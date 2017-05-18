نتيجة الصف السادس الابتدائى بالبحيرة

مصريات – البحيرة – كتبت دينا صقر: استطاعت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في كافة المدارس التي تقوم بالاشراف عليها، ان تنجز اعمال اخر العام الدراسي، من تنظيم لاجراء الامتحانات الى المراقبة، ومن ثم عملية تصحيح اوراق اختبارات طلاب المرحلة الابتدائية في الموعد المحدد لها.

هذا وستقوم الادارة الالكترونية التابعة لمديرية وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، باعداد قاعدة البيانات الخاصة بدرجات واعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 الترم الثانى اخر العام ووضعتها على الانترنت واتاحتها للتلاميذ واولياء امورهم.

وقد عبر عدد من اولياء الامور وذويهم انه لا توجد لديهم اي مخاوف من النتيجة بالبحيرة لان الاختبارات بالفصل الدراسي الاول جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وقد ادى الامتحانات نحو 77 ألفا و890 طالبا وطالبة وسوف يتم تكريم متفوقي واوائل نتيجة الشهادة الابتدائية بالبحيرة في اخر العام، ويمكن الان الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 لطلاب مدارس محافظة البحيرة من موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بنتائج الامتحانات او متابعتها على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم الخاص بالمحافظة بالضغط على الرابط اخر الخبر المبين الدناه.

هذا وستظهر نتائج الشهادة الابتدائية لطلاب الصف السادس بالبحيرة بالاسم و برقم الجلوس لجميع الادارات التعليمية وهي :يوسف الصديق ، دمنهور ، كفر الدوار ، رشيد ، شبراخيت ، ايتاي البارود ، ابو حمص ، حوش عيسى ، المحمودية ، الدلنجات ، ادكو ، مدينة بدر ، النوبارية ، وادي النطرون.

تحديث الترم الثانى 2017 ظهور نتيجة الصف السادس بالبحيرة برقم الجلوس

لمعرفة نتيجة ابتدائية محافظة البحيرة اضغط هنا >> http://doe.gov.eg/natega/marksrch.php

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة البحيرة الترم الثانى 2017