نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الفيوم

مصريات – الفيوم – كتبت شيرين المهدي: يمكن لكل تلاميذ مدارس محافظة الفيوم معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 والتعرف على التقدير العام بالدرجات في نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الفيوم والخاصة بكل مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم والمدن الاتية: ابشواي ، اطسا ، سنورس ، يوسف الصديق ، طامية.

وتتاح اليوم معرفة ابتدائية الفيوم الترم الثانى 2017 بعد ان صادق عليها السيد المحافظ صباح اليوم سواء كانوا في مدارس حكومية او لغات وتجريبية وغيرها.

هذا وكما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بانه سوف تعلق نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 لجميع طلاب المحافظة في المدارس.

كذلك ستتوفر نتيجة ابتدائية الفيوم 2017 على موقع نتائج مديرية التربية والتعليم بالفيوم بوقت لاحق او على موقع المحافظة نفسه، اي بوابة الفيوم التعليمية، ويمكن الاستعلام من الانترنت بادخال رقم الجلوس عبر هذا الرابط: http://www.fayoum.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الفيوم 2017 برقم الجلوس