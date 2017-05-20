نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الفيوم الترم الثانى 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الفيوم

مصريات – الفيوم – كتبت شيرين المهدي: يمكن لكل تلاميذ مدارس محافظة الفيوم معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 والتعرف على التقدير العام بالدرجات في نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الفيوم والخاصة بكل مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم والمدن الاتية: ابشواي ، اطسا ، سنورس ، يوسف الصديق ، طامية.

وتتاح اليوم معرفة ابتدائية الفيوم الترم الثانى 2017 بعد ان صادق عليها السيد المحافظ صباح اليوم سواء كانوا في مدارس حكومية او لغات وتجريبية وغيرها.

هذا وكما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بانه سوف تعلق نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 لجميع طلاب المحافظة في المدارس.

كذلك ستتوفر نتيجة ابتدائية الفيوم 2017 على موقع نتائج مديرية التربية والتعليم بالفيوم بوقت لاحق او على موقع المحافظة نفسه، اي بوابة الفيوم التعليمية، ويمكن الاستعلام من الانترنت بادخال رقم الجلوس عبر هذا الرابط: http://www.fayoum.gov.eg

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الفيوم 2017 برقم الجلوس

20/05/2017 779 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , ,
779 comments
  1. السريف محمد على 28/01/2017 18:39 -

    انا اسمى فاطمة احمد عيسىعبد الغنى رقم جلوسى 27539 مدرسة الشهيد عبد الحكيم صلاح تطون

  2. هاجر عبدالعليم شحات سعيد 26/01/2017 06:09 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية عام 2017 الفيوم مركز اطسا رقم الجلوس 18584 إدارة اطسا

  3. هاجر عبدالعليم شحات سعيد 25/01/2017 11:32 -

    انا اسمي هاجر عبدالعليم شحات سعيد
    رقم الجلوس 18584
    مدرسة مركز اطسا محافظ الفيوم

  4. امير شعبان 08/07/2016 23:17 -

    انا امير شعبان عبدالنبي محمد الصف السادس الابتدائية مدرسة فاطمة الزهر الفيوم رقم الجلوس 919

  5. محمود شريف خليفة 14/06/2015 18:16 -

    انا اريد معرفة نتائج الصف السادس بمحافظة الفيوم بقرية العجميين

  6. ارلوندو كمال فريد 03/06/2015 03:39 -

    عايزة اعرف نتيجة الابتدائية بمدرسة الجون بالفيوم

  7. منى صوفى محمد محمد 02/06/2015 13:26 -

    عايز نتيجة الصف السادس الا بتدائى  رقم الجلوس 36731

  8. عبدالرحمن على يوسف 01/06/2015 19:53 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائئ بمحافظة الفيوم

  9. نورهان عزام فراج فرج علي 01/06/2015 01:56 -

    انا نورهان عايزة اعرف نتيجة الصف السادس بالفيوم , رقم الجلوس 6011  

  10. احمد عبدالله حميده صابر 31/05/2015 21:03 -

    نتيجه اولادى احمد وأسماء عبدالله حميده صابر  مدرسه تطون الابتدائيه بالفيوم اداره إطسا 

  11. يوسف شعبان روبى محمد 31/05/2015 15:49 -

    اريد ان اعرف النتيجة بسرعة رقم الجلوس32180

  12. احمد على عفيفى سلامة احمد 31/05/2015 14:07 -

    ممكن النتيجه رقم الجلوس 3766 الاسم احمد على عفيفى سلامة احمد

  14. مريم الكيلانى 31/05/2015 12:24 -

    انا عايز اعرف النتيجة .. محمد ابراهيم عبدالتواب رقم الجلوس 23104

  15. رغدا قطب قطب محمود 31/05/2015 12:15 -

    انا عايزة اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثانى بمحافظة الفيوم 2015
    رقم الجلوس:4725

  16. سارة اشرف شعبان رجب 30/05/2015 22:06 -

    رقم الجلوس 2130 مدرسة ملحقة المعلمات

  17. ياسمين رجب محمود محمد 30/05/2015 22:04 -

    رقم الجلوس 3908 مدرسة الصداقة الفرنسية المصرية

  18. كامل ثابت زكي عبدالجيد 30/05/2015 08:53 -

    اريد ان اعرف نتيجتي رقم الجلوس ٢٧٠٦٩

  19. ناصر محمد نصحي رمضان 30/05/2015 01:27 -

    مدرسة سنوفر الابتداية بالفيوم رقم الجلوس 11937

  20. مقبول يوسف 30/05/2015 00:02 -

    مدرسة الفلاح الشرقية 54823

  21. محمد حسن سليمان عبد الحميد 29/05/2015 19:59 -

    اريد معرفه نتيجتي االصف االسادس االابتدائي االترم االثاني اداره اطسا التعليميه رقم جلوسي 26574

  22. مازن محمد 29/05/2015 01:55 -

    اسمى مازن و رقمى 16183
    من الفيوم

  23. احمد محمود ربيع 29/05/2015 01:47 -

    عاوزه اعرف نتجه احمد محمود ربيع رقم الجلوس 1006

  24. احمد محمود ربيع 29/05/2015 01:43 -

    انا اريد نتيجه الصف السادس رقم الجلوس 1006 مركز الفيوم مدرسه التحرير

  25. أحمد جوده بشير 28/05/2015 20:14 -

    أنا رقم جلوسي 26777وعاوز اعرف النتيجة 

  26. عمر عزت ترياق 28/05/2015 20:02 -

    انا رقم جلوسى 11493 مدرسه فاطمه فتحى الابتدائيه ببنى صالح

  27. فرحة احمد لملوم عبد الجواد 28/05/2015 14:28 -

    انا اسمي فرحه انا عايزه اعرف نتيجة الصف السادس برقم الجلوس 19794 الفيوم ابو دياب … المدرسه علي الواج الابتدائيه

  28. انا اسمى زينب احمد على زيان 28/05/2015 12:50 -

    رقم جلوسى 24463 ادارة اطسا التعليمية
    مدرسة سلام الابتدائية

  29. رقيه رمضان عبدالفتاح فرج 28/05/2015 12:14 -

    رقم الجلوس 34400 //
    مدرسه الزاويه الخضراء الابتدائيه المشتركه

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