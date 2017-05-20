نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الفيوم 2017 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الفيوم
مصريات – الفيوم – كتبت شيرين المهدي: يمكن لكل تلاميذ مدارس محافظة الفيوم معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 والتعرف على التقدير العام بالدرجات في نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الفيوم والخاصة بكل مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم والمدن الاتية: ابشواي ، اطسا ، سنورس ، يوسف الصديق ، طامية.
وتتاح اليوم معرفة ابتدائية الفيوم الترم الثانى 2017 بعد ان صادق عليها السيد المحافظ صباح اليوم سواء كانوا في مدارس حكومية او لغات وتجريبية وغيرها.
هذا وكما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بانه سوف تعلق نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 لجميع طلاب المحافظة في المدارس.
كذلك ستتوفر نتيجة ابتدائية الفيوم 2017 على موقع نتائج مديرية التربية والتعليم بالفيوم بوقت لاحق او على موقع المحافظة نفسه، اي بوابة الفيوم التعليمية، ويمكن الاستعلام من الانترنت بادخال رقم الجلوس عبر هذا الرابط: http://www.fayoum.gov.eg
انا اسمى فاطمة احمد عيسىعبد الغنى رقم جلوسى 27539 مدرسة الشهيد عبد الحكيم صلاح تطون
نتيجة الشهادة الابتدائية عام 2017 الفيوم مركز اطسا رقم الجلوس 18584 إدارة اطسا
انا اسمي هاجر عبدالعليم شحات سعيد
رقم الجلوس 18584
مدرسة مركز اطسا محافظ الفيوم
انا امير شعبان عبدالنبي محمد الصف السادس الابتدائية مدرسة فاطمة الزهر الفيوم رقم الجلوس 919
انا اريد معرفة نتائج الصف السادس بمحافظة الفيوم بقرية العجميين
عايزة اعرف نتيجة الابتدائية بمدرسة الجون بالفيوم
عايز نتيجة الصف السادس الا بتدائى رقم الجلوس 36731
نتيجة الصف السادس الابتدائئ بمحافظة الفيوم
انا نورهان عايزة اعرف نتيجة الصف السادس بالفيوم , رقم الجلوس 6011
نتيجه اولادى احمد وأسماء عبدالله حميده صابر مدرسه تطون الابتدائيه بالفيوم اداره إطسا
اريد ان اعرف النتيجة بسرعة رقم الجلوس32180
ممكن النتيجه رقم الجلوس 3766 الاسم احمد على عفيفى سلامة احمد
محافظة الفيوم
انا عايز اعرف النتيجة .. محمد ابراهيم عبدالتواب رقم الجلوس 23104
انا عايزة اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثانى بمحافظة الفيوم 2015
رقم الجلوس:4725
رقم الجلوس 2130 مدرسة ملحقة المعلمات
رقم الجلوس 3908 مدرسة الصداقة الفرنسية المصرية
اريد ان اعرف نتيجتي رقم الجلوس ٢٧٠٦٩
مدرسة سنوفر الابتداية بالفيوم رقم الجلوس 11937
مدرسة الفلاح الشرقية 54823
اريد معرفه نتيجتي االصف االسادس االابتدائي االترم االثاني اداره اطسا التعليميه رقم جلوسي 26574
اسمى مازن و رقمى 16183
من الفيوم
عاوزه اعرف نتجه احمد محمود ربيع رقم الجلوس 1006
انا اريد نتيجه الصف السادس رقم الجلوس 1006 مركز الفيوم مدرسه التحرير
أنا رقم جلوسي 26777وعاوز اعرف النتيجة
انا رقم جلوسى 11493 مدرسه فاطمه فتحى الابتدائيه ببنى صالح
انا اسمي فرحه انا عايزه اعرف نتيجة الصف السادس برقم الجلوس 19794 الفيوم ابو دياب … المدرسه علي الواج الابتدائيه
رقم جلوسى 24463 ادارة اطسا التعليمية
مدرسة سلام الابتدائية
رقم الجلوس 34400 //
مدرسه الزاويه الخضراء الابتدائيه المشتركه