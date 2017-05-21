نتائج الشهادة الاعدادية بالاسماعيلية 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية

مصريات – الاسماعيلية – كتبت مي خليل: يعكف المعلمون والمعلمات على اتمام تصحيح اوراق امتحانات الصف الثالث الاعدادى 2017 الترم الثانى، وينتظر المحافظ الانتهاء من جرد ورصد درجات نتيجة طلاب شهادة المرحلة الاعدادية، الذين ادوا الاختبارات بالمدن والادارات التعليمية في: التل الكبير ، القنطرة شرق و غرب ، ابو صوير ، فايد ، القصاصين منذ الاسبوع الماضي، حتى يقوم بالتصديق على النتائج ومن ثم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاسماعيلية رسمياً.

  هذا وستقوم مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية بتكريم اوائل نتيجة الاعدادية محافظة الاسماعيلية اخر العام الدراسي 2017 ويفتح للجميع ابواب التقدم الى المدارس الثانوية العامة والصناعية الفنية والمهنية، وذلك حسب المجموع العام لكل طالب.

وينتظر ان يتم ادراج نتيجة اعدادية الاسماعيلية على الانترنت وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي التابع لمحافظة الاسماعيلية اضافة الى امكانية الحصول عليها من المدارس.

تحديث ظهور نتيجة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2017:

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في محافظة الاسماعيلية بعد اعتمادها رسمياً عن طريق رقم الجلوس أو بالاسم اضغط الان على هذا اللينك: http://natiga.ismailiaonline.com

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2017 برقم الجلوس

21/05/2017 677 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
677 comments
  1. منير عبد المنعم جمال 15/05/2017 12:27 -

    اريد نتيجة الصف الاول الاعدادى برقم الجلوس 124

  2. مي سامح فاروق 02/02/2017 17:01 -

    الاسم :مي سامح فاروق
    رقم الجلوس :2237
    محافظة الاسماعيلية
    للشهادة الاعدادية الترم الاول

  4. ALGENDY 25/01/2017 02:20 -

    عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح حافظ مدرسة محمد السماك رقم الجلوس 4496

  5. ايمن سمري عبدالله محمد سالم 20/01/2017 13:10 -

    ٦٦ رقم الجلوس عوز النتيجه

  6. hamzawysaleh 21/06/2016 17:15 -

    نورهان صالح حمزه عاوزه اعرف النتيجه بتاعتى بسرعه بليززز رقم جلوسى 50905

  7. 13549 08/06/2016 16:18 -

    عايز اعرف نتيجه امتحان مدرسه العاشر من رمضان بالاسماعليه

  8. فهد عبد المعز عبد الحليم منصور 05/06/2016 13:38 -

    عايز النتيجه يا بشريه. ورقم الجلوس علي ما اعتقد انو.   كام كام
    اه. 15679

  9. طارق سمير محمد احمد 30/05/2016 19:24 -

    طارق سمير محمد احمد
    رقم الجلوس  13173 بمحافظه الاسماعيليه بفايد

  10. رويدا غاصم محمد محمد صميدة 13/05/2016 21:46 -

    اريد معرفة الشهادة و رقم الجلوس898

  11. ريهام محمد رمضان مهدى 08/02/2016 17:27 -

    ريهام محمد رمضان مهدي رقم الجلوس 3497 مدرسة فاظمه الزهراء

  13. اية 31/01/2016 16:08 -

    الصف الثالث الاعدادى بمدينة الاسماعيلية مدرسة النصر الاعدادية بنات رقم الجلوس2893

  14. امنية عبدالحارس عبدالنبى هاشم 28/01/2016 14:33 -

    انا عيزة نتيجة الصف الثانى الاعدادى مدرسة العبور الا عدادية بنات رقم الجلوس 44

  15. بلال ياسر رفاعى سيد 20/01/2016 14:22 -

    2016 محافظه الاسماعيليه 2670

  16. بلال ياسر رفاعى سيد 20/01/2016 14:21 -

    عايز اعرف نتيجه الصف السادس 2670

  17. نورهان 16/01/2016 14:25 -

    اريد اعرف النتيجة رقم الجلوس399

  18. عامراحمدمحمدمحمدعامر 12/12/2015 10:43 -

    اريدان اعرف النتيجة
    رقم الجلوس287
    مدرسةالناصريةالأعداديةبنين بالأسماعيلية

  19. حمدى ماجد محمد على 11/07/2015 02:02 -

    اريد الشهاده رقم الجلوس 20

  20. كريم حسام الدين فوزي 03/06/2015 00:09 -

    الاسماعيلية رقم جلوس 16461

  21. كريم حسام الدين فوزي 02/06/2015 23:48 -

    رقم جلوس 16461 بالاسماعيلية 

  22. محمد ايمن عمثان 01/06/2015 14:33 -

    نتيجة الاعدادية رقم الجلوس 919

  23. ahmed hareka 01/06/2015 14:02 -

    اريد معرفة شهادة ندا محمد قرني معوض في مدرسة مصطفى كامل الاعدادية بالحلوس رقم الجلوس 5865

  24. مروان ايمن سعيد السيد 01/06/2015 11:02 -

    اريد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني(رقم الجلوس 2267)  

  25. مروان ايمن سعيد السيد 01/06/2015 10:11 -

    اريد نتيجه الاعداديه الترم الثاني (رقم الجلوس 2267)

  26. الاء كامل احمد عبدالمجيد 01/06/2015 10:10 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الثالث رقم الجلوس 3925

  27. محمد احمد عبد الحميد 01/06/2015 02:12 -

    11049 محافظة الاسماعيلية

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