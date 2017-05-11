نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة السويس 2017 برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الابتدائية بالسويس
مصريات – السويس – كتبت ندى ابراهيم: لم تختلف كثيراً نسبة النجاح لطلاب وطالبات مرحلة الابتدائى في مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، عما كانت عليه في الاعوام السابقة الاخيرة، فالمعدلات متقاربة من عام إلى اخر ، يلاحظ فقط الفرق بارتفاع درجة الصف، حيث ان النسبة في الصفوف الاولى مثل الصف الثالث والصف الرابع والصف الخامس اعلى من الصف السادس مثلاً.
وكما جاء في تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم بان النسبة المئوية للنجاح حسب نتيجة الصف السادس الابتدائى بلغت 84.2% اما نتيجة الصف الثالث الابتدائى فبلغت نسبة النجاح فيها 98%.
هذا وستقوم لجان الامتحانات في الادارات التعليمية بالسويس بتقديم نتائج ابتدائية السويس 2017 في المدارس، وكذلك على شبكة الانترنت على موقع وزارة التربية والتعليم فرع المحافظة مديرية التربية والتعليم الموضح في نهاية هذا الخبر.
اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 في محافظة السويس اخر العام 2017 وبامكانك ايضا معرفة نتائج الشهادة لجميع تلاميذ مدارس السويس بالاسم بعد ادخال رقم الجلوس، بما فيها نتيجة الصف السادس الابتدائي، وكذلك نتائج الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس بالضغط هنا >>> نتيجة ابتدائية السويس
عاوز اعرف نتيجة ابنى بالصف الثالث الابتدائى مدرسة الشهيد اشرف عبد الدايم الابتدائيه القديمه بمحافظة السويس رقم جلوس 355
مدرسة صفية زغلول رقم الجلوس ٢٠٦٨
عايز النتيجه
عايز اعرف نتيجتي لمدرسه ابو بكر الصديق رقم الجلوس6430
اريد معرفه نتيجتي الصف السادس لمدرسه ابو بكر الصديق رقم الجلوس6430
نتيجه الشهاده الابتدائيه سما ياسر محمود علي رقم الجلوس 5826 مدرسه ابن الهيثم الخاصه بالسويس
مدرسة صفية زغلول بالسويس الصف السادس رقم الجلوس ٢٠٦٨
النتيجه الابتدائيه للطالب محمود محسن محمود بالسويس رقم الجلوس٩٨١٨
عاىز شهادة الصف السادس الابتدائى مدرسة 24اكتوبر ورقم الجلوس 1756 بمحافظة السوىس
رقم الجلوس 1899 مدرسة طة حسين الرسمية للغات
ايمان وائل السيد رقم الجلؤس8514محافظة السويس
الاسم حسن احمد عبد الرحيم ورقم الجلوس 750
مدرسة :فتية الاسلام الخاصة
رقم الجلوس:١٠٤٥٥
عايز شهادة الصف السادس الابتدائي مدرسة الشهداء الابتدائيه رقم الجلوس 4051 محافظة السويس
عايزة نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة السويس
يسر ايمن أبو بكر
11888
مدرسة موسي بن نصير التجريبية
رقم الجلوس :2570
مدرسه :الايمان الابتدائيه
الصف :السادس الابتدائي
شهاده الصف السادس الابتدائي الاسم :مريم محمود محمد متولي رقم الجلوش :2570 مدرسه :الايمان الابتدائيه
نتيجة الصف السادس
مدرسة /عمرو بن العاص
شهد هيثم عبد السﻻم
مدرسة الجهاد الخاصه بالسويس
رقم الجلوس : 6052
الاسم /حبيبه محمود أبو الوفا محمد
رقم الجلوس/3464
المدرسه/على بن ابى طالب الابتدائية إدارة شمال السويس
نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 3464 مدرسة على بن ابى طالب الابتدائية إدارة شمال السويس
معرفة النتيجه رقم الجلوس 6193
عايزه اعرف النتجية وهى هتظهر امتى ورقم الجلوس1223
الاسم محمد ابرهيم فاروق جمعة
رقم الجلوس 8179
مدرسه صلاح الدين
الاسم محمدابرهيم فاروق
رقم الجلوس 8179
مدرسةصلاح الدين
معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية لمدرسة السلام المتميز للتعليم الاساسي
نتيجة الصف السادس الابتدائي مدرسة اشرف عبد الدايم الجديدة ورقم الجلوس 972
اسمى منار احمد محمود ورقم جلوسى160
نتيجه االصف السادس
مدرسه /سعد بن معاذ
الاسم /بسنت حماده فارس
رقم الجلوس /2364
نتيجه الصف السادس
الاسم/ بسنت حماده فارس
مدرسه /سعد بن معاذ
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