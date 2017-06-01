نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية

مصريات – كتبت رجاء خليل احمد: اعتمد السيد محافظ المنوفية نتائج الصف الثالث الاعدادى اليوم لاخر العام بمحصلة الترمين، وبلغت نسبة النجاح اكثر من 70% كما كان قد صرح بذلك وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم.

ويستطيع الطلبة الان الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2017 وذلك عبر الرابط الموجود اسفل هذا الخبر حيث اعلن عن ظهور نتائج الامتحانات لطلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الثانى بشكل رسمي على الموقع الخاص بعرض نتائج الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية المعتمد لذلك، وهو موقع تابع لمحافظة المنوفية وليس موقع وزارة التربية والتعليم المركزي الرسمي.



بدورنا نهنئ جميع الطلاب الناجحين متمنين المزيد من التفوق لابناء محافظة المنوفية.

وفيما يلي قائمة باسماء اوائل اعدادية المنوفية في العام السابق:

أمل بلال جودة إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم الخرخيسي سلمى محمد طلبة عمر سليم يمنى أحمد شمس الدين الشيخ نورهان خالد محمود إبراهيم يارا عماد عبد الرءوف يوسف إسلام محمد عطية محمود نورا عبد الحليم عبد الستار الطنطاوى عبد الرحمن احمد عبد الرحمن شرف الدين كريم أحمد على شلبى وخالد عبد الواحد قطب

وبانتظار ان ننشر اسماء اوائل نتائج الشهادة الاعدادية بالمنوفية لهذا العام 2017 والتي سيجري اعلانها اليوم عن اخر السنة الدراسية الترم الثاني على مستوى المدن والادارات مثل: ادارة الباجور ، قويسنا ، شبين الكوم ، ادارة الشهداء ، السادات ، اشمون ، بركة السبع.

تحديث نتائج الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية الترم الثانى 2017



ستظهر نتيجة اعدادية محافظة المنوفية على هذا الرابط برقم الجلوس للحصول على النتيجة بالدرجات من على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اضغط هنا الان >>> http://natega.mnfedu.org/natega/primarynatega.aspx

ملحوظة : لو ظهرت لك صفحة اعلانات عند فتح الموقع يمكنك عمل تجاوز الصفحة بالضغط على زر تخطي الاعلان الاصفر في الاعلى.

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية مديرية التربية والتعليم 2017