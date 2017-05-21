نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية

مصريات – الاسماعيلية – كتبت مي خليل: يعكف المعلمون والمعلمات على اتمام تصحيح اوراق امتحانات الصف الثالث الاعدادى 2017 الترم الثانى، وينتظر المحافظ الانتهاء من جرد ورصد درجات نتيجة طلاب شهادة المرحلة الاعدادية، الذين ادوا الاختبارات بالمدن والادارات التعليمية في: التل الكبير ، القنطرة شرق و غرب ، ابو صوير ، فايد ، القصاصين منذ الاسبوع الماضي، حتى يقوم بالتصديق على النتائج ومن ثم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاسماعيلية رسمياً.



هذا وستقوم مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية بتكريم اوائل نتيجة الاعدادية محافظة الاسماعيلية اخر العام الدراسي 2017 ويفتح للجميع ابواب التقدم الى المدارس الثانوية العامة والصناعية الفنية والمهنية، وذلك حسب المجموع العام لكل طالب.



وينتظر ان يتم ادراج نتيجة اعدادية الاسماعيلية على الانترنت وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي التابع لمحافظة الاسماعيلية اضافة الى امكانية الحصول عليها من المدارس.

تحديث ظهور نتيجة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2017:

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في محافظة الاسماعيلية بعد اعتمادها رسمياً عن طريق رقم الجلوس أو بالاسم اضغط الان على هذا اللينك: http://natiga.ismailiaonline.com

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2017 برقم الجلوس