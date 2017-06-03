نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

مصريات – كفر الشيخ – كتبت رضوى مراد: يعتمد محافظ كفر الشيخ نتائج الشهادة الاعدادية 2017 لطلبة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثانى اخر العام، وبلغت نسبة النجاح 66.38% حيث تقدم لأداء الامتحان 43 ألفاً و123 تلميذا وتلميذة حضر منهم 42 ألفاً و833 تلميذا وتلميذة نجح منهم 28 ألفاً و433 تلميذا وتلميذة.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن البنات حصدن المراكز الأولى على مستوى المحافظة، وهذ ما يتكرر في كل عام تقريباً بالسنوات الماضية الاخيرة، كما أن متوسط نسبة النجاح عامةً بقيت بالمستويات نفسها ايضاً.

الجدير بالذكر بان نسبة النجاح باعدادية كفر الشيخ تقل عن غيرها في المحافظات المصرية اخرى، ولعل هذا يعود بالدرجة الاولى لمحاولة الارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل، وهذا ما تسعى اليه مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وتبذل جهوداً ملحوظة في هذا الاتجاه.

وهذه اسماء العشرة الأوائل حسب نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة كفر الشيخ في العام السابق، حيث سنقوم بنشر اسماء اوائل عام 2017 اخر العام لاحقاً فور ظهورها اليوم باذن الله.

وسام أحمد عبدالمنعم مبروك من مدرسة شمشيرة بفوه

مي عاطف محمد القناوي مدرسة اللغات التجريبية بكفر الشيخ ومجموعهما 5.299 درجة

رانيا أسامة عبدالخالق مدرسة الأشراف بدسوق بمجموع 299 درجة

هبة علاء عبدالحكيم شرف مدرسة صالح الشرنوبي ببلطيم مجموع 5.298

نورهان السيد بسطويسي مدرسة اللغات التجريبية بكفر الشيخ مجموع 298 درجة

مي جمال عبدالمقصود عاشور مدرسة النجاح بدسوق إسراء حافظ وزير الديناصوري

منة الله محمد فايد اللغات التجريبية بكفر الشيخ ومجموعهن 5.297

روان أسامة البلقاسي الاعدادية القديمة للبنات بكفر الشيخ

أحمد محمد يوسف شريف قلين الاعدادية القديمة

عمرو عبدالرءوف الدسوقي للغات التجريبية بكفر الشيخ

ياسمين طارق أحمد عمرو اللغات بكفر الشيخ

بسمة على على المغربي سيدي فتح ببلطيم

دينا على يوسف زهران ودينا أبو اليزيد الشربيني من مدرسة اللغات بكفر الشيخ ومجموعهم 297 درجة.

وقام المحافظ بتكريم الأوائل نتيجة الشهادة الاعدادية مع اوائل الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ وهم: فرج فتح الله ياسين ومحمود حسني عبدالقادر ولميس مصطفي وماهي محمد السيد موسي ومني عطية إبراهيم وسمر عماد حمدي ومنة الله جلال محمد وعلاء عبدالرازق خليل.

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تحديث الترم الثانى نتيجة الاعدادية بكفر الشيخ 2017:



الى جميع طلبة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ ! ستظهر النتائج برقم الجلوس وليس بالاسم على موقع نتيجة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ويمكن مشاهدتها عند اعتمادها بالضغط على هذا الرابط: http://kfsedu.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2017