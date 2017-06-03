نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2017

نتائج الشهادة الاعدادية 2017 محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

مصريات – كفر الشيخ – كتبت رضوى مراد: يعتمد محافظ كفر الشيخ نتائج الشهادة الاعدادية 2017 لطلبة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثانى اخر العام، وبلغت نسبة النجاح 66.38% حيث تقدم لأداء الامتحان 43 ألفاً و123 تلميذا وتلميذة حضر منهم 42 ألفاً و833 تلميذا وتلميذة نجح  منهم 28 ألفاً و433 تلميذا وتلميذة.

نتائج الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2017 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة كفر الشيخ

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن البنات حصدن المراكز الأولى على مستوى المحافظة، وهذ ما يتكرر في كل عام تقريباً بالسنوات الماضية الاخيرة، كما أن متوسط نسبة النجاح عامةً بقيت بالمستويات نفسها ايضاً.

الجدير بالذكر بان نسبة النجاح باعدادية كفر الشيخ تقل عن غيرها في المحافظات المصرية اخرى، ولعل هذا يعود بالدرجة الاولى لمحاولة الارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل، وهذا ما تسعى اليه مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وتبذل جهوداً ملحوظة في هذا الاتجاه.

وهذه اسماء العشرة الأوائل حسب نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة كفر الشيخ في العام السابق، حيث سنقوم بنشر اسماء اوائل عام 2017 اخر العام لاحقاً فور ظهورها اليوم باذن الله.

  • وسام أحمد عبدالمنعم مبروك من مدرسة شمشيرة بفوه
  • مي عاطف محمد القناوي مدرسة اللغات التجريبية بكفر الشيخ ومجموعهما 5.299 درجة
  • رانيا أسامة عبدالخالق مدرسة الأشراف بدسوق بمجموع 299 درجة
  • هبة علاء عبدالحكيم شرف مدرسة صالح الشرنوبي ببلطيم مجموع 5.298
  • نورهان السيد بسطويسي مدرسة اللغات التجريبية بكفر الشيخ مجموع 298 درجة
  • مي جمال عبدالمقصود عاشور مدرسة النجاح بدسوق إسراء حافظ وزير الديناصوري
  • منة الله محمد فايد اللغات التجريبية بكفر الشيخ ومجموعهن 5.297
  • روان أسامة البلقاسي الاعدادية القديمة للبنات بكفر الشيخ
  • أحمد محمد يوسف شريف قلين الاعدادية القديمة
  • عمرو عبدالرءوف الدسوقي للغات التجريبية بكفر الشيخ
  • ياسمين طارق أحمد عمرو اللغات بكفر الشيخ
  • بسمة على على المغربي سيدي فتح ببلطيم
  • دينا على يوسف زهران  ودينا أبو اليزيد الشربيني من مدرسة اللغات بكفر الشيخ ومجموعهم 297 درجة.

وقام المحافظ بتكريم الأوائل نتيجة الشهادة الاعدادية مع اوائل الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ وهم: فرج فتح الله ياسين ومحمود حسني عبدالقادر ولميس مصطفي وماهي محمد السيد موسي ومني عطية إبراهيم وسمر عماد حمدي ومنة الله جلال محمد وعلاء عبدالرازق خليل.

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تحديث الترم الثانى نتيجة الاعدادية بكفر الشيخ 2017:

الى جميع طلبة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ ! ستظهر النتائج برقم الجلوس وليس بالاسم على موقع نتيجة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ويمكن مشاهدتها عند اعتمادها بالضغط على هذا الرابط: http://kfsedu.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2017

03/06/2017 642 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
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  1. احمد عثمان 22/05/2017 19:44 -

    إيمان إسماعيل عبدالرحمن عثمان

  2. سهيله خالدعبدالطيف صقر 25/07/2016 00:14 -

    برجاء السرعه

  3. محمدمحمودعطية عبد الرحيم فرج 14/06/2016 16:44 -

    رقم الجلوس 768

  4. علاء احمد محمد البلط 10/06/2016 14:33 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادي مدرسه الشهيد سعد عبده بكفر الشيخ  31789

  5. علاء احمد محمد البلط 10/06/2016 14:32 -

    ممكن اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي مدرسه الشهيد سعد عبده برقم الجلوس31789

  6. ايه سيد أحمد حتاتة 08/06/2016 17:03 -

    عوز اعرف انتيجه امتحان تانى اعدادى معهدفتيات برج البرلس رقم الجلوس 110

  7. ايه سيد أحمد حتاتة 08/06/2016 16:57 -

    ممكن انتيجه امتحان تانى اعدادى معهدفتيات برج البرلس رقم الجلوس 110 محافظة كفر الشيخ

  8. ايه سيد أحمد حتاتة 08/06/2016 16:55 -

    عوز اعرف انتيجه امتحان تانى اعدادى معهدفتيات برج البرلس رقم الجلوس 110 محافظة كفر الشيخ

  9. هيام الصاوي 06/06/2016 00:15 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ متى ستظهر

  11. الروش روش 05/06/2016 21:45 -

    عبير سيدأحمد حسن بدوي
    رقم الجلوس
    45538

  12. اميره إبراهيم مصطفي 05/06/2016 14:40 -

    اريد درجات أولي ثانوي ازهري معهد فتيات شنو الثانوي ترم ثاني منطقة كفرالشيخ

  13. دينا ابراهيم 05/06/2016 09:53 -

    اريد شهاد تالته اعدادي 
    مدرسه مسير اﻻعداديه بنات بكفرالشيخ رقم الجلوس 
    هو 3886

  14. آلاء رمضان فاضل عبد الحميد سلامه 05/06/2016 08:07 -

    النتيجه الاعدايه محافظة كفر الشيخ

  16. منة الله فرج خفاجى 04/06/2016 21:01 -

    معرفه النتيجه منه الله فرج خفاجى مدرسه الوهاب الاعداديه الجديده رقم الجلوس 45219

  17. عادل سعىد عبدالله القاعود 04/06/2016 20:57 -

    عاوز اعرف النتىجه مدرسه دسوق المهنىه

  18. محمد احمد كمال عميرة 04/06/2016 17:13 -

    رقم الجلوس ٤٥٩٤٠
    ادارة بلطيم التعليمية

  19. دودي 04/06/2016 15:30 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادي ورقم الجلوس 9110

  20. دودي 04/06/2016 15:29 -

     نتيجه الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ ررقم الجلوس 9092

  22. منة الله محمود عبده غراب 01/06/2016 14:45 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية بكفرالشيخ رقم جلوس31701

  23. حسين عرفه عبد القادر عرفه 18/08/2015 04:36 -

    مدرسه الشهيد أحمد البدوي بدسوق للبنين 

  24. عبده احمدعبد المقصود عطيه 14/07/2015 15:46 -

    ممكن معرفه نتيجه الصف الثالث الثانوى العام مركز بيلا كفر الشيخ رقم الجلوس  (470478)

  25. عبدالله 29/06/2015 16:08 -

    انا عبدالله خطاب من كفرالشيخ رقم جلوسي 1509

  26. احمد رجب 16/06/2015 22:00 -

    رقم الجلوس 19193 مدرسة قلين الاعداى بنين

  27. الزهراء انور محمد 13/06/2015 01:24 -

    اريد ان اعرف نتجتي رقم الجلوس 240266 معهد فتيات برطس بمحافظة الجيزة للصف الثالث الإعدادى ترم ثان 2015 : 2016

  28. عبير يوسف عتروس 08/06/2015 17:20 -

    ممكن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ مركز مطوبس مدرسة معدية رشيد رقم الجلوس 31961

  29. احمد عصمت سعد القبلاوى 07/06/2015 19:20 -

    نتيجه الاعداديه

  30. رحمه رحمه 06/06/2015 00:00 -

    معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه كفر الشيخ ادارة مطوبس مدرسه برمبال الترم الثانى بالدرجات رقم جلوسى 31205 باسم ليلى عبدالله محمد شهيب

  31. ابراهيم محمد فؤاد 05/06/2015 21:29 -

    اريد النتيجة الصف الثالث 

  32. اسماء خالد انور العربى 05/06/2015 21:07 -

    نتيحه الاعداديه 8454 

  33. اسماء خالد انور العربى 05/06/2015 21:07 -

    نتيجه الصف الثالث الاعدادى اسماء خالد العربى رقم الجلوس 8454

  34. أماني مسعود درويش 05/06/2015 16:18 -

    عايزه أعرف نتيجتي مدرسة السالمية الإعدادية المشتركة مركز فوه رقم الجلوس ٢٩٣٣١

  35. احمدصلاح محمد محمد عوض 05/06/2015 14:44 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ سيدى سالم رقم الجلوس 46946

  36. رفيق ابراهيم السيد احمد محمد الإبشاني 04/06/2015 21:28 -

    كفر الشيخ لرقم 37641 ترم ثاني إدارة بيلا التعليمية مدرسة الحوة الإعدادية

  37. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 04/06/2015 21:26 -

    أرجو نتيجة الصف الثالث الإعدادي لرقم 37641 ترم ثاني

  38. ورده السعيد السيد عوض 04/06/2015 19:49 -

    الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 9235 مركز الرياض 

  39. سلوى محمدفهيم السيد محمد عامر 04/06/2015 18:26 -

    اريد معرفة نتيجة الترم الثانى

  40. كريم فايق 04/06/2015 14:53 -

    كريم فايق محمد مركز الحامول رقم الجلوس 40635

  41. احمد محمد صلاح الدين مسعد 04/06/2015 14:46 -

    أحمد محمد صلاح الدين مدرسة قزمان الإبتدائية
    رقم الجلوس 20917

  42. شاهندا فتحي فاروق عبدالحميد 04/06/2015 13:54 -

    انامن  سيدي سالم محافظه كفرالشيخ مدرسه اﻻعداديه  بنات

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