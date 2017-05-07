نتيجة الصف الثالث الابتدائى 2017

نتيجة الصف الثالث الابتدائى 2017

مصريات – كتبت رنا السيد حافظ: رغم المعوقات في بعض المحافظات، إلا ان العملية الدراسية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثانى 2016 – 2017 لطلاب المرحلة الابتدائية، لجميع الصفوف بما فيها الصف الثالث الابتدائى، مرت بخير ونجاح.

ولم يبق لكل التلاميذ و اولياء امورهم الآن إلا معرفة نتيجة سنة ثالثة ابتدائى، كما يسميها التلاميذ، بالاسم او برقم الجلوس، بعد اعتماد المحافظين للوائح نتيجة الصف الثالث الابتدائى الترم الثاني في مواعيدها المحددة.

هذا وسوف يتم اعلان نتائج الصف الثالث لكافة مدارس المحافظات والمدن المصرية، ويبدأ اعتماد نتيجة الثالث الابتدائي 2017 بمحافظة القاهرة ، محافظة الاسكندرية الفيوم بالشرقية الدقهلية وكذلك محافظة الجيزة وباقي المحافظات: الغربية ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج،  المنيا، الاقصر ، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، وكذلك بالمنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، بني سويف.

نتائج سنة ثالثة ابتدائى 2017

نتيجة الصف الثالث الابتدائي – نتائج سنة ثالثة بكل محافظة

يذكر بان الحصول على النتيجة الخاصة بتلاميذ هذه الصفوف، فيما عدا الشهادة، اي الصف السادس،قلما تنشر على مواقع الانترنت، باستثناء بعض المدارس التي تقوم بذلك بجهود خاصة منها.

ولا يتوقع حتى ان تقوم وزارة التربية والتعليم ستقوم باتاحة الحصول على نتيجة تلاميذ الصف الثالث للمرحلة الابتدائية برقم الجلوس من خلال موقع الوزارة مشاهدة تقدير الطالب والدرجات وغيرها، ولكن وكما ذكرنا اعلاه يتم توزيعها عبر المدارس مباشرة بعد انتهاء التصحيح مباشرة.

ويمكن معرفتها بحالة توفرها على الانترنت بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الصف الثالث الابتدائى 2017 الترم الثانى برقم الجلوس وبالاسم

07/05/2017 1919 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1919 comments
  2. ملك فايد 24/07/2016 08:31 -

    انا ملك فايد عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث الابتدائي مدرسة نهضة مصر بالاسكندرية رقم الجلوس 801

  3. محمد جمال محمد عبد الجواد 24/07/2016 06:58 -

    رقم الجلوس 449

  4. محمد احمد السيد 19/07/2016 19:58 -

    نتيجة الصف الثالث الابتدائى مديرية التربية والتعليم بسوهاج رقم الجلوس 18

  5. ايمان 11/07/2016 21:47 -

    عايزة اعرف نتيجتى رقم جلوسى319 انا فى الصف الثالث الابتدائ

  6. هنا هاني السيد مصطفي 04/07/2016 01:31 -

    هنا هاني السيد مصطفي رقم الجلوس 98 مدرسة التعليم الاساسي قرية جميزة بني عمرو مركز ديرب نجم معرفة النتيجه

  7. سما محمد حسنس محمد 14/06/2016 21:33 -

    سما محمد حسني محمد                                                                              مدرسة الحرية الرسمية للغات                                                                         رقم الجلوس754                       

  9. على ابراهيم على 11/06/2016 14:06 -

    على ابراهيم على  مدرسة التجربية للغات العاشر من رمضان

  10. منه عباس شديد 09/06/2016 15:34 -

    نتيجه الصف الثالث الابتدائى الاسم منة عباس شديد رقم الجلوس (484) مدرسى حدائق الاميرية  ادرارة الزيتون التعليمية 

  11. عبدالرحمن محمدجمل 09/06/2016 01:21 -

    مدرسة افوه2المشتركه رقم الجلوس36

  12. همس الغروب 08/06/2016 20:51 -

    حبيبه سعيد بركات

    144838 الاسكندريه

  13. سارة احمد ابراهيم 07/06/2016 13:18 -

    اناسارة احمد وعايزة اشوف نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الاقصر رقم الجلوس 322

  14. علا موسي منبي 07/06/2016 12:13 -

    عايز اعرف نتيجه الطلالبه علا موسي منبي محافظه الفيوم 

  15. ياسين أيمن 06/06/2016 01:22 -

    نا ياسين أيمن من محافظة البحيرة ونتيجة الصف الثالث ظهرت وأنا نجحت والحمد لله وأرجوا لجميع المحافظات بالنجاح ومبروووك لكل تلميذ وتلميذة

  16. يحيى أيمن 06/06/2016 01:12 -

    أنا يحيى أيمن من محافظة البحيرة ونتيجة الصف الثالث ظهرت وأنا نجحت والحمد لله وأرجوا لجميع المحافظات بالنجاح ومبروووك لكل تلميذ وتلميذة

  17. أدم شادي احمد علي 05/06/2016 18:41 -

    نتيجة الصف الثالث الابتدائي مدرسة الجيل الجديد للغات ادارة تعليميه البساتين ودارالسلام رقم الجلوس ١

  18. معاذ بكرى ربيع 04/06/2016 19:33 -

    عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث بالفيوم رقمالجلوس 231

  19. يوسف ميشيل فؤاد 04/06/2016 02:40 -

    عايز أعرف نتيجتى فى الصف الثالث الابتدائى

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