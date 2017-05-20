نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

مصريات – الدقهلية – كتبت مريم بدر: المدارس والادارات التعليمية في المحافظة، تسابق الزمن لاعلان نتيجة الاعدادية باسرع وقت ممكن، وذلك حسب توجيهات مباشرة وزارة التربية والتعليم، وحتى يتفرغ المعلمون والمعلمات لاعمال الشهادة الثانوية العامة والفنية.

هذا ويعتمد السيد محافظ الدقهلية نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى أخر العام 2017 وبلغت نسبة النجاح 83.6 %.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية بأنه تقدم للامتحان 78 ألفا و884 نجح منهم 65 ألفاً و971 طالباً وطالبة.

وفيما يلي اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية في العام الماضي:



مي محمد حمدي حرفوش مدرسة أجا الإعدادية بنات ومحمود عبدالحكيم أبوالفتوح عجينة مدرسة بلقاس الإعدادية بنين.. وندا مجدي فهمي الجزار مدرسة المنصورة التجريبية للغات وحصلوا على 297 درجة..

ونورهان محمد الشربيني مدرسة المنصورة التجريبية للغات ويارا محمد زغلول مدرسة دماص الإعدادية بنات ومنة الله علاء أحمد إبراهيم مدرسة منار العلم الخاصة بدكرنس وعبدالرحمن محمود إبراهيم مدرسة بقطارس الإعدادية بنين بأجا.. و أسماء سعد على مدرسة أجا الإعدادية بنات – هاجر عبدالناصر أحمد مدرسة الهدي والنور الخاصة بالمنصورة – مارينا ماجد رجائي توفيق مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة وحصلوا على 296.5 درجة.

يتم الان انجاز تصحيح اوراق نتيجة اعدادية محافظة الدقهلية في الادارات التعليمية المنصورة مديرية اجا بلقاس ، مديرية دكرنس ميت غمر السنبلاوين نبروه بني عبيدة شربين بسنديلة وغيرها التابعة لادارة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بكافة مناطق المحافظة.

تحديث: معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية الترم الثانى 2017 اخر العام:

بما ان وزارة التربية والتعليم لن تقوم بنشر نتيجة الترم الثانى على موقعها الرسمي، فستتم اتاحة الفرصة للطلاب والطالبات الاستعلام برقم الجلوس على موقع نتائج مديرية التربية والتعليم على الانترنت بالضغط على هذا اللينك: http://natiga4dk.com/

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الترم الثانى 2017