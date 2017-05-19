نتيجة الصف السادس الابتدائى بورسعيد

مصريات – بورسعيد – كتبت ايناس حمدي: مثلها في ذلك، كمثل غالبية المحافظات المصرية، تعاني الادارة التعليمية في بورسعيد من اكتظاظ المدارس بعدد كبير من الطلاب والطالبات، في جميع مراحل التعليم الاساسي، وبشكل خاص المرحلة الابتدائية، ورغم ان محافظة بورسعيد تعتبر من المحافظات الصغيرة نسبيا وقياساُ بغيرها، إلا ان الطاقة الاستيعابية تزداد من عام الى عام.

ويولي السيد محافظ بورسعيد اهتماماً كبيراً بسير العملية الدراسية في جميع انحاء المحافظة، وقام بعمل جولة على المدارس وتفقد خلالها لجان الامتحانات الخاصة باعمال الشهادة الابتدائية، وطلب من مديرية التربية والتعليم في المحافظة الانتهاء سريعا من استكمال تصحيح اوراق الصف السادس الابتدائي بالاسم، وذلك حتى يتفرغ المدرسين والاداريين لمراقبة اللجان الاخرى بعد ظهور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، وشدد على ضرورة وضع نتيجة الابتدائية في بورسعيد للعام الدراسي 2017 على الموقع الالكتروني المبين ادناه في اخر هذا الخبر.

وللتسهيل على التلاميذ معرفة نتيجة الصف السادس ببورسعيد الترم الاول او الترم الثاني للصف الثالث وايضاً نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بمجموع درجات الفصل الدراسي الاول، وكذلك الثاني، برقم الجلوس الطالب وادخاله على موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم، حسب موعد النشر والظهور لكل منها بالضغط على هذا الرابط: http://www.eduports.org/



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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة بورسعيد برقم الجلوس