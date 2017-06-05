نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة اسيوط مديرية التعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط
مصريات – اسيوط – كتبت هدى سالم: تتفوق محافظتنا بمستوى التعليم الاساسي على مثيلاتها في باقي الادارات التعليمية بالجمهورية، ويمكن على الاقل ملاحظة ذلك بعدد الطالبات والطلاب الاوائل سنوياً على مستوى مصر عامة.
بيد ان هذا التفوق، لا ينعكس بالضرورة على مواعيد اعلان النتيجة للشهادتين الابتدائية والاعدادية، فدائما ماتكون أسيوط في عداد أواخر من يصدر النتيجة.
هذا وتعلن نتائج الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى اخر العام 2017، بعد اعتمادها من السيد المحافظ اليوم.
ويمكن مشاهدة نتيجة الامتحانات لطلبة الشهادة الاعدادية بالاسم وبرقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط المدرج رابطه ادناه.
وتبدو نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث باسيوط مرتفعة حيث بلغت 74% وكذلك تساوت درجات 5 من الاوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية وحصلوا على الدرجة النهائية 300من 300 وكان جميع الطلاب الاوائل العشرة من البنات عدا طالب واحد.
وتحدد مديرية التربية والتعليم تنسيق الثانوية العامة للناجحين في نتائج اعدادية محافظة اسيوط 2017 في بداية شهر يوليو.
وسوف يفتح مجال التقدم الى المدارس الثانوية العامة والفنية لجميع الطلاب وعليهم استكمال الاوراق اللازمة وسحب الملفات من مدارسهم خلال التقديم.
وتقرر كذلك ان تكون امتحانات الدور الثاني في بداية يوليو بعد شهر رمضان المبارك، وسيتم تحديد نسب تنسيق الشهادة الاعدادية، ومعدل القبول بمدارس الثانوية العامة او المهنية الصناعية الفنية.
تحديث اعلان نتيجة الاعدادية لمحافظة اسيوط 2017 الترم الثانى
سيتم اعلان نتيجة اعدادية اسيوط بالاسم لكل طالب وسيمكن الاطلاع عليها برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بوابة محافظة اسيوط التعليمية الالكترونية مباشرة الان بالضغط هنا: http://exam.assiut.gov.eg
رقم الجلوس 8094
رقم جلوسي 31403 عايز اعرف النتيجة في اقرب وقت لو سمحتو اسمي عبدالرحمن عاطف عبدالحميد ابوزيد مدرسة الامام محمد عبده الاعدادية بنين باسيوط
عاوز أعرف نتيجة الإعدادية رقم جلوسي 13193 إدارة القوصية التعليمية بمحافظة أسيوط
الرجاء معرفة مجموع درجاتي ودرجة كل مادة على حدى – رقم الجلوس :61151 – مدرسة النواميس الاعدادية بنين – محافظة أسيوط
محافظة اسيوط – مديرية الغنايم التعليمية- مدرسة الغنايم شرق الاعدادية المشتركة
اريد معرفة نتيجتى انا اسمى امانى ناجى فزاع الصف الثالث الاعدادى مدرسه مساره الاعداديه مركز ديروط محافظه اسيوط قريه مساره
اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة اسيوط مدرسة اللواء محمد عبد الحليم موسى الاعدادية المشتركة بالمعلمين رقم الجلوس 032956
اريد معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه مدرسه عصمت عفيفى الاعداديه بنات بمحافظه اسيوط رقم الجلوس 29183
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نتيجة امتحانات المرحله الاعداديه اسيوط رقم الجلوس2467
رقم الجلوس 48509
عايزه النتيجه امنيه رقم الجلوس55302
اريد النتيجة
محمود علي محمد محمد
رقم الجلوس72062
اريد اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم الاول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا احمد ممدوح وعاوز اعرف النتيجة 704
انا عاوزة النتيجة بتاعتى علشان انا مسافرة كندا وبدى اعرف النتيجة قبل ما اسافر رقم جلوسى 11077
موسى سيف احمد محمد 241225
رقم الجلوس 8569
انا اسمي علا عادل من اسيوط وعوزه اعرف النتيجه بتعتي رقم الجلوس 8596
نتيجة الشهادة الاعدادية عبير موسى دياب رقم الجلوس 5380 اسيوط
عبير على لبيب على رقم الجلوس 66957
عوز اعرف النتيجة النهائية
رقم الجلوس 610
مدرسة النور و الامل للمكفوفين
محافظه اسيوط
_ابوتيج_اسيوط-رقم الجلوس_40940
رقم جلوس 6167مركز دي
نتيجه الشهاده الاعداديه اسيوط مركز ديروط مدرسه نزلة سرقناالحديثه
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أريد معرفة نتيجة الطالب محمود محمد منصور محمد بأسيوط (ثالثة إعدادى)
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