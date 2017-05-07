نتيجة الصف الثالث الابتدائى 2017

مصريات – كتبت رنا السيد حافظ: رغم المعوقات في بعض المحافظات، إلا ان العملية الدراسية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثانى 2016 – 2017 لطلاب المرحلة الابتدائية، لجميع الصفوف بما فيها الصف الثالث الابتدائى، مرت بخير ونجاح.

ولم يبق لكل التلاميذ و اولياء امورهم الآن إلا معرفة نتيجة سنة ثالثة ابتدائى، كما يسميها التلاميذ، بالاسم او برقم الجلوس، بعد اعتماد المحافظين للوائح نتيجة الصف الثالث الابتدائى الترم الثاني في مواعيدها المحددة.



هذا وسوف يتم اعلان نتائج الصف الثالث لكافة مدارس المحافظات والمدن المصرية، ويبدأ اعتماد نتيجة الثالث الابتدائي 2017 بمحافظة القاهرة ، محافظة الاسكندرية الفيوم بالشرقية الدقهلية وكذلك محافظة الجيزة وباقي المحافظات: الغربية ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج، المنيا، الاقصر ، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، وكذلك بالمنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، بني سويف.

يذكر بان الحصول على النتيجة الخاصة بتلاميذ هذه الصفوف، فيما عدا الشهادة، اي الصف السادس،قلما تنشر على مواقع الانترنت، باستثناء بعض المدارس التي تقوم بذلك بجهود خاصة منها.

ولا يتوقع حتى ان تقوم وزارة التربية والتعليم ستقوم باتاحة الحصول على نتيجة تلاميذ الصف الثالث للمرحلة الابتدائية برقم الجلوس من خلال موقع الوزارة مشاهدة تقدير الطالب والدرجات وغيرها، ولكن وكما ذكرنا اعلاه يتم توزيعها عبر المدارس مباشرة بعد انتهاء التصحيح مباشرة.

ويمكن معرفتها بحالة توفرها على الانترنت بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الصف الثالث الابتدائى 2017 الترم الثانى برقم الجلوس وبالاسم