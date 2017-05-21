نتائج الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى

مصريات – كتبت منى البدراوي: هو آخر عام دراسي في هذه المرحلة، فبناء على محصلة هذه السنة والتقدير والمجموع، سيقرر مصير الطالبات والطلاب للمرحلة التعليمية التالية، وذلك حسب تنسيق الاعدادية والقبول بالمدارس الثانوية العامة او المدارس المهنية والفنية.

وتصدر الآن نتائج الصف الثالث الاعدادى الترم الدراسي الثانى في جميع المحافظات، واحدة تلو الاخرى، وكان التلاميذ قد انتهوا الاسبوع الماضي من امتحانات الاعدادية الترم الثانى اخر العام 2017، ويسعى الطلاب على تحقيق مجاميع عالية في نتيجة الشهادة الاعدادية، وذلك بمجموع درجات الترمين، قبل بداية تنسيق الثانوية العامة.

هذا وارسل السيد وزير التربية والتعليم توجيهاته الى جميع المديريات في كافة انحاء الجمهورية بسرعة تصحيح نتائج الامتحانات لمواد الصف الثالث الاعدادى بالفصل الثاني 2017، وتمكين الطلاب من مشاهدة نتيجة الاعدادية للترم الثاني 2017 عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، للتسهيل على الطلبة في اي محافظة من المحافظات التالية: محافظة اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ،  القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، محافظة بورسعيد، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ،  محافظة الفيوم ، البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.

اما نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 على هذه الصفحة ومن خلال صفحات اخرى على موقع مصريات تخص كل محافظة حسب موعد اعتمادها.

وستتم متابعة اخبار نتيجة الشهادة الاعدادية واتاحة الفرصة للطلبة واولياء امورهم الاطلاع على نتيجة الامتحانات للمرحلة الاعدادية بكافة فروعها الحكومية والخاصة والتجريبية.

ويمكن تتبع موعد نشر النتيجة لكل محافظة بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

كما يمكنك ان تشاهد ادناه روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 للمحافظات التي تم انجازها واصبحت متاحة

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى برقم جلوس الطالب

21/05/2017 1098 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
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  1. فاطمة الزهراء ادريس حسن ادريس 28/01/2017 13:37 -

    نريد معرفه النتيجه

  2. عبدالحميد محمد محمود 19/06/2016 16:59 -

    انا عبدالحميد محمد محمود عايز اعرف النتيجه ورقم الجلوس 131

  3. محمد سعيد ابراهيم شوقى محمد 11/06/2016 16:21 -

    رقم الجلوس 10061

  4. محمد سعيد ابراهيم شوقى محمد 11/06/2016 16:20 -

    اود ان اعرف نتيجتى وشكرا

  5. حسناء كمال الدين دردير 13/06/2015 16:24 -

    نتيجة الطالبه حسناء 

  6. حسن محمود حسن عبد العزيز 11/06/2015 07:58 -

    انا من القليوبية فى اولى اعدادى ورقم جلوسى 264

  7. مصطفى عدنان محمد 09/06/2015 14:06 -

    عايز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة سوهاج رقم جلوسى 6040

  8. عبدالحميد سامى عبدالحميد على ابوالمجد 08/06/2015 15:36 -

    انا عاوز اعرف جبت كام ورقم الجلوس هو43814 انا بالاسكندريه

  9. فارس روبي عشري شعبان 07/06/2015 21:51 -

    السلام عليكم أود معرفة نتيجتي و شكرا

  10. محمد ياسر السيد احمد 05/06/2015 03:15 -

    عايز شهادة الصف الثالث الاعدادي من اسيوط رقم الجلوس 38679

  11. محمد ياسر السيد احمد 05/06/2015 03:13 -

    انا من اسيوط عايز شهادة الصف الثالث الاعدادي

  12. امل رفعت ابرهيم عبدالغنى الخولى 05/06/2015 01:20 -

    نتيجة الشهادة الاعداديه الترم الثانى بالغربيه رقم جلوس 221514

  13. نهاد عبد الر حمن 03/06/2015 14:13 -

    الصف الثالث الاعدادى

  14. نهاد عبد الر حمن 03/06/2015 14:12 -

    من القليوبية ب انا عيزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 55827

  15. ابراهيم السيد ابراهيم الفولي 03/06/2015 11:57 -

    رقم الجلوس 35340 منيا القمح

  17. رحمه مصطفى احمد محمد 02/06/2015 15:49 -

    الصف الثالث الاعدادى محافظة الفيوم
    رقم الجلوس 26544

  18. رحمه مصطفى احمد 02/06/2015 15:47 -

    اريد معرفة نتيجتى الصف الثالث الاعدادى 
    رقم الجلوس :26544

  19. رنا محمد احمد ابو الغار 02/06/2015 14:41 -

    رقم جلوسى 2142 والاسم رنا محمد احمد ابو الغار والادارة ادارة شبين الكوم التعليمية

  20. طاهر محمد 02/06/2015 14:12 -

    الاسم: طاهر محمد عبدالنظير محمد.

    المدرسة:اللغات الرسمية بطهطا. رقم الجلوس:13766. المرحلة:الاعدادية. محافظة:سوهاج.

  21. شهب محمد علي علي الدويل 02/06/2015 11:10 -

    اريد ان اعرف نتيجة لصف الثالث الاعدادي التم لثاني مدرسة الشهيد مصباح زهرن الاعداديه رقم الجلوس8618

  22. .ياسمين عبد الرحمن محمد الفرحاتي 02/06/2015 02:28 -

    اريد معرفة النتيجة محافظة الشرقية

  23. احمد 01/06/2015 22:11 -

    بسيون محافظة الغربية مدرسة صلاح حتاتة رقم الجلوس 58281

  24. هديل فرات عادل عبدالكريم 01/06/2015 14:09 -

    ممكن درجة الطالبة هديل فرات عادل عبدالكريم :الرقم الامتحاني :15312070:المدرسة دجلة

  25. كريم احمد مطر 01/06/2015 01:53 -

    محافظة الشرقية 
    رقم الجلوس 
    38734

  26. فاطمه 31/05/2015 11:41 -

    رقم الجلوس 59826محافظة الغربيه مركز بسيون

  27. عادل محمود سيد 31/05/2015 00:19 -

    انا عاوز اعرف الشهادة بتاعتي
    رقم الجلوس : 28709

  28. عبدالله عايد عبيداعكيلي 30/05/2015 22:47 -

    إني الصف السادس ابتدائي 
    المدرسة الهدف رقم الجلوس
    221510023025 ارجو منكم معرفة نتيجة الامتحان الوزاري الطالب عبدالله عايد عبيد اعكيلي

  29. محمد جمال محمود احمد 30/05/2015 19:57 -

    عايز نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية رقم الجلوس 59084

  30. محمد جمال محمود احمد 30/05/2015 19:56 -

    عايز نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية

  31. ميرنا أحمد فؤاد 30/05/2015 18:45 -

    ميرنا أحمد فؤاد
    الشرقية / إدارة بلبيس/مدرسة الأعدادية القديمة بنات

  32. سعد احمد سعد 30/05/2015 12:34 -

    انا من محافظه القليوبيه

  33. خالد محمد صبري الرفاعى 29/05/2015 20:06 -

    محافظة المنوفيه رقم الجلوس 12493

  34. علي الاشقر 29/05/2015 19:02 -

    السلام عليكم انا علي من القاهرة و أودّ ان اعرف درجتي رقم الجلوس 439692

  35. شروق حسني سعد 29/05/2015 18:01 -

    انا شروق حسني سعد عايزه اعرف النتيجه

  36. محمود ابراهيم متولي غزي 29/05/2015 10:21 -

    انا عاوز نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة الاسكندريه رقم لجلوس127014

  37. احمد عصام 28/05/2015 23:31 -

    عايز النتيجة بتاعت الصف التاني الترم التاني 453 علي ابن ابي طالب

  38. محمد صلاح 28/05/2015 17:39 -

    عايز اعرف نتيجتى الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 136776

  39. الزنكلونى 28/05/2015 17:07 -

    انا عايز النتيجه بتاعتى محافظه الاسماعليه هتطلع امتى فايد ابوسلطان

  40. Saadon 28/05/2015 07:39 -

    أنا عايز اعرف نتيجة الإعدادي الصف الثالث الترم الثانى بمحافظة الفيوم وهذا رقم الجلوس 12018

  41. منارالسيدمحمودمحمودالشال 27/05/2015 18:46 -

    اناعايزة اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى 
    رقم جلوسى/335899 مدرسة ام المؤمنين العدادية بنات بالسيدة زينب

  42. وليد صابر عطية 27/05/2015 18:09 -

    عايز اعرف النتيجة نجاح ولا لا والمجموعة كام 

  43. زهره حياتى 27/05/2015 15:45 -

    نشوى صبرى جبت شهادة لروضه جابت 295,5 الف مبرررررروك 

  44. زهره حياتى 27/05/2015 15:44 -

    احمد جمال محمد حجازى مبروك جبت 194,5 الف مبروك

  45. زهره حياتى 27/05/2015 15:41 -

    ايه ابراهيم جبت الشهاده لساره جابت 259,5 مبرررررررروك الف مبررررروك

  46. زهره حياتى 27/05/2015 15:39 -

    يااخ عبدالله انت جبت 187 مبررررروك الف مبرررروك

  47. محمود سري 27/05/2015 15:24 -

    الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 25814

  48. اسراء ابراهيم السيد على حسن 27/05/2015 14:46 -

    الشهاده الاعداديه مدرسه بنت الشاطى

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