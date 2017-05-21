نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى برقم جلوس الطالب

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى
مصريات – كتبت منى البدراوي: هو آخر عام دراسي في هذه المرحلة، فبناء على محصلة هذه السنة والتقدير والمجموع، سيقرر مصير الطالبات والطلاب للمرحلة التعليمية التالية، وذلك حسب تنسيق الاعدادية والقبول بالمدارس الثانوية العامة او المدارس المهنية والفنية.
وتصدر الآن نتائج الصف الثالث الاعدادى الترم الدراسي الثانى في جميع المحافظات، واحدة تلو الاخرى، وكان التلاميذ قد انتهوا الاسبوع الماضي من امتحانات الاعدادية الترم الثانى اخر العام 2017، ويسعى الطلاب على تحقيق مجاميع عالية في نتيجة الشهادة الاعدادية، وذلك بمجموع درجات الترمين، قبل بداية تنسيق الثانوية العامة.
هذا وارسل السيد وزير التربية والتعليم توجيهاته الى جميع المديريات في كافة انحاء الجمهورية بسرعة تصحيح نتائج الامتحانات لمواد الصف الثالث الاعدادى بالفصل الثاني 2017، وتمكين الطلاب من مشاهدة نتيجة الاعدادية للترم الثاني 2017 عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، للتسهيل على الطلبة في اي محافظة من المحافظات التالية: محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، محافظة بورسعيد، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، محافظة الفيوم ، البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.
اما نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 على هذه الصفحة ومن خلال صفحات اخرى على موقع مصريات تخص كل محافظة حسب موعد اعتمادها.
وستتم متابعة اخبار نتيجة الشهادة الاعدادية واتاحة الفرصة للطلبة واولياء امورهم الاطلاع على نتيجة الامتحانات للمرحلة الاعدادية بكافة فروعها الحكومية والخاصة والتجريبية.
ويمكن تتبع موعد نشر النتيجة لكل محافظة بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory
كما يمكنك ان تشاهد ادناه روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 للمحافظات التي تم انجازها واصبحت متاحة
نريد معرفه النتيجه
انا عبدالحميد محمد محمود عايز اعرف النتيجه ورقم الجلوس 131
رقم الجلوس 10061
اود ان اعرف نتيجتى وشكرا
نتيجة الطالبه حسناء
انا من القليوبية فى اولى اعدادى ورقم جلوسى 264
عايز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة سوهاج رقم جلوسى 6040
انا عاوز اعرف جبت كام ورقم الجلوس هو43814 انا بالاسكندريه
السلام عليكم أود معرفة نتيجتي و شكرا
عايز شهادة الصف الثالث الاعدادي من اسيوط رقم الجلوس 38679
انا من اسيوط عايز شهادة الصف الثالث الاعدادي
نتيجة الشهادة الاعداديه الترم الثانى بالغربيه رقم جلوس 221514
الصف الثالث الاعدادى
من القليوبية ب انا عيزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 55827
رقم الجلوس 35340 منيا القمح
انا من محافظة القليوبية
الصف الثالث الاعدادى محافظة الفيوم
رقم الجلوس 26544
اريد معرفة نتيجتى الصف الثالث الاعدادى
رقم الجلوس :26544
رقم جلوسى 2142 والاسم رنا محمد احمد ابو الغار والادارة ادارة شبين الكوم التعليمية
الاسم: طاهر محمد عبدالنظير محمد.
المدرسة:اللغات الرسمية بطهطا. رقم الجلوس:13766. المرحلة:الاعدادية. محافظة:سوهاج.
اريد ان اعرف نتيجة لصف الثالث الاعدادي التم لثاني مدرسة الشهيد مصباح زهرن الاعداديه رقم الجلوس8618
اريد معرفة النتيجة محافظة الشرقية
بسيون محافظة الغربية مدرسة صلاح حتاتة رقم الجلوس 58281
ممكن درجة الطالبة هديل فرات عادل عبدالكريم :الرقم الامتحاني :15312070:المدرسة دجلة
محافظة الشرقية
رقم الجلوس
38734
رقم الجلوس 59826محافظة الغربيه مركز بسيون
انا عاوز اعرف الشهادة بتاعتي
رقم الجلوس : 28709
إني الصف السادس ابتدائي
المدرسة الهدف رقم الجلوس
221510023025 ارجو منكم معرفة نتيجة الامتحان الوزاري الطالب عبدالله عايد عبيد اعكيلي
عايز نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية رقم الجلوس 59084
عايز نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية
ميرنا أحمد فؤاد
الشرقية / إدارة بلبيس/مدرسة الأعدادية القديمة بنات
انا من محافظه القليوبيه
محافظة المنوفيه رقم الجلوس 12493
السلام عليكم انا علي من القاهرة و أودّ ان اعرف درجتي رقم الجلوس 439692
انا شروق حسني سعد عايزه اعرف النتيجه
انا عاوز نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة الاسكندريه رقم لجلوس127014
عايز النتيجة بتاعت الصف التاني الترم التاني 453 علي ابن ابي طالب
عايز اعرف نتيجتى الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 136776
انا عايز النتيجه بتاعتى محافظه الاسماعليه هتطلع امتى فايد ابوسلطان
أنا عايز اعرف نتيجة الإعدادي الصف الثالث الترم الثانى بمحافظة الفيوم وهذا رقم الجلوس 12018
اناعايزة اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى
رقم جلوسى/335899 مدرسة ام المؤمنين العدادية بنات بالسيدة زينب
عايز اعرف النتيجة نجاح ولا لا والمجموعة كام
نشوى صبرى جبت شهادة لروضه جابت 295,5 الف مبرررررروك
احمد جمال محمد حجازى مبروك جبت 194,5 الف مبروك
ايه ابراهيم جبت الشهاده لساره جابت 259,5 مبرررررررروك الف مبررررروك
يااخ عبدالله انت جبت 187 مبررررروك الف مبرررروك
الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 25814
الشهاده الاعداديه مدرسه بنت الشاطى