نتائج الصف السادس الابتدائى محافظة الغربية الترم الثاني 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الغربية

مصريات – الغربية – كتبت اسراء اسماعيل: كما جرت العادة، وفي نهاية كل فصل دراسي، تعتمد نتيجة شهادة تلاميذ المرحلة الابتدائية في كافة المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية واللغات بالغربية، من قبل السيد المحافظ نتائج الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2017 الترم الثانى، لجميع المناطق والادارات التعليمية في المحافظة لطلاب الشهادة الابتدائية.

من جهتهم، يبذل المعلمون والمعلمات في الغربية، جهداً كبيراً في تدبير العملية الامتحانية، لطلاب الشهادة الابتدائية بشكل خاص، نظراً لعدد الطلاب الكبير في مدارسها، كما يحرص المعلمون على تدقيق اوراق الامتحانات، حتى لا يظلم احداً بالتصحيح والدرجات،لكل مادة من المواد، مما يستغرق بعضاً من الوقت ويتطلب مزيداً من الجهد.

هذا وتشمل نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 بالغربية جميع المدارس سواء الحكومية او الخاصة او التجريبية، ولكل طلاب المحلة الكبرى ، سمنود ، زفتى ، طنطا ، كفر الزيات وغيرها.

تحديث نتيجة السادس الابتدائى بالغربية الترم الثانى 2017:

ستظهر نتائج ابتدائية الغربية، خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن لكل التلاميذ حينها مشاهدة والاستعلام عن نتيجة الصف السادس الترم الثانى برقم الجلوس مباشرة، على موقع بوابة مديرية  التربية والتعليم من هنا >>>  http://algharbiaedu.gov.eg/Natega/Prim_2014_T1

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الغربية 2017 برقم الجلوس

18/05/2017 1308 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
1308 comments
  1. عبدالفتاح محمد الشناوى 25/05/2016 22:26 -

    مطلوب نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم جلوس54156

  3. سارة صبري 23/05/2016 16:25 -

    انا اريد نتيجتي رقم جلوسي 38083

  5. محمدعبدالبصير 27/06/2015 15:12 -

     محمد عبد البصير 20190 محافظه الغربيه. درجتة 399اريد اعرف من كاه

  6. أحمد كمال جﻻل إسماعيل 04/06/2015 15:11 -

    أرجو النتيجة الصف السادس الإبتدائى اﻻزهري
    محافظة الغربية
    أحمد كمال جﻻل
    رقم الجلوس 060266

  7. مريم السيد مخيمر 29/05/2015 12:21 -

    اريد معرفة نتيجتى للصف السادس الابتدائى ورقم الجلوس 57053

  8. محمد إسلام نبيل درغم 28/05/2015 21:51 -

    عاوز اعرف درجاتي في الاختبارات النهاءيه ورقم جلوسي 
    68987

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