبد الدايم الابتدائيه القديمه بمحافظة السويس رقم جلوس 355

  2. ندى ابراهيم مصطفى حفنى 07/06/2015 16:47 -

    مدرسة صفية زغلول رقم الجلوس ٢٠٦٨

  4. عبله سعد عب الفتاح سعد 07/06/2015 15:47 -

    عايز اعرف نتيجتي لمدرسه ابو بكر الصديق رقم الجلوس6430

  5. عبله سعد عب الفتاح سعد 07/06/2015 15:46 -

    اريد معرفه نتيجتي الصف السادس لمدرسه ابو بكر الصديق رقم الجلوس6430

  6. سما ياسر محمود علي 06/06/2015 06:01 -

    نتيجه الشهاده الابتدائيه سما ياسر محمود علي رقم الجلوس 5826 مدرسه ابن الهيثم الخاصه بالسويس

  7. ندى ابراهيم مصطفى حفنى 06/06/2015 01:08 -

    مدرسة صفية زغلول بالسويس الصف السادس رقم الجلوس ٢٠٦٨

  8. ندى 04/06/2015 05:37 -

    النتيجه الابتدائيه للطالب محمود محسن محمود بالسويس رقم الجلوس٩٨١٨

  9. كرىم محمد رشاد 04/06/2015 01:59 -

    عاىز شهادة الصف السادس الابتدائى مدرسة 24اكتوبر ورقم الجلوس 1756 بمحافظة السوىس

  10. زياد ايمن عبد العال احمد 03/06/2015 23:52 -

    رقم الجلوس 1899 مدرسة طة حسين الرسمية للغات

  11. ايمان وائل السيد 03/06/2015 22:37 -

    ايمان وائل السيد رقم الجلؤس8514محافظة السويس

  12. مريم خليفة محمد 03/06/2015 20:23 -

    الاسم حسن احمد عبد الرحيم ورقم الجلوس 750

  13. مصطفى عبد الغنى مصطفى 03/06/2015 20:20 -

    مدرسة :فتية الاسلام الخاصة
    رقم الجلوس:١٠٤٥٥

  14. يونس خالد احمد يونس 03/06/2015 18:01 -

    عايز شهادة الصف السادس الابتدائي مدرسة الشهداء الابتدائيه رقم الجلوس 4051 محافظة السويس

  15. عايزة النتيجة 03/06/2015 17:24 -

    عايزة نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة السويس 
    يسر ايمن أبو بكر
    11888
    مدرسة موسي بن نصير التجريبية 

  16. مريم محمود محمد متولي 03/06/2015 16:14 -

    رقم الجلوس :2570
    مدرسه :الايمان الابتدائيه 
    الصف :السادس الابتدائي

  17. مريم محمود 03/06/2015 16:12 -

    شهاده الصف السادس الابتدائي الاسم :مريم محمود محمد متولي رقم الجلوش :2570 مدرسه :الايمان الابتدائيه

  19. السيد مرسي احمد المرسي 03/06/2015 00:02 -

    مدرسة /عمرو بن العاص

  20. شهد هيثم عبد السﻻم 02/06/2015 13:51 -

    شهد هيثم عبد السﻻم 
    مدرسة الجهاد الخاصه بالسويس
    رقم الجلوس : 6052

  21. حبيبه محمود أبو الوفا محمد 02/06/2015 04:11 -

    الاسم /حبيبه محمود أبو الوفا محمد
    رقم الجلوس/3464
    المدرسه/على بن ابى طالب الابتدائية إدارة شمال السويس 

  22. حبيبه محمود أبو الوفا محمد 02/06/2015 04:09 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 3464 مدرسة على بن ابى طالب الابتدائية إدارة شمال السويس

  23. تسنيم إسلام حسن عبدربه 01/06/2015 16:32 -

    معرفة النتيجه رقم الجلوس 6193

  24. نوال محمد خليل 30/05/2015 14:29 -

    عايزه اعرف النتجية وهى هتظهر امتى ورقم الجلوس1223

  25. محمدابرهيم فاروق جمعة 29/05/2015 22:07 -

    الاسم محمد ابرهيم فاروق جمعة
    رقم الجلوس 8179
    مدرسه صلاح الدين

  26. محمدابرهيم فاروق جمعة 29/05/2015 22:00 -

    الاسم محمدابرهيم فاروق
    رقم الجلوس 8179
    مدرسةصلاح الدين 

  27. عبدالله محمود عباس محمود 28/05/2015 23:29 -

    معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية لمدرسة السلام المتميز للتعليم الاساسي

  28. محمد ايمن غريب فهمي 28/05/2015 21:50 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي مدرسة اشرف عبد الدايم الجديدة ورقم الجلوس 972

  29. منار احمد محمود حجازى 28/05/2015 05:46 -

    اسمى  منار احمد محمود                                        ورقم  جلوسى160

  30. بسنت حماده فارس 28/05/2015 03:30 -

    نتيجه االصف السادس 
    مدرسه /سعد بن معاذ 
    الاسم /بسنت حماده فارس 
    رقم الجلوس /2364

  31. بسنت حماده فارس 28/05/2015 03:29 -

    نتيجه الصف السادس 
    الاسم/ بسنت حماده فارس 
    مدرسه /سعد بن معاذ 
    رقم الجلوس /2364 

  32. تسنيم وليد فكرى 28/05/2015 00:48 -

    النتيجه شهادة الابتدائيه للطالبه تسنيم وليد فكرى رقم الجلوس 2750

  33. عمار أشرف محمد خالد 27/05/2015 17:47 -

    من فضلك نتيجة الصف الرابع رقم الجلوس 309

  34. نوال محمد خليل 26/05/2015 12:52 -

    نتيجة الامتحانات الابتدائية بالسويس 2015

  35. رنا احمد على محمد 25/05/2015 02:21 -

    اريد نتيجه الصف السادس برقم جلوس10509

  36. يوسف احمد صلاح اسماعيل 24/05/2015 17:51 -

    محافظه السويس مدرسه صلاح الدين رقم جلوسي 81200

  37. منه وليدسليمان 24/05/2015 13:32 -

    مدرسة السلام الابتدائية للتعليم الأساسي رقم الجلوس 614 

  38. منه وليدسليمان 24/05/2015 13:29 -

    مدرسة السلام الابتدائية للتعليم الأساسي السويس

  39. علي شحات 23/05/2015 11:55 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي

  40. شيماء سعيد زكي سيد زهران 21/05/2015 14:17 -

    عبدلله بن رواحة للبنات الوراق

  41. مصطفي وحيد عبدالعليم السيد غازي 21/05/2015 13:58 -

    انا اسمي مصطفي من الغربيه وعاوز النتيجه بتاع الصف السادس

  42. سندس محمد محمد احمد 21/05/2015 13:27 -

    الصف الثالث الابتدائى مدرسة الامل الابتدائية 

  43. عمر ابراهيم 21/05/2015 07:49 -

    اريد معرفة نتيجه الصف الرابع محافظة السويس مدرسه منشيه الرجوله رقم الجلوس 130

  44. مصطفى الجندى 20/05/2015 11:45 -

    اريد اعرف شهادة معهد القراءات

  45. منى شعبان 14/05/2015 19:11 -

    عوزه اعرف نتيجة الصف الثانى الابتدائى السويس رقم الجلوس 202 مدرسة احمد لطفى السيد الاسم ابراهيم شعبان ابراهيم

  46. عبدالرحمن محمد عبدالعظيم 13/02/2015 16:25 -

    مدرسة المستقبل اﻻبتدائيه

  47. محمد شريف محمد 05/02/2015 11:46 -

    اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الأبتدائية في مدرسة د/ حسين مؤنس التجربية الرتمية

  48. اسراء حسن محمد صديق 04/02/2015 14:48 -

    مدرسة الشيماء ب
    محافظة السويس
    رقم الجلوس:4542

  49. ابراهيم محمد ثروت 04/02/2015 14:18 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى مدرسة ايمان حجو بمحافظة السويس رقم الجلوس 517

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