نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى برقم جلوس الطالب

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى

مصريات – كتبت منى البدراوي: هو آخر عام دراسي في هذه المرحلة، فبناء على محصلة هذه السنة والتقدير والمجموع، سيقرر مصير الطالبات والطلاب للمرحلة التعليمية التالية، وذلك حسب تنسيق الاعدادية والقبول بالمدارس الثانوية العامة او المدارس المهنية والفنية.

وتصدر الآن نتائج الصف الثالث الاعدادى الترم الدراسي الثانى في جميع المحافظات، واحدة تلو الاخرى، وكان التلاميذ قد انتهوا الاسبوع الماضي من امتحانات الاعدادية الترم الثانى اخر العام 2017، ويسعى الطلاب على تحقيق مجاميع عالية في نتيجة الشهادة الاعدادية، وذلك بمجموع درجات الترمين، قبل بداية تنسيق الثانوية العامة.

هذا وارسل السيد وزير التربية والتعليم توجيهاته الى جميع المديريات في كافة انحاء الجمهورية بسرعة تصحيح نتائج الامتحانات لمواد الصف الثالث الاعدادى بالفصل الثاني 2017، وتمكين الطلاب من مشاهدة نتيجة الاعدادية للترم الثاني 2017 عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، للتسهيل على الطلبة في اي محافظة من المحافظات التالية: محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، محافظة بورسعيد، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، محافظة الفيوم ، البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.

اما نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 على هذه الصفحة ومن خلال صفحات اخرى على موقع مصريات تخص كل محافظة حسب موعد اعتمادها.

وستتم متابعة اخبار نتيجة الشهادة الاعدادية واتاحة الفرصة للطلبة واولياء امورهم الاطلاع على نتيجة الامتحانات للمرحلة الاعدادية بكافة فروعها الحكومية والخاصة والتجريبية.

ويمكن تتبع موعد نشر النتيجة لكل محافظة بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

كما يمكنك ان تشاهد ادناه روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 للمحافظات التي تم انجازها واصبحت متاحة

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