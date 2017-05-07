نتيجة الصف الثالث الابتدائى 2017 الترم الثانى برقم الجلوس وبالاسم

نتيجة الصف الثالث الابتدائى 2017
مصريات – كتبت رنا السيد حافظ: رغم المعوقات في بعض المحافظات، إلا ان العملية الدراسية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثانى 2016 – 2017 لطلاب المرحلة الابتدائية، لجميع الصفوف بما فيها الصف الثالث الابتدائى، مرت بخير ونجاح.
ولم يبق لكل التلاميذ و اولياء امورهم الآن إلا معرفة نتيجة سنة ثالثة ابتدائى، كما يسميها التلاميذ، بالاسم او برقم الجلوس، بعد اعتماد المحافظين للوائح نتيجة الصف الثالث الابتدائى الترم الثاني في مواعيدها المحددة.
هذا وسوف يتم اعلان نتائج الصف الثالث لكافة مدارس المحافظات والمدن المصرية، ويبدأ اعتماد نتيجة الثالث الابتدائي 2017 بمحافظة القاهرة ، محافظة الاسكندرية الفيوم بالشرقية الدقهلية وكذلك محافظة الجيزة وباقي المحافظات: الغربية ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج، المنيا، الاقصر ، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، وكذلك بالمنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، بني سويف.
يذكر بان الحصول على النتيجة الخاصة بتلاميذ هذه الصفوف، فيما عدا الشهادة، اي الصف السادس،قلما تنشر على مواقع الانترنت، باستثناء بعض المدارس التي تقوم بذلك بجهود خاصة منها.
ولا يتوقع حتى ان تقوم وزارة التربية والتعليم ستقوم باتاحة الحصول على نتيجة تلاميذ الصف الثالث للمرحلة الابتدائية برقم الجلوس من خلال موقع الوزارة مشاهدة تقدير الطالب والدرجات وغيرها، ولكن وكما ذكرنا اعلاه يتم توزيعها عبر المدارس مباشرة بعد انتهاء التصحيح مباشرة.
ويمكن معرفتها بحالة توفرها على الانترنت بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary
الثالث
انا ملك فايد عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث الابتدائي مدرسة نهضة مصر بالاسكندرية رقم الجلوس 801
رقم الجلوس 449
نتيجة الصف الثالث الابتدائى مديرية التربية والتعليم بسوهاج رقم الجلوس 18
عايزة اعرف نتيجتى رقم جلوسى319 انا فى الصف الثالث الابتدائ
هنا هاني السيد مصطفي رقم الجلوس 98 مدرسة التعليم الاساسي قرية جميزة بني عمرو مركز ديرب نجم معرفة النتيجه
سما محمد حسني محمد مدرسة الحرية الرسمية للغات رقم الجلوس754
عايزة النتيجة
على ابراهيم على مدرسة التجربية للغات العاشر من رمضان
نتيجه الصف الثالث الابتدائى الاسم منة عباس شديد رقم الجلوس (484) مدرسى حدائق الاميرية ادرارة الزيتون التعليمية
مدرسة افوه2المشتركه رقم الجلوس36
حبيبه سعيد بركات
144838 الاسكندريه
اناسارة احمد وعايزة اشوف نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الاقصر رقم الجلوس 322
عايز اعرف نتيجه الطلالبه علا موسي منبي محافظه الفيوم
نا ياسين أيمن من محافظة البحيرة ونتيجة الصف الثالث ظهرت وأنا نجحت والحمد لله وأرجوا لجميع المحافظات بالنجاح ومبروووك لكل تلميذ وتلميذة
أنا يحيى أيمن من محافظة البحيرة ونتيجة الصف الثالث ظهرت وأنا نجحت والحمد لله وأرجوا لجميع المحافظات بالنجاح ومبروووك لكل تلميذ وتلميذة
نتيجة الصف الثالث الابتدائي مدرسة الجيل الجديد للغات ادارة تعليميه البساتين ودارالسلام رقم الجلوس ١
عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث بالفيوم رقمالجلوس 231
عايز أعرف نتيجتى فى الصف الثالث الابتدائى