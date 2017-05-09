رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 نتائج الشهادة من هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017

مصريات – كتبت جيهان منصور: لكل طلبة الشهادة الاعدادية، شاهدوا الآن جميع اخبار ومواعيد صدور النتائج في جميع محافظات مصر، حيث سنمكنكم من معرفة النتيجة فور توفرها مجاناً، وبروابط مباشرة وباسرع واسهل الطرق، من موقع بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمي، بعد ان يتم رفعها مباشرة، وكذلك من مواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، حيث ستجدون اخر الاخبار من خلال الصفحات هنا، والروابط اسفل الموضوع وذلك للترمين الاول والثاني آخر العام ,,

هذا وتم الانتهاء من تصحيح ورصعد الدرجات ومراجعة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 خلال الاسبوع الاخير من هذا الشهر وسيجري الاعلان عن نتائج الثالث الاعدادي الترم الثاني بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.



وعادة يتاح لكل طالب معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالدرجات برقم الجلوس الخاص به او بالاسم بحالة فقدانه رقمه الخاص.

تحديث مايو الترم الثانى 2017



بالنسبة لاكثر المحافظات مثل محافظة القاهرة، محافظة الدقهلية، محافظة الاسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة قنا، محافظة المنيا، محافظة سوهاج، محافظة اسيوط، محافظة البحيرة، فستطهر نتيجة الشهادة الاعدادية على المواقع التي قمنا بنشرها سابقا ويمكن متابعتها عبر الروابط الموضحة ادناه.

اما وزارة التربية والتعليم من خلال موقع بوابة الحكومة الالكترونية فقد اكتفت بالترم الاول بنشر نتائج الاعدادية 2017 برقم الجلوس لكل من المحافظات التالية فقط : البحيرة، مرسى مطروح، دمياط، البحر الاحمر،محافظة الجيزة، الغربية وتجدوها مجتمعة بنفس الصفحة عبر الضغط على اللينك في الاسفل.

تحديث نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2017 الترم الثانى اخر العام:



كما عودناكم في كل سنة دراسية باسبقية اتاحة معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي لجيع طلبة المرحلة الاعدادية، سنتابع ايضاً تقديم كل المعلومات المتعلقة بظهور النتائج من الادارات التعليمية لكل المحافظات المصرية، ونقوم بنشرها تباعاً، وحسب اولية اعتمادها، في كل مديرية، كما يمكنكم متابعتها من خلال موقع نتيجة الاعدادية 2017 المعتمد عند وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس بالضغط على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

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رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 نتائج الشهادة من هنا