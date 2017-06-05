نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة اسيوط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط

مصريات – اسيوط – كتبت هدى سالم: تتفوق محافظتنا بمستوى التعليم الاساسي على مثيلاتها في باقي الادارات التعليمية بالجمهورية، ويمكن على الاقل ملاحظة ذلك بعدد الطالبات والطلاب الاوائل سنوياً على مستوى مصر عامة.

بيد ان هذا التفوق، لا ينعكس بالضرورة على مواعيد اعلان النتيجة للشهادتين الابتدائية والاعدادية، فدائما ماتكون أسيوط في عداد أواخر من يصدر النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2017 مديرية التربية والتعليم بالاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة اسيوط بالاسم

هذا وتعلن نتائج الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى اخر العام 2017، بعد اعتمادها من السيد المحافظ اليوم.

ويمكن مشاهدة نتيجة الامتحانات لطلبة الشهادة الاعدادية بالاسم وبرقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط المدرج رابطه ادناه.

وتبدو نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث باسيوط مرتفعة حيث بلغت 74% وكذلك تساوت درجات 5 من الاوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية وحصلوا على الدرجة النهائية 300من 300  وكان جميع الطلاب الاوائل العشرة من البنات عدا طالب واحد.

وتحدد مديرية التربية والتعليم تنسيق الثانوية العامة للناجحين في نتائج اعدادية محافظة اسيوط 2017 في بداية شهر يوليو.

وسوف يفتح مجال التقدم الى المدارس الثانوية العامة والفنية لجميع الطلاب وعليهم استكمال الاوراق اللازمة وسحب الملفات من مدارسهم خلال التقديم.

وتقرر كذلك ان تكون امتحانات الدور الثاني في بداية يوليو بعد شهر رمضان المبارك، وسيتم تحديد نسب تنسيق الشهادة الاعدادية، ومعدل القبول بمدارس الثانوية العامة او المهنية الصناعية الفنية.

تحديث اعلان نتيجة الاعدادية لمحافظة اسيوط 2017 الترم الثانى

سيتم اعلان نتيجة اعدادية اسيوط بالاسم لكل طالب وسيمكن الاطلاع عليها برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بوابة محافظة اسيوط التعليمية الالكترونية مباشرة الان بالضغط هنا: http://exam.assiut.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة اسيوط مديرية التعليم

05/06/2017 683 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , ,
683 comments
  1. طارق علي عبدالعال عبدالرحيم 05/06/2017 09:47 -

    رقم الجلوس 8094

  2. عبدالرحمن عاطف عبدالحميد ابوزيد 05/06/2017 08:43 -

    رقم جلوسي 31403 عايز اعرف النتيجة في اقرب وقت لو سمحتو اسمي عبدالرحمن عاطف عبدالحميد ابوزيد مدرسة الامام محمد عبده الاعدادية بنين باسيوط

  3. وفاء أحمد عبد الحميد صالح 05/06/2017 08:42 -

    عاوز أعرف نتيجة الإعدادية رقم جلوسي 13193 إدارة القوصية التعليمية بمحافظة أسيوط

  4. ضياء عبدالحميد موسى أبوزيد 05/06/2017 08:41 -

    الرجاء معرفة مجموع درجاتي ودرجة كل مادة على حدى – رقم الجلوس :61151 – مدرسة النواميس الاعدادية بنين – محافظة أسيوط

  5. ياسمين عبد الحفيظ محمد متولي 05/06/2017 08:40 -

    محافظة اسيوط – مديرية الغنايم التعليمية- مدرسة الغنايم شرق الاعدادية المشتركة

  6. امانى ناجى فزاع 05/06/2017 08:39 -

    اريد معرفة نتيجتى انا اسمى امانى ناجى فزاع الصف الثالث الاعدادى مدرسه مساره الاعداديه مركز ديروط محافظه اسيوط قريه مساره

  7. ابتهال صلاح درويش عبد المجيد 05/06/2017 08:38 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة اسيوط مدرسة اللواء محمد عبد الحليم موسى الاعدادية المشتركة بالمعلمين رقم الجلوس 032956

  8. هدير عبدالله فرغلى احمد 05/06/2017 08:36 -

    اريد معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه مدرسه عصمت عفيفى الاعداديه بنات بمحافظه اسيوط رقم الجلوس 29183

  9. ضياء الدين محمد حسام عبدالحكم مصطفي 05/06/2017 08:32 -

    نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه اسيوط مركز منفلوط رقم الجلوس 23063 

  10. وليد عادل 05/06/2017 08:32 -

    نتيجة امتحانات المرحله الاعداديه اسيوط رقم الجلوس2467

  11. مريم صلاح الدين احمد على 04/06/2017 17:56 -

    رقم الجلوس 48509

  12. امنيه مسعود 02/06/2017 00:50 -

    عايزه النتيجه امنيه رقم الجلوس55302

  14. محمود علي محمد محمد 31/05/2017 01:29 -

    محمود علي محمد محمد
    رقم الجلوس72062

  15. اسماء 09/02/2017 09:53 -

    اريد اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم الاول

  16. عمرمال 27/01/2017 17:38 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا احمد ممدوح وعاوز اعرف النتيجة 704

  17. رنا ابراهيم 08/12/2016 00:57 -

    انا عاوزة النتيجة بتاعتى علشان انا مسافرة كندا وبدى اعرف النتيجة قبل ما اسافر رقم جلوسى 11077

  19. علا عادل سعد احمد محمد 06/08/2016 16:37 -

    رقم الجلوس 8569

  20. علا عادل سعد احمد محمد 06/08/2016 16:35 -

    انا اسمي علا عادل من اسيوط وعوزه اعرف النتيجه بتعتي رقم الجلوس 8596

  21. فراج بلال 13/06/2016 22:00 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية عبير موسى دياب رقم الجلوس 5380 اسيوط

  22. عبير على لبيب على 11/06/2016 13:31 -

    عبير على لبيب على رقم الجلوس 66957  
    عوز اعرف النتيجة النهائية 

  23. ملك سام ملك حنين 10/06/2016 17:49 -

    رقم الجلوس 610 
    مدرسة النور و الامل للمكفوفين
    محافظه اسيوط

  24. عمرو خيرى على 10/06/2016 13:30 -

    _ابوتيج_اسيوط-رقم الجلوس_40940

  25. هبه محمد رضوان عبدالمجيد 10/06/2016 13:15 -

    رقم جلوس 6167مركز دي

  26. هبه محمد رضوان عبدالمجيد 10/06/2016 13:12 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه اسيوط مركز ديروط مدرسه نزلة سرقناالحديثه 

  27. كرستينا عدلى ذكى بشاى 10/06/2016 10:22 -

    رقم الجلوس 29996

  28. محمود محمد منصور محمد 10/06/2016 03:24 -

    أريد معرفة نتيجة الطالب محمود محمد منصور محمد بأسيوط (ثالثة إعدادى)

  29. عامر تميم 09/06/2016 14:21 -

    عايز اعرف النتيجه الشهاده الاعدايه بمركز البداري رقم الجلوس
    62948

  30. عامر تميم 09/06/2016 14:17 -

    عايز اعرف النتيجه مدرسيه الإيمان الاعدادية بمركز البداري

  31. علاء المصری 08/06/2016 17:05 -

    اريد معرفة نتيجة اختی ورقم جلوسها 6095

  32. عبده حسين التغيان 08/06/2016 00:59 -

    عايزه نتيجة عبده حسين التغيان اخويا

  33. رضا يسرى علام 07/06/2016 23:20 -

    اريد نتيجة اختى رقم الجلوس باسيوط 44736

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