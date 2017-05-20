نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الترم الثانى 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية
مصريات – الدقهلية – كتبت مريم بدر: المدارس والادارات التعليمية في المحافظة، تسابق الزمن لاعلان نتيجة الاعدادية باسرع وقت ممكن، وذلك حسب توجيهات مباشرة وزارة التربية والتعليم، وحتى يتفرغ المعلمون والمعلمات لاعمال الشهادة الثانوية العامة والفنية.
هذا ويعتمد السيد محافظ الدقهلية نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى أخر العام 2017 وبلغت نسبة النجاح 83.6 %.
وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية بأنه تقدم للامتحان 78 ألفا و884 نجح منهم 65 ألفاً و971 طالباً وطالبة.
وفيما يلي اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية في العام الماضي:
- مي محمد حمدي حرفوش مدرسة أجا الإعدادية بنات ومحمود عبدالحكيم أبوالفتوح عجينة مدرسة بلقاس الإعدادية بنين.. وندا مجدي فهمي الجزار مدرسة المنصورة التجريبية للغات وحصلوا على 297 درجة..
- ونورهان محمد الشربيني مدرسة المنصورة التجريبية للغات ويارا محمد زغلول مدرسة دماص الإعدادية بنات ومنة الله علاء أحمد إبراهيم مدرسة منار العلم الخاصة بدكرنس وعبدالرحمن محمود إبراهيم مدرسة بقطارس الإعدادية بنين بأجا.. و أسماء سعد على مدرسة أجا الإعدادية بنات – هاجر عبدالناصر أحمد مدرسة الهدي والنور الخاصة بالمنصورة – مارينا ماجد رجائي توفيق مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة وحصلوا على 296.5 درجة.
يتم الان انجاز تصحيح اوراق نتيجة اعدادية محافظة الدقهلية في الادارات التعليمية المنصورة مديرية اجا بلقاس ، مديرية دكرنس ميت غمر السنبلاوين نبروه بني عبيدة شربين بسنديلة وغيرها التابعة لادارة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بكافة مناطق المحافظة.
تحديث: معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية الترم الثانى 2017 اخر العام:
بما ان وزارة التربية والتعليم لن تقوم بنشر نتيجة الترم الثانى على موقعها الرسمي، فستتم اتاحة الفرصة للطلاب والطالبات الاستعلام برقم الجلوس على موقع نتائج مديرية التربية والتعليم على الانترنت بالضغط على هذا اللينك: http://natiga4dk.com/
نتيجه ندى محمد عبدالفتاح رقم الجلوس ٣٧٣
لو سمحتوا انا عايز النتيجة بتاعتي رقم الجلوس95504 محمد نجيب السيد عوض الباسل مدرسة العزيزة الاعدادية بنين
نتيجه نورهان ايمن احمد الصف الثالث الاعدادي عام 2017 رقم الجلوس30623 محافظه المنوفيه
مدرسه دملاش الاعداديه مركز بلقاس ورقم جلوسي 89113
عايز نتيجتي
رحمه أشرف ذكي رقم الجلوس 1218مدرسه شجرة الدر اداره غرب بالدقهلية
٢٥٠٢٥
87453
من فضلك عايز النتيجه بسرعه
رقم الجلوس26155
ارجو نتيجة شهد جمال كوسه 10237
37414 رقم الجلوس
احمد رزق عبدالباقي رزق نورالدين أسم الطالب
ادارة شربين الإدارة
أ غ الضهرية تعليم أساسى المدرسة
76.5 لغة عربية
57 لغة إنجليزية
36 دراسات
58 رياضيات
38.5 علوم
19 حاسب آلي
285 المجموع
15 تربية فنية
38.5 تربية دينية
18 نشاط 1
18 نشاط 2
0 المستوى 1
0 المستوى 2
ناجــــح
40068 رقم الجلوس
انجي عماد سعد علي حسانين الكنانى أسم الطالب
ادارة شربين الإدارة
ب ع شفيق حشيش ع.م المدرسة
70 لغة عربية
60 لغة إنجليزية
35.5 دراسات
59.5 رياضيات
36 علوم
18 حاسب آلي
279 المجموع
15.5 تربية فنية
38 تربية دينية
20 نشاط 1
18 نشاط 2
0 المستوى 1
0 المستوى 2
ناجــــح
نتيجه الاعدادية بمحافظة الدقهلية السنبلاوين مدرسة أيوب شرارة
أريد نتيجتى يا عالم أنا من محافظة الدقهلية إدارة أجا التعليمية مدرسة نوسا الغيط الإعدادية بنين ورقم الجلوس 55755 ويارب النجاح
برجاء ارسال نتيجة ندا السعيد عبده مدرسة البصراط للبنات ادارة المنزله التعليميه رقم الجلوس85453
برجاء ارسال نتيجة احمد ابراهيم على محمد مدرسة عثمان بن عفان -ادارة المنزله دقهليه التعليمية رقم الجلوس74120
عايزه نتيجه 3 اعدادي 2015
عاوز اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظه الدقهليه ادارة منيه النصر التعليميه هانم محمد الحسيني رقم الجلوس 78682
رقم الجلوس23219 الدقهليه
انا اريد اعرف النتيجة ودى رقم الجلوس 21356
اريد النتيجه الاعداديه لهذا الاسم
عايزه اعرف نتيجتى فى الشهاده الاعداديه رقم جلوسى 62427
عاوز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية من فدلكو رقم الجلوس 35809
أريد انا اعرف نتيجة رقم الجلوس 273
عواز النتيجه مدرسة البنات الاعداديه بكوم النور
عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى رقم جلوس 76003 بالدقهلية
..محافطة الدقهلية مركز ميت غمر 61681
sorry.اطلب درجات الشهاده الاعداديه بالدقهليه او تحديد ميعاد دقيق لظهورها
الشرقية ظهرت وزى الفل لاكن الدقهلية كل سنة وانت طيب على ما تفرج ولسه بدر أين المسؤل من المتابع والله حرام
اريد نتيجتي ف الشهادة الاعداديه
نتيجة الصف الثالث محافظة الدقهلية هتظهر انهرده الساعة 9
عاوز اعرف النتيجه محافظه الدقهليه رقم الجلوس 46736
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية واتمنى التوفيق للجميع والله ولى التوفيق