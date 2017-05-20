نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الترم الثانى 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

مصريات – الدقهلية – كتبت مريم بدر: المدارس والادارات التعليمية في المحافظة، تسابق الزمن لاعلان نتيجة الاعدادية باسرع وقت ممكن، وذلك حسب توجيهات مباشرة وزارة التربية والتعليم، وحتى يتفرغ المعلمون والمعلمات لاعمال الشهادة الثانوية العامة والفنية.

هذا ويعتمد السيد محافظ الدقهلية نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى أخر العام 2017 وبلغت نسبة النجاح 83.6 %.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية بأنه تقدم للامتحان 78 ألفا و884 نجح منهم 65 ألفاً و971 طالباً وطالبة.

وفيما يلي اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية في العام الماضي:

  • مي محمد حمدي حرفوش مدرسة أجا الإعدادية بنات ومحمود عبدالحكيم أبوالفتوح عجينة مدرسة بلقاس الإعدادية بنين.. وندا مجدي فهمي الجزار مدرسة المنصورة التجريبية للغات وحصلوا على 297 درجة..
  • ونورهان محمد الشربيني مدرسة المنصورة التجريبية للغات ويارا محمد زغلول مدرسة دماص الإعدادية بنات ومنة الله علاء أحمد إبراهيم مدرسة منار العلم الخاصة بدكرنس وعبدالرحمن محمود إبراهيم مدرسة بقطارس الإعدادية بنين بأجا..  و أسماء سعد على مدرسة أجا الإعدادية بنات  – هاجر عبدالناصر أحمد مدرسة الهدي والنور الخاصة بالمنصورة – مارينا ماجد رجائي توفيق مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة وحصلوا على 296.5 درجة.

يتم الان انجاز تصحيح اوراق نتيجة اعدادية محافظة الدقهلية في الادارات التعليمية المنصورة مديرية اجا بلقاس ، مديرية دكرنس ميت غمر السنبلاوين نبروه بني عبيدة شربين بسنديلة وغيرها التابعة لادارة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بكافة مناطق المحافظة.

تحديث: معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية الترم الثانى 2017 اخر العام:

بما ان وزارة التربية والتعليم لن تقوم بنشر نتيجة الترم الثانى على موقعها الرسمي، فستتم اتاحة الفرصة للطلاب والطالبات الاستعلام برقم الجلوس على موقع نتائج مديرية التربية والتعليم على الانترنت بالضغط على هذا اللينك: http://natiga4dk.com/

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الترم الثانى 2017

20/05/2017 1083 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
1083 comments
  1. ندى محمد 15/05/2017 17:16 -

    نتيجه ندى محمد عبدالفتاح رقم الجلوس ٣٧٣

  2. محمد نجييب السيد عوض الباسل 07/02/2017 23:26 -

    لو سمحتوا انا عايز النتيجة بتاعتي رقم الجلوس95504 محمد نجيب السيد عوض الباسل مدرسة العزيزة الاعدادية بنين

  3. ابو يوسف 04/02/2017 17:18 -

    نتيجه نورهان ايمن احمد الصف الثالث الاعدادي عام 2017 رقم الجلوس30623 محافظه المنوفيه

  4. محمد محمد علي هلالي 05/06/2016 09:03 -

    مدرسه دملاش الاعداديه مركز بلقاس ورقم جلوسي 89113

  6. رحمه اشرف ذكي 03/06/2016 16:53 -

    رحمه أشرف ذكي رقم الجلوس 1218مدرسه شجرة الدر اداره غرب بالدقهلية

  9. احمد صبرى احمد محمد شمس 05/08/2015 15:17 -

    من فضلك عايز النتيجه بسرعه 
    رقم الجلوس26155

  10. شهد جمال كوسه 09/06/2015 05:37 -

    ارجو نتيجة شهد جمال كوسه 10237

  11. مساعده الطلاب 07/06/2015 18:51 -

    37414 رقم الجلوس
    احمد رزق عبدالباقي رزق نورالدين أسم الطالب
    ادارة شربين الإدارة
    أ غ الضهرية تعليم أساسى المدرسة
    76.5 لغة عربية
    57 لغة إنجليزية
    36 دراسات
    58 رياضيات
    38.5 علوم
    19 حاسب آلي
    285 المجموع
    15 تربية فنية
    38.5 تربية دينية
    18 نشاط 1
    18 نشاط 2
    0 المستوى 1
    0 المستوى 2
    ناجــــح

  12. مساعده الطلاب 07/06/2015 18:50 -

    40068 رقم الجلوس
    انجي عماد سعد علي حسانين الكنانى أسم الطالب
    ادارة شربين الإدارة
    ب ع شفيق حشيش ع.م المدرسة
    70 لغة عربية
    60 لغة إنجليزية
    35.5 دراسات
    59.5 رياضيات
    36 علوم
    18 حاسب آلي
    279 المجموع
    15.5 تربية فنية
    38 تربية دينية
    20 نشاط 1
    18 نشاط 2
    0 المستوى 1
    0 المستوى 2
    ناجــــح

  13. محمود فتوح محمود عبد الرحمن 06/06/2015 09:59 -

    نتيجه  الاعدادية  بمحافظة  الدقهلية  السنبلاوين  مدرسة  أيوب  شرارة  

  14. أحمد يوسف محمد يوسف 05/06/2015 16:59 -

    أريد نتيجتى يا عالم أنا من محافظة الدقهلية إدارة أجا التعليمية مدرسة نوسا الغيط الإعدادية بنين ورقم الجلوس 55755 ويارب النجاح

  15. اسامه السعيد القيعى 05/06/2015 16:04 -

    برجاء ارسال نتيجة ندا السعيد عبده مدرسة البصراط للبنات ادارة المنزله التعليميه رقم الجلوس85453

  16. اسامه السعيد القيعى 05/06/2015 16:02 -

    برجاء ارسال نتيجة احمد ابراهيم على محمد مدرسة عثمان بن عفان -ادارة المنزله دقهليه التعليمية رقم الجلوس74120

  17. اماني مسعد السيد مديل 05/06/2015 12:25 -

    عايزه نتيجه 3 اعدادي 2015

  18. احمد ابراهيم السيد الحسيني 05/06/2015 11:55 -

    عاوز اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظه الدقهليه ادارة منيه النصر التعليميه    هانم محمد الحسيني رقم الجلوس 78682

  19. ايمان عبدالنبي ابراهيم 05/06/2015 09:12 -

    رقم الجلوس23219 الدقهليه  

  20. وليد عادل 05/06/2015 02:26 -

    انا اريد اعرف النتيجة ودى رقم الجلوس 21356

  21. عبد العزيز ممدوح محمد الغرباوى 05/06/2015 01:32 -

    اريد النتيجه الاعداديه لهذا الاسم

  22. منار محمد احمد الدروتينى 05/06/2015 01:30 -

    عايزه اعرف نتيجتى فى الشهاده الاعداديه  رقم جلوسى 62427

  23. عادل عيد عبد اللطيف 05/06/2015 00:26 -

    عاوز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية من فدلكو رقم الجلوس 35809

  24. اشرف إبراهيم السيد عبده الباز 05/06/2015 00:02 -

    أريد انا اعرف نتيجة رقم الجلوس 273

  25. اسراء على محمود 04/06/2015 23:59 -

    عواز النتيجه مدرسة البنات الاعداديه بكوم النور

  26. نتيجة الصف الثالث الاعدادى 04/06/2015 22:42 -

    عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى رقم جلوس 76003 بالدقهلية

  27. احمد عادل محمد انور فرحات سرور 04/06/2015 22:20 -

    ..محافطة الدقهلية مركز ميت غمر 61681

  28. مؤمن خالد المرسي علي 04/06/2015 19:59 -

    sorry.اطلب درجات الشهاده الاعداديه بالدقهليه او تحديد ميعاد دقيق لظهورها

  29. عبد 04/06/2015 19:58 -

    الشرقية ظهرت وزى الفل لاكن الدقهلية كل سنة وانت طيب على ما تفرج ولسه بدر أين المسؤل من المتابع والله حرام

  30. رشا عبد الجليل علي مصطفي 04/06/2015 19:47 -

    اريد نتيجتي ف الشهادة الاعداديه

  31. عبد 04/06/2015 19:00 -

    نتيجة الصف الثالث محافظة الدقهلية هتظهر انهرده الساعة 9

  32. احمد صبحي 04/06/2015 18:26 -

    عاوز اعرف النتيجه محافظه الدقهليه رقم الجلوس 46736

  33. مريم محمد محمود شوقى احمد 04/06/2015 16:27 -

    اريد نتيجة الشهادة الاعدادية واتمنى التوفيق للجميع والله ولى التوفيق

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