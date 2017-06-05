نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط

مصريات – اسيوط – كتبت هدى سالم: تتفوق محافظتنا بمستوى التعليم الاساسي على مثيلاتها في باقي الادارات التعليمية بالجمهورية، ويمكن على الاقل ملاحظة ذلك بعدد الطالبات والطلاب الاوائل سنوياً على مستوى مصر عامة.

بيد ان هذا التفوق، لا ينعكس بالضرورة على مواعيد اعلان النتيجة للشهادتين الابتدائية والاعدادية، فدائما ماتكون أسيوط في عداد أواخر من يصدر النتيجة.

هذا وتعلن نتائج الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى اخر العام 2017، بعد اعتمادها من السيد المحافظ اليوم.

ويمكن مشاهدة نتيجة الامتحانات لطلبة الشهادة الاعدادية بالاسم وبرقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط المدرج رابطه ادناه.

وتبدو نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث باسيوط مرتفعة حيث بلغت 74% وكذلك تساوت درجات 5 من الاوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية وحصلوا على الدرجة النهائية 300من 300 وكان جميع الطلاب الاوائل العشرة من البنات عدا طالب واحد.

وتحدد مديرية التربية والتعليم تنسيق الثانوية العامة للناجحين في نتائج اعدادية محافظة اسيوط 2017 في بداية شهر يوليو.

وسوف يفتح مجال التقدم الى المدارس الثانوية العامة والفنية لجميع الطلاب وعليهم استكمال الاوراق اللازمة وسحب الملفات من مدارسهم خلال التقديم.

وتقرر كذلك ان تكون امتحانات الدور الثاني في بداية يوليو بعد شهر رمضان المبارك، وسيتم تحديد نسب تنسيق الشهادة الاعدادية، ومعدل القبول بمدارس الثانوية العامة او المهنية الصناعية الفنية.

تحديث اعلان نتيجة الاعدادية لمحافظة اسيوط 2017 الترم الثانى



سيتم اعلان نتيجة اعدادية اسيوط بالاسم لكل طالب وسيمكن الاطلاع عليها برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بوابة محافظة اسيوط التعليمية الالكترونية مباشرة الان بالضغط هنا: http://exam.assiut.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة اسيوط مديرية التعليم