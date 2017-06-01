نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية مديرية التربية والتعليم 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية
مصريات – كتبت رجاء خليل احمد: اعتمد السيد محافظ المنوفية نتائج الصف الثالث الاعدادى اليوم لاخر العام بمحصلة الترمين، وبلغت نسبة النجاح اكثر من 70% كما كان قد صرح بذلك وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم.
ويستطيع الطلبة الان الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2017 وذلك عبر الرابط الموجود اسفل هذا الخبر حيث اعلن عن ظهور نتائج الامتحانات لطلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الثانى بشكل رسمي على الموقع الخاص بعرض نتائج الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية المعتمد لذلك، وهو موقع تابع لمحافظة المنوفية وليس موقع وزارة التربية والتعليم المركزي الرسمي.
بدورنا نهنئ جميع الطلاب الناجحين متمنين المزيد من التفوق لابناء محافظة المنوفية.
وفيما يلي قائمة باسماء اوائل اعدادية المنوفية في العام السابق:
- أمل بلال جودة
- إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم الخرخيسي
- سلمى محمد طلبة عمر سليم
- يمنى أحمد شمس الدين الشيخ
- نورهان خالد محمود إبراهيم
- يارا عماد عبد الرءوف يوسف
- إسلام محمد عطية محمود
- نورا عبد الحليم عبد الستار الطنطاوى
- عبد الرحمن احمد عبد الرحمن شرف الدين
- كريم أحمد على شلبى وخالد عبد الواحد قطب
وبانتظار ان ننشر اسماء اوائل نتائج الشهادة الاعدادية بالمنوفية لهذا العام 2017 والتي سيجري اعلانها اليوم عن اخر السنة الدراسية الترم الثاني على مستوى المدن والادارات مثل: ادارة الباجور ، قويسنا ، شبين الكوم ، ادارة الشهداء ، السادات ، اشمون ، بركة السبع.
تحديث نتائج الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية الترم الثانى 2017
ستظهر نتيجة اعدادية محافظة المنوفية على هذا الرابط برقم الجلوس للحصول على النتيجة بالدرجات من على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اضغط هنا الان >>> http://natega.mnfedu.org/natega/primarynatega.aspx
ملحوظة : لو ظهرت لك صفحة اعلانات عند فتح الموقع يمكنك عمل تجاوز الصفحة بالضغط على زر تخطي الاعلان الاصفر في الاعلى.
نتيجه الصف الثالث الاعدادى الدور الاول بمحافظة المنوفيه ادارة تلا التعليميه
اريد معرفة النتيجى الاعدادية محافظة المنوفية مركز السادات مدرسة المجد الخاصة للغات رقم جلوسى 57610
رقم-الجلوس-37967—محموداحمد محمد بركات مدرسه الشهيد احمد حامد عبدالدايم شبرابخوم قويسنا المنوفيه
عاوز اعرف نتيجة الطالب سامي محمد رمضان مدرسة الخطاطبه الاعداديه ادارة السادات بالمنوفيه رقم 57556
عاوزة اعرف النتيجة الاعدادية رقم جلوسى 57610 محافظة المنوفية ادارة السادات
٢٩٠٦٠ عبدالعزيز ربيع عبدالعزيز
محافطة المنوفية مركز اشمون
اريد معرفة نتيجة باسم مصطفى عبد العظيم رمضان الصف ثالث اعدادي برقم جلوس 12995الدور التاني ملاحق
الاسم:صبري ابوزيد ابراهيم
المحافظة:المنوفية.ادارة الباجور,رقم الجلوس 64100