نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2017 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية
مصريات – الاسماعيلية – كتبت مي خليل: يعكف المعلمون والمعلمات على اتمام تصحيح اوراق امتحانات الصف الثالث الاعدادى 2017 الترم الثانى، وينتظر المحافظ الانتهاء من جرد ورصد درجات نتيجة طلاب شهادة المرحلة الاعدادية، الذين ادوا الاختبارات بالمدن والادارات التعليمية في: التل الكبير ، القنطرة شرق و غرب ، ابو صوير ، فايد ، القصاصين منذ الاسبوع الماضي، حتى يقوم بالتصديق على النتائج ومن ثم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاسماعيلية رسمياً.
هذا وستقوم مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية بتكريم اوائل نتيجة الاعدادية محافظة الاسماعيلية اخر العام الدراسي 2017 ويفتح للجميع ابواب التقدم الى المدارس الثانوية العامة والصناعية الفنية والمهنية، وذلك حسب المجموع العام لكل طالب.
وينتظر ان يتم ادراج نتيجة اعدادية الاسماعيلية على الانترنت وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي التابع لمحافظة الاسماعيلية اضافة الى امكانية الحصول عليها من المدارس.
تحديث ظهور نتيجة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2017:
للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في محافظة الاسماعيلية بعد اعتمادها رسمياً عن طريق رقم الجلوس أو بالاسم اضغط الان على هذا اللينك: http://natiga.ismailiaonline.com
اريد نتيجة الصف الاول الاعدادى برقم الجلوس 124
الاسم :مي سامح فاروق
رقم الجلوس :2237
محافظة الاسماعيلية
للشهادة الاعدادية الترم الاول
ايه محمود عبدو رقم الجلوس 7415
عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح حافظ مدرسة محمد السماك رقم الجلوس 4496
٦٦ رقم الجلوس عوز النتيجه
نورهان صالح حمزه عاوزه اعرف النتيجه بتاعتى بسرعه بليززز رقم جلوسى 50905
عايز اعرف نتيجه امتحان مدرسه العاشر من رمضان بالاسماعليه
عايز النتيجه يا بشريه. ورقم الجلوس علي ما اعتقد انو. كام كام
اه. 15679
طارق سمير محمد احمد
رقم الجلوس 13173 بمحافظه الاسماعيليه بفايد
اريد معرفة الشهادة و رقم الجلوس898
ريهام محمد رمضان مهدي رقم الجلوس 3497 مدرسة فاظمه الزهراء
عايز النتيجة
الصف الثالث الاعدادى بمدينة الاسماعيلية مدرسة النصر الاعدادية بنات رقم الجلوس2893
انا عيزة نتيجة الصف الثانى الاعدادى مدرسة العبور الا عدادية بنات رقم الجلوس 44
2016 محافظه الاسماعيليه 2670
عايز اعرف نتيجه الصف السادس 2670
اريد اعرف النتيجة رقم الجلوس399
اريدان اعرف النتيجة
رقم الجلوس287
مدرسةالناصريةالأعداديةبنين بالأسماعيلية
اريد الشهاده رقم الجلوس 20
الاسماعيلية رقم جلوس 16461
رقم جلوس 16461 بالاسماعيلية
نتيجة الاعدادية رقم الجلوس 919
اريد معرفة شهادة ندا محمد قرني معوض في مدرسة مصطفى كامل الاعدادية بالحلوس رقم الجلوس 5865
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني(رقم الجلوس 2267)
اريد نتيجه الاعداديه الترم الثاني (رقم الجلوس 2267)
اريد معرفة نتيجة الصف الثالث رقم الجلوس 3925
11049 محافظة الاسماعيلية