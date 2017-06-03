نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ
مصريات – كفر الشيخ – كتبت رضوى مراد: يعتمد محافظ كفر الشيخ نتائج الشهادة الاعدادية 2017 لطلبة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثانى اخر العام، وبلغت نسبة النجاح 66.38% حيث تقدم لأداء الامتحان 43 ألفاً و123 تلميذا وتلميذة حضر منهم 42 ألفاً و833 تلميذا وتلميذة نجح منهم 28 ألفاً و433 تلميذا وتلميذة.
وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن البنات حصدن المراكز الأولى على مستوى المحافظة، وهذ ما يتكرر في كل عام تقريباً بالسنوات الماضية الاخيرة، كما أن متوسط نسبة النجاح عامةً بقيت بالمستويات نفسها ايضاً.
الجدير بالذكر بان نسبة النجاح باعدادية كفر الشيخ تقل عن غيرها في المحافظات المصرية اخرى، ولعل هذا يعود بالدرجة الاولى لمحاولة الارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل، وهذا ما تسعى اليه مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وتبذل جهوداً ملحوظة في هذا الاتجاه.
وهذه اسماء العشرة الأوائل حسب نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة كفر الشيخ في العام السابق، حيث سنقوم بنشر اسماء اوائل عام 2017 اخر العام لاحقاً فور ظهورها اليوم باذن الله.
- وسام أحمد عبدالمنعم مبروك من مدرسة شمشيرة بفوه
- مي عاطف محمد القناوي مدرسة اللغات التجريبية بكفر الشيخ ومجموعهما 5.299 درجة
- رانيا أسامة عبدالخالق مدرسة الأشراف بدسوق بمجموع 299 درجة
- هبة علاء عبدالحكيم شرف مدرسة صالح الشرنوبي ببلطيم مجموع 5.298
- نورهان السيد بسطويسي مدرسة اللغات التجريبية بكفر الشيخ مجموع 298 درجة
- مي جمال عبدالمقصود عاشور مدرسة النجاح بدسوق إسراء حافظ وزير الديناصوري
- منة الله محمد فايد اللغات التجريبية بكفر الشيخ ومجموعهن 5.297
- روان أسامة البلقاسي الاعدادية القديمة للبنات بكفر الشيخ
- أحمد محمد يوسف شريف قلين الاعدادية القديمة
- عمرو عبدالرءوف الدسوقي للغات التجريبية بكفر الشيخ
- ياسمين طارق أحمد عمرو اللغات بكفر الشيخ
- بسمة على على المغربي سيدي فتح ببلطيم
- دينا على يوسف زهران ودينا أبو اليزيد الشربيني من مدرسة اللغات بكفر الشيخ ومجموعهم 297 درجة.
وقام المحافظ بتكريم الأوائل نتيجة الشهادة الاعدادية مع اوائل الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ وهم: فرج فتح الله ياسين ومحمود حسني عبدالقادر ولميس مصطفي وماهي محمد السيد موسي ومني عطية إبراهيم وسمر عماد حمدي ومنة الله جلال محمد وعلاء عبدالرازق خليل.
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تحديث الترم الثانى نتيجة الاعدادية بكفر الشيخ 2017:
الى جميع طلبة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ ! ستظهر النتائج برقم الجلوس وليس بالاسم على موقع نتيجة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ويمكن مشاهدتها عند اعتمادها بالضغط على هذا الرابط: http://kfsedu.gov.eg
إيمان إسماعيل عبدالرحمن عثمان
برجاء السرعه
رقم الجلوس 768
نتيجة الصف الثالث الاعدادي مدرسه الشهيد سعد عبده بكفر الشيخ 31789
ممكن اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي مدرسه الشهيد سعد عبده برقم الجلوس31789
عوز اعرف انتيجه امتحان تانى اعدادى معهدفتيات برج البرلس رقم الجلوس 110
ممكن انتيجه امتحان تانى اعدادى معهدفتيات برج البرلس رقم الجلوس 110 محافظة كفر الشيخ
عوز اعرف انتيجه امتحان تانى اعدادى معهدفتيات برج البرلس رقم الجلوس 110 محافظة كفر الشيخ
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ متى ستظهر
عبير سيدأحمد حسن بدوي
عبير سيدأحمد حسن بدوي
رقم الجلوس
45538
اريد درجات أولي ثانوي ازهري معهد فتيات شنو الثانوي ترم ثاني منطقة كفرالشيخ
اريد شهاد تالته اعدادي
مدرسه مسير اﻻعداديه بنات بكفرالشيخ رقم الجلوس
هو 3886
النتيجه الاعدايه محافظة كفر الشيخ
رقم الجلوس 45219
معرفه النتيجه منه الله فرج خفاجى مدرسه الوهاب الاعداديه الجديده رقم الجلوس 45219
عاوز اعرف النتىجه مدرسه دسوق المهنىه
رقم الجلوس ٤٥٩٤٠
ادارة بلطيم التعليمية
نتيجة الصف الثالث الاعدادي ورقم الجلوس 9110
نتيجه الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ ررقم الجلوس 9092
أحمد صلاح محمد أحمد ندا
نتيجة الشهادة الاعدادية بكفرالشيخ رقم جلوس31701
مدرسه الشهيد أحمد البدوي بدسوق للبنين
ممكن معرفه نتيجه الصف الثالث الثانوى العام مركز بيلا كفر الشيخ رقم الجلوس (470478)
انا عبدالله خطاب من كفرالشيخ رقم جلوسي 1509
رقم الجلوس 19193 مدرسة قلين الاعداى بنين
اريد ان اعرف نتجتي رقم الجلوس 240266 معهد فتيات برطس بمحافظة الجيزة للصف الثالث الإعدادى ترم ثان 2015 : 2016
ممكن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ مركز مطوبس مدرسة معدية رشيد رقم الجلوس 31961
نتيجه الاعداديه
معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه كفر الشيخ ادارة مطوبس مدرسه برمبال الترم الثانى بالدرجات رقم جلوسى 31205 باسم ليلى عبدالله محمد شهيب
اريد النتيجة الصف الثالث
نتيحه الاعداديه 8454
نتيجه الصف الثالث الاعدادى اسماء خالد العربى رقم الجلوس 8454
عايزه أعرف نتيجتي مدرسة السالمية الإعدادية المشتركة مركز فوه رقم الجلوس ٢٩٣٣١
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ سيدى سالم رقم الجلوس 46946
كفر الشيخ لرقم 37641 ترم ثاني إدارة بيلا التعليمية مدرسة الحوة الإعدادية
أرجو نتيجة الصف الثالث الإعدادي لرقم 37641 ترم ثاني
الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 9235 مركز الرياض
اريد معرفة نتيجة الترم الثانى
كريم فايق محمد مركز الحامول رقم الجلوس 40635
أحمد محمد صلاح الدين مدرسة قزمان الإبتدائية
رقم الجلوس 20917
انامن سيدي سالم محافظه كفرالشيخ مدرسه اﻻعداديه بنات